Премьера просят не допустить инициированного министром инфраструкртуры повышения тарифов "Укрзализныци"

Повышение тарифов на грузоперевозки по железной дороге приведет к снижению конкурентоспособности отечественных угольных предприятий и негативно скажется на работе энергетической отрасли.

Об этом говорится в обращении народного депутата Украины, председателя Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца к премьер-министру.



Депутат отметил, что намерение руководства "Укрзализныци" повысить тарифы на грузоперевозки существенно увеличит финансовую нагрузку на истощенные эпидемическим и экономическим кризисами предприятия, которые пользуются железнодорожными перевозками. Он также отметил, что, несмотря на снижение цен промышленных производителей на 7%, экономически обоснованным является не повышение, а снижение тарифов "Укрзализныци".



"Нелогичной выглядит аргументация повышения тарифов со стороны Министерства инфраструктуры Украины (МИУ). Так рост тарифов в 2019 году на грузовые железнодорожные перевозки на 14,2% в министерстве объясняют ростом цен промышленных производителей в 2018 году на 14,2%. Но по итогам 2019 цены промышленных производителей снизились на 7,1%. Соответственно, по логике чиновников, экономически обоснованным было бы решение о снижении тарифов на грузовые перевозки в 2020 году на такой же процент ", - написал Волынец.

По его словам, повышение тарифов УЗ особенно сильно ударит по угольным предприятиям, которые вследствие роста расходов на логистику потеряют конкурентоспособность, и углубит кризис в энергетической отрасли в целом.

"Укрзализныця" также говорит о сближении классов грузов. Это означает рост стоимости транспортировки угля. Сейчас в год "УЗ" перевозит около 65 млн тонн угля, который относится к 1 классу грузов. Если стоимость перевозки сейчас увеличится, это снизит и без того низкую конкурентоспособность угольных предприятий и негативно скажется на работе энергетической отрасли ", - написал Волынец.



Депутат подчеркнул: в текущих обстоятельствах только снижение тарифов на железнодорожные перевозки, как и снижение портовых сборов - один из закономерных путей поддержать почти разрушенную пандемией экономику. И призвал премьер-министра не допустить повышения тарифов "Укрзализныци".

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что не удастся обойтись без увеличения тарифов "Укрзализныци" на грузоперевозки, отметив при этом, что утверждение нового договора на оказание УЗ услуг по организации перевозок грузов отложили до июля.

В свою очередь народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что повышение тарифов "Укрзализныцей" на грузоперевозки будет катастрофой для предприятий-экспортеров, подчеркнув, что это приведет к удорожанию их продукции и потере конкурентоспособности на мировых рынках.

В то же время экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что повышение "Укрзализныцей" тарифов на грузовые перевозки, инициированное Министерством инфраструктуры, в условиях кризиса является непродуманным шагом, поскольку это нанесет удар по экспортоориентированным предприятиям. По мнению Омеляна, среди главных недостатков работы министерства инфраструктуры сейчас сомнительная кадровая политика и масштабная коррупция.