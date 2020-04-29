На "Оскар" вперше дозволили висувати фільми, які не показували в кінотеатрах

В 2021 році статуетки Кіноакадемії США зможуть отримати фільми, які не були в прокаті. Правила змінили через коронавірус.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт організаторів премії "Оскар".

"Тільки для 93-ї церемонії нагород фільми, показ яких раніше було заплановано в кінотеатрах, але вихід яких спочатку відбувся на комерційній стрімінговій або VOD-платформі (відео на запит. - Ред.), зможуть претендувати на участь у номінації "Найраща картина", основних і спеціальних категоріях для 93-ї премії "Оскар"", - сказано в заяві академії.

Для участі в конкурсі власники картин мають надати членам кіноакадемії копії фільмів для перегляду на спеціальному захищеному сайті впродовж 60 днів із дня їх виходу онлайн.

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Допуск фільмів, які показувалися тільки онлайн, діятиме, поки не відкриють кінотеатри.

Досі стрічку, яка претендує на "Оскар", потрібно було показувати в одному з комерційних кінотеатрів Лос-Анджелеса тричі на день упродовж тижня до кінця року, що передує премії. Однак через пандемію з 16 березня всі кінотеатри Лос-Анджелеса було закрито.

93-я церемонія "Оскар" запланована на 28 лютого 2021 року.