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Новини Коронавірус і карантин
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На "Оскар" вперше дозволили висувати фільми, які не показували в кінотеатрах

На

В 2021 році статуетки Кіноакадемії США зможуть отримати фільми, які не були в прокаті. Правила змінили через коронавірус.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт організаторів премії "Оскар".

"Тільки для 93-ї церемонії нагород фільми, показ яких раніше було заплановано в кінотеатрах, але вихід яких спочатку відбувся на комерційній стрімінговій або VOD-платформі (відео на запит. - Ред.), зможуть претендувати на участь у номінації "Найраща картина", основних і спеціальних категоріях для 93-ї премії "Оскар"", - сказано в заяві академії.

Для участі в конкурсі власники картин мають надати членам кіноакадемії копії фільмів для перегляду на спеціальному захищеному сайті впродовж 60 днів із дня їх виходу онлайн.

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Допуск фільмів, які показувалися тільки онлайн, діятиме, поки не відкриють кінотеатри.

Досі стрічку, яка претендує на "Оскар", потрібно було показувати в одному з комерційних кінотеатрів Лос-Анджелеса тричі на день упродовж тижня до кінця року, що передує премії. Однак через пандемію з 16 березня всі кінотеатри Лос-Анджелеса було закрито.

93-я церемонія "Оскар" запланована на 28 лютого 2021 року.

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карантин (18172) Оскар (56) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Довго вони пручалися, і вирішили погодитися.
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29.04.2020 17:40 Відповісти
"Ой " яка новость. Бутусов наверно спецом вибирав.
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29.04.2020 17:43 Відповісти
Порно что ли (в номинации "Большие сиськи и письки")!?
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29.04.2020 17:48 Відповісти
У порно є свої порно-оскари)) СерйознО!
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29.04.2020 17:58 Відповісти
Этот?
На "Оскар" вперше дозволили висувати фільми, які не показували в кінотеатрах - Цензор.НЕТ 241
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29.04.2020 18:01 Відповісти
а скоро - вообще не снимали
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29.04.2020 17:58 Відповісти
 
 