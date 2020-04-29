Українці почали отримувати польські робочі візи поштою
З середи, 29 квітня, громадяни України почали отримувати поштою польські робочі візи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Money.pl.
"Вдалося розробити механізм, який дає змогу працівникам з України абсолютно безпечним способом отримати роботу в Польщі. У цій справі досягли угоди консульські служби Польщі в Україні, а також кілька міністерств: закордонних справ, внутрішніх справ і адміністрації, сільського господарства і розвитку села", - повідомило виданню джерело.
Як зазначається, це є відповіддю на "багаторазові заклики польських роботодавців і працівників із України". Підкреслюється, що обидві сторони просили про можливість працевлаштування громадян України на сезонних роботах.
Перші робочі візи видано українцям 29 квітня. З 30 квітня можна буде подавати документи на отримання польських робочих віз за допомогою електронної системи e-консульство.
Як відомо, польські консульські установи в Україні у зв'язку з епідемією COVID-19 з 16 березня тимчасово припинили роботу.
З середини березня з Польщі в Україну повернулися близько 180 тис. громадян України. За окремими оцінками, в Польщі зараз може перебувати до одного мільйона громадян України.
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