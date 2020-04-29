УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12732 відвідувача онлайн
Новини
17 964 124

Українці почали отримувати польські робочі візи поштою

Українці почали отримувати польські робочі візи поштою

З середи, 29 квітня, громадяни України почали отримувати поштою польські робочі візи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Money.pl.

"Вдалося розробити механізм, який дає змогу працівникам з України абсолютно безпечним способом отримати роботу в Польщі. У цій справі досягли угоди консульські служби Польщі в Україні, а також кілька міністерств: закордонних справ, внутрішніх справ і адміністрації, сільського господарства і розвитку села", - повідомило виданню джерело.

Як зазначається, це є відповіддю на "багаторазові заклики польських роботодавців і працівників із України". Підкреслюється, що обидві сторони просили про можливість працевлаштування громадян України на сезонних роботах.

Перші робочі візи видано українцям 29 квітня. З 30 квітня можна буде подавати документи на отримання польських робочих віз за допомогою електронної системи e-консульство.

Як відомо, польські консульські установи в Україні у зв'язку з епідемією COVID-19 з 16 березня тимчасово припинили роботу.

З середини березня з Польщі в Україну повернулися близько 180 тис. громадян України. За окремими оцінками, в Польщі зараз може перебувати до одного мільйона громадян України.

Читайте також: Ми готові до переговорів, - Шмигаль про чартери для українських сезонних працівників

Автор: 

віза (736) Польща (8636) заробітчани (673)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+29
До уваги порохоботів! Сьогодні останній день підписання актів виконаних робіт для отримання винагороди! Бланк акта додаю!

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6NzA2MzEyMDEzNDQ2ODAz&av=100013457791307

Украинцы начали получать польские рабочие визы по почте - Цензор.НЕТ 8478
показати весь коментар
29.04.2020 21:22 Відповісти
+22
За тем же, за чем бежали от покращень Порошенко.
показати весь коментар
29.04.2020 21:20 Відповісти
+20
А зачем это люди бегут от покращень Зеленского?
показати весь коментар
29.04.2020 21:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Подлечились бесплатно на ЗЕ родине, подняли свое благосостояние в Украине и ВСЕ. Пора оказывать непосильную помощь братьям полякам. При том, что ЗЕ объявил об окончании зубожиння в Украине.
показати весь коментар
29.04.2020 21:48 Відповісти
Бо помирати краще вдома, а заробляти краще там.
показати весь коментар
30.04.2020 06:44 Відповісти
А чего поляки сами не убирают свою клубнику?
показати весь коментар
29.04.2020 21:48 Відповісти
А для чого, коли є українці? Праця важка і платять не так багато, по міркам Польщі.
показати весь коментар
29.04.2020 22:07 Відповісти
когда польша вошла в ЕС, все точно так же рванули в ЕС. да так рвонули, что поляки стали укранцев в вузьі зазьівать, недоборьі у них бьіли, а ставки платить надо. вот украинцьі и пристроились. точно так же будет со срашкой и Белорусью, когда Украина вдруг войдет в Ес.
показати весь коментар
29.04.2020 22:52 Відповісти
Что-то слабо себе такое представляю, но в будущем, конечно, может статься что угодно.
показати весь коментар
29.04.2020 23:34 Відповісти
Яке ЄС? Зеленський заведе, як Сусанін -- в болото.
показати весь коментар
30.04.2020 06:49 Відповісти
а де у мене про Зеленського? я тобі пишу за розклАд "вступу України до Єс" при будь-якому президенті, а не "хто Україну туда вступить з наших президетів". різницю не відчуваєш? бо є вже закономірність у міграції населення в інших країнах не залежно від президентів, а від самого факту вступу і можливостей, що при цьому відкриваються.
показати весь коментар
30.04.2020 08:22 Відповісти
і не Зе керує країною, він лише Мрію з Китаю зустрчає, говорить ще раз змість Ляшко-лікаря чи поперед нього, і відосіки робить на багато чого, що не його по службі. хіба не видно?
показати весь коментар
30.04.2020 08:42 Відповісти
Бо нема кому , багато молоді в Ірландіі , Англіі та Штатах працюють
показати весь коментар
29.04.2020 23:58 Відповісти
А почему не пишите цену,чтобы получить документы на новой почте? 160 гривен!!!. Мне идти до визового 10 минут. Охренеть.
показати весь коментар
29.04.2020 21:58 Відповісти
Та хоть 10 раз по 160 гр.Мне нужно жене открыть визу.Уже два месяца с воевудой на руках сидит дома.
показати весь коментар
29.04.2020 22:13 Відповісти
Курва. И кто таких рожает?
показати весь коментар
30.04.2020 00:35 Відповісти
Бубочка обещал 6000 каждому кто будет класть брусчатку! Куда вы, зетипиллы!
показати весь коментар
29.04.2020 22:04 Відповісти
а я если ты укропитек и у тя паспорт бумажный..и нет загранпаспорта и пшекской визы ты укр или так кАкашка на палке????)))
показати весь коментар
29.04.2020 22:52 Відповісти
Візи треба зробити 10ти річними і всі діла . Щоб люди собі спокійно жили і працювали , а не шастали тужи-сюди . Карту побиту - на 20 років . І буде good
показати весь коментар
29.04.2020 23:21 Відповісти
Шастають лише тупі дурні............
Нормальні люди як працювали, так і працюють. І всі необхідні документи можна оформити не виїзджаючи із Польщі.
показати весь коментар
30.04.2020 05:45 Відповісти
Отримають візи ті громадяни, які встигли подати до 16 березня. всі інші чекатимуть у моря погоди.
показати весь коментар
29.04.2020 23:59 Відповісти
А як же створення робочих місць для гастарбайтерів на Україні?.................
показати весь коментар
30.04.2020 05:43 Відповісти
Вс'-равно, никого никуда не пущать!
Українці почали отримувати польські робочі візи поштою - Цензор.НЕТ 8153
показати весь коментар
30.04.2020 06:31 Відповісти
Хто хоче працювати, той не ждатиме з моря погоди, багато повиїжджали ще в 90 - х
показати весь коментар
30.04.2020 06:57 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 