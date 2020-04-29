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Украинцы начали получать польские рабочие визы по почте

Украинцы начали получать польские рабочие визы по почте

Со среды, 29 апреля, граждане Украины начали получать по почте польские рабочие визы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ, со ссылкой на Money.pl.

"Удалось разработать механизм, который позволяет работникам из Украины абсолютно безопасным способом получить работу в Польше. В этом деле достигли соглашения консульские службы Польши в Украине, а также несколько министерств: иностранных дел, внутренних дел и администрации, сельского хозяйства и развития села", - сообщил изданию источник.

Как отмечается, это является ответом на "многократные призывы польских работодателей и работников из Украины". Подчеркивается, что обе стороны просили о возможности трудоустройства граждан Украины на сезонных работах.

Первые рабочие визы выданы украинцам 29 апреля. С 30 апреля можно будет подавать документы на получение польских рабочих виз посредством электронной системы e-консульство.

Как известно, польские консульские учреждения в Украине в связи с эпидемией COVID-19 с 16 марта временно прекратили работу.

С середины марта из Польши в Украину вернулись около 180 тыс. граждан Украины. По отдельным оценкам, в Польше сейчас может находиться до одного миллиона граждан Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша испытывает нехватку рабочей силы: для украинцев могут запустить чартеры

Автор: 

виза (1240) Польша (8518) заробитчане (587)


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Украинцы начали получать польские рабочие визы по почте - Цензор.НЕТ 8478
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29.04.2020 21:22 Ответить
+22
За тем же, за чем бежали от покращень Порошенко.
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29.04.2020 21:20 Ответить
+20
А зачем это люди бегут от покращень Зеленского?
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29.04.2020 21:09 Ответить
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Подлечились бесплатно на ЗЕ родине, подняли свое благосостояние в Украине и ВСЕ. Пора оказывать непосильную помощь братьям полякам. При том, что ЗЕ объявил об окончании зубожиння в Украине.
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29.04.2020 21:48 Ответить
Бо помирати краще вдома, а заробляти краще там.
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30.04.2020 06:44 Ответить
А чего поляки сами не убирают свою клубнику?
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29.04.2020 21:48 Ответить
А для чого, коли є українці? Праця важка і платять не так багато, по міркам Польщі.
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29.04.2020 22:07 Ответить
когда польша вошла в ЕС, все точно так же рванули в ЕС. да так рвонули, что поляки стали укранцев в вузьі зазьівать, недоборьі у них бьіли, а ставки платить надо. вот украинцьі и пристроились. точно так же будет со срашкой и Белорусью, когда Украина вдруг войдет в Ес.
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29.04.2020 22:52 Ответить
Что-то слабо себе такое представляю, но в будущем, конечно, может статься что угодно.
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29.04.2020 23:34 Ответить
Яке ЄС? Зеленський заведе, як Сусанін -- в болото.
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30.04.2020 06:49 Ответить
а де у мене про Зеленського? я тобі пишу за розклАд "вступу України до Єс" при будь-якому президенті, а не "хто Україну туда вступить з наших президетів". різницю не відчуваєш? бо є вже закономірність у міграції населення в інших країнах не залежно від президентів, а від самого факту вступу і можливостей, що при цьому відкриваються.
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30.04.2020 08:22 Ответить
і не Зе керує країною, він лише Мрію з Китаю зустрчає, говорить ще раз змість Ляшко-лікаря чи поперед нього, і відосіки робить на багато чого, що не його по службі. хіба не видно?
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30.04.2020 08:42 Ответить
Бо нема кому , багато молоді в Ірландіі , Англіі та Штатах працюють
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29.04.2020 23:58 Ответить
А почему не пишите цену,чтобы получить документы на новой почте? 160 гривен!!!. Мне идти до визового 10 минут. Охренеть.
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29.04.2020 21:58 Ответить
Та хоть 10 раз по 160 гр.Мне нужно жене открыть визу.Уже два месяца с воевудой на руках сидит дома.
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29.04.2020 22:13 Ответить
Курва. И кто таких рожает?
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30.04.2020 00:35 Ответить
Бубочка обещал 6000 каждому кто будет класть брусчатку! Куда вы, зетипиллы!
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29.04.2020 22:04 Ответить
а я если ты укропитек и у тя паспорт бумажный..и нет загранпаспорта и пшекской визы ты укр или так кАкашка на палке????)))
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29.04.2020 22:52 Ответить
Візи треба зробити 10ти річними і всі діла . Щоб люди собі спокійно жили і працювали , а не шастали тужи-сюди . Карту побиту - на 20 років . І буде good
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29.04.2020 23:21 Ответить
Шастають лише тупі дурні............
Нормальні люди як працювали, так і працюють. І всі необхідні документи можна оформити не виїзджаючи із Польщі.
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30.04.2020 05:45 Ответить
Отримають візи ті громадяни, які встигли подати до 16 березня. всі інші чекатимуть у моря погоди.
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29.04.2020 23:59 Ответить
А як же створення робочих місць для гастарбайтерів на Україні?.................
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30.04.2020 05:43 Ответить
Вс'-равно, никого никуда не пущать!
Українці почали отримувати польські робочі візи поштою - Цензор.НЕТ 8153
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30.04.2020 06:31 Ответить
Хто хоче працювати, той не ждатиме з моря погоди, багато повиїжджали ще в 90 - х
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30.04.2020 06:57 Ответить
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