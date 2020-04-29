Украинцы начали получать польские рабочие визы по почте

Со среды, 29 апреля, граждане Украины начали получать по почте польские рабочие визы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ, со ссылкой на Money.pl.

"Удалось разработать механизм, который позволяет работникам из Украины абсолютно безопасным способом получить работу в Польше. В этом деле достигли соглашения консульские службы Польши в Украине, а также несколько министерств: иностранных дел, внутренних дел и администрации, сельского хозяйства и развития села", - сообщил изданию источник.

Как отмечается, это является ответом на "многократные призывы польских работодателей и работников из Украины". Подчеркивается, что обе стороны просили о возможности трудоустройства граждан Украины на сезонных работах.

Первые рабочие визы выданы украинцам 29 апреля. С 30 апреля можно будет подавать документы на получение польских рабочих виз посредством электронной системы e-консульство.

Как известно, польские консульские учреждения в Украине в связи с эпидемией COVID-19 с 16 марта временно прекратили работу.

С середины марта из Польши в Украину вернулись около 180 тыс. граждан Украины. По отдельным оценкам, в Польше сейчас может находиться до одного миллиона граждан Украины.

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