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Польша испытывает нехватку рабочей силы: для украинцев могут запустить чартеры

Польша испытывает нехватку рабочей силы: для украинцев могут запустить чартеры

В Польше готовятся организовывать чартерные рейсы для украинцев, чтобы те ехали на работу в страну даже во время карантина.

Об этом сообщил в эфире польского телеканала TVP президент службы персонала промышленников Кшиштоф Інглот, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По его словам, в Польше острая нехватка людей для работы в сельском хозяйстве. Фермеры не смогут собрать урожай без сезонных рабочих, которые обычно приезжали с Украины.

"Мы хотим перевезти первых 200 человек из Украины на фабрики во Вроцлав",- сказал Інглот.

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Немецкие фермеры, мол, уже привезли сезонных рабочих из Румынии. Польские же фермеры жалуются, что скоро нужно будет собирать спаржу, скоро созреет и клубника, а рабочих рук как не было, так и нет.

Отмечается, что несмотря на то, что организация чартеров требует значительных средств, альтернатива потерять урожай - намного хуже.

Ранее сообщалось, что Финляндия планирует организовывать чартеры для сезонных работников из Украины и других стран.

Польша (8512) заробитчане (587)


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Топ комментарии
+39
Типичный ЗЕчорт закатай в вату и раскатай обратно...
Без этих "батраков" ты бы уже по помойкам лазил.
Ты хоть убогое знаешь сколько они денег перевели в Украину?
Конечно работать троллем на цензоре (рассказывая как можно шикарно прожить на зарплату в 7000грн) видать выгоднее
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27.04.2020 09:40 Ответить
+17
))) И ПЕРЕЕХАТЬ ВСЕЙ СТРАНОЙ...
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27.04.2020 09:37 Ответить
+16
Заробитчане пришли к тебе в магазин и купили продукты, платят коммуналку себе и своим родителям, оплачивают образование своим детям, короче все эти деньги. что они привозят тратятся в Украине.Понимешь. что это значит, ?
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27.04.2020 10:49 Ответить
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А яка різниця --карантин, або закон --для всіх один . А влада як гарант законів , робить винятки .То чому тоді наші фермери наприклад повинні втрачати кошти , продукцію, а для інших винятки ? Тому є назва-корупція .
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27.04.2020 15:55 Ответить
А причем тут наши фермеры? И потом, я лично не думаю что наши фермеры сидят сложа руки. Посевная идет своим ходом. Животных кормят и обиходят (им уж точно карантин как-то побоку). И фкрмкры точно по домам на карантине не сидят. И опять же те же заробитчане каким боком к нашим фермерам? А-а-а-а-а. Понял. Не хотят за еду работать. Вот же гады такие.
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27.04.2020 16:44 Ответить
Пишіть конкретно! Дешевих працівників не вистачає. Так чи ні?!
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27.04.2020 11:18 Ответить
В мене махінькака зарплата... я б може теж рванув в Польшу як відкриють чартери..
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27.04.2020 11:40 Ответить
Починається великий двіжняк. ТУДИ - СЮДИ. Добрі новини для українців. Евакуація навпаки - туди. https://glavcom.ua/economics/finances/evakuatsija-navpaki-slovachchina-chehija-polshcha-nimechchina-vimagajut-terminovo-povernuti-nashih-zarobitchan- Словаччина, Чехія, Польща, Німеччина вимагають терміново повернути наших заробітчан. https://www.facebook.com/vladyslav.kryklii/posts/2961217753968077 І евакуація сюди. Криклій: https://www.facebook.com/vladyslav.kryklii/posts/2961217753968077 "Ми відновлюємо спеціальні рейси до України з різних країн світу".
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27.04.2020 21:59 Ответить
Зустрічаються "на тому світі" "провідники" ОУН(б), Бандера і Лебідь. Бандера питає:
- Слухай, товаришу! Як це зрозуміти? Поки я в концтаборі сидів, ти на Волині "проводом" керував. Поляків під твоїм керівництвом різали, а "волинським різуном" мене називають...
Лебідь каже:
- Та дуже просто... Поляки- громадяни США, не хотіли з владою своєю "собачитись - я в армії США, у В"єтнамі, був головним консультантом по протипартизанській боротьбі. Північнов"єтнамців же учили НКВДисти колишні, а досвід вони у нас брали, "боївки" знищуючи... От і призначили тебе "головним різуном" - благо, ти у Мюнхені жив... А то прийшлося б у Конгресі заслуховувать самих себе - як це МИ, американці, умудрились головного "різуна волинського" "пригріть", та ще й на службу взять...
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27.04.2020 11:42 Ответить
а зарплаты, пляди, платить нормальные не пробовали? Тогда бы свои местные рабы не валили бы батрачить в Германию и Англию.
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27.04.2020 12:18 Ответить
Як дуже притисне , то може нарешті зроблять 10-ти річні робочі візи і 20-ти річні карти побиту і щоб родину можна було перевезти . В Україні є мільйони людей , які хочуть нормально жити і заробляти , а не шастати туди-сюди . Можливо криза допоможе .
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27.04.2020 12:53 Ответить
Хто туди, хто сюди, планується крутий двіжняк. Плануються чартерні рейси до Фінляндії, Польщі якими здорові українці виїдуть на сезонні і постійні роботи. Одночасно міністр інфраструктури Владислав Криклій оприлюднив графік рейсів з 26 міст світу, якими українців евакуюють через епідемію коронавірусу. Перелік міст, з яких плануються рейси:
Маямі, Гельсінкі, Неаполь, Стокгольм, Єреван, Париж, Ніцца, Софія, Ларнака, Тель-Авів, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лісабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Мілан, Торонто, Осло, Аліканте, Ер-Ріяд, Бангкок, Пхукет, Балі. https://www.facebook.com/vladyslav.kryklii/posts/2961217753968077
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27.04.2020 21:43 Ответить
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