Польша испытывает нехватку рабочей силы: для украинцев могут запустить чартеры
В Польше готовятся организовывать чартерные рейсы для украинцев, чтобы те ехали на работу в страну даже во время карантина.
Об этом сообщил в эфире польского телеканала TVP президент службы персонала промышленников Кшиштоф Інглот, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
По его словам, в Польше острая нехватка людей для работы в сельском хозяйстве. Фермеры не смогут собрать урожай без сезонных рабочих, которые обычно приезжали с Украины.
"Мы хотим перевезти первых 200 человек из Украины на фабрики во Вроцлав",- сказал Інглот.
Немецкие фермеры, мол, уже привезли сезонных рабочих из Румынии. Польские же фермеры жалуются, что скоро нужно будет собирать спаржу, скоро созреет и клубника, а рабочих рук как не было, так и нет.
Отмечается, что несмотря на то, что организация чартеров требует значительных средств, альтернатива потерять урожай - намного хуже.
Ранее сообщалось, что Финляндия планирует организовывать чартеры для сезонных работников из Украины и других стран.
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- Слухай, товаришу! Як це зрозуміти? Поки я в концтаборі сидів, ти на Волині "проводом" керував. Поляків під твоїм керівництвом різали, а "волинським різуном" мене називають...
Лебідь каже:
- Та дуже просто... Поляки- громадяни США, не хотіли з владою своєю "собачитись - я в армії США, у В"єтнамі, був головним консультантом по протипартизанській боротьбі. Північнов"єтнамців же учили НКВДисти колишні, а досвід вони у нас брали, "боївки" знищуючи... От і призначили тебе "головним різуном" - благо, ти у Мюнхені жив... А то прийшлося б у Конгресі заслуховувать самих себе - як це МИ, американці, умудрились головного "різуна волинського" "пригріть", та ще й на службу взять...
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