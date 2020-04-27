Польща відчуває брак робочої сили: для українців можуть запустити чартери
У Польщі готуються організовувати чартерні рейси для українців, щоб вони їхали на роботу в країну навіть під час карантину.
Про це повідомив в ефірі польського телеканалу TVP президент служби персоналу промисловців Кшиштоф Інглот, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
За його словами, в Польщі гостра нестача людей для роботи в сільському господарстві. Фермери не зможуть зібрати урожай без сезонних робітників, які зазвичай приїжджали з України.
"Ми хочемо перевезти перших 200 осіб з України на фабрики до Вроцлава",- сказав Інглот.
Німецькі фермери, мовляв, вже привезли сезонних робітників з Румунії. Польські ж фермери бідкаються, що незабаром потрібно буде збирати спаржу, скоро дозріє й полуниця, а робочих рук як не було, так і нема.
Зазначається, що попри те, що організація чартерів потребує значних коштів, альтернатива втратити урожай - набагато гірше.
Раніше повідомлялося, що Фінляндія планує організовувати чартери для сезонних працівників з України та інших країн.
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- Слухай, товаришу! Як це зрозуміти? Поки я в концтаборі сидів, ти на Волині "проводом" керував. Поляків під твоїм керівництвом різали, а "волинським різуном" мене називають...
Лебідь каже:
- Та дуже просто... Поляки- громадяни США, не хотіли з владою своєю "собачитись - я в армії США, у В"єтнамі, був головним консультантом по протипартизанській боротьбі. Північнов"єтнамців же учили НКВДисти колишні, а досвід вони у нас брали, "боївки" знищуючи... От і призначили тебе "головним різуном" - благо, ти у Мюнхені жив... А то прийшлося б у Конгресі заслуховувать самих себе - як це МИ, американці, умудрились головного "різуна волинського" "пригріть", та ще й на службу взять...
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