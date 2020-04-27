Польща відчуває брак робочої сили: для українців можуть запустити чартери

У Польщі готуються організовувати чартерні рейси для українців, щоб вони їхали на роботу в країну навіть під час карантину.

Про це повідомив в ефірі польського телеканалу TVP президент служби персоналу промисловців Кшиштоф Інглот, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

За його словами, в Польщі гостра нестача людей для роботи в сільському господарстві. Фермери не зможуть зібрати урожай без сезонних робітників, які зазвичай приїжджали з України.

"Ми хочемо перевезти перших 200 осіб з України на фабрики до Вроцлава",- сказав Інглот.

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Німецькі фермери, мовляв, вже привезли сезонних робітників з Румунії. Польські ж фермери бідкаються, що незабаром потрібно буде збирати спаржу, скоро дозріє й полуниця, а робочих рук як не було, так і нема.

Зазначається, що попри те, що організація чартерів потребує значних коштів, альтернатива втратити урожай - набагато гірше.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія планує організовувати чартери для сезонних працівників з України та інших країн.