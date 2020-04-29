Чартер з українськими сезонними працівниками після 9-годинної затримки вилетів до Лондона

Державіаслужба передумала і все-таки дозволила виконати рейс із Києва до Лондона, яким на сезонні роботи полетіли українські громадяни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це hromadske розповів один із пасажирів борту Олег Тумак.

За його словами, близько 19:40 29 квітня пасажирам видали квитки і дозволили почати реєстрацію на рейс. У повітря літак піднявся о 21:30, хоча спочатку він мав злетіти о 12:40. Тобто бюрократичні рішення затримали його майже на 9 годин.

Нагадаємо, про заборону летіти в Лондон авіаперевізнику МАУ повідомили за декілька годин до зльоту. Понад 100 пасажирів, які з'їхалися з усієї України, весь час перебували в терміналі аеропорту "Бориспіль".

Літак замовив британський роботодавець, який вже уклав довгострокові контракти з українськими працівниками.

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