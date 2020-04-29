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Чартер з українськими сезонними працівниками після 9-годинної затримки вилетів до Лондона

Чартер з українськими сезонними працівниками після 9-годинної затримки вилетів до Лондона

Державіаслужба передумала і все-таки дозволила виконати рейс із Києва до Лондона, яким на сезонні роботи полетіли українські громадяни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це hromadske розповів один із пасажирів борту Олег Тумак.

За його словами, близько 19:40 29 квітня пасажирам видали квитки і дозволили почати реєстрацію на рейс. У повітря літак піднявся о 21:30, хоча спочатку він мав злетіти о 12:40. Тобто бюрократичні рішення затримали його майже на 9 годин.

Нагадаємо, про заборону летіти в Лондон авіаперевізнику МАУ повідомили за декілька годин до зльоту. Понад 100 пасажирів, які з'їхалися з усієї України, весь час перебували в терміналі аеропорту "Бориспіль".

Літак замовив британський роботодавець, який вже уклав довгострокові контракти з українськими працівниками.

Читайте також: Ми готові до переговорів, - Шмигаль про чартери для українських сезонних працівників

Автор: 

Велика Британія (5666) чартер (30) заробітчани (673) Державіаслужба (219)


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Топ коментарі
+38
Чартер с украинскими сезонными работниками после 9-ти часовой задержки вылетел в Лондон - Цензор.НЕТ 2461
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29.04.2020 22:36 Відповісти
+35
Вся власть напоминает мелкого бздливого пакостника - сначала напакостит, а потом хвостом свое говно заметает...
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29.04.2020 22:33 Відповісти
+33
зелень решила поднасрать тем кто хочет сам заработать на жизнь не дожидаясь зеленого поноса...
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29.04.2020 22:33 Відповісти
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зелень решила поднасрать тем кто хочет сам заработать на жизнь не дожидаясь зеленого поноса...
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29.04.2020 22:33 Відповісти
Я маю до вас запитання. Як не захочете - можете не відповідати.
Мені просто цікаво, що ви відчуваєте тепер, бачачи результати свого вибору ?
Я без образ і підколок (на відміну від інших - ви ніби чесно жалкуєте): справді хотілося б почути від реального зе-виборця, як морально тепер ?
Як назвете свої відчуття і стан ? Правда, це напряму пов*язано з вашою мотивацією щодо голосування.
Дякую.
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30.04.2020 03:40 Відповісти
що йолупів питатися в народі кажуть /теля родилося з лисиною з лисиною і здохне/ вони ж йолупи дибільні
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30.04.2020 05:36 Відповісти
я голосовал за Зеленского во втором туре, за СлугНарода не голосовал,
теперь жалею , лучше бы не ходил на выборы вовсе,
что др Порошенко - неприемлю его с 2005го года,
да и в другие года есть что вспомнить,
но Порошенко Президент - недосягаемая величина для зеленского,
он хоть и еа самом деле «директор», но пытался организовать
сопротивление кацапской агрессии,
Зеленский - ноль, пустые слова и обещания,
увы,
Порошенко и Зеленский теперь союзники,
голосование ЕС совместно с шоблой Зеленского
ничего хорошего в моём отношении к
«команде» Порошенко не добавило,
Вакарчук с ними - но это просто мелкая фракция жуликов,
увы, сейчас я не голосовал бы за зеленского,
но и Порошенко это ооочень большой вопрос,
по сути получается , что он с Зеленским примерно одни цели преследует,
раз голосует за всякую дичь, просто он сам не мог ранее решиться
на открытый дерибан, но теперь маски сброшены ....
не знаю, будет ли вам интересно моё мнение ...
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30.04.2020 08:15 Відповісти
Добрий день.
Дякую, що відповіли.
Якби могли також сказати, що конкретно вплинуло на вас, що голосували за блазня ...
Лише несприйняття особистості Порошенка ?

Ситуація була дуже однозначною: за Україну і казна-що, як мінімум. Але не за Україну - це точно.

Я справді не збираюся вас колупати ... для чого ? Якщо дозволите - скажу одну річ. То для роздумів, на пізніше, не на тепер. Я ж з багатьма дискутувала тут минулого року (спокійно і аргументовано, бо ми =знайомі= вже кілька років), це зараз більше не маю нервів, та й розійшлися ми, таким чином, з ними.
Один форумчанин видавався адекватним, тому мені було цікаво зрозуміти його хід думок (зараз він скотився на рівень плювання екскрементами, то нема про що говорити).
Я згадала про нього, тому що його пояснення було таким, як і ваше: на вибір вплинула лише і винятково емоційна складова. І він сказав, що зе- менше зло (на мої зауваги про зв*язок блазня з Бенею відповідав, що це - мої інтерпретації). А тепер, як нагадувала - то опускався на рівень тих речовин, про які написала вище.

Я йому відповіла, що він ще не досяг рівня розвитку громадянина. Бо громадянин спочатку думає про країну, а потім про свої особисті симпатії / антипатії / сприйняття політика.

Сподіваюся, мій виклад - досить доступний.
Чим більше аналізую оцю істерію, яку накрутили, а піпл повівся - то бачу, що про громадянську свідомість і позицію говорити ще дуже-дуже рано.

Ще раз - без образ.

ПП - не ідеальний, як жодна людина, зауваження є, є речі, які потрібно змінити / критикувати і т.д. Але у мене навіть сумніву чи вагання не було, за кого голосувати. Ані секунди. Я просто ніколи б не змогла як УКРАЇНКА віддати свій голос за таку огидну і нікчемну УКРАЇНОНЕНАВИСНИЦЬКУ істоту, як блазень. Це не обговорюється і без варіантів.
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01.05.2020 03:23 Відповісти
у меня нет никаких поводов обижаться и тем более
спорить с Вами, я никогда не смотрел «квартал95»,
всё, что мне было известно о Зеленском я услышал
из сказанного Коломойским, но там не было ничего
о его пророссийкой сцывоховской ориентации ...
Я голосовал за Тимошенко, во втором туре просто
против ПП, Вы правы, возможно кто то проголосовал
за «дружбу» с рф и руцкий мир, но я голосовал
против Южаниной и Ахметова, в итоге получилось
за них, Зе быстро спелся с теми, у кого деньги,
как и говорил Коломойский, зе человек бизнеса ....
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01.05.2020 09:06 Відповісти
Вся власть напоминает мелкого бздливого пакостника - сначала напакостит, а потом хвостом свое говно заметает...
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29.04.2020 22:33 Відповісти
Ну хоть срется покуда. И то слава Богу.
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29.04.2020 22:56 Відповісти
https://twitter.com/odinspam
https://twitter.com/odinspam

Президент Один Спамс

@odinspam

·https://twitter.com/odinspam/status/1255111338990407681 28 апр.

Before Вот в советском союзе хорошо было. Мне дедушка рассказывал.
And after Эээ, как ***** запрещено из страны выезжать? Мы вам что ссср, какойто всратый
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29.04.2020 22:35 Відповісти
Открою секрет,выезжать можешь,только тебя никто не впустит,внешние границы евросоюза,америки,британии закрыты.
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30.04.2020 01:35 Відповісти
бугага
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30.04.2020 08:16 Відповісти
Чартер с украинскими сезонными работниками после 9-ти часовой задержки вылетел в Лондон - Цензор.НЕТ 2461
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29.04.2020 22:36 Відповісти
В точку!
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30.04.2020 00:17 Відповісти
шмыга - охметовский кал
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30.04.2020 01:47 Відповісти
"Новые" лица.
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30.04.2020 01:48 Відповісти
як всі поїдуть, хто за пайку буде на охметку чи беню пахать, а їм треба нові вілли, яхти
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30.04.2020 08:17 Відповісти
гниды позорные во главе с зеленой гнидой
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29.04.2020 22:37 Відповісти
С Богом! Мягкой посадки!
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29.04.2020 22:38 Відповісти
государство обязано заплатить неустойку, за бюрократические задержки и желательно с зарплат бюрократов !!!
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29.04.2020 22:39 Відповісти
так вони заплатять вони ще з тебе шкіру зідруть за неустойку
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30.04.2020 05:39 Відповісти
Как и ожидалось, за откаты можно все! Торговались целых пол дня...Интересно, в какой валюте это было сделано: в фунтах или в долларах?
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29.04.2020 22:39 Відповісти
на фунте долларов сошлись... сотками...
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29.04.2020 22:44 Відповісти
Что вы такое говорите. Вы разве забыли что ЗЕ коррупцию прихлопнули полностью
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29.04.2020 22:49 Відповісти
О да! Прихлопнули до самого дна... А из дна постоянно что-то стучит!
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29.04.2020 22:57 Відповісти
КАК сейчас позорятся Шмыгаль и ЗЕ перед Евросоюзом
Все знают, что в Украине таких денег с.-х. Работники не заработают ( 1000 евро в месяц), но ПРИДУРКИ НЕ ВЫПУСКАЮТ ИХ заработать деньги своим семьям
Кроме того , в ЕС гибнет урожай, но придурки не выпускают людей, желающих там работать
ЗЕБОБИКИ - вы кого выбрали?
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29.04.2020 22:42 Відповісти
Подскажи, пжлс, в Англии безработные есть? А слабо предложить десяткам тысяч беженцам собрать эти ягоды или поработать месяц в поле им вера не позволяет?
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29.04.2020 22:51 Відповісти
А Вы думаете на бирже труда им не предлагают? Там безработные те, кто либо вообще не хочет работать, либо ищет высокооплачиваемую вакансию.
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30.04.2020 06:57 Відповісти
Отримали відкат і дозволили. Всі діла.
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29.04.2020 22:53 Відповісти
Не думаю. Скорее пригрозили, что могут устроить не получение помощи от ЕС. Влияние бритов там до сих пор достаточно сильно. Да еще и в такой момент когда эти деньги и самой ЕС не лишни.
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29.04.2020 22:59 Відповісти
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y

https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y ******* Такасама

https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y @n6j1K0PZH4vMK0y https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y/status/1254997001802055680 28 апр.

По чому в нас зараз цибуля? 28гр? І нічого, ніхто не скаржиться.
Ось ваша дешева цибуля, на смітнику, вона супермаркетам не потрібна.
Нагодосували по приколу? Ейфорія вже пройшла, чи треба ще більше трешу?

Чартер з українськими сезонними працівниками після 9-годинної затримки вилетів до Лондона - Цензор.НЕТ 8492
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29.04.2020 22:43 Відповісти
ужас....
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29.04.2020 22:45 Відповісти
А потім вони це спалюють і всі цим дихають.
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30.04.2020 00:23 Відповісти
Не надо голову пеплом посыпать - это прошлогодняя цыбуля, мне такая даром не нужна.
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30.04.2020 10:36 Відповісти
побоялись с бритами горшки бить

Позор на весь мир !
представляю как наш мир бекал и мекал английскому МИДу.
We are sorry, we'd like to get a rollback from revenue.
Don't understand?
sincerely yours, Ukrainian ministry.
Obliko morale.
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29.04.2020 22:44 Відповісти
оblik amorale
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30.04.2020 10:37 Відповісти
и что за "сезонная работа", кто-нибудь раскроет этот секрет!?
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29.04.2020 22:44 Відповісти
полуниця
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29.04.2020 22:48 Відповісти
"беженцам" видимо влом собирать, пособие больше зарплаты?
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29.04.2020 22:50 Відповісти
А для чого їм працювати, коли й так платять допомогу ?
Розбіглися вони.
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30.04.2020 07:51 Відповісти
Сезонная работа может быть до 9 месяцев и это не только "полуниця". Разные виды работ до 1 года. Это упрощает процедуру оформления работников на територии ЕС.
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29.04.2020 22:53 Відповісти
А нам все время утверждали, что с "безвизом" вы будете только пить в Австрии кофе...
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29.04.2020 23:04 Відповісти
ото вже пару мільйонів і п'ють ту каву )))
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29.04.2020 23:16 Відповісти
Кава в обед и на ужин, а между ними клубника в поле - по 10 ведер на рыло...
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29.04.2020 23:23 Відповісти
Ну, честно говоря, 10 вёдер - это немного... 2-3 часа работы, учитывая размер "сортовой" ягоды... Если бы я клубнику видел только на рынке и на столе, то не говорил-бы... В детстве, пацаном 12-летним, за минут сорок ведро набирал - а клубника-то, была, некрупной...
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30.04.2020 04:55 Відповісти
Шмыгло ,Козел , убери свои потные рученки от людей , которые в отличие от тебя говна ,зарабатывают деньги тяжким трудом
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29.04.2020 22:45 Відповісти
Вообще премьера пора в отставку - он слишком мелок для должности
Перечень небольшой кабминовской дури
Дурь номер 1- Идея открыть раньше библиотеки и музеи 😀😀😀 то есть старенькие сотрудницы будут подвергать себя вирусу по дороге и на работе
При чем музеи и библиотеки- НЕ БЮДЖЕТОСОЗДАЮЩИЕ предприятия , а затратная часть бюджета .

При этом закрыты перукарни , которые приносят прибыль в бюджет . а депутаты и чиновники тайно посещают Открытые в ВР АП И КАБМИНЕ салоны
Дурь номер 2- запрет заробитчанам ехать работать в ЕС . во первых шмыгаль разозлил Европу, т к там гибнет урожай, во вторых он разозлил заробитчан

МАЙДАН НА ПОРОГЕ Из-за Шмыгаля
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29.04.2020 22:45 Відповісти
Не из-за шмигаля, а из-за Зебуина
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29.04.2020 23:17 Відповісти
ну не даром народная мудрость гласит:"Лучше поздно, чем никогда".
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29.04.2020 22:50 Відповісти
расшифровка начала стенограммы переговоров с британскими работодателями:
- Do you speak English?
- Yes
- Name?
- Denys Shmyhal
- Sex?
- Three to fife times a week.
- No, no....l mean male or female?
- Yes, male, female, sometimes Lyashko.
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29.04.2020 22:58 Відповісти
Интересно кто контракт организовал. На малину когда сезон
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29.04.2020 23:04 Відповісти
Все , що вміє робити українська влада - це насрати людям . Причому і своїм і іноземцям . Нічого нового .
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29.04.2020 23:07 Відповісти
Зебіли ау, ви вже зробили "Всіх нас разом" чи ще ні?
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29.04.2020 23:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=WI7loqkJf7g как это передумали, а законное решение? или у нас чиновники уже совсем страх теряют - что хочу то ворочу
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29.04.2020 23:36 Відповісти
Наверное Лондон пригрозил, что пожалуются в МВФ ... и все сразу решилось !
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29.04.2020 23:59 Відповісти
Зелени Майдана не избежать !!!
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30.04.2020 00:06 Відповісти
Все больше похоже на то....
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30.04.2020 02:37 Відповісти
Интересно сколько нужно было Шмигалю в конверте отвалить?
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30.04.2020 01:42 Відповісти
зеленский и шмыга - охметовские гнои
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30.04.2020 01:53 Відповісти
Чартер полетел, а осадочек остался...
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30.04.2020 02:36 Відповісти
Батраки поперли в батрачество, чтобы потом визжать и мычеть оттуда "спаситинас" "забиритинас"
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30.04.2020 03:31 Відповісти
Порешали таки...
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30.04.2020 07:26 Відповісти
Сколько стоило разрешение?
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30.04.2020 08:36 Відповісти
ОЧКОДРАЛЫ на работу поехали!!! А потом будут орать домой заберите, твари!!!
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30.04.2020 10:58 Відповісти
 
 