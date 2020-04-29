Чартер с украинскими сезонными работниками после 9-часовой задержки вылетел в Лондон
Госавиаслужба передумала и все-таки позволила выполнить рейс из Киева в Лондон, которым на сезонные работы полетели украинские граждане.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом hromadske рассказал один из пассажиров борту Олег Тумак.
По его словам, около 19:40 29 апреля пассажирам выдали билеты и позволили начать регистрацию на рейс. В воздух самолет поднялся в 21:30, хотя изначально он должен был взлететь в 12:40. То есть бюрократические решения задержали его почти на 9 часов.
Напомним, о запрете лететь в Лондон авиаперевозчику МАУ сообщили за несколько часов до взлета. Более 100 пассажиров, съехавшихся со всей Украины, все время находились в терминале аэропорта "Борисполь".
Самолет заказал британский работодатель, который уже заключил долгосрочные контракты с украинскими работниками.
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Мені просто цікаво, що ви відчуваєте тепер, бачачи результати свого вибору ?
Я без образ і підколок (на відміну від інших - ви ніби чесно жалкуєте): справді хотілося б почути від реального зе-виборця, як морально тепер ?
Як назвете свої відчуття і стан ? Правда, це напряму пов*язано з вашою мотивацією щодо голосування.
Дякую.
теперь жалею , лучше бы не ходил на выборы вовсе,
что др Порошенко - неприемлю его с 2005го года,
да и в другие года есть что вспомнить,
но Порошенко Президент - недосягаемая величина для зеленского,
он хоть и еа самом деле «директор», но пытался организовать
сопротивление кацапской агрессии,
Зеленский - ноль, пустые слова и обещания,
увы,
Порошенко и Зеленский теперь союзники,
голосование ЕС совместно с шоблой Зеленского
ничего хорошего в моём отношении к
«команде» Порошенко не добавило,
Вакарчук с ними - но это просто мелкая фракция жуликов,
увы, сейчас я не голосовал бы за зеленского,
но и Порошенко это ооочень большой вопрос,
по сути получается , что он с Зеленским примерно одни цели преследует,
раз голосует за всякую дичь, просто он сам не мог ранее решиться
на открытый дерибан, но теперь маски сброшены ....
не знаю, будет ли вам интересно моё мнение ...
Дякую, що відповіли.
Якби могли також сказати, що конкретно вплинуло на вас, що голосували за блазня ...
Лише несприйняття особистості Порошенка ?
Ситуація була дуже однозначною: за Україну і казна-що, як мінімум. Але не за Україну - це точно.
Я справді не збираюся вас колупати ... для чого ? Якщо дозволите - скажу одну річ. То для роздумів, на пізніше, не на тепер. Я ж з багатьма дискутувала тут минулого року (спокійно і аргументовано, бо ми =знайомі= вже кілька років), це зараз більше не маю нервів, та й розійшлися ми, таким чином, з ними.
Один форумчанин видавався адекватним, тому мені було цікаво зрозуміти його хід думок (зараз він скотився на рівень плювання екскрементами, то нема про що говорити).
Я згадала про нього, тому що його пояснення було таким, як і ваше: на вибір вплинула лише і винятково емоційна складова. І він сказав, що зе- менше зло (на мої зауваги про зв*язок блазня з Бенею відповідав, що це - мої інтерпретації). А тепер, як нагадувала - то опускався на рівень тих речовин, про які написала вище.
Я йому відповіла, що він ще не досяг рівня розвитку громадянина. Бо громадянин спочатку думає про країну, а потім про свої особисті симпатії / антипатії / сприйняття політика.
Сподіваюся, мій виклад - досить доступний.
Чим більше аналізую оцю істерію, яку накрутили, а піпл повівся - то бачу, що про громадянську свідомість і позицію говорити ще дуже-дуже рано.
Ще раз - без образ.
ПП - не ідеальний, як жодна людина, зауваження є, є речі, які потрібно змінити / критикувати і т.д. Але у мене навіть сумніву чи вагання не було, за кого голосувати. Ані секунди. Я просто ніколи б не змогла як УКРАЇНКА віддати свій голос за таку огидну і нікчемну УКРАЇНОНЕНАВИСНИЦЬКУ істоту, як блазень. Це не обговорюється і без варіантів.
спорить с Вами, я никогда не смотрел «квартал95»,
всё, что мне было известно о Зеленском я услышал
из сказанного Коломойским, но там не было ничего
о его пророссийкой сцывоховской ориентации ...
Я голосовал за Тимошенко, во втором туре просто
против ПП, Вы правы, возможно кто то проголосовал
за «дружбу» с рф и руцкий мир, но я голосовал
против Южаниной и Ахметова, в итоге получилось
за них, Зе быстро спелся с теми, у кого деньги,
как и говорил Коломойский, зе человек бизнеса ....
https://twitter.com/odinspam
Президент Один Спамс
@odinspam
·https://twitter.com/odinspam/status/1255111338990407681 28 апр.
Before Вот в советском союзе хорошо было. Мне дедушка рассказывал.
And after Эээ, как ***** запрещено из страны выезжать? Мы вам что ссср, какойто всратый
Все знают, что в Украине таких денег с.-х. Работники не заработают ( 1000 евро в месяц), но ПРИДУРКИ НЕ ВЫПУСКАЮТ ИХ заработать деньги своим семьям
Кроме того , в ЕС гибнет урожай, но придурки не выпускают людей, желающих там работать
ЗЕБОБИКИ - вы кого выбрали?
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y ******* Такасама
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y @n6j1K0PZH4vMK0y https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y/status/1254997001802055680 28 апр.
По чому в нас зараз цибуля? 28гр? І нічого, ніхто не скаржиться.
Ось ваша дешева цибуля, на смітнику, вона супермаркетам не потрібна.
Нагодосували по приколу? Ейфорія вже пройшла, чи треба ще більше трешу?
Позор на весь мир !
представляю как наш мир бекал и мекал английскому МИДу.
We are sorry, we'd like to get a rollback from revenue.
Don't understand?
sincerely yours, Ukrainian ministry.
Obliko morale.
Розбіглися вони.
Перечень небольшой кабминовской дури
Дурь номер 1- Идея открыть раньше библиотеки и музеи 😀😀😀 то есть старенькие сотрудницы будут подвергать себя вирусу по дороге и на работе
При чем музеи и библиотеки- НЕ БЮДЖЕТОСОЗДАЮЩИЕ предприятия , а затратная часть бюджета .
При этом закрыты перукарни , которые приносят прибыль в бюджет . а депутаты и чиновники тайно посещают Открытые в ВР АП И КАБМИНЕ салоны
Дурь номер 2- запрет заробитчанам ехать работать в ЕС . во первых шмыгаль разозлил Европу, т к там гибнет урожай, во вторых он разозлил заробитчан
МАЙДАН НА ПОРОГЕ Из-за Шмыгаля
- Do you speak English?
- Yes
- Name?
- Denys Shmyhal
- Sex?
- Three to fife times a week.
- No, no....l mean male or female?
- Yes, male, female, sometimes Lyashko.