Чартер с украинскими сезонными работниками после 9-часовой задержки вылетел в Лондон

Госавиаслужба передумала и все-таки позволила выполнить рейс из Киева в Лондон, которым на сезонные работы полетели украинские граждане.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом hromadske рассказал один из пассажиров борту Олег Тумак.

По его словам, около 19:40 29 апреля пассажирам выдали билеты и позволили начать регистрацию на рейс. В воздух самолет поднялся в 21:30, хотя изначально он должен был взлететь в 12:40. То есть бюрократические решения задержали его почти на 9 часов.

Напомним, о запрете лететь в Лондон авиаперевозчику МАУ сообщили за несколько часов до взлета. Более 100 пассажиров, съехавшихся со всей Украины, все время находились в терминале аэропорта "Борисполь".

Самолет заказал британский работодатель, который уже заключил долгосрочные контракты с украинскими работниками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госавиаслужба за 2 часа до рейса запретила вылет чартера с заробитчанами в Великобританию, - МАУ