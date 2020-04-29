1 040 14
Через карантин в українських медустановах дефіцит донорської крові, - МОЗ
Через карантин і епідемію коронавірусної хвороби в українських медустановах виник дефіцит донорської крові.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
У МОЗ наголошують, що при дотриманні загальних заходів безпеки ця процедура абсолютно безпечна, і закликає донорів скористатися правом проїзду в громадському транспорті під час карантину, щоб дістатися до пунктів забору крові.
"Одна доза може врятувати відразу трьох осіб", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+5 Поедатель Зябликов
показати весь коментар29.04.2020 22:36 Відповісти Посилання
+4 JulyusCaesar
показати весь коментар29.04.2020 22:40 Відповісти Посилання
+3 Вова Путин #469286
показати весь коментар29.04.2020 22:38 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дезинфекція автобусної зупинки в м.Торжок Тверської обл. РФ.
Нет дураков, люди не хотят заразится.
потому, что на нынешний момент, основными рассадниками короновируса являются именно больницы.