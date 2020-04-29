Через карантин в українських медустановах дефіцит донорської крові, - МОЗ

Через карантин і епідемію коронавірусної хвороби в українських медустановах виник дефіцит донорської крові.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

У МОЗ наголошують, що при дотриманні загальних заходів безпеки ця процедура абсолютно безпечна, і закликає донорів скористатися правом проїзду в громадському транспорті під час карантину, щоб дістатися до пунктів забору крові.

"Одна доза може врятувати відразу трьох осіб", - сказано в повідомленні.

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