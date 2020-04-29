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Новини Коронавірус і карантин
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Через карантин в українських медустановах дефіцит донорської крові, - МОЗ

Через карантин в українських медустановах дефіцит донорської крові, - МОЗ

Через карантин і епідемію коронавірусної хвороби в українських медустановах виник дефіцит донорської крові.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

У МОЗ наголошують, що при дотриманні загальних заходів безпеки ця процедура абсолютно безпечна, і закликає донорів скористатися правом проїзду в громадському транспорті під час карантину, щоб дістатися до пунктів забору крові.

"Одна доза може врятувати відразу трьох осіб", - сказано в повідомленні.

Читайте також: В Україні виник дефіцит донорської крові: запаси знизилися в 2-4 рази, - Степанов

Автор: 

донор (73) карантин (18172) МОЗ (5401) кров (64) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Крови нет и не будет: зелёная власть выпила всю, ничего не осталось.
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29.04.2020 22:36 Відповісти
+4
Из-за карантина в украинских медучреждениях дефицит донорской крови, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2714
Дезинфекція автобусної зупинки в м.Торжок Тверської обл. РФ.
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29.04.2020 22:40 Відповісти
+3
у коли оболонского возьмите, позорные гниды
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29.04.2020 22:38 Відповісти
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Крови нет и не будет: зелёная власть выпила всю, ничего не осталось.
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29.04.2020 22:36 Відповісти
у коли оболонского возьмите, позорные гниды
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29.04.2020 22:38 Відповісти
Из-за карантина в украинских медучреждениях дефицит донорской крови, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2714
Дезинфекція автобусної зупинки в м.Торжок Тверської обл. РФ.
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29.04.2020 22:40 Відповісти
😂👍
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29.04.2020 23:34 Відповісти
1044 российских военных заразились коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.
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29.04.2020 22:43 Відповісти
Крови нет, потому, что никто сейчас не сдаёт кровь.
Нет дураков, люди не хотят заразится.
потому, что на нынешний момент, основными рассадниками короновируса являются именно больницы.
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29.04.2020 22:44 Відповісти
Яка кров - там же віруси. Чи забули вже?
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29.04.2020 22:45 Відповісти
А это ребятки 1000% обманка...! Хитрый подход на получения крови выздоровивших от COVID-19 ... денюжеку только за супер дорогую кровь вм не выплатят...
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29.04.2020 22:57 Відповісти
Зелебобы, строимся в ряд и кровь сдаём! Сам нелох приказал!
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29.04.2020 23:12 Відповісти
Ну в общем-то ничего удивительного, после многомесячной истерии как дурак сунется в заклади мінздрава добровільно.
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29.04.2020 23:20 Відповісти
Упыри у власти выпили всю кровь с народа (за последние два десятилетия)!
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29.04.2020 23:23 Відповісти
Не із-за карантіна, а через відсутність ефективного тестування наслення.
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29.04.2020 23:42 Відповісти
При злочинній радянській владі за здавання крові двали три дні до відпустки, бесплатный обід і стакан червого вина. А ці зелені ідіоти думають, що будуть здавати кров альтруїсти за "Дякую" при цьому вартість крові в ЄС 300 мл близько 200 євро. У Німеччині донор відразу отримує 40 евро (для проїзду). Якщо здають за дарма і за депмінгом, то є спокуса її перепроодати до богатих країни і мати великий гешефт.
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30.04.2020 06:56 Відповісти
Вас предупреждали-КАРАНТИН убьет больше людей чем корона
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30.04.2020 10:09 Відповісти
 
 