Из-за карантина в украинских медучреждениях дефицит донорской крови, - Минздрав

Из-за карантина и эпидемии коронавирусной болезни в украинских медучреждениях возник дефицит донорской крови.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В Минздраве подчеркивают, что при соблюдении общих мер безопасности эта процедура совершенно безопасна, и призывает доноров воспользоваться правом проезда в общественном транспорте во время карантина, чтобы добраться пунктов забора крови.

"Одна доза может спасти сразу трех человек", - говорится в сообщении.

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