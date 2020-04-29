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Из-за карантина в украинских медучреждениях дефицит донорской крови, - Минздрав
Из-за карантина и эпидемии коронавирусной болезни в украинских медучреждениях возник дефицит донорской крови.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В Минздраве подчеркивают, что при соблюдении общих мер безопасности эта процедура совершенно безопасна, и призывает доноров воспользоваться правом проезда в общественном транспорте во время карантина, чтобы добраться пунктов забора крови.
"Одна доза может спасти сразу трех человек", - говорится в сообщении.
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+5 Поедатель Зябликов
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+4 JulyusCaesar
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+3 Вова Путин #469286
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Дезинфекція автобусної зупинки в м.Торжок Тверської обл. РФ.
Нет дураков, люди не хотят заразится.
потому, что на нынешний момент, основными рассадниками короновируса являются именно больницы.