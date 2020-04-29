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Новости Коронавирус и карантин
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Из-за карантина в украинских медучреждениях дефицит донорской крови, - Минздрав

Из-за карантина в украинских медучреждениях дефицит донорской крови, - Минздрав

Из-за карантина и эпидемии коронавирусной болезни в украинских медучреждениях возник дефицит донорской крови.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В Минздраве подчеркивают, что при соблюдении общих мер безопасности эта процедура совершенно безопасна, и призывает доноров воспользоваться правом проезда в общественном транспорте во время карантина, чтобы добраться пунктов забора крови.

"Одна доза может спасти сразу трех человек", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Втрое меньше доноров из-за карантина: в Киевском центре крови готовы возить желающих на процедуры и домой

Автор: 

донор (96) карантин (16729) Минздрав (4903) кровь (62) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Крови нет и не будет: зелёная власть выпила всю, ничего не осталось.
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29.04.2020 22:36 Ответить
+4
Из-за карантина в украинских медучреждениях дефицит донорской крови, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2714
Дезинфекція автобусної зупинки в м.Торжок Тверської обл. РФ.
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29.04.2020 22:40 Ответить
+3
у коли оболонского возьмите, позорные гниды
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29.04.2020 22:38 Ответить
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Крови нет и не будет: зелёная власть выпила всю, ничего не осталось.
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29.04.2020 22:36 Ответить
у коли оболонского возьмите, позорные гниды
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29.04.2020 22:38 Ответить
Из-за карантина в украинских медучреждениях дефицит донорской крови, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2714
Дезинфекція автобусної зупинки в м.Торжок Тверської обл. РФ.
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29.04.2020 22:40 Ответить
😂👍
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29.04.2020 23:34 Ответить
1044 российских военных заразились коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.
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29.04.2020 22:43 Ответить
Крови нет, потому, что никто сейчас не сдаёт кровь.
Нет дураков, люди не хотят заразится.
потому, что на нынешний момент, основными рассадниками короновируса являются именно больницы.
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29.04.2020 22:44 Ответить
Яка кров - там же віруси. Чи забули вже?
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29.04.2020 22:45 Ответить
А это ребятки 1000% обманка...! Хитрый подход на получения крови выздоровивших от COVID-19 ... денюжеку только за супер дорогую кровь вм не выплатят...
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29.04.2020 22:57 Ответить
Зелебобы, строимся в ряд и кровь сдаём! Сам нелох приказал!
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29.04.2020 23:12 Ответить
Ну в общем-то ничего удивительного, после многомесячной истерии как дурак сунется в заклади мінздрава добровільно.
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29.04.2020 23:20 Ответить
Упыри у власти выпили всю кровь с народа (за последние два десятилетия)!
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29.04.2020 23:23 Ответить
Не із-за карантіна, а через відсутність ефективного тестування наслення.
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29.04.2020 23:42 Ответить
При злочинній радянській владі за здавання крові двали три дні до відпустки, бесплатный обід і стакан червого вина. А ці зелені ідіоти думають, що будуть здавати кров альтруїсти за "Дякую" при цьому вартість крові в ЄС 300 мл близько 200 євро. У Німеччині донор відразу отримує 40 евро (для проїзду). Якщо здають за дарма і за депмінгом, то є спокуса її перепроодати до богатих країни і мати великий гешефт.
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30.04.2020 06:56 Ответить
Вас предупреждали-КАРАНТИН убьет больше людей чем корона
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30.04.2020 10:09 Ответить
 
 