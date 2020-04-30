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Новини Коронавірус і карантин
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На травневі свята в Запорізькій області посилюють карантин

На травневі свята в Запорізькій області посилюють карантин

У Запорізькій області заявили, що посилюють карантинні обмеження на травневі свята.

Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОДА, передає Цензор.НЕТ.

Головний санлікар Запорізької області Роман Терехов зазначив, що додаткові заходи карантину показали свою дієвість на Великдень, тому необхідно їх запровадити і на травневі свята.

Місцевим жителям не рекомендують без необхідності виходити на вулицю, заборонять роботу громадського транспорту, крім з 05:00 до 10:00 і з 15:00 до 20:00 1-3 травня і 9-11 травня.

Влада посилить контроль за забороною відвідування парків, прибережних зон. З 08:00 30 квітня до 08:00 4 травня і з 08:00 8 травня до 23:59 11 травня організують роботу додаткових контрольно-пропускних постів на автомобільних дорогах, що ведуть до узбережжя Азовського моря.

Читайте: Шмигаль має публічно презентувати в Раді план пом'якшення карантинних заходів, - віцеречниця Кондратюк

В області відновлюють роботу продовольчі ринки, але за умови дотримання низки вимог.

Автор: 

карантин (18172) Запорізька область (3747) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
если вы любите садо-мазо, то кто ж вам психиатор. я не люблю. дурантин считаю идиотизмом, сопряжённым с массовым нарушением прав человека. подонки должны ответить.
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30.04.2020 13:10 Відповісти
+2
куражатся скоты. за всё ответите, гниды!
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30.04.2020 13:02 Відповісти
+2
пока что я вижу тупость твою и властей этих стран. при таком мизерном количестве смертей столько вони!
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30.04.2020 13:18 Відповісти
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куражатся скоты. за всё ответите, гниды!
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30.04.2020 13:02 Відповісти
За что ? Мы в Польше месяц на жеском карантине сидели,и ничего.Пережили.
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30.04.2020 13:08 Відповісти
а мы с 13-го марта, и конца этому беспределу не видно. разницу ощущаешь?
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30.04.2020 13:10 Відповісти
если вы любите садо-мазо, то кто ж вам психиатор. я не люблю. дурантин считаю идиотизмом, сопряжённым с массовым нарушением прав человека. подонки должны ответить.
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30.04.2020 13:10 Відповісти
Итальянцы и Испанцы тоже так думали.Результаты ихней тупости тебе известны,или напомнить ?
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30.04.2020 13:13 Відповісти
пока что я вижу тупость твою и властей этих стран. при таком мизерном количестве смертей столько вони!
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30.04.2020 13:18 Відповісти
Продлят карантин в Украине и после 12 мая.Из-за всяких уродов которые не понимают что нужно сидеть дома.
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30.04.2020 13:23 Відповісти
да нет. уроды те, кто готов сидеть под арестом до конца жизни как крыса. они дают властям борзеть. мерзкие твари.
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30.04.2020 13:27 Відповісти
И он сидит и будет сидеть. То просто других подначивает, а в случае роста эпидемии будет обвинять всех подряд.
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30.04.2020 13:12 Відповісти
Чем он был жестче, чем в Украине??
Мы тоже уже больше месяца сидим, ВСЕ закрыто, цены космические, транспорт по пропускам, инфраструктура параллизована, чиновники не работают
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30.04.2020 13:12 Відповісти
Праздник Труда на дачах и огородах отменяется? А шо посадишь, той и пожнёшь.
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30.04.2020 13:34 Відповісти
влада закликає українців в травні не виходити на празднікі,дивна пропозиція, виходить, що владі не відомо, що у травні в Україні лише одне свято - День Матері (10 травня),й то це загалом родинне свято,(влада його не святкує,для них це чуже свято), є ще день ТРАУРУ, й ВСЕ !
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30.04.2020 19:22 Відповісти
 
 