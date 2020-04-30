На травневі свята в Запорізькій області посилюють карантин

У Запорізькій області заявили, що посилюють карантинні обмеження на травневі свята.

Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОДА, передає Цензор.НЕТ.

Головний санлікар Запорізької області Роман Терехов зазначив, що додаткові заходи карантину показали свою дієвість на Великдень, тому необхідно їх запровадити і на травневі свята.

Місцевим жителям не рекомендують без необхідності виходити на вулицю, заборонять роботу громадського транспорту, крім з 05:00 до 10:00 і з 15:00 до 20:00 1-3 травня і 9-11 травня.

Влада посилить контроль за забороною відвідування парків, прибережних зон. З 08:00 30 квітня до 08:00 4 травня і з 08:00 8 травня до 23:59 11 травня організують роботу додаткових контрольно-пропускних постів на автомобільних дорогах, що ведуть до узбережжя Азовського моря.

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В області відновлюють роботу продовольчі ринки, але за умови дотримання низки вимог.