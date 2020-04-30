На майские праздники в Запорожской области усиливают карантин

В Запорожской области заявили, что усиливают карантинные ограничения на майские праздники.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Главный санврач Запорожской области Роман Терехов отметил, что дополнительные меры карантина показали свою действенность на Пасху, поэтому необходимо их ввести и на майские праздники.

Местным жителям не рекомендуют без необходимости не выходить на улицу, запретят работу общественного транспорта, кроме с 05:00 до 10:00 и с 15:00 до 20:00 1-3 мая и 9-11 мая.

Власти усилят контроль за запретом посещения парков, прибрежных зон. С 08:00 30 апреля до 08:00 4 мая и с 08:00 8 мая до 23:59 11 мая организуют работу дополнительных контрольно-пропускных постов на автомобильных дорогах, ведущих к побережью Азовского моря.

В области возобновляют работу продовольственные рынки, но при условии соблюдения ряда требований.

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