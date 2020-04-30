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Новости Коронавирус и карантин
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На майские праздники в Запорожской области усиливают карантин

На майские праздники в Запорожской области усиливают карантин

В Запорожской области заявили, что усиливают карантинные ограничения на майские праздники.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Главный санврач Запорожской области Роман Терехов отметил, что дополнительные меры карантина показали свою действенность на Пасху, поэтому необходимо их ввести и на майские праздники.

Местным жителям не рекомендуют без необходимости не выходить на улицу, запретят работу общественного транспорта, кроме с 05:00 до 10:00 и с 15:00 до 20:00 1-3 мая и 9-11 мая.

Власти усилят контроль за запретом посещения парков, прибрежных зон. С 08:00 30 апреля до 08:00 4 мая и с 08:00 8 мая до 23:59 11 мая организуют работу дополнительных контрольно-пропускных постов на автомобильных дорогах, ведущих к побережью Азовского моря.

В области возобновляют работу продовольственные рынки, но при условии соблюдения ряда требований.

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Автор: 

карантин (16729) Запорожская область (3216) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
если вы любите садо-мазо, то кто ж вам психиатор. я не люблю. дурантин считаю идиотизмом, сопряжённым с массовым нарушением прав человека. подонки должны ответить.
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30.04.2020 13:10 Ответить
+2
куражатся скоты. за всё ответите, гниды!
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30.04.2020 13:02 Ответить
+2
пока что я вижу тупость твою и властей этих стран. при таком мизерном количестве смертей столько вони!
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30.04.2020 13:18 Ответить
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куражатся скоты. за всё ответите, гниды!
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30.04.2020 13:02 Ответить
За что ? Мы в Польше месяц на жеском карантине сидели,и ничего.Пережили.
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30.04.2020 13:08 Ответить
а мы с 13-го марта, и конца этому беспределу не видно. разницу ощущаешь?
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30.04.2020 13:10 Ответить
если вы любите садо-мазо, то кто ж вам психиатор. я не люблю. дурантин считаю идиотизмом, сопряжённым с массовым нарушением прав человека. подонки должны ответить.
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30.04.2020 13:10 Ответить
Итальянцы и Испанцы тоже так думали.Результаты ихней тупости тебе известны,или напомнить ?
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30.04.2020 13:13 Ответить
пока что я вижу тупость твою и властей этих стран. при таком мизерном количестве смертей столько вони!
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30.04.2020 13:18 Ответить
Продлят карантин в Украине и после 12 мая.Из-за всяких уродов которые не понимают что нужно сидеть дома.
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30.04.2020 13:23 Ответить
да нет. уроды те, кто готов сидеть под арестом до конца жизни как крыса. они дают властям борзеть. мерзкие твари.
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30.04.2020 13:27 Ответить
И он сидит и будет сидеть. То просто других подначивает, а в случае роста эпидемии будет обвинять всех подряд.
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30.04.2020 13:12 Ответить
Чем он был жестче, чем в Украине??
Мы тоже уже больше месяца сидим, ВСЕ закрыто, цены космические, транспорт по пропускам, инфраструктура параллизована, чиновники не работают
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30.04.2020 13:12 Ответить
Праздник Труда на дачах и огородах отменяется? А шо посадишь, той и пожнёшь.
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30.04.2020 13:34 Ответить
влада закликає українців в травні не виходити на празднікі,дивна пропозиція, виходить, що владі не відомо, що у травні в Україні лише одне свято - День Матері (10 травня),й то це загалом родинне свято,(влада його не святкує,для них це чуже свято), є ще день ТРАУРУ, й ВСЕ !
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30.04.2020 19:22 Ответить
 
 