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Новини
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Нардеп Гончаренко про підвищення залізничних тарифів: Незрозуміло, чим обґрунтована заява міністра цього разу

Нардеп Гончаренко про підвищення залізничних тарифів: Незрозуміло, чим обґрунтована заява міністра цього разу

З огляду на економічну кризу в країні, незрозуміло, чим обґрунтована заява Міністра інфраструктури Владислава Криклія про чергове підвищення залізничних тарифів.

Про це в мережі Facebook пише народний депутат, член фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.

"Попереднього разу тариф підвищували у 2019 році. Тоді "Укрзалізниця" пояснила це зростанням цін на товари промислових виробників у 2018 році. За підсумками 2019 року ціни на товари промислових виробників знизилися. Чому пропонують підвищувати тарифи на перевезення? Не дуже зрозуміло чим обґрунтована заява міністра цього разу. Зростання тарифів вдарить по експортоорієнтованих промислових виробниках. Зараз вони переживають не найкращі часи через карантин і економічну кризу. Необхідно враховувати контекст і шукати компроміс між інтересами виробників та "Укрзалізниці".

За словами нардепа, на сьогодні є чимало питань до діяльності "Укрзалізниці", особливо стосовно кадрової політики та чималих зарплат чиновників. "Якщо "Укрзалізниця" відчуває проблеми з рентабельністю, це не означає, що єдиний шлях ― підвищувати тарифи на перевезення. Можна, наприклад, звернути увагу на кадрову політику. Наскільки доцільно платити понад 300 тисяч гривень зарплати члену наглядової ради "Укрзалізниці", скажімо, Сергію? Чи відповідає оплата його праці результатам та рішенням, які він запропонував? А там, дивись, на зекономлених від космічних зарплат коштах і в плюс можна вийти", - підкреслив він.

Нагадаємо, минулого тижня Міністр інфраструктури Владислав Криклій зробив заяву щодо підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення. Заява викликала обурення серед бізнесу та галузей. Зокрема, народний депутат Михайло Волинець заявив, що такий крок сильно вдарить по вугільних підприємствах, які внаслідок зростання витрат на логістику втратять конкурентоспроможність, і поглибить кризу в енергетичній галузі в цілому.

Автор: 

перевезення (1021) тарифи (2064) Гончаренко Олексій (488)


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Топ коментарі
+2
Просто денег хочется
Нардеп Гончаренко о повышении железнодорожных тарифов: Непонятно, чем обосновано заявление министра на этот раз - Цензор.НЕТ 598
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30.04.2020 17:19 Відповісти
+1
стоп. с тарифами на грузы допустим. А как с пассажирскими? Может на железке пора действительно разогнать всяких наблюдателей с третью ляма зарплаты?
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30.04.2020 17:25 Відповісти
+1
Інтерном. Між іншим, цілком природньо, тому що він вчився в медінституті. В нього перша освіта - лікар.
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30.04.2020 17:44 Відповісти
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Учитывая экономический кризис в стране, непонятно, чем обосновано заявление Министра инфраструктуры Владислава Криклия об очередном повышении железнодорожных тарифов Источник: https://censor.net/n3192741

Чим, чим - ХАЙ ЛОХИ ПЛАТЯТЬ БІЛЬШЕ, ото і все "обоснованіє"
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30.04.2020 17:13 Відповісти
Вантажні тарифи Укрзалізниці в 2013 році були на рівні Польщі, потім долар виріс в 3,5 рази і ціни на вантажні перевезення УЗ лишились в гривні без змін і УЗ почала нести страшенні збитки! Тому зараза підняття тарифів УЗ це лише повернення до старих цін 2013 року в доларовому еквіваленті, щоб УЗ нарешті почала заробляти прибутки по 1-2 млрд доларів на рік! Ситуація в якій олігархи недоплачують УЗ мільярди доларів щороку не може продовжуватись вічно! 6 років покористувались послугами УЗ по цінам в 3,5 рази нижчими за ринкові, досить!
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30.04.2020 17:17 Відповісти
стоп. с тарифами на грузы допустим. А как с пассажирскими? Может на железке пора действительно разогнать всяких наблюдателей с третью ляма зарплаты?
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30.04.2020 17:25 Відповісти
Тарифи на пасажирські перевезення піднімаються бо вони завжди були збитковими, а потім ще й долар впав в 3,5 рази! Але зауважте що на пасажирські перевезення тарифи піднімались кожен рік по пару разів, а на вантажні перевезення тільки один раз на 15% в 2015 році і все! Тобто сьогодні потрібно піднімати вантажні тарифи! Досить олігархам-вантажоперевізникам недоплачувати за послуги Укрзалізниці мільярди доларів!
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30.04.2020 17:33 Відповісти
Фанів Яника побільшало
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30.04.2020 21:50 Відповісти
Укр Залізниця це ПОСТРАДЯНСЬКА структура, кого там у керма не став, а вагони будуть Г Д Р овськими - скотовозками

Люба держава і фірма ЦЕ ЛЮДИ, а в УЗ вони крадії у астрономічних маштабах.
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30.04.2020 21:52 Відповісти
Просто денег хочется
Нардеп Гончаренко о повышении железнодорожных тарифов: Непонятно, чем обосновано заявление министра на этот раз - Цензор.НЕТ 598
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30.04.2020 17:19 Відповісти
Знаете, кем был Олеша в начале карьеры великого спеца и политика профессионала?
Ольоша начинал карьеру депутаны медбратом или медсестрой (там не понятно) в Одессе
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30.04.2020 17:22 Відповісти
Пьяница и комсомольский пистабол,вот всё что о нём надо знать.
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30.04.2020 17:51 Відповісти
Это о папе.
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30.04.2020 17:54 Відповісти
Інтерном. Між іншим, цілком природньо, тому що він вчився в медінституті. В нього перша освіта - лікар.
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30.04.2020 17:44 Відповісти
Зрозуміло - небажанням працювати й звичним бажання красти й особисто збагачуватися
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30.04.2020 17:45 Відповісти
И єто все, что тьі нарьіл на гончаренко и порошенко? Слабовато. Порошенко вьішел из партии регионов в 2002 году, пробьів в ней менее 2-х лет. С тех пор уже столько водьі утекло и столько всего произошло, все и вся изменилось, что смешно читать, когда единственное что зебильі могут поставить в укор порошенко после 20 лет в политике, єто участие в создании партии регионов.
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30.04.2020 20:49 Відповісти
Воно-то так, і його батя - Костусєв... Але хіба від цього нормальна людина почне підтримувать збільшення залізничних тарифів???
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30.04.2020 21:29 Відповісти
Чем обосновано?
Просто бабло нужно, неужели не понятно?
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30.04.2020 18:40 Відповісти
ким би ти було . олєксєй. якби не яник...
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30.04.2020 18:43 Відповісти
Алёша Гончаренко политическая проститутка, причём далеко не первой свежести.
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30.04.2020 20:08 Відповісти
А вы питары, чем обосновывали поднятие тарифов в 10-ки раз? Я помню говорили, что дешёвая комуналка ведёт к корупции и прокатывало.
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30.04.2020 21:51 Відповісти
 
 