Нардеп Гончаренко про підвищення залізничних тарифів: Незрозуміло, чим обґрунтована заява міністра цього разу

З огляду на економічну кризу в країні, незрозуміло, чим обґрунтована заява Міністра інфраструктури Владислава Криклія про чергове підвищення залізничних тарифів.

Про це в мережі Facebook пише народний депутат, член фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.

"Попереднього разу тариф підвищували у 2019 році. Тоді "Укрзалізниця" пояснила це зростанням цін на товари промислових виробників у 2018 році. За підсумками 2019 року ціни на товари промислових виробників знизилися. Чому пропонують підвищувати тарифи на перевезення? Не дуже зрозуміло чим обґрунтована заява міністра цього разу. Зростання тарифів вдарить по експортоорієнтованих промислових виробниках. Зараз вони переживають не найкращі часи через карантин і економічну кризу. Необхідно враховувати контекст і шукати компроміс між інтересами виробників та "Укрзалізниці".

За словами нардепа, на сьогодні є чимало питань до діяльності "Укрзалізниці", особливо стосовно кадрової політики та чималих зарплат чиновників. "Якщо "Укрзалізниця" відчуває проблеми з рентабельністю, це не означає, що єдиний шлях ― підвищувати тарифи на перевезення. Можна, наприклад, звернути увагу на кадрову політику. Наскільки доцільно платити понад 300 тисяч гривень зарплати члену наглядової ради "Укрзалізниці", скажімо, Сергію? Чи відповідає оплата його праці результатам та рішенням, які він запропонував? А там, дивись, на зекономлених від космічних зарплат коштах і в плюс можна вийти", - підкреслив він.

Нагадаємо, минулого тижня Міністр інфраструктури Владислав Криклій зробив заяву щодо підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення. Заява викликала обурення серед бізнесу та галузей. Зокрема, народний депутат Михайло Волинець заявив, що такий крок сильно вдарить по вугільних підприємствах, які внаслідок зростання витрат на логістику втратять конкурентоспроможність, і поглибить кризу в енергетичній галузі в цілому.