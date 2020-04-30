Обсяг виконаних будівельних робіт у березні скоротився на 12,8%, - Держстат

Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні в березні 2020 року скоротився на 12,8% порівняно з березнем 2019 року, тоді як в лютому-2020 до лютого роком раніше скоротився на 3,8%.

Як повідомила Державна служба статистики (Держстат), з початку року обсяг виконаних будівельних робіт склав 26,1 млрд грн. Загалом у першому кварталі 2020 року цей показник скоротився на 5,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними статвідомства, в березні показник збільшився на 28,2% у порівнянні з попереднім місяцем (згідно сезонно скоригованих даних - скоротився на 1,8%), тоді як у порівнянні з січнем-2019 цей показник скоротився на 2,7%.

Як повідомив Держстат, з березня-2020 до березня-2019 обсяг робіт скоротився в усіх галузях будівництва, крім нежитлового. Так, згідно з нескоректованими даними, скорочення обсягів у житловому будівництві склало 25%, в будівництві інженерних споруд - на 12,4%. Зростання обсягів робіт у будівництві нежитлових будівель склало 1%.

При цьому частка нового будівництва до загального обсягу виконаних будівельних робіт склала 46,7%, ремонту - 25,8%, реконструкції та техпереоснащення - 27,5%.

Читайте також: Будівельні магазини та мережі плануємо відкрити найближчим часом, - міністр Чернишов

У січні-березні-2020 у порівнянні з січнем-березнем-2019 падіння обсягу будівельних робіт зафіксовано в 13 областях, зокрема, в Кіровоградській (на 50,5%, до 219,3 млн грн), Одеській (на 27,8% , до 1,51 млрд грн) і Житомирській (на 20,2%, до 267,6 млн грн).

Найбільше зростання обсягів виконаних робіт з будівництва в січні-березні-2020 зафіксовано в Чернігівській (на 22,9%, до 339,2 млн грн), Львівській (на 15,4%, до 2,03 млрд грн) та Рівненській (на 12%, до 356,5 млн грн) областях.

У Києві обсяг виконаних будівельних робіт у січні-березні-2020 скоротився на 8,3% і склав 6,46 млрд грн.

Статистичні дані наведено без урахування окупованого Криму і тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.

Також читайте: Будівництвом доріг мають займатися українські фахівці, - Шмигаль про боротьбу з коронакризою