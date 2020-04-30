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Новини Коронавірус і карантин
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Найбільший фестиваль Східної Європи Sziget Festival скасували через коронавірус

Найбільший фестиваль Східної Європи Sziget Festival скасували через коронавірус

Уряд Угорщини, в якій проходить фестиваль, продовжив заборону на масові заходи до 15 серпня. Організатори обіцяють найближчим часом вирішити питання з поверненням грошей за квитки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт фестивалю.

"Тільки угорський уряд продовжив заборону на проведення масштабних заходів до 15 серпня 2020 року, і, згідно з цією офіційного постановою, ми повідомляємо вам із розбитим серцем, що Sziget Festival не може відбутися цього року", - сказано в повідомленні.

Sziget Festival мав відбутися з 5 по 11 серпня. Організатори сподіваються, що фестиваль відбудеться в 2021 році. Питання з поверненням грошей за квитки обіцяють вирішити найближчим часом.

Через пандемію COVID-19 скасовуються фестивалі у всьому світу. Так, Німеччина скасувала Октоберфест, замість Євробачення відбудеться віртуальний концерт, а влада Іспанії не проводитиме традиційний забіг з биками в Памплоні.

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Бував я в тих місцях! Фестиваль «Sziget» - один із найбільших європейських фестивалів, що відбувається щоліта в серпні з 1993 на дунайському острові Гайооґяарі-сіґет в Обуді. Музична програма фестивалю є багатожанровою, а крім неї є багато інших - театральна, мистецька, циркова. Щодня - близько 250 програм на 60 майданчиках та сценах.
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30.04.2020 23:18 Відповісти
Главное шоб Burning Man не отменили. А то все фигня
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30.04.2020 23:20 Відповісти
Многие фестивали отменили, и поп- и рок, и классической музыки. Какие-то фестивали организаторы еще надеются некоторые в сентябре- октябре провести, но в итоге думаю все выльется в онлайн концерты-трансляции где это будет возможно. А как-только организаторы придумают как монетизировать стримы, и обеспечить безопасность участников от ковид, то произойдет ренессанс концертной индустрии.
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30.04.2020 23:38 Відповісти
 
 