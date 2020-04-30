Найбільший фестиваль Східної Європи Sziget Festival скасували через коронавірус

Уряд Угорщини, в якій проходить фестиваль, продовжив заборону на масові заходи до 15 серпня. Організатори обіцяють найближчим часом вирішити питання з поверненням грошей за квитки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт фестивалю.

"Тільки угорський уряд продовжив заборону на проведення масштабних заходів до 15 серпня 2020 року, і, згідно з цією офіційного постановою, ми повідомляємо вам із розбитим серцем, що Sziget Festival не може відбутися цього року", - сказано в повідомленні.

Sziget Festival мав відбутися з 5 по 11 серпня. Організатори сподіваються, що фестиваль відбудеться в 2021 році. Питання з поверненням грошей за квитки обіцяють вирішити найближчим часом.

Через пандемію COVID-19 скасовуються фестивалі у всьому світу. Так, Німеччина скасувала Октоберфест, замість Євробачення відбудеться віртуальний концерт, а влада Іспанії не проводитиме традиційний забіг з биками в Памплоні.