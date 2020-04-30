Крупнейший фестиваль Восточной Европы Sziget Festival отменили из-за коронавируса

Правительство Венгрии, в которой проходит фестиваль, продлило запрет на массовые мероприятия до 15 августа. Организаторы обещают в ближайшее время решить вопрос с возвратом денег за билеты.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт фестиваля.

"Только венгерское правительство продлило запрет на проведение масштабных мероприятий до 15 августа 2020 года, и, согласно этому официальному постановлению, мы сообщаем вам с разбитым сердцем, что Sziget Festival не может состояться в этом году", — сказано в сообщении.

Sziget Festival должен был пройти с 5 по 11 августа. Организаторы надеются, что фестиваль состоится в 2021 году. Вопрос с возвратом денег за билеты обещают решить в ближайшее время.

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Из-за пандемии COVID-19 отменяются фестивали по всему миру. Так, Германия отменила Октоберфест, вместо Евровидения состоится виртуальный концерт, а власти Испании не станут проводить традиционный забег с быками в Памплоне.