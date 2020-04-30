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Новости Коронавирус и карантин
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Крупнейший фестиваль Восточной Европы Sziget Festival отменили из-за коронавируса

Крупнейший фестиваль Восточной Европы Sziget Festival отменили из-за коронавируса

Правительство Венгрии, в которой проходит фестиваль, продлило запрет на массовые мероприятия до 15 августа. Организаторы обещают в ближайшее время решить вопрос с возвратом денег за билеты.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт фестиваля.

"Только венгерское правительство продлило запрет на проведение масштабных мероприятий до 15 августа 2020 года, и, согласно этому официальному постановлению, мы сообщаем вам с разбитым сердцем, что Sziget Festival не может состояться в этом году", — сказано в сообщении.

Sziget Festival должен был пройти с 5 по 11 августа. Организаторы надеются, что фестиваль состоится в 2021 году. Вопрос с возвратом денег за билеты обещают решить в ближайшее время.

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Из-за пандемии COVID-19 отменяются фестивали по всему миру. Так, Германия отменила Октоберфест, вместо Евровидения состоится виртуальный концерт, а власти Испании не станут проводить традиционный забег с быками в Памплоне.

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Бував я в тих місцях! Фестиваль «Sziget» - один із найбільших європейських фестивалів, що відбувається щоліта в серпні з 1993 на дунайському острові Гайооґяарі-сіґет в Обуді. Музична програма фестивалю є багатожанровою, а крім неї є багато інших - театральна, мистецька, циркова. Щодня - близько 250 програм на 60 майданчиках та сценах.
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30.04.2020 23:18 Ответить
Главное шоб Burning Man не отменили. А то все фигня
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30.04.2020 23:20 Ответить
Многие фестивали отменили, и поп- и рок, и классической музыки. Какие-то фестивали организаторы еще надеются некоторые в сентябре- октябре провести, но в итоге думаю все выльется в онлайн концерты-трансляции где это будет возможно. А как-только организаторы придумают как монетизировать стримы, и обеспечить безопасность участников от ковид, то произойдет ренессанс концертной индустрии.
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30.04.2020 23:38 Ответить
 
 