УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9238 відвідувачів онлайн
Новини
12 176 61

"Свобода слова Савіка Шустера" обіцяє пісні в прямому ефірі

"Свобода слова Савіка Шустера" обіцяє пісні в прямому ефірі

Ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 1 травня розповість про те, як живуть на карантині зірки шоу-бізнесу, кіно та спорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Гостями студії стануть: Святослав Вакарчук, лідер гурту "Океан Ельзи"; Оля Полякова, співачка, актриса; Юлія Саніна, фронтвумен групи "The Hardkiss"; Тарас Тополя, лідер гурту "Антитіла"; Олег Собчук, лідер гурту "СКАЙ"; Сергій Кузін, радіоведучий, продюсер; Олександр Роднянський, кінопродюсер, кінорежисер; Ахтем Сеітаблаєв, заслужений артист Автономної Республіки Крим, режисер; Остап Ступка, народний артист України; Володимир Горянський, народний артист України; Ірма Вітовська, заслужена артистка України; Влад Троїцький, театральний режисер; Ольга Харлан, олімпійська чемпіонка (2008); Еліна Світоліна, перша ракетка України, п'ята ракетка світу в рейтингу WTA (2017, 2018, 2019); Олександр Ткаченко, народний депутат, "слуги народу", голова комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Ефір розпочнеться о 21:00, дивитися його можна тут.

Автор: 

карантин (18172) спорт (1643) шоу-бізнес (114) Шустер Савік (362)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
А хлеб раздавать когда будут?
показати весь коментар
01.05.2020 20:22 Відповісти
+10
а как живут простые люди, которым жрать нечего, он не хочет рассказать?
показати весь коментар
01.05.2020 20:23 Відповісти
+9
вы-ро-сла и стала брендом.

"Свобода слова Савика Шустера" обещает песни в прямом эфире - Цензор.НЕТ 6608
показати весь коментар
01.05.2020 20:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Без політиків, так би мовити..
показати весь коментар
01.05.2020 20:20 Відповісти
Навіщо Цензор піарить Шустера ?! Він громадянин Італії і Канади але, здається, не України. Нехай там веде свої ток-шоу. При*рався до України... наказ із кремля чи шо ?!
показати весь коментар
01.05.2020 21:51 Відповісти
Скажу по секрету,Савик-еврей.
показати весь коментар
02.05.2020 04:11 Відповісти
Хулио,а **** ты не скажешь здесь еще и о Хименесе Браво?Он уже который год ведет шоу Мастер шеф,и ничего...Так Савик хоть язык выучил,а этот колумбиец двух слов ни на украинском ни на русском связать не может.И,кстати,Савик Шустер журналист с мировым именем и авторитетом.
показати весь коментар
02.05.2020 13:50 Відповісти
як роднянський, чому роднянський?
показати весь коментар
01.05.2020 20:21 Відповісти
тому шо его оторвали от корыта госкино рф и теперь он вернулся на историческую родину - тут будет теперь пытаться присосаться
показати весь коментар
01.05.2020 20:24 Відповісти
А хлеб раздавать когда будут?
показати весь коментар
01.05.2020 20:22 Відповісти
а как живут простые люди, которым жрать нечего, он не хочет рассказать?
показати весь коментар
01.05.2020 20:23 Відповісти
А хто ж тебе такое расскажет.
показати весь коментар
02.05.2020 04:13 Відповісти
а квн?
показати весь коментар
01.05.2020 20:24 Відповісти
Это само то,что больше всего волнует украинцев.Ночами не сплю,думаю,как же Полякова выживает
показати весь коментар
01.05.2020 20:24 Відповісти
Чего то меня ни разу Полякова не интересовала! Сколько проблем в Украине .. И тут насмешка в виде Оли Поляковой .
показати весь коментар
01.05.2020 21:00 Відповісти
Не надо гнать на главную блондинку Украины. Оля впереди Украины всей.
показати весь коментар
01.05.2020 21:11 Відповісти
Да,щас бы Лободу послушать-"Одиночество ****"
показати весь коментар
02.05.2020 04:15 Відповісти
Я вообще не смотрю телевизор. Соседка-пенсионерка, которая голосовала за Голобородько, новости смотрит только на 5-м. Ну и какой вывод?
показати весь коментар
01.05.2020 20:29 Відповісти
Вывод - х.
показати весь коментар
01.05.2020 20:31 Відповісти
Вывод печален. Смотреть новости на 5-м и проголосовать за Голобородько это провал Порошенко.
показати весь коментар
01.05.2020 21:12 Відповісти
Это не провал Порошенко. Это победа Г+Г и Квартала. Наш народ думает ушами. Поэтому у них Кличко - дурак, а Порошенко - вор. Следовательно надо было выбрать несуществующего Голобородько.
показати весь коментар
01.05.2020 21:15 Відповісти
а славик как бы еще депутат. или уже все?
показати весь коментар
01.05.2020 20:26 Відповісти
Не,он как бы еврей.
показати весь коментар
02.05.2020 04:20 Відповісти
Это полная гопа.
показати весь коментар
01.05.2020 20:28 Відповісти
Краще показати як побороли епоху бідності.
показати весь коментар
01.05.2020 20:29 Відповісти
Вакарчук не лідер , Полякова не співачка .
показати весь коментар
01.05.2020 20:29 Відповісти
Вакарчук - лід0р.
показати весь коментар
01.05.2020 20:33 Відповісти
боже, я не так прочитал и понял, так правильней
показати весь коментар
01.05.2020 21:59 Відповісти
Не обижайте Вакарчука.
"Океан Эльзы" даже все в Москве любили в начале 2000-х тысячных.
показати весь коментар
02.05.2020 04:25 Відповісти
Для тебя, замкадыш, это эталон, что ль?
Так ты заблудился, винторогий, здесь со своей Москвой.

А Вакарчук - мудак.
Причем, мудак наивный и совсем уж недалекий
- то есть, примерно такой, как и все замкадыши.
показати весь коментар
02.05.2020 09:12 Відповісти
Да - здра - пер - ма , товарищи ..

"Свобода слова Савика Шустера" обещает песни в прямом эфире - Цензор.НЕТ 1032
показати весь коментар
01.05.2020 20:30 Відповісти
вы-ро-сла и стала брендом.

"Свобода слова Савика Шустера" обещает песни в прямом эфире - Цензор.НЕТ 6608
показати весь коментар
01.05.2020 20:32 Відповісти
грета?
показати весь коментар
01.05.2020 20:35 Відповісти
Фотограф хоть остался жив?
показати весь коментар
01.05.2020 20:43 Відповісти
Кукуцаполь товарисч.
показати весь коментар
01.05.2020 20:54 Відповісти
а там шо ни "Свобода слова", то сплошные песни......
показати весь коментар
01.05.2020 20:34 Відповісти
кстати, вот про этого гада любопытный контент:
https://www.youtube.com/watch?v=yZt17QY7AMo
показати весь коментар
01.05.2020 20:36 Відповісти
рассказал бы, чем встреча в суде закончилась: 21.09.19 "Савик, верните два триста!" - Коломойский обвинил Шустера в присвоении денег. Стороны встретятся в суде.
показати весь коментар
01.05.2020 20:38 Відповісти
Еще бы гадалок....
показати весь коментар
01.05.2020 20:40 Відповісти
Так: Олю Полякову оставить (мне она нравится), остальные - на выход.
показати весь коментар
01.05.2020 20:41 Відповісти
Щас бы Лободу послушать-"Одиночество ****".
показати весь коментар
02.05.2020 04:19 Відповісти
А,шо сказки закончились?
показати весь коментар
01.05.2020 20:41 Відповісти
А пєтю не запросили ? Шкода. Там у нього новий репертуар: старі пісні про нове. Цікаво, від знову почне про продажу свого бізнесу співатичи відраху про сліпий траст казку розкаже ... ))
показати весь коментар
01.05.2020 20:42 Відповісти
соскучился или ссыкотно становится, как про Петю вспоминаешь?
Тебе явно другие сказочки больше нравятся, в исполнении писюниста-нелоха 42 лет.
К статьи, Петин фонд сегодня еще самолет со средствами для защиты от коронавируса пригнал.
А твой бубочка так и остановился на 400 масках для Кривого Рога?
показати весь коментар
01.05.2020 20:58 Відповісти
Якби ти все з хати виніс, то теж би тумбочку назад заніс, щоб хоч було куди гроші складати дуракамдля наступного пограбунку. Це петя вам, любителям казок, не дає здохнути, щоб ви ще його раз обрали і віддали свої гроші і майбутнє. )))
показати весь коментар
01.05.2020 21:43 Відповісти
Та, да Пэця той розскаже.Щеб про Гонтареву розссказав бы
показати весь коментар
02.05.2020 04:38 Відповісти
Если честно и без обид, то мне похрену, как себя чувствуют на карантине разные там оли поляковы. Думаю, обо мне они беспокоятся не больше.
Меня гораздо больше интересует, как себя чувствует в изоляции музыкант Антоненко.
Об этом на своем шоу еврейский ведущий не хотел бы поговорить?
показати весь коментар
01.05.2020 20:54 Відповісти
И я того же мнения!
показати весь коментар
01.05.2020 21:03 Відповісти
А кто-нибудь может посдказать - долго ещё будут шашлыки по 17 тыс.грн.?
показати весь коментар
01.05.2020 20:56 Відповісти
А вы с какой целью интересуетесь?
показати весь коментар
01.05.2020 21:16 Відповісти
Ну и кому нужны эти сплетни аля запоребриковых ток-шоу?
показати весь коментар
01.05.2020 21:15 Відповісти
Смотрю эфир. Фееричное сборище болтологов.
показати весь коментар
01.05.2020 21:34 Відповісти
Ну а шо, работа такая.
показати весь коментар
02.05.2020 04:31 Відповісти
Арлекины тоже на налоговые каникулы пришли записаться.
показати весь коментар
01.05.2020 21:46 Відповісти
Кацапські мммабуть.
показати весь коментар
01.05.2020 21:50 Відповісти
Давайте уже вечерний квартал сразу)
показати весь коментар
01.05.2020 21:53 Відповісти
хачу хаву нагилу
показати весь коментар
01.05.2020 21:57 Відповісти
А можно и АС/ДС.
показати весь коментар
02.05.2020 04:29 Відповісти
Зеленский взял за яйца Шустера.. теперь только песни пляски будут
хватит людям правду показывать на сколько всё плохо в стране при слугах
показати весь коментар
02.05.2020 11:22 Відповісти
 
 