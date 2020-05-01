"Свобода слова Савіка Шустера" обіцяє пісні в прямому ефірі

Ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 1 травня розповість про те, як живуть на карантині зірки шоу-бізнесу, кіно та спорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Гостями студії стануть: Святослав Вакарчук, лідер гурту "Океан Ельзи"; Оля Полякова, співачка, актриса; Юлія Саніна, фронтвумен групи "The Hardkiss"; Тарас Тополя, лідер гурту "Антитіла"; Олег Собчук, лідер гурту "СКАЙ"; Сергій Кузін, радіоведучий, продюсер; Олександр Роднянський, кінопродюсер, кінорежисер; Ахтем Сеітаблаєв, заслужений артист Автономної Республіки Крим, режисер; Остап Ступка, народний артист України; Володимир Горянський, народний артист України; Ірма Вітовська, заслужена артистка України; Влад Троїцький, театральний режисер; Ольга Харлан, олімпійська чемпіонка (2008); Еліна Світоліна, перша ракетка України, п'ята ракетка світу в рейтингу WTA (2017, 2018, 2019); Олександр Ткаченко, народний депутат, "слуги народу", голова комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Ефір розпочнеться о 21:00, дивитися його можна тут.