"Свобода слова Савіка Шустера" обіцяє пісні в прямому ефірі
Ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 1 травня розповість про те, як живуть на карантині зірки шоу-бізнесу, кіно та спорту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Гостями студії стануть: Святослав Вакарчук, лідер гурту "Океан Ельзи"; Оля Полякова, співачка, актриса; Юлія Саніна, фронтвумен групи "The Hardkiss"; Тарас Тополя, лідер гурту "Антитіла"; Олег Собчук, лідер гурту "СКАЙ"; Сергій Кузін, радіоведучий, продюсер; Олександр Роднянський, кінопродюсер, кінорежисер; Ахтем Сеітаблаєв, заслужений артист Автономної Республіки Крим, режисер; Остап Ступка, народний артист України; Володимир Горянський, народний артист України; Ірма Вітовська, заслужена артистка України; Влад Троїцький, театральний режисер; Ольга Харлан, олімпійська чемпіонка (2008); Еліна Світоліна, перша ракетка України, п'ята ракетка світу в рейтингу WTA (2017, 2018, 2019); Олександр Ткаченко, народний депутат, "слуги народу", голова комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики.
Ефір розпочнеться о 21:00, дивитися його можна тут.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Океан Эльзы" даже все в Москве любили в начале 2000-х тысячных.
Так ты заблудился, винторогий, здесь со своей Москвой.
А Вакарчук - мудак.
Причем, мудак наивный и совсем уж недалекий
- то есть, примерно такой, как и все замкадыши.
https://www.youtube.com/watch?v=yZt17QY7AMo
Тебе явно другие сказочки больше нравятся, в исполнении писюниста-нелоха 42 лет.
К статьи, Петин фонд сегодня еще самолет со средствами для защиты от коронавируса пригнал.
А твой бубочка так и остановился на 400 масках для Кривого Рога?
Меня гораздо больше интересует, как себя чувствует в изоляции музыкант Антоненко.
Об этом на своем шоу еврейский ведущий не хотел бы поговорить?
хватит людям правду показывать на сколько всё плохо в стране при слугах