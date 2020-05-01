"Свобода слова Савика Шустера" обещает песни в прямом эфире

Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 1 мая расскажет о том, как живут на карантине звезды шоу-бизнеса, кино и спорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Гостями студии станут: Святослав Вакарчук, лидер группы "Океан Эльзы"; Оля Полякова, певица, актриса; Юлия Санина, фронтвумен группы "The Hardkiss"; Тарас Тополя, лидер группы "Антитела"; Олег Собчук, лидер группы "СКАЙ"; Сергей Кузин, радиоведущий, продюсер; Александр Роднянский, кинопродюсер, кинорежиссер;

Ахтем Сеитаблаев, заслуженный артист Автономной Республики Крым, режиссер; Остап Ступка, народный артист Украины; Владимир Горянский, народный артист Украины; Ирма Витовская, заслуженная артистка Украины; Влад Троицкий, театральный режиссер; Ольга Харлан, олимпийская чемпионка (2008); Элина Свитолина, первая ракетка Украины, пятая ракетка мира в рейтинге WTA (2017, 2018, 2019); Александр Ткаченко, народный депутат, "слуги народа", председатель комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Эфир начнется в 21:00