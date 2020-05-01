РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9040 посетителей онлайн
Новости
12 176 61

"Свобода слова Савика Шустера" обещает песни в прямом эфире

"Свобода слова Савика Шустера" обещает песни в прямом эфире

Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 1 мая расскажет о том, как живут на карантине звезды шоу-бизнеса, кино и спорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Гостями студии станут: Святослав Вакарчук, лидер группы "Океан Эльзы"; Оля Полякова, певица, актриса; Юлия Санина, фронтвумен группы "The Hardkiss"; Тарас Тополя, лидер группы "Антитела"; Олег Собчук, лидер группы "СКАЙ"; Сергей Кузин, радиоведущий, продюсер; Александр Роднянский, кинопродюсер, кинорежиссер;

Ахтем Сеитаблаев, заслуженный артист Автономной Республики Крым, режиссер; Остап Ступка, народный артист Украины; Владимир Горянский, народный артист Украины; Ирма Витовская, заслуженная артистка Украины; Влад Троицкий, театральный режиссер; Ольга Харлан, олимпийская чемпионка (2008); Элина Свитолина, первая ракетка Украины, пятая ракетка мира в рейтинге WTA (2017, 2018, 2019); Александр Ткаченко, народный депутат, "слуги народа", председатель комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Эфир начнется в 21:00, смотреть его можно здесь.

Автор: 

карантин (16729) спорт (2451) шоу-бизнес (153) Шустер Савик (681)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
А хлеб раздавать когда будут?
показать весь комментарий
01.05.2020 20:22 Ответить
+10
а как живут простые люди, которым жрать нечего, он не хочет рассказать?
показать весь комментарий
01.05.2020 20:23 Ответить
+9
вы-ро-сла и стала брендом.

"Свобода слова Савика Шустера" обещает песни в прямом эфире - Цензор.НЕТ 6608
показать весь комментарий
01.05.2020 20:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Без політиків, так би мовити..
показать весь комментарий
01.05.2020 20:20 Ответить
Навіщо Цензор піарить Шустера ?! Він громадянин Італії і Канади але, здається, не України. Нехай там веде свої ток-шоу. При*рався до України... наказ із кремля чи шо ?!
показать весь комментарий
01.05.2020 21:51 Ответить
Скажу по секрету,Савик-еврей.
показать весь комментарий
02.05.2020 04:11 Ответить
Хулио,а **** ты не скажешь здесь еще и о Хименесе Браво?Он уже который год ведет шоу Мастер шеф,и ничего...Так Савик хоть язык выучил,а этот колумбиец двух слов ни на украинском ни на русском связать не может.И,кстати,Савик Шустер журналист с мировым именем и авторитетом.
показать весь комментарий
02.05.2020 13:50 Ответить
як роднянський, чому роднянський?
показать весь комментарий
01.05.2020 20:21 Ответить
тому шо его оторвали от корыта госкино рф и теперь он вернулся на историческую родину - тут будет теперь пытаться присосаться
показать весь комментарий
01.05.2020 20:24 Ответить
А хлеб раздавать когда будут?
показать весь комментарий
01.05.2020 20:22 Ответить
а как живут простые люди, которым жрать нечего, он не хочет рассказать?
показать весь комментарий
01.05.2020 20:23 Ответить
А хто ж тебе такое расскажет.
показать весь комментарий
02.05.2020 04:13 Ответить
а квн?
показать весь комментарий
01.05.2020 20:24 Ответить
Это само то,что больше всего волнует украинцев.Ночами не сплю,думаю,как же Полякова выживает
показать весь комментарий
01.05.2020 20:24 Ответить
Чего то меня ни разу Полякова не интересовала! Сколько проблем в Украине .. И тут насмешка в виде Оли Поляковой .
показать весь комментарий
01.05.2020 21:00 Ответить
Не надо гнать на главную блондинку Украины. Оля впереди Украины всей.
показать весь комментарий
01.05.2020 21:11 Ответить
Да,щас бы Лободу послушать-"Одиночество ****"
показать весь комментарий
02.05.2020 04:15 Ответить
Я вообще не смотрю телевизор. Соседка-пенсионерка, которая голосовала за Голобородько, новости смотрит только на 5-м. Ну и какой вывод?
показать весь комментарий
01.05.2020 20:29 Ответить
Вывод - х.
показать весь комментарий
01.05.2020 20:31 Ответить
Вывод печален. Смотреть новости на 5-м и проголосовать за Голобородько это провал Порошенко.
показать весь комментарий
01.05.2020 21:12 Ответить
Это не провал Порошенко. Это победа Г+Г и Квартала. Наш народ думает ушами. Поэтому у них Кличко - дурак, а Порошенко - вор. Следовательно надо было выбрать несуществующего Голобородько.
показать весь комментарий
01.05.2020 21:15 Ответить
а славик как бы еще депутат. или уже все?
показать весь комментарий
01.05.2020 20:26 Ответить
Не,он как бы еврей.
показать весь комментарий
02.05.2020 04:20 Ответить
Это полная гопа.
показать весь комментарий
01.05.2020 20:28 Ответить
Краще показати як побороли епоху бідності.
показать весь комментарий
01.05.2020 20:29 Ответить
Вакарчук не лідер , Полякова не співачка .
показать весь комментарий
01.05.2020 20:29 Ответить
Вакарчук - лід0р.
показать весь комментарий
01.05.2020 20:33 Ответить
боже, я не так прочитал и понял, так правильней
показать весь комментарий
01.05.2020 21:59 Ответить
Не обижайте Вакарчука.
"Океан Эльзы" даже все в Москве любили в начале 2000-х тысячных.
показать весь комментарий
02.05.2020 04:25 Ответить
Для тебя, замкадыш, это эталон, что ль?
Так ты заблудился, винторогий, здесь со своей Москвой.

А Вакарчук - мудак.
Причем, мудак наивный и совсем уж недалекий
- то есть, примерно такой, как и все замкадыши.
показать весь комментарий
02.05.2020 09:12 Ответить
Да - здра - пер - ма , товарищи ..

"Свобода слова Савика Шустера" обещает песни в прямом эфире - Цензор.НЕТ 1032
показать весь комментарий
01.05.2020 20:30 Ответить
вы-ро-сла и стала брендом.

"Свобода слова Савика Шустера" обещает песни в прямом эфире - Цензор.НЕТ 6608
показать весь комментарий
01.05.2020 20:32 Ответить
грета?
показать весь комментарий
01.05.2020 20:35 Ответить
Фотограф хоть остался жив?
показать весь комментарий
01.05.2020 20:43 Ответить
Кукуцаполь товарисч.
показать весь комментарий
01.05.2020 20:54 Ответить
а там шо ни "Свобода слова", то сплошные песни......
показать весь комментарий
01.05.2020 20:34 Ответить
кстати, вот про этого гада любопытный контент:
https://www.youtube.com/watch?v=yZt17QY7AMo
показать весь комментарий
01.05.2020 20:36 Ответить
рассказал бы, чем встреча в суде закончилась: 21.09.19 "Савик, верните два триста!" - Коломойский обвинил Шустера в присвоении денег. Стороны встретятся в суде.
показать весь комментарий
01.05.2020 20:38 Ответить
Еще бы гадалок....
показать весь комментарий
01.05.2020 20:40 Ответить
Так: Олю Полякову оставить (мне она нравится), остальные - на выход.
показать весь комментарий
01.05.2020 20:41 Ответить
Щас бы Лободу послушать-"Одиночество ****".
показать весь комментарий
02.05.2020 04:19 Ответить
А,шо сказки закончились?
показать весь комментарий
01.05.2020 20:41 Ответить
А пєтю не запросили ? Шкода. Там у нього новий репертуар: старі пісні про нове. Цікаво, від знову почне про продажу свого бізнесу співатичи відраху про сліпий траст казку розкаже ... ))
показать весь комментарий
01.05.2020 20:42 Ответить
соскучился или ссыкотно становится, как про Петю вспоминаешь?
Тебе явно другие сказочки больше нравятся, в исполнении писюниста-нелоха 42 лет.
К статьи, Петин фонд сегодня еще самолет со средствами для защиты от коронавируса пригнал.
А твой бубочка так и остановился на 400 масках для Кривого Рога?
показать весь комментарий
01.05.2020 20:58 Ответить
Якби ти все з хати виніс, то теж би тумбочку назад заніс, щоб хоч було куди гроші складати дуракамдля наступного пограбунку. Це петя вам, любителям казок, не дає здохнути, щоб ви ще його раз обрали і віддали свої гроші і майбутнє. )))
показать весь комментарий
01.05.2020 21:43 Ответить
Та, да Пэця той розскаже.Щеб про Гонтареву розссказав бы
показать весь комментарий
02.05.2020 04:38 Ответить
Если честно и без обид, то мне похрену, как себя чувствуют на карантине разные там оли поляковы. Думаю, обо мне они беспокоятся не больше.
Меня гораздо больше интересует, как себя чувствует в изоляции музыкант Антоненко.
Об этом на своем шоу еврейский ведущий не хотел бы поговорить?
показать весь комментарий
01.05.2020 20:54 Ответить
И я того же мнения!
показать весь комментарий
01.05.2020 21:03 Ответить
А кто-нибудь может посдказать - долго ещё будут шашлыки по 17 тыс.грн.?
показать весь комментарий
01.05.2020 20:56 Ответить
А вы с какой целью интересуетесь?
показать весь комментарий
01.05.2020 21:16 Ответить
Ну и кому нужны эти сплетни аля запоребриковых ток-шоу?
показать весь комментарий
01.05.2020 21:15 Ответить
Смотрю эфир. Фееричное сборище болтологов.
показать весь комментарий
01.05.2020 21:34 Ответить
Ну а шо, работа такая.
показать весь комментарий
02.05.2020 04:31 Ответить
Арлекины тоже на налоговые каникулы пришли записаться.
показать весь комментарий
01.05.2020 21:46 Ответить
Кацапські мммабуть.
показать весь комментарий
01.05.2020 21:50 Ответить
Давайте уже вечерний квартал сразу)
показать весь комментарий
01.05.2020 21:53 Ответить
хачу хаву нагилу
показать весь комментарий
01.05.2020 21:57 Ответить
А можно и АС/ДС.
показать весь комментарий
02.05.2020 04:29 Ответить
Зеленский взял за яйца Шустера.. теперь только песни пляски будут
хватит людям правду показывать на сколько всё плохо в стране при слугах
показать весь комментарий
02.05.2020 11:22 Ответить
 
 