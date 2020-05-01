"Свобода слова Савика Шустера" обещает песни в прямом эфире
Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 1 мая расскажет о том, как живут на карантине звезды шоу-бизнеса, кино и спорта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Гостями студии станут: Святослав Вакарчук, лидер группы "Океан Эльзы"; Оля Полякова, певица, актриса; Юлия Санина, фронтвумен группы "The Hardkiss"; Тарас Тополя, лидер группы "Антитела"; Олег Собчук, лидер группы "СКАЙ"; Сергей Кузин, радиоведущий, продюсер; Александр Роднянский, кинопродюсер, кинорежиссер;
Ахтем Сеитаблаев, заслуженный артист Автономной Республики Крым, режиссер; Остап Ступка, народный артист Украины; Владимир Горянский, народный артист Украины; Ирма Витовская, заслуженная артистка Украины; Влад Троицкий, театральный режиссер; Ольга Харлан, олимпийская чемпионка (2008); Элина Свитолина, первая ракетка Украины, пятая ракетка мира в рейтинге WTA (2017, 2018, 2019); Александр Ткаченко, народный депутат, "слуги народа", председатель комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики.
Эфир начнется в 21:00, смотреть его можно здесь.
"Океан Эльзы" даже все в Москве любили в начале 2000-х тысячных.
Так ты заблудился, винторогий, здесь со своей Москвой.
А Вакарчук - мудак.
Причем, мудак наивный и совсем уж недалекий
- то есть, примерно такой, как и все замкадыши.
https://www.youtube.com/watch?v=yZt17QY7AMo
Тебе явно другие сказочки больше нравятся, в исполнении писюниста-нелоха 42 лет.
К статьи, Петин фонд сегодня еще самолет со средствами для защиты от коронавируса пригнал.
А твой бубочка так и остановился на 400 масках для Кривого Рога?
Меня гораздо больше интересует, как себя чувствует в изоляции музыкант Антоненко.
Об этом на своем шоу еврейский ведущий не хотел бы поговорить?
хватит людям правду показывать на сколько всё плохо в стране при слугах