Пандемія COVID-19 може затягнутися на 2 роки, - американські вчені

Дослідники зі США прогнозують, що пандемія коронавірусу у світі може тривати ще 2 роки. Цей час знадобиться на те, щоб імунітет отримали 2/3 населення планети.

До такого висновку прийшли фахівці Центру з вивчення інфекційних захворювань при Університеті Міннесоти в США. Результати дослідження публікує Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Вчені припускають, що пандемія може тривати до 2022 року. Цьому сприятимуть випадки безсимптомного перенесення хвороби. Таке явище стало причиною більшості пандемій в сучасній історії, говорять дослідники.

Крім того, вже зараз, після суворого дистанційного режиму, уряди багатьох країн починають знімати обмеження, дозволяючи функціонувати точкам торгівлі та публічним місцям.

Читайте також: За доброго розвитку ситуації карантин закінчиться до кінця літа, за поганого - не цього року, - експерти KSE. ІНФОГРАФІКА

Зазначається, що людям потрібно бути готовими до періодичних спалахів коронавірусу впродовж найближчих двох років.

Станом на ранок 1 травня у світі від початку пандемії коронавірусу зафіксували 3 308 643 інфікованих, з них 234 123 пацієнтів померли, а 1 042 981 - одужали. Інфікованими сьогодні залишається 2 031 539 осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАНУ прогнозує, що коронавірусом в Україні можуть інфікуватися понад 22 млн осіб, - КМДА