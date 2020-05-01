Пандемія COVID-19 може затягнутися на 2 роки, - американські вчені
Дослідники зі США прогнозують, що пандемія коронавірусу у світі може тривати ще 2 роки. Цей час знадобиться на те, щоб імунітет отримали 2/3 населення планети.
До такого висновку прийшли фахівці Центру з вивчення інфекційних захворювань при Університеті Міннесоти в США. Результати дослідження публікує Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
Вчені припускають, що пандемія може тривати до 2022 року. Цьому сприятимуть випадки безсимптомного перенесення хвороби. Таке явище стало причиною більшості пандемій в сучасній історії, говорять дослідники.
Крім того, вже зараз, після суворого дистанційного режиму, уряди багатьох країн починають знімати обмеження, дозволяючи функціонувати точкам торгівлі та публічним місцям.
Зазначається, що людям потрібно бути готовими до періодичних спалахів коронавірусу впродовж найближчих двох років.
Станом на ранок 1 травня у світі від початку пандемії коронавірусу зафіксували 3 308 643 інфікованих, з них 234 123 пацієнтів померли, а 1 042 981 - одужали. Інфікованими сьогодні залишається 2 031 539 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тут надо отметить одно пикантное обстоятельство: а хоть кто нибудь знает на сколько приобретается иммунитет после выздоровления от короновируса? А он вообще приобретается? Китайцы утверждали что им можно заболеть и повторно...
на мою думку по причині відсутні необхідних науково-технічних ресурсів
найближчих 15-20 років не буде ні вакцини ні ліків від COVID-19
на 0,5 года
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу. По Україні показники ще менш переконливі: захворіли більш як за місяць карантину 9 тисяч, померли 220. При тому, що на звичайний грип в січні 2020 р. захворіли понад 200 тисяч, а померли від грипу та пневмонії 621 особа. Але незважаючи на більш високий рівень захворювання та смертності, карантин ніхто не оголошував і економіку не зупиняв. За останні роки людство вже пережило ряд епідемій, такі як пташиний та свінячий грип, атипова пневмонія, які забрали набагато більше життів ніж корона вірус, але при цьому нинішні безпрецедентні карантинні обмеження не застосовувалися. Тому виникає закономірне питання, хто і для чого розганяє істерію корона вірусу та залякує весь світ? Пандемія вигідна насамперед фармацевтичним компаніям, які вже розробляють та випробують вакцину. Невдовзі нам всім запропонують вакцинацію і далеко не безкоштовну. Фармацевтичні корпорації зароблять на корона вірусі мільярди доларів. Всесвітня організація охорони здоров'я служить інтересам цих корпорацій. Саме вона розганяє істерію щодо корона вірусу на весь світ та рекомендує урядам різних країн запровадити карантин. Ось чому в багатьох країнах карантинні заходи майже повністю збігаються. Влада України повністю довіряє ВООЗ та сліпо слідує її настановам. Проте, наприклад, Швеція відмовилася запроваджувати карантин. І ,як виявилося, там рівень захворювання є значно нижчим від де-яких країн де запроваджений жорсткий карантин, наприклад Італії чи Іспанії. Виходить, що карантин не рятує від корона вірусу. Тоді з якою метою він впроваджений? Метою карантину є встановлення тотального контролю над суспільством з боку світових олігархів. Насамперед, карантин викликав потужну світову економічну кризу. Мільйони людей по всьому світу втратили роботу, бізнес та засоби існування. ООН вже прогнозує в результаті кризи, викликаної корона вірусом, голод «біблійного масштабу». Тобто, в результаті карантину та викликаної ним кризи, в світі загине набагато більше людей ніж від самого корона вірусу. Основний удар наносять по малому бізнесу. Закриті підприємства обслуговування, непродовольчі магазини, базари, ресторани, кав'ярні. Голодний народ більш покірний та легше контрольований. Замість власного заробітку, пан Шмигаль пропонує нам запровадити громадські роботи за 6-8 тисяч гривень - це аналог трудової армії Троцького та Гітлєра. Голодними людьми, які повністю залежать від влади, дуже просто керувати. Обмежувальні заходи придушують волю людини. Нас привчають до заборон. Не можна ходити без маски, не можна гуляти в парку. Хоча жодної логіки щодо запобігання розповсюдження хвороби тут немає. Але такі обмеження привчають нас до покори. Вже лунають заяви як ВООЗ, так і влади, що карантин може тривати 2 роки, що ми вже назавжди опинилися в умовах нової епідеміологічної реальності, що за першою хвилею епідемії, нас чекає нова хвиля восени чи взимку. Тобто, навіть після ослаблення карантину, в будь-який момент влада зможе закрутити гайки знову. Нас хочуть змусити жити в постійному страху. Звісно, заборонені будь-які масові заходи та акції протесту. Люди повинні відмовитися від спілкування, від соціальних контактів. Все це перетворює народ на безвольну інертну масу з якою можна робити все що завгодно. Наскільки владі вдасться реалізувати свої плани, ми вже скоро побачимо. Чи здатний народ скинути ярмо, чи він остаточно перетвориться на покірну худобу?
***********
За цей час наймогутнішими країнами світу стануть Китай, Швеція і Білорусь...
ага.. а на африканському континеннті не заражене Лесото.
но есть вопросы и много - внучка не пойдет в школу пока мне не дадут гарантий, шо школа готова.. - а пока их нет.
бабуля значит станет учительшей, шо она с большим успехом и делает.....
от такая у нас на сегодня микроба нарисовалась..
оттуда мало хто возвращается...
https://millionstatusov.ru/aut/ranevskaya.html Раневская Фаина Георгиевна
https://millionstatusov.ru/aut/ranevskaya.html
та китайцы их жрут с рождества христова тех мышей.
при всей моей нелюбви к донику склоняюсь к мысли - китайцы херню по свету запустили - с умыслом ли без него - етo уже не важно....
"Чем быстрее ты заразишься - тем быстрее закончится пандемия!"
(актуальный лозунг)
Баста!, [02.05.20 08:32]
Все время, пока эпидемия Covid-19 распространялась по населенным пунктам Беларуси, мы старались собирать реальные данные о количестве зараженных. Огромную помощь в этом нам оказали врачи и медицинские работники, которые регулярно сообщают о том, сколько заболевших находятся в больницах и на самоизоляции.
Неделю назад мы опубликовали интерактивную карту (https://drive.google.com/open?id=1J1_-w0AVzONDSK6FNOj2tH1A25Qc6Q_9&usp=sharing) с указанием всех населенных пунктов, в которых выявлены очаги коронавируса. При нажатии на значок, стоящий на населенном пункте, во всплывающем меню будут видны ссылки на публикации на нашем канале, а также в других СМИ, которые касаются случаев заражения в этом населенном пункте.
Данные о количестве зараженных по районам и областям вносятся в таблицу, с которой вы можете ознакомиться здесь (https://docs.google.com/document/d/1*******************************************/edit?usp=sharing). Мы указываем минимальные цифры, полученные либо от врачей, либо от заслуживающих доверия источников. Карта и таблица обновляются каждые двое суток.
Отметим, что по ряду населенных пунктов информация по-прежнему отсутствует.
Согласно нашим данным, на утро 1 мая минимальное количество выявленных случаев коронавируса или пневмонии в Беларуси, начиная с 28 февраля, составляет не менее 25705(***а не офіційні 15000), из них
не менее 2690 - в Брестской области
не менее 7850 - в Витебской области
не менее 2000 - в Гомельской области
не менее 1025 - в Гродненской области
не менее 2510 - в Минской области
не менее 1630 - в Могилевской области
не менее 8000 - в Минске
Подчеркнем, речь идет о минимальных цифрах выявленных случаев коронавируса.
"Проблема в том, что в стране катастрофически не хватает тестов. Анализы на коронавирус за пределами Минска и областных центров не берутся у подавляющего большинства контактов первого уровня. Реальное количество зараженных может быть в 10 раз больше количества выявленных случаев коронавируса", - сообщил нам главврач одной из минских больниц.
Мы просим врачей и медицинских работников присылать нам на @adm_basta информацию о количестве зараженных в вашем населенном пункте. Ваши данные помогут сформировать реальную картину распространения эпидемии в Беларуси и, в конечном итоге, спасти жизни и здоровье наших соотечественников. Мы гарантируем анонимность нашим источникам.
"Я больна Covid-19, - пишет Наталья. - Заразилась в медучреждении, где сама и работаю. Началось всё с простуды - насморк с раздражением в горле. Несмотря на простудные проявления, я активно работала, ходила в магазин, общалась с людьми. В медучреждении я предупредила о том, что простывшая и работать не могу, на что мне старшая сказала: одень маску и работай. И я работала!
Скольких я заразила? Не знаю.
Мы уже писали (https://t.me/bnkbel/4067) о вспышке коронавируса в Ганцевичском районе Брестской области. Местные жители рассказали подробности о распространении заражения.
"В городе Ганцевичи Брестской области за выходные дни поступило в местную больницу больше 100 человек с пневмонией, половина из которых баптисты. Еще до выходных отделения больницы были уже переполнены больными с пневмонией. Школа-интернат, которая находится рядом с больницей, переоборудована под палаты для больных, которые уже начали заполняться.
Люди умирали от пневмонии и в марте, и в апреле. Об этом писала местная газета. В городе есть подтвержденные случаи коронавируса у председателя райпо и сотрудников", - пишет житель Ганцевичей.
Як повідомляє Christianity Daily, сім пацієнтів у Ізраїлі, що перебували в групі високого ризику смерті через дихальну, а також серцеву і ниркову недостатність, вижили після застосування цих ліків.
У компанії Pluristem Therapeutics, яка розробляла препарат, заявили, що активна речовина в засобі здатна пригнічувати або запускати у зворотному напрямку небезпечну надмірну активацію імунної системи, що спричинює смерть у багатьох хворих на COVID-19.
Компанія використовує плаценту для вирощування розумних клітин і програмує їх на секретування терапевтичних білків у організмі заражених осіб.
Генеральний директор і президент компанії Яки Янай заявив, що скоро відбудеться судовий процес, який може дозволити активне використання препарату.
"Отримавши зелене світло від регуляторів, можна буде підготувати безліч лікувальних засобів. Ми спроможні дуже швидко виготовити клітини для лікування тисяч людей", - сказав він.
Ох жиди, ох і шалунішки!!! Хто б сумнівався, що вони на цьому гарно руки нагріють. Спасітелі МІРА ! Стає зрозуміло вже звідки вуха ростуть. А якби Черкаси не збунтувалися, то ще б два роки "вакцину" шукали.
🇩🇰После открытия школ и детских садов в Дании, распространение (https://twitter.com/laril/status/1255950474408329216) коронавируса в стране выросло на 50%. Это следует из роста значения базового репродуктивного числа (R0) с 0.6 до 0.9.
Базовое репродуктивное число (R0) - это среднее число здоровых людей, которых заражает один носитель инфекции - при условии того, что популяция вокруг него не имеет иммунитета, то есть не переболела и не вакцинировалась.
Значение всё ещё ниже единицы, а это означает, что на текущий момент эпидемия идёт на спад. Тем не менее темпы этого процесса в Дании теперь снизились.