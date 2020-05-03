УКР
Громадянина РФ затримано за повідомлення про неправдиве замінування на Київщині, - Нацполіція. ФОТО

Громадянина РФ затримано за повідомлення про неправдиве замінування на Київщині, - Нацполіція. ФОТО

У Київській області поліція затримала псевдомінера, яким виявився 44-річний громадянин Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Чоловік зателефонував на 102 і повідомив, що в селі Вишеньки Бориспільського району він замінував все гранатою і найближчим часом станеться вибух. За вказаною адресою працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи, факт замінування не підтвердився.

Вже через декілька годин співробітники поліції Київщини встановили та затримали "мінера". Громадянин РФ зізнався, що на території України перебуває нелегально з 2011 року. Свій вчинок затриманий пояснити не зміг, але повідомив, що був у стані алкогольного сп'яніння.

Під час проведення невідкладного обшуку за місцем проживання зловмисника поліція виявила і вилучила сім-картку та мобільний телефон, із якого здійснено дзвінок на лінію 102 про замінування.

Читайте також: Поліція затримала чоловіка, який повідомив на Великдень про "замінування" банкоматів і торгових центрів на Черкащині

Також правоохоронці з'ясували, що чоловік у 2016 році скоїв аналогічний злочин - повідомив про "замінування" бази відпочинку в Коблевому Миколаївської області.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від двох до шести років. Про затримання громадянина Російської Федерації повідомлено у посольство і МЗС.

Читайте також: Чоловіка, який повідомив про нібито замінування станції метро "Нивки", посадили на 2 роки

Автор: 

+52
там же была попытка к бегству при задержании …. почему живой ?
показати весь коментар
03.05.2020 16:49 Відповісти
+42
что делал гражданин РФ призывного возраста на Киевщине и как он здесь оказался ?
показати весь коментар
03.05.2020 16:56 Відповісти
+24
Не представляю, что бы граждан Франции или Норвегии или Англии поперся в чужую страну заниматься поджогами, или телефонным терроризмом! А для мокшании это смысл существования- пакостить другим странам...убивать, врать, грабить!
показати весь коментар
03.05.2020 16:58 Відповісти
там же была попытка к бегству при задержании …. почему живой ?
показати весь коментар
03.05.2020 16:49 Відповісти
что делал гражданин РФ призывного возраста на Киевщине и как он здесь оказался ?
показати весь коментар
03.05.2020 16:56 Відповісти
А статтю важко прочитати?
показати весь коментар
03.05.2020 16:59 Відповісти
Разорвите его на площади тракторами! И транслируйте на весь мир!!!
показати весь коментар
03.05.2020 17:13 Відповісти
При петре они все обычно "заблудились"и возврвращались
Как тут карта ляжет не понятно.
показати весь коментар
03.05.2020 17:55 Відповісти
Петро ж чомусь не вів візовий режим з кацапами після початку війни.
показати весь коментар
03.05.2020 22:06 Відповісти
Петро ж чомусь не вів візовий режим з кацапами після початку війни.
показати весь коментар
03.05.2020 18:16 Відповісти
А кловун увів?
показати весь коментар
03.05.2020 18:25 Відповісти
Хряк здав Україну, підписавши мінський договорняк, як і хотів путен
показати весь коментар
03.05.2020 18:28 Відповісти
Смени ник, не позорь старика Фройда.
показати весь коментар
03.05.2020 21:28 Відповісти
Чому ви так вирішили? Хочете про це поговорити?
показати весь коментар
03.05.2020 21:34 Відповісти
Так приємно спамити незручного співрозмовника. Правда?
показати весь коментар
03.05.2020 21:28 Відповісти
По-перше - я тебе не спамив, по-друге, у тебе з мисленням негаразди, коли мелеш таку дурню несусвітну. А може не лише з миленням? Перевір кальсони, може там вже клятий Порох тобі підклав "сюрприза"?
показати весь коментар
04.05.2020 04:43 Відповісти
Ну то поясни - чому Педро не ввів візовий режим з ворогом?
показати весь коментар
04.05.2020 08:34 Відповісти
Хряк здав Україну, підписавши мінський договорняк, як і хотів путен
показати весь коментар
04.05.2020 10:44 Відповісти
Да пишут ,что эта рашкотварь еще в 11м году заехала ,падла ....
показати весь коментар
03.05.2020 19:20 Відповісти
выслать взад кацапа на мордовскую удмуртию. Для него это хуже расстрела будет.
показати весь коментар
03.05.2020 17:06 Відповісти
а у него и так будет депортация , он с 11 года нелегально находится в Украине .
показати весь коментар
03.05.2020 17:10 Відповісти
Обменять на таксиста, зетермос умеет...
показати весь коментар
03.05.2020 17:23 Відповісти
Спочатку нехай козлорилий відсидить на каторжних роботах 6 років, а потім і на мордор. Хоча... Який з кацапа робітник...
показати весь коментар
03.05.2020 19:15 Відповісти
Безальтернативный хитрожопец,только после 6 лет отсидки
показати весь коментар
03.05.2020 19:23 Відповісти
Це було б дуже гуманно
показати весь коментар
03.05.2020 17:10 Відповісти
я за такой гуманиз
показати весь коментар
03.05.2020 17:13 Відповісти
На зоні нари і годують.
показати весь коментар
03.05.2020 17:19 Відповісти
А куда смотрит национальный корпус?!
показати весь коментар
03.05.2020 17:24 Відповісти
Наверное хотел хату с немцами подорвать.
показати весь коментар
03.05.2020 16:50 Відповісти
c бИндеровцами
показати весь коментар
03.05.2020 16:55 Відповісти
Заминировал ВСЬО (ваапще) село гранатой (одной?)
Понемногу начинает складываться впечатление что нынешние расисяны уже рождаются со спиртом в крови.
показати весь коментар
04.05.2020 09:56 Відповісти
Гражданин РФ задержан за сообщение о ложном минировании на Киевщине,

Мелкая рыбка... Где минер пограничного КПП во время прорыва Михо?
Подозреваю, спрятался в собачей будке...
показати весь коментар
03.05.2020 16:51 Відповісти
В ПЕСарне шоли?
показати весь коментар
03.05.2020 17:58 Відповісти
А почему не проследили за этой путинской мразью,не выявили контакты,источники финансирования,перемещение.
показати весь коментар
03.05.2020 16:53 Відповісти
Алкаш, разве не видно. Мразь "русского мира", какие источники,какое финансирование.
показати весь коментар
03.05.2020 16:58 Відповісти
Ты дуриком не прикидывайся,этот путинский хмырек явно заслан для террористической деятельности
показати весь коментар
03.05.2020 17:08 Відповісти
З 2011 року? 9 років підготовки до телефонного дзвінка, сувора спецшкола.
показати весь коментар
03.05.2020 17:10 Відповісти
Ну, він ще у нас, на Миколаївщині, практику проходив в 2016-му
Так що, спєсіаліст він ще той
Так що, спєсіаліст він ще той
показати весь коментар
03.05.2020 17:15 Відповісти
А ты его уже допросил и знаешь про полный список его преступлений за 9 лет?безобидный алкаш из засрашки - это история для доверчивых лохов.
показати весь коментар
03.05.2020 17:20 Відповісти
Маємо факт дзвінка, маєте інші, не тримайте в собі.
показати весь коментар
03.05.2020 17:45 Відповісти
Таку рососіянську босоту в кожному прикордонному українському селі знайти можна.Забрели до нас в ті часи,коли кордон практично не охоронявся,дехто з них не має документів,живуть чим прийдеться,поліція їх періодично намагається штрафувати,чому їх не депортують,навіть після вчинення злочину і відбуття ув'язнення,незрозуміло.Особисто знаю кількох таких кадрів.
показати весь коментар
03.05.2020 18:24 Відповісти
.....снова понять и простить ???? мы так НИКОГДА не победим (((( ДАЙТЕ ему пи....... ,пускай КАЛЕКОЙ по росии ходит !!!
показати весь коментар
03.05.2020 16:55 Відповісти
Тобто, в 2016 році, при цікавій владі, йому вже прощали?
показати весь коментар
03.05.2020 17:01 Відповісти
ну конечно. все было мыролюбно, по винницки, по реформаторски.
показати весь коментар
03.05.2020 17:08 Відповісти
Гражданин РФ признался, что на территории Украины находится нелегально с 2011 года. Источник:https://censor.net/n3193051
показати весь коментар
03.05.2020 16:57 Відповісти
Хоч хтось прочитав статтю
показати весь коментар
03.05.2020 17:02 Відповісти
Не представляю, что бы граждан Франции или Норвегии или Англии поперся в чужую страну заниматься поджогами, или телефонным терроризмом! А для мокшании это смысл существования- пакостить другим странам...убивать, врать, грабить!
показати весь коментар
03.05.2020 16:58 Відповісти
Видать каждому своё! Мокшане едут убивать, украинцы едут мокшу развлекать. Кто на что...
показати весь коментар
03.05.2020 17:56 Відповісти
кацапская мразота
показати весь коментар
03.05.2020 17:04 Відповісти
аваков, ау! как чукча с 11 года находится нелегально на территории Украины
показати весь коментар
03.05.2020 17:04 Відповісти
Вот паскууда... Глаз на опу натянуть падле!
показати весь коментар
03.05.2020 17:08 Від
Громадяни ерефії тверезими бувають?
показати весь коментар
03.05.2020 17:09 Відповісти
показати весь коментар
03.05.2020 17:12 Відповісти
А что вообще-то делал гражданин ,,дружественной,страны в Украине?Или ЗЕ Украину сделал колыбелью для всякого рода кацапских провокаторов,саботажников,диверсантов?Или ЗЕ своих как и не бросает та им и не отказывает?
показати весь коментар
03.05.2020 17:10 Відповісти
тварюка кацапська
показати весь коментар
03.05.2020 17:11 Відповісти
9 (!) лет гражданин рф на территории Украины.На какие мл..ть средства оно жило и у кого? С 2014 года куда смотрел участковы(й)е ?
показати весь коментар
03.05.2020 17:12 Відповісти
в мене тільки 2 запитання:
1) звідки воно тут взялося
2) нафіг воно тут потрібно
показати весь коментар
03.05.2020 17:13 Відповісти
Кто всю жизнь живет в говне и готовится к войне?
показати весь коментар
03.05.2020 17:16 Відповісти
Завербовать, обучить подрывному делу и отправить на родину, чтобы взорвал плешивого карлика.
показати весь коментар
03.05.2020 17:21 Відповісти
Вот таких рашистских идиотов нужно свозить в Дом профсоюзов в Одессе. Пусть там посидят - подумают.
показати весь коментар
03.05.2020 17:21 Відповісти
Громадянина РФ затримано за повідомлення про неправдиве замінування на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3011
показати весь коментар
03.05.2020 17:21 Відповісти
показати весь коментар
03.05.2020 18:14 Відповісти
О задержании гражданина Российской Федерации сообщено посольство и МИД.Источник: https://censor.net/n3193051

Зачем? "Посольство" и "МИД" "РФ" такие же нелегитимные сборища бандитов, как и сама московия...
Дурацкая привычка наших дипломатов опускаться до уровня всяких бандитов, пусть и организованных. Так скоро и с бандитами из ОРДЛО начнут разговаривать...
показати весь коментар
03.05.2020 17:23 Відповісти
Громадянина РФ затримано за повідомлення про неправдиве замінування на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4574
показати весь коментар
03.05.2020 17:23 Відповісти
Он такой же , как и его друзья....Общие интересы и уровень интеллекта соответствующий...
показати весь коментар
03.05.2020 17:46 Відповісти
*****, к доктору Ламброзо не ходи , все написано на мордах лиц...
показати весь коментар
03.05.2020 19:29 Відповісти
Яке їхало таке і здибало.
показати весь коментар
03.05.2020 20:54 Відповісти
Голову ему отрубить!
показати весь коментар
03.05.2020 17:30 Відповісти
Какие наглые одичалые.....их в дверь,а они в окно.И чего эти одичалые сюда лезут?У них уже всю рашку в электронный лагерь превращают,везде пропуска электронные воодят,но нет...просачиваются черти.
показати весь коментар
03.05.2020 17:35 Відповісти
хрень намного хуже. эти дятлы среди нас. живут за наш счет. и с гордостью произносят тебе в лицо - я сепаратист.
показати весь коментар
03.05.2020 17:46 Відповісти
Ценний кадр. А міг би стать дєпутатом від "слуг наріда" на місцевих виборах восени.
Слішком рано засвєтілся. )))
показати весь коментар
03.05.2020 17:49 Відповісти
Вандализмом он случайно не занимался , может спичками от скуки игрался? Или проще отпустить его , чтобы не разбираться - хлопотно это...
показати весь коментар
03.05.2020 17:36 Відповісти
Оно, гляшишь, можно и отпустить. Этажу так с девятого.
показати весь коментар
03.05.2020 17:46 Відповісти
Громадянина РФ затримано за повідомлення про неправдиве замінування на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7439
показати весь коментар
03.05.2020 17:40 Відповісти
показати весь коментар
03.05.2020 17:46 Відповісти
Громадянина РФ затримано за повідомлення про неправдиве замінування на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8090
показати весь коментар
03.05.2020 18:05 Відповісти
Громадянина РФ затримано за повідомлення про неправдиве замінування на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1312
показати весь коментар
03.05.2020 18:09 Відповісти
пятак такой как у винницкого мыролюбца. это реформист петья?
показати весь коментар
03.05.2020 18:17 Відповісти
ти шо, кацапе, клована не впізнав?
всі від зюзі відвертаються, навіть казапи...
показати весь коментар
03.05.2020 18:43 Відповісти
Вот ты рашкотварь безальтернативная ,уху ел совсем...
показати весь коментар
03.05.2020 19:34 Відповісти
По фото видно, что это *****.
показати весь коментар
03.05.2020 18:13 Відповісти
І штраф йому впаяйте, за те, шо був без маски. Громадянина РФ затримано за повідомлення про неправдиве замінування на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3666

Громадянина РФ затримано за повідомлення про неправдиве замінування на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 53
показати весь коментар
03.05.2020 18:15 Відповісти
На кол этого забордюрца.
показати весь коментар
03.05.2020 18:17 Відповісти
А чого це йому Петро українське громадянство не дав, як Новинському?
показати весь коментар
03.05.2020 18:30 Відповісти
Вангую что у этого гастарбайтера мокрая статья в РФ, причём ему обещали почистить её из реестра за отпуск в Украине.
показати весь коментар
03.05.2020 18:40 Відповісти
Це ще рез підтверджує тезу, що москаль українцю ворог.
Зп"яну, Здуру, За гроші це мотив, спонукання, а заподіяти українцю збитки, це у крові москаля.
І треба його включити у список для обміну.
По- друге необхідно відновити статтю у Кримінально Карному кодексі України про відовідальність за протиправний перетин державного кордону України.
показати весь коментар
03.05.2020 19:44 Відповісти
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля

Громадянина РФ затримано за повідомлення про неправдиве замінування на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4519
показати весь коментар
03.05.2020 19:54 Відповісти
 
 