Громадянина РФ затримано за повідомлення про неправдиве замінування на Київщині, - Нацполіція. ФОТО
У Київській області поліція затримала псевдомінера, яким виявився 44-річний громадянин Росії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Чоловік зателефонував на 102 і повідомив, що в селі Вишеньки Бориспільського району він замінував все гранатою і найближчим часом станеться вибух. За вказаною адресою працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи, факт замінування не підтвердився.
Вже через декілька годин співробітники поліції Київщини встановили та затримали "мінера". Громадянин РФ зізнався, що на території України перебуває нелегально з 2011 року. Свій вчинок затриманий пояснити не зміг, але повідомив, що був у стані алкогольного сп'яніння.
Під час проведення невідкладного обшуку за місцем проживання зловмисника поліція виявила і вилучила сім-картку та мобільний телефон, із якого здійснено дзвінок на лінію 102 про замінування.
Також правоохоронці з'ясували, що чоловік у 2016 році скоїв аналогічний злочин - повідомив про "замінування" бази відпочинку в Коблевому Миколаївської області.
Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від двох до шести років. Про затримання громадянина Російської Федерації повідомлено у посольство і МЗС.
Как тут карта ляжет не понятно.
Понемногу начинает складываться впечатление что нынешние расисяны уже рождаются со спиртом в крови.
Мелкая рыбка... Где минер пограничного КПП во время прорыва Михо?
Подозреваю, спрятался в собачей будке...
Так що, спєсіаліст він ще той
1) звідки воно тут взялося
2) нафіг воно тут потрібно
Зачем? "Посольство" и "МИД" "РФ" такие же нелегитимные сборища бандитов, как и сама московия...
Дурацкая привычка наших дипломатов опускаться до уровня всяких бандитов, пусть и организованных. Так скоро и с бандитами из ОРДЛО начнут разговаривать...
Слішком рано засвєтілся. )))
всі від зюзі відвертаються, навіть казапи...
Зп"яну, Здуру, За гроші це мотив, спонукання, а заподіяти українцю збитки, це у крові москаля.
І треба його включити у список для обміну.
По- друге необхідно відновити статтю у Кримінально Карному кодексі України про відовідальність за протиправний перетин державного кордону України.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля