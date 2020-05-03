Громадянина РФ затримано за повідомлення про неправдиве замінування на Київщині, - Нацполіція. ФОТО

У Київській області поліція затримала псевдомінера, яким виявився 44-річний громадянин Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Чоловік зателефонував на 102 і повідомив, що в селі Вишеньки Бориспільського району він замінував все гранатою і найближчим часом станеться вибух. За вказаною адресою працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи, факт замінування не підтвердився.

Вже через декілька годин співробітники поліції Київщини встановили та затримали "мінера". Громадянин РФ зізнався, що на території України перебуває нелегально з 2011 року. Свій вчинок затриманий пояснити не зміг, але повідомив, що був у стані алкогольного сп'яніння.

Під час проведення невідкладного обшуку за місцем проживання зловмисника поліція виявила і вилучила сім-картку та мобільний телефон, із якого здійснено дзвінок на лінію 102 про замінування.

Також правоохоронці з'ясували, що чоловік у 2016 році скоїв аналогічний злочин - повідомив про "замінування" бази відпочинку в Коблевому Миколаївської області.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від двох до шести років. Про затримання громадянина Російської Федерації повідомлено у посольство і МЗС.

