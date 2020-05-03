УКР
Новини Окуповані території
11 945 95

Марш на Крим відбудеться, - глава Меджлісу Чубаров

Марш на Крим відбудеться, - глава Меджлісу Чубаров

Відтермінована через епідемію коронавірусу і карантин акція "Світ проти насильства й окупації. Марш гідності", що передбачає прохід її учасників через адмінмежу в окупований Крим, обов'язково відбудеться.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 3 травня 2020 року, планувалося провести міжнародну акцію "Світ проти насильства й окупації. Марш гідності". Однак безпрецедентні за своїми масштабами обмежувальні заходи, запроваджені державами через поширення COVID-19, змусили організаторів внести корективи щодо термінів проведення акції. Але те, що акція відбудеться, ні у кого не має викликати сумнівів. Як не маємо забувати головне: ніхто не зробить більшого для звільнення Криму від російських окупантів, ніж ми самі", - написав Чубаров.

Читайте також: "Марш на Крим" перенесли у зв'язку з пандемією коронавірусу, - Чубаров

Нагадуємо, 6 грудня 2019 року Чубаров анонсував підготовку та проведення міжнародної ненасильницької мирної акції "Світ проти насильства й окупації. Марш гідності". Під час акції активісти мають намір пройти маршем до Криму через адміністративну межу. Попередньо проведення акції  було призначено на 3 травня - в шосту річницю заборони в'їзду на півострів національному лідерові кримських татар Мустафі Джемілєву.

Читайте також: Слідком РФ пред'явив Чубарову звинувачення за "заклики до порушення територіальної цілісності Російської Федерації"

Крим (14244) Меджліс (330) Чубаров Рефат (565) кримські татари (2005)
+17
Війна російським окупантом продовжується. Поки тільки кримські татари борються за Крим.
03.05.2020 19:56 Відповісти
03.05.2020 19:56 Відповісти
+13
Яким чином?
03.05.2020 19:57 Відповісти
03.05.2020 19:57 Відповісти
+11
Демонструють, що ти нема державного кордону. Деякі країни вже почали забувати, що Крим український і тому регулярно друкують карти з російським Кримом. Нам не треба забувати, про україно-російську війну.
03.05.2020 20:02 Відповісти
03.05.2020 20:02 Відповісти
явно перебор какой марш куда под дула пулеметов Чубаров ты на старости лет вовсе головкой тюкнулся... Путин только и ждет повода... я все понимаю де-юре и де-факто
госграница и админ граница...а если россияне спровоцируют стрельбу по людям.. танки пригонят бронетехнику, авиацию.. спровоцируют вооруженный конфликт да еще 2-3 золдата убьют со спины...и обвинив в этом татар и Украину????? Я задаю вполне релаьные вопросы а дальше то что и как?????
03.05.2020 20:09 Відповісти
03.05.2020 20:09 Відповісти
Чем эта ситуация отличается от той когда Петя послал катера через Керченский пролив? Понимает он де-юре де-факто, но к барыги у тебя аналогичных вопросов почему то не было.
показати весь коментар
03.05.2020 20:15 Відповісти
"мы поставим впереди стариков и женщин"

я не шучу
04.05.2020 12:54 Відповісти
04.05.2020 12:54 Відповісти
Костя, не бзд..и, прорвемся !
04.05.2020 12:55 Відповісти
04.05.2020 12:55 Відповісти
не, он не придурок. Он просто подтявкивает иногда чтобы о нём не забывали
03.05.2020 20:33 Відповісти
03.05.2020 20:33 Відповісти
Задрав, краще би прибили пару окупантів в Криму, маршрутчик.
03.05.2020 19:55 Відповісти
03.05.2020 19:55 Відповісти
03.05.2020 19:56 Відповісти
03.05.2020 19:57 Відповісти
03.05.2020 20:02 Відповісти
03.05.2020 20:05 Відповісти
03.05.2020 20:09 Відповісти
03.05.2020 20:10 Відповісти
03.05.2020 20:15 Відповісти
03.05.2020 20:05 Відповісти
Это типа Сирийцы ломанулись в Европу когда Путлер напал на Сирию в 2015 году...
03.05.2020 20:00 Відповісти
03.05.2020 20:00 Відповісти
я понял в чем план...
Татар возьмут в заложники, а за их освобождение Зеля даст воду в Крым.....
Чубаров становится миллиардером....
Простенько, но должно сработать...
03.05.2020 20:00 Відповісти
03.05.2020 20:00 Відповісти
Зеля не звільнив жодного кримського татарина, тому на нього нема надії.
03.05.2020 20:04 Відповісти
03.05.2020 20:04 Відповісти
договорились уже наверное....
как наберется массовка так и освободят....
засуха - оккупантам в Крыму позарез нужна вода...
03.05.2020 20:10 Відповісти
03.05.2020 20:10 Відповісти
Кримських татар зеля звільняє лише на словах! А воду він може дати не звільняючи кримських татар, яких і так багато по в'язницях Криму і росії.
03.05.2020 20:13 Відповісти
03.05.2020 20:13 Відповісти
нужен повод....
Чубаров и меджлис в этом случае козлы-провокаторы....
Это мое мнение ......
Посмотрим чем все закончится...., но во время блокады Крыма, к.татары оседлали приезжающих - уезжающих и занимались рекетом в полный рост..., а потом их купили ....- и пошла энергия и вода на крымский Титан....
И начали они конфликтовать с укр.добрбатами, которые хотели по взрослому - стали сотрудничать с ментами...
Вот такие вот дела....
03.05.2020 20:23 Відповісти
03.05.2020 20:23 Відповісти
Ви забули, як тут на Цензорі звинувачували кримських татар, що вони не звільняють Крим? Забули як на них тиснули у 2014 році та не дали зброю? Забули як їх били за те, що вони носили блокованим українцям їжу? То не забувайте, що мовчання української? влади є значно гіршим. За все треба платити, а кримські татари платять життям і свободою за Батьківщину.
03.05.2020 20:29 Відповісти
03.05.2020 20:29 Відповісти
я никогда не обвинял большинство к.татар - их и Крым Турчинов предал, а Киев бросил....
и татары хорошо себя повели при захвате воен.частей - помогали...
я и фото здесь выкладывал...- Красавы...
Я за меджлис пишу и купленную верхушку....- за вот эту пену от политики...
И эта акция, которую они спланировали, я связываю с договорняком по воде в долгую...
Надеюсь я не прав...
03.05.2020 20:38 Відповісти
03.05.2020 20:38 Відповісти
Якби Меджліс купили, то найлегше було просто зробити заяву, що вони визнають російську владу. Ви розумієте, що після такої заяви просто зникає моральне (не юридичне) право України повернути Крим? Мовчання зевлади набагато гірше, ніж цей похід на Крим. А щодо води на Крим, то кримці не вирішують це питання та і сам привід можуть знайти без них. Думайте!
03.05.2020 20:45 Відповісти
03.05.2020 20:45 Відповісти
они не могут сделать такую заяву, потому что сидят на должностях и в ВР....
Короче... - будем посмотреть, чем все закончится...
03.05.2020 20:54 Відповісти
03.05.2020 20:54 Відповісти
Думаєте, що путін їм не пропонував гроші? Ці посади у ВР для кримців лише можливість говорити, а хабарі носять лише СН. А закінчиться арештами та санкціями для росії. Ця уявіть, що для багатьох кримців набагато боляче спостерігати за окупацією, ніж сидіти у російських тюрмах.
03.05.2020 21:05 Відповісти
03.05.2020 21:05 Відповісти
Все верно, только блокады никакой не было. И тем более сейчас нету. Как говорят кацапы спасибо винницкому шыкаладному цеху.
03.05.2020 20:57 Відповісти
03.05.2020 20:57 Відповісти
Не були заблоковані українські частини в Криму? Нагадати як вони не могли навіть вийти після початку окупації?
03.05.2020 21:07 Відповісти
03.05.2020 21:07 Відповісти
Підтрумуємо Вашу рішучість! Це як кораблям України пройти під Керченськм мостом загарбника. Слава кримсьо-татарським сміливцям ! Добрий буде фон для сміливця Вирока1
03.05.2020 20:01 Відповісти
03.05.2020 20:01 Відповісти
Будет новое заклание заложников . Как с кораблями . А потом новый обмен пленными . Новейшая история повторяется , нажаль .
03.05.2020 20:01 Відповісти
03.05.2020 20:01 Відповісти
Найганебніша справа у Вироку з темою кримських татар. Навіть памперси йому не допомагають , щось заявити про е Хфуйлу
03.05.2020 20:04 Відповісти
03.05.2020 20:04 Відповісти
Вони підуть ДОДОМУ! КРИМ як РФ не визнав світ. Санкції ********** по Криму висять на волосині. У Росії саме зараз повна жопа у кубі! Коли як не зараз корінним жителям Криму не нагадати про себе!
03.05.2020 20:08 Відповісти
03.05.2020 20:08 Відповісти
Вы сначала назовите Путина - ****** , государство Украина - напишите с большой заглавной буквы . Згодом поспілкуюся з вами ( якшо виникне бажання ) .
03.05.2020 20:35 Відповісти
03.05.2020 20:35 Відповісти
Путлер перед тем как напасть на Крым и Дамбасс спалился...
а мы впереди себя детей и женщим пустим,а сами сзади будем...КРЫСЫ вончие с архипелага ГУЛАГ
03.05.2020 20:03 Відповісти
03.05.2020 20:03 Відповісти
Горбачев пряиался в Форосе,перед тем как обоср...я,Путлер прячется в секретном бункере на горе Ямантау.Похоже дни фюрера сочтены...
03.05.2020 20:08 Відповісти
03.05.2020 20:08 Відповісти
интересно девки пляшут ))) "Путлер прячется в секретном бункере на горе Ямантау"
Ну если ты знаешь где он прячется, то какой в .опу это секретны бункер? )))))))))))
03.05.2020 20:37 Відповісти
03.05.2020 20:37 Відповісти
Всі розуміють, що це буде "побиття немовлят", але яким чином нагадати світу про те, що в тебе відібрали Батьківщину
03.05.2020 20:08 Відповісти
03.05.2020 20:08 Відповісти
Диверсии, уничтожение инфраструктуры, развед.деятельность, уничтожение живой силы противника.
03.05.2020 20:15 Відповісти
03.05.2020 20:15 Відповісти
І у відповідь терор тих хто залишився на півострові. Їх, киримили і так вже небагато лишилося
03.05.2020 20:23 Відповісти
03.05.2020 20:23 Відповісти
У Криму терор є і без диверсій! При диверсіях у окупанта з'являється нібито привід для репресій.
03.05.2020 20:25 Відповісти
03.05.2020 20:25 Відповісти
Та зрозуміло, що татари ніколи не змиряться з окупацією, тому їх і репресують
03.05.2020 20:27 Відповісти
03.05.2020 20:27 Відповісти
А вы знали шо Крым еще комуняки в1920-х заложили за векселя амариканским банкирам под кредит,?
03.05.2020 23:16 Відповісти
03.05.2020 23:16 Відповісти
Еще добавлю шо там хотели зделать еврейскую республику-план"Крымская Каллифорния".
03.05.2020 23:19 Відповісти
03.05.2020 23:19 Відповісти
Щасливого плавання!
03.05.2020 20:11 Відповісти
03.05.2020 20:11 Відповісти
Сіренький! ти бачив як у 80-их ЯК ВОНИ ПОВЕРТАЛИСЬ ДОДОМУ? В сухий кримський степ без куточка для житла! А я була свідком цього - я зараз їхні страі батьки кинуті там на призволяще ... Сірим це не зрозуміти!
03.05.2020 20:15 Відповісти
03.05.2020 20:15 Відповісти
Я бачив як ця циганва бикувала перед українськими правоохоронцями, а зараз позабивалася у щілини й терпить. Гі...нюки!
03.05.2020 20:25 Відповісти
03.05.2020 20:25 Відповісти
гівнюки є серед будь-якого народу , але хто як не лідери пишуть історію.
03.05.2020 20:37 Відповісти
03.05.2020 20:37 Відповісти
доречі вони, приіїхали на метально мокшансько-совдепівську землю з такої ж...
03.05.2020 20:38 Відповісти
03.05.2020 20:38 Відповісти
Циганва? А вам подобається, що кожен день стріляють в українців, вбивають..., а від нас заяви про порушення припинення вогню? Краще не ображайте.
03.05.2020 20:40 Відповісти
03.05.2020 20:40 Відповісти
Принц всея саудитов Салман не военным путьом завалил РАБссию без единого выстрела Эрдогана.Учитесь дети воевать...
03.05.2020 20:13 Відповісти
03.05.2020 20:13 Відповісти
Зеленский обещал завалить Корону с вирусом и Путлера рейтингом в 73 %,я верю гаранту...
03.05.2020 20:17 Відповісти
03.05.2020 20:17 Відповісти
Посол України в Німеччині Андрій Мельник запевнив екс-канцлера Шрьодера, що Крим повернеться в Українк з-за його життя і запропонував парі.
Зокрема, А.Мельник заявив, що заклики лобіста Кремля, ексканцлера ФРН Герхарда Шредера зняти санкції з Росії через те, що вони нібито не діють, є кращим доказом того, що вони працюють. У відповідь на інтерв'ю Шредера, яке вийшло в неділю, 3 травня, в німецькому Tagesspiegel, посол України в ФРН Андрій Мельник прокоментував Укрінформу таке:

«Чим голосніше пан Шредер та інші лобісти мілітаристської Москви на кожному розі волають про те, що запроваджені проти Росії санкції є нібито «безглуздими», тим більш очевидним стає для німецької громадськості той незаперечний факт, що санкції ЄС та США чудово діють та надзвичайно боляче б'ють у саме серце і без того кволої російської економіки, а відтак і політичного керівництва», - заявив Мельник.
Він розцінює як «крик відчаю» намагання головного путінського лобіста в Німеччині «знову завести свою платівку» з вимогою скасувати санкції проти РФ.
Дипломат також зауважив, що попри всі зусилля ексканцлера, котрий, як відомо, є керівником ради директорів державної компанії «Роснєфть» та головою ради акціонерів «Nord Stream AG», отримуючи, мабуть, «незначну» винагороду за свої цинічні послуги із відбілювання кривавої війни Росії, йому так і не вдалося пробити глуху стіну потужної солідарності Федерального уряду Німеччини та всього німецького суспільства щодо незламної підтримки України. Посол подякував офіційному Берліну та всім європейським і американським партнерам за «міцне дружнє плече», яке вони підставляють Україні протягом останніх 6 важких років. Українці це надзвичайно цінують, запевнив дипломат.
У відповідь на заяву Шредера, що Крим ніколи не повернеться до складу України, Мельник запропонував йому парі: «А що стосується безсоромної тези пана Шредера про те, що «жоден російський президент ніколи не віддасть Україні Крим», то хотілося б оголосити цьому 76-річному експолітику та топ-лобісту Кремля своєрідне парі: ще за його життя Крим неодмінно повернеться у лоно матері-України. Це так само очевидно, як і те, що сонце встає на Сході і сідає на Заході», - сказав посол.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3018002-ukrainskij-posol-zaproponuvav-pari-ekskancleru-srederu.html
03.05.2020 20:29 Відповісти
03.05.2020 20:29 Відповісти
Після арешту кримців і розголосу нових подій росія отримає нові санкції!
03.05.2020 20:33 Відповісти
03.05.2020 20:33 Відповісти
нема спаму; вас, зебілів, з часом стало менше.
03.05.2020 21:01 Відповісти
03.05.2020 21:01 Відповісти
Болтать - не мешки ворочать!
03.05.2020 20:34 Відповісти
03.05.2020 20:34 Відповісти
кацапы бздят этого марша, марш в Крым это безусловный риск, но проводить его можно и нужно, без провокаторов, провоцирующих предметов и лозунгов и под телекамеры со всего мира...
03.05.2020 20:41 Відповісти
03.05.2020 20:41 Відповісти
Саме так!
03.05.2020 20:47 Відповісти
03.05.2020 20:47 Відповісти
С нетерпением жду как салоеды будут орать как в 2014 году "Омерака с нами" а потом после автоматной очереди лежать мордой в землю и драпать
03.05.2020 21:18 Відповісти
03.05.2020 21:18 Відповісти
никто не лег, свиньи расступились и люди прошли, не опуская флаг.
03.05.2020 21:29 Відповісти
03.05.2020 21:29 Відповісти
Прошли те кто перешел по контракту в ВМФ РФ а свиньи перешли поребрик в сторону Херсона
03.05.2020 21:32 Відповісти
03.05.2020 21:32 Відповісти
так свиньи или салоеды? Уж определись как-то, что ли...
03.05.2020 22:18 Відповісти
03.05.2020 22:18 Відповісти
Та ладно тот автоматом обдрыщался аж голосок дрожал

не знал шо делать,стрелять то сцыкотно было.
03.05.2020 21:47 Відповісти
03.05.2020 21:47 Відповісти
Чубаров классно выглядит на фоне того, что Украина погибает экономически.
Теперь ещё кровушки пролить украинской на границе Крыма. И всё.
03.05.2020 21:32 Відповісти
03.05.2020 21:32 Відповісти
Та ради бога нехай идуть. Только потом не надо их менять.

"Активные патриоты" говорят что те кто в плену не хотят обмена

любой ценой, что за неньку они готовы сидеть до посинения.
Он Сенцов же не хотел меняться любой ценой, та Зеленский заставил,

а тот теперь как собака бегает и облаивает его в знак "благодарности".
А тем более тут на днях прочитал на какойто порохососовской помойке что Путин

сцыца от одного упоминания про Чубарова, заодно и сцаря напугаем.

Только что то мне подсказывает что Зеленский все испортит и опять

начнет их менять на врагов. Порядочный он слишком ****
03.05.2020 21:42 Відповісти
03.05.2020 21:42 Відповісти
Интересна,а как их пропустят украинские и русские погранцы?
03.05.2020 23:25 Відповісти
03.05.2020 23:25 Відповісти
Марш на Крим відбудеться, - глава Меджлісу Чубаров - Цензор.НЕТ 9411
03.05.2020 21:55 Відповісти
03.05.2020 21:55 Відповісти
Желательно на танках!
03.05.2020 22:09 Відповісти
03.05.2020 22:09 Відповісти
Головне те,що кацапи вже починають панікувати.Що може початися в Криму,від початку маршу, ніхто не знає?Можуть кацапів і на ножи взяти.Да кацапи? Марш на Крим відбудеться, - глава Меджлісу Чубаров - Цензор.НЕТ 9941
04.05.2020 00:18 Відповісти
04.05.2020 00:18 Відповісти
Даже если и будет этот Марш в Крым - то он должен быть под пристальным наблюдением ЦРУ, Госдепа, ООН, НАТО, журналистов и других органицаций.
04.05.2020 03:17 Відповісти
04.05.2020 03:17 Відповісти
 
 