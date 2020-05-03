Марш на Крим відбудеться, - глава Меджлісу Чубаров

Відтермінована через епідемію коронавірусу і карантин акція "Світ проти насильства й окупації. Марш гідності", що передбачає прохід її учасників через адмінмежу в окупований Крим, обов'язково відбудеться.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 3 травня 2020 року, планувалося провести міжнародну акцію "Світ проти насильства й окупації. Марш гідності". Однак безпрецедентні за своїми масштабами обмежувальні заходи, запроваджені державами через поширення COVID-19, змусили організаторів внести корективи щодо термінів проведення акції. Але те, що акція відбудеться, ні у кого не має викликати сумнівів. Як не маємо забувати головне: ніхто не зробить більшого для звільнення Криму від російських окупантів, ніж ми самі", - написав Чубаров.

Нагадуємо, 6 грудня 2019 року Чубаров анонсував підготовку та проведення міжнародної ненасильницької мирної акції "Світ проти насильства й окупації. Марш гідності". Під час акції активісти мають намір пройти маршем до Криму через адміністративну межу. Попередньо проведення акції було призначено на 3 травня - в шосту річницю заборони в'їзду на півострів національному лідерові кримських татар Мустафі Джемілєву.

