Марш в Крым состоится, - глава Меджлиса Чубаров
Отложенная из-за эпидемии коронавируса и карантина акция "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства", предполагающая проход ее участников через админграницу в оккупированный Крым, обязательно состоится.
Об этом на своей странице в Фейсбук заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 3 мая 2020 года, планировалось провести международную акцию "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства". Однако беспрецедентные по своим масштабам ограничительные меры, принятые государствами в связи с расширением COVID-19, заставили организаторов внести коррективы по срокам проведения акции. Но, то, что акция состоится, ни у кого не должно вызывать сомнений. Как не должны забывать главное: никто не сделает большего для освобождения Крыма от российских оккупантов, чем мы сами", – написал Чубаров.
Напоминаем, 6 декабря 2019 года Чубаров анонсировал подготовку и проведение международной ненасильственной мирной акции "Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства". Во время акции активисты намерены пройти маршем в Крым через административную границу. Предварительная дата проведения акции была определена 3 мая – в шестую годовщну запрета въезда на полуостров национальному лидеру крымских татар Мустафе Джемилеву.
госграница и админ граница...а если россияне спровоцируют стрельбу по людям.. танки пригонят бронетехнику, авиацию.. спровоцируют вооруженный конфликт да еще 2-3 золдата убьют со спины...и обвинив в этом татар и Украину????? Я задаю вполне релаьные вопросы а дальше то что и как?????
я не шучу
Татар возьмут в заложники, а за их освобождение Зеля даст воду в Крым.....
Чубаров становится миллиардером....
Простенько, но должно сработать...
как наберется массовка так и освободят....
засуха - оккупантам в Крыму позарез нужна вода...
Чубаров и меджлис в этом случае козлы-провокаторы....
Это мое мнение ......
Посмотрим чем все закончится...., но во время блокады Крыма, к.татары оседлали приезжающих - уезжающих и занимались рекетом в полный рост..., а потом их купили ....- и пошла энергия и вода на крымский Титан....
И начали они конфликтовать с укр.добрбатами, которые хотели по взрослому - стали сотрудничать с ментами...
Вот такие вот дела....
и татары хорошо себя повели при захвате воен.частей - помогали...
я и фото здесь выкладывал...- Красавы...
Я за меджлис пишу и купленную верхушку....- за вот эту пену от политики...
И эта акция, которую они спланировали, я связываю с договорняком по воде в долгую...
Надеюсь я не прав...
Короче... - будем посмотреть, чем все закончится...
а мы впереди себя детей и женщим пустим,а сами сзади будем...КРЫСЫ вончие с архипелага ГУЛАГ
Ну если ты знаешь где он прячется, то какой в .опу это секретны бункер? )))))))))))
Зокрема, А.Мельник заявив, що заклики лобіста Кремля, ексканцлера ФРН Герхарда Шредера зняти санкції з Росії через те, що вони нібито не діють, є кращим доказом того, що вони працюють. У відповідь на інтерв'ю Шредера, яке вийшло в неділю, 3 травня, в німецькому Tagesspiegel, посол України в ФРН Андрій Мельник прокоментував Укрінформу таке:
«Чим голосніше пан Шредер та інші лобісти мілітаристської Москви на кожному розі волають про те, що запроваджені проти Росії санкції є нібито «безглуздими», тим більш очевидним стає для німецької громадськості той незаперечний факт, що санкції ЄС та США чудово діють та надзвичайно боляче б'ють у саме серце і без того кволої російської економіки, а відтак і політичного керівництва», - заявив Мельник.
Він розцінює як «крик відчаю» намагання головного путінського лобіста в Німеччині «знову завести свою платівку» з вимогою скасувати санкції проти РФ.
Дипломат також зауважив, що попри всі зусилля ексканцлера, котрий, як відомо, є керівником ради директорів державної компанії «Роснєфть» та головою ради акціонерів «Nord Stream AG», отримуючи, мабуть, «незначну» винагороду за свої цинічні послуги із відбілювання кривавої війни Росії, йому так і не вдалося пробити глуху стіну потужної солідарності Федерального уряду Німеччини та всього німецького суспільства щодо незламної підтримки України. Посол подякував офіційному Берліну та всім європейським і американським партнерам за «міцне дружнє плече», яке вони підставляють Україні протягом останніх 6 важких років. Українці це надзвичайно цінують, запевнив дипломат.
У відповідь на заяву Шредера, що Крим ніколи не повернеться до складу України, Мельник запропонував йому парі: «А що стосується безсоромної тези пана Шредера про те, що «жоден російський президент ніколи не віддасть Україні Крим», то хотілося б оголосити цьому 76-річному експолітику та топ-лобісту Кремля своєрідне парі: ще за його життя Крим неодмінно повернеться у лоно матері-України. Це так само очевидно, як і те, що сонце встає на Сході і сідає на Заході», - сказав посол.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3018002-ukrainskij-posol-zaproponuvav-pari-ekskancleru-srederu.html
не знал шо делать,стрелять то сцыкотно было.
Теперь ещё кровушки пролить украинской на границе Крыма. И всё.
"Активные патриоты" говорят что те кто в плену не хотят обмена
любой ценой, что за неньку они готовы сидеть до посинения.
Он Сенцов же не хотел меняться любой ценой, та Зеленский заставил,
а тот теперь как собака бегает и облаивает его в знак "благодарности".
А тем более тут на днях прочитал на какойто порохососовской помойке что Путин
сцыца от одного упоминания про Чубарова, заодно и сцаря напугаем.
Только что то мне подсказывает что Зеленский все испортит и опять
начнет их менять на врагов. Порядочный он слишком ****