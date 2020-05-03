Марш в Крым состоится, - глава Меджлиса Чубаров

Отложенная из-за эпидемии коронавируса и карантина акция "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства", предполагающая проход ее участников через админграницу в оккупированный Крым, обязательно состоится.

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров

"Сегодня, 3 мая 2020 года, планировалось провести международную акцию "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства". Однако беспрецедентные по своим масштабам ограничительные меры, принятые государствами в связи с расширением COVID-19, заставили организаторов внести коррективы по срокам проведения акции. Но, то, что акция состоится, ни у кого не должно вызывать сомнений. Как не должны забывать главное: никто не сделает большего для освобождения Крыма от российских оккупантов, чем мы сами", – написал Чубаров.

Напоминаем, 6 декабря 2019 года Чубаров анонсировал подготовку и проведение международной ненасильственной мирной акции "Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства". Во время акции активисты намерены пройти маршем в Крым через административную границу. Предварительная дата проведения акции была определена 3 мая – в шестую годовщну запрета въезда на полуостров национальному лидеру крымских татар Мустафе Джемилеву.

