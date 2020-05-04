Держава мусить допомогти підприємствам у виробництві засобів індивідуального захисту, - Степанов
Для збільшення кількості вироблених медичних масок або респіраторів необхідно переоснащення відповідних підприємств.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.
"Якщо ми дивимося на засоби індивідуального захисту, у нас відповідні стандартам виробляються маски або респіратори, але для збільшення їх кількості необхідне переоснащення відповідних підприємств. Те, що стосується костюмів біологічного захисту, на жаль, в Україні не існує сертифікованого виробництва. Для цього вони повинні зробити певні переоснащення підприємств. Ми вважаємо, що держава мусить їм допомогти запровадженням програм кредитування. У нас є чітке розуміння, скільки цих засобів індивідуального захисту нам потрібно", - зазначив Степанов.
За його словами, він вже дав доручення для проведення консультацій з виробниками.
"Скільки їм потрібно часу, яка їм потрібна допомога від держави, а потім з цими пропозиціями ми підемо до Міністерства економіки та вже на базі Міністерства економіки необхідно створити відповідну робочу групу, відпрацювати це питання і запустити виробництво всіх цих необхідних речей в Україні", - додав Степанов.
А потом пиарится на фоне Мрии и Герегиных масок?)))))
Ой потел...доктор...он так потел....
ЭТО ХОРОШО!!!
https://86007machine.com/oborudovanie/medicinskoe/67
Пусть делают бизнес проект и берут кредиты /раз такое дело выгодное/ и сами рискуют своим имуществом /залогом/! Почему им государство что-то должно??? Когда "капусту рубят", то не вспоминают ни о государстве. ни о народе!
Люди вже самі нашили собі захисних масок.
Та підприємці з Китаю навезли.. Отих самих масок, які ви туди два місяці тому продали.
было решать ещё в феврале и это элементарно,Ватсон !
Вместо этого все запасы резервного фонда средств индивидуальной защиты
были вывезены со страны теми ,кто должен был наоборот расширять их
производство в стране.
а маски нет
надо было спрятать жабу карман
а они выпустили
и давай зарабатывать на беде
взялись править --правте
вывезли защиту -- заработали
на куске марли и проблемах народа