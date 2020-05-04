УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8741 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 149 17

Держава мусить допомогти підприємствам у виробництві засобів індивідуального захисту, - Степанов

Держава мусить допомогти підприємствам у виробництві засобів індивідуального захисту, - Степанов

Для збільшення кількості вироблених медичних масок або респіраторів необхідно переоснащення відповідних підприємств.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.

"Якщо ми дивимося на засоби індивідуального захисту, у нас відповідні стандартам виробляються маски або респіратори, але для збільшення їх кількості необхідне переоснащення відповідних підприємств. Те, що стосується костюмів біологічного захисту, на жаль, в Україні не існує сертифікованого виробництва. Для цього вони повинні зробити певні переоснащення підприємств. Ми вважаємо, що держава мусить їм допомогти запровадженням програм кредитування. У нас є чітке розуміння, скільки цих засобів індивідуального захисту нам потрібно", - зазначив Степанов.

За його словами, він вже дав доручення для проведення консультацій з виробниками.

Читайте також: Степанов: Мери міст не можуть скасовувати карантин. Це прерогатива виключно Кабміну

"Скільки їм потрібно часу, яка їм потрібна допомога від держави, а потім з цими пропозиціями ми підемо до Міністерства економіки та вже на базі Міністерства економіки необхідно створити відповідну робочу групу, відпрацювати це питання і запустити виробництво всіх цих необхідних речей в Україні", - додав Степанов.

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
как показывает практика, лучшая помощь от государства, это не мешать)
показати весь коментар
04.05.2020 10:40 Відповісти
+2
дебіл.
Люди вже самі нашили собі захисних масок.
Та підприємці з Китаю навезли.. Отих самих масок, які ви туди два місяці тому продали.
показати весь коментар
04.05.2020 11:35 Відповісти
+2
Вопрос госзаказа и соответственного переоснащения производств надо
было решать ещё в феврале и это элементарно,Ватсон !
Вместо этого все запасы резервного фонда средств индивидуальной защиты
были вывезены со страны теми ,кто должен был наоборот расширять их
производство в стране.
показати весь коментар
04.05.2020 11:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
от идиотизма дурантинщиков нет надёжного индивидуального средства защиты: их можно только изловить и судить (если им повезёт) всем миром!
показати весь коментар
04.05.2020 10:38 Відповісти
Доки у виродків буде можливість продавати ці засоби захисту в тридорога - вони чинитимуть всілякий опір налагодженню їхнього виробництва.
показати весь коментар
04.05.2020 10:39 Відповісти
Шо бы Слуги Нарида могли вывозить из составами за бугор?
А потом пиарится на фоне Мрии и Герегиных масок?)))))
показати весь коментар
04.05.2020 10:39 Відповісти
как показывает практика, лучшая помощь от государства, это не мешать)
показати весь коментар
04.05.2020 10:40 Відповісти
Покойник перед кончиной потел?
Ой потел...доктор...он так потел....
ЭТО ХОРОШО!!!
показати весь коментар
04.05.2020 10:41 Відповісти
Навезли китайского дерьма без сертификата, обеспечили монополию торговли для ЭПИЦЕНТРА и теперь хотят, чтобы отечественный производитель мог конкурировать. До такого цинизма даже Порошенко не додумался.
показати весь коментар
04.05.2020 10:42 Відповісти
Негідники, що вам заважає поставити ось таке обладнання?!

https://86007machine.com/oborudovanie/medicinskoe/67
показати весь коментар
04.05.2020 10:42 Відповісти
В рекламному ролику людина працює без рукавичок. Це, порушення санітарних норм. Хоча ціна на обладнання і не дуже висока.
показати весь коментар
04.05.2020 12:04 Відповісти
С какого перепугу?
Пусть делают бизнес проект и берут кредиты /раз такое дело выгодное/ и сами рискуют своим имуществом /залогом/! Почему им государство что-то должно??? Когда "капусту рубят", то не вспоминают ни о государстве. ни о народе!
показати весь коментар
04.05.2020 10:43 Відповісти
ООО "БЕСТЗДРАВ", зарегистрировано в поселке Авангард Одесской области и планирует заниматься розничными продажами медицинских товаров, общей и специализированной медицинской практикой и деятельностью больниц, прошу помогите этому предприятию стать на ноги, а то владелица Наталия гордая и никогда помощи сама не попросит.
показати весь коментар
04.05.2020 10:46 Відповісти
Польща открывает выдачу рабочих виз,а в Украине все предприятия легкой промышленности.ателье.швейные фабрики ит,д за деньги народа должны штамповать маски ,которых "мриями " туда назад аферисты таскают оббирая украинский народ...
показати весь коментар
04.05.2020 11:02 Відповісти
Наверное,Гереги и Тищенки производить будут,им и деньги пойдут.
показати весь коментар
04.05.2020 11:22 Відповісти
дебіл.
Люди вже самі нашили собі захисних масок.
Та підприємці з Китаю навезли.. Отих самих масок, які ви туди два місяці тому продали.
показати весь коментар
04.05.2020 11:35 Відповісти
Вопрос госзаказа и соответственного переоснащения производств надо
было решать ещё в феврале и это элементарно,Ватсон !
Вместо этого все запасы резервного фонда средств индивидуальной защиты
были вывезены со страны теми ,кто должен был наоборот расширять их
производство в стране.
показати весь коментар
04.05.2020 11:46 Відповісти
Давайте нашиємо масок і костюмів, щоб ви купили в Китаї.
показати весь коментар
04.05.2020 12:06 Відповісти
цеха могут шить брендовую одежду
а маски нет
надо было спрятать жабу карман
а они выпустили
и давай зарабатывать на беде
взялись править --правте
вывезли защиту -- заработали
вывезли защиту -- заработали
на куске марли и проблемах народа
показати весь коментар
04.05.2020 12:13 Відповісти
Проснулись, твари. Набарыжили, заработали на людских смертях и здоровье,а теперь надо помочь предприятиям? Дебилы, ***
показати весь коментар
04.05.2020 16:01 Відповісти
 
 