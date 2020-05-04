Держава мусить допомогти підприємствам у виробництві засобів індивідуального захисту, - Степанов

Для збільшення кількості вироблених медичних масок або респіраторів необхідно переоснащення відповідних підприємств.

"Якщо ми дивимося на засоби індивідуального захисту, у нас відповідні стандартам виробляються маски або респіратори, але для збільшення їх кількості необхідне переоснащення відповідних підприємств. Те, що стосується костюмів біологічного захисту, на жаль, в Україні не існує сертифікованого виробництва. Для цього вони повинні зробити певні переоснащення підприємств. Ми вважаємо, що держава мусить їм допомогти запровадженням програм кредитування. У нас є чітке розуміння, скільки цих засобів індивідуального захисту нам потрібно", - зазначив Степанов.

За його словами, він вже дав доручення для проведення консультацій з виробниками.

"Скільки їм потрібно часу, яка їм потрібна допомога від держави, а потім з цими пропозиціями ми підемо до Міністерства економіки та вже на базі Міністерства економіки необхідно створити відповідну робочу групу, відпрацювати це питання і запустити виробництво всіх цих необхідних речей в Україні", - додав Степанов.