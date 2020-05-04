РУС
Государство должно помочь предприятиям в производстве средств индивидуальной защиты, - Степанов

Государство должно помочь предприятиям в производстве средств индивидуальной защиты, - Степанов

Для увеличения количества произведенных медицинских масок или респираторов необходимо переоснащение соответствующих предприятий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время онлайн брифинга.

"Если мы смотрим на средства индивидуальной защиты, у нас соответствующие стандартам производятся маски или респираторы, но для увеличения их количества необходимо переоснащение соответствующих предприятий. То, что касается костюмов биологической защиты, к сожалению, в Украине не существует сертифицированного производства. Для этого они должны сделать определенные переоснащения предприятий. Мы считаем, что государство должно им помочь введением программ кредитования. У нас есть четкое понимание, какое количество этих средств индивидуальной защиты нам нужно", - отметил Степанов.

По его словам, он уже дал поручение для проведения консультаций с проиводителями.

"Сколько им нужно времени, какая им нужна помощь от государства, а затем с этими предложениями мы пойдем в Министерство экономики и уже на базе Министерства экономики необходимо создать соответствующую рабочую группу, отработать этот вопрос и запустить производство всех этих необходимых вещей в Украине", - добавил Степанов.

+2
как показывает практика, лучшая помощь от государства, это не мешать)
04.05.2020 10:40 Ответить
+2
дебіл.
Люди вже самі нашили собі захисних масок.
Та підприємці з Китаю навезли.. Отих самих масок, які ви туди два місяці тому продали.
04.05.2020 11:35 Ответить
+2
Вопрос госзаказа и соответственного переоснащения производств надо
было решать ещё в феврале и это элементарно,Ватсон !
Вместо этого все запасы резервного фонда средств индивидуальной защиты
были вывезены со страны теми ,кто должен был наоборот расширять их
производство в стране.
04.05.2020 11:46 Ответить
от идиотизма дурантинщиков нет надёжного индивидуального средства защиты: их можно только изловить и судить (если им повезёт) всем миром!
04.05.2020 10:38 Ответить
Доки у виродків буде можливість продавати ці засоби захисту в тридорога - вони чинитимуть всілякий опір налагодженню їхнього виробництва.
04.05.2020 10:39 Ответить
Шо бы Слуги Нарида могли вывозить из составами за бугор?
А потом пиарится на фоне Мрии и Герегиных масок?)))))
04.05.2020 10:39 Ответить
как показывает практика, лучшая помощь от государства, это не мешать)
04.05.2020 10:40 Ответить
Покойник перед кончиной потел?
Ой потел...доктор...он так потел....
ЭТО ХОРОШО!!!
04.05.2020 10:41 Ответить
Навезли китайского дерьма без сертификата, обеспечили монополию торговли для ЭПИЦЕНТРА и теперь хотят, чтобы отечественный производитель мог конкурировать. До такого цинизма даже Порошенко не додумался.
04.05.2020 10:42 Ответить
Негідники, що вам заважає поставити ось таке обладнання?!

https://86007machine.com/oborudovanie/medicinskoe/67
04.05.2020 10:42 Ответить
В рекламному ролику людина працює без рукавичок. Це, порушення санітарних норм. Хоча ціна на обладнання і не дуже висока.
04.05.2020 12:04 Ответить
С какого перепугу?
Пусть делают бизнес проект и берут кредиты /раз такое дело выгодное/ и сами рискуют своим имуществом /залогом/! Почему им государство что-то должно??? Когда "капусту рубят", то не вспоминают ни о государстве. ни о народе!
04.05.2020 10:43 Ответить
ООО "БЕСТЗДРАВ", зарегистрировано в поселке Авангард Одесской области и планирует заниматься розничными продажами медицинских товаров, общей и специализированной медицинской практикой и деятельностью больниц, прошу помогите этому предприятию стать на ноги, а то владелица Наталия гордая и никогда помощи сама не попросит.
04.05.2020 10:46 Ответить
Польща открывает выдачу рабочих виз,а в Украине все предприятия легкой промышленности.ателье.швейные фабрики ит,д за деньги народа должны штамповать маски ,которых "мриями " туда назад аферисты таскают оббирая украинский народ...
04.05.2020 11:02 Ответить
Наверное,Гереги и Тищенки производить будут,им и деньги пойдут.
04.05.2020 11:22 Ответить
дебіл.
Люди вже самі нашили собі захисних масок.
Та підприємці з Китаю навезли.. Отих самих масок, які ви туди два місяці тому продали.
04.05.2020 11:35 Ответить
Вопрос госзаказа и соответственного переоснащения производств надо
было решать ещё в феврале и это элементарно,Ватсон !
Вместо этого все запасы резервного фонда средств индивидуальной защиты
были вывезены со страны теми ,кто должен был наоборот расширять их
производство в стране.
04.05.2020 11:46 Ответить
Давайте нашиємо масок і костюмів, щоб ви купили в Китаї.
04.05.2020 12:06 Ответить
цеха могут шить брендовую одежду
а маски нет
надо было спрятать жабу карман
а они выпустили
и давай зарабатывать на беде
взялись править --правте
вывезли защиту -- заработали
вывезли защиту -- заработали
на куске марли и проблемах народа
04.05.2020 12:13 Ответить
Проснулись, твари. Набарыжили, заработали на людских смертях и здоровье,а теперь надо помочь предприятиям? Дебилы, ***
04.05.2020 16:01 Ответить
 
 