Государство должно помочь предприятиям в производстве средств индивидуальной защиты, - Степанов

Для увеличения количества произведенных медицинских масок или респираторов необходимо переоснащение соответствующих предприятий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время онлайн брифинга.

"Если мы смотрим на средства индивидуальной защиты, у нас соответствующие стандартам производятся маски или респираторы, но для увеличения их количества необходимо переоснащение соответствующих предприятий. То, что касается костюмов биологической защиты, к сожалению, в Украине не существует сертифицированного производства. Для этого они должны сделать определенные переоснащения предприятий. Мы считаем, что государство должно им помочь введением программ кредитования. У нас есть четкое понимание, какое количество этих средств индивидуальной защиты нам нужно", - отметил Степанов.

По его словам, он уже дал поручение для проведения консультаций с проиводителями.

"Сколько им нужно времени, какая им нужна помощь от государства, а затем с этими предложениями мы пойдем в Министерство экономики и уже на базе Министерства экономики необходимо создать соответствующую рабочую группу, отработать этот вопрос и запустить производство всех этих необходимых вещей в Украине", - добавил Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов: Мэры городов не могут отменять карантин. Это прерогатива исключительно Кабмина