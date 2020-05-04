Государство должно помочь предприятиям в производстве средств индивидуальной защиты, - Степанов
Для увеличения количества произведенных медицинских масок или респираторов необходимо переоснащение соответствующих предприятий.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время онлайн брифинга.
"Если мы смотрим на средства индивидуальной защиты, у нас соответствующие стандартам производятся маски или респираторы, но для увеличения их количества необходимо переоснащение соответствующих предприятий. То, что касается костюмов биологической защиты, к сожалению, в Украине не существует сертифицированного производства. Для этого они должны сделать определенные переоснащения предприятий. Мы считаем, что государство должно им помочь введением программ кредитования. У нас есть четкое понимание, какое количество этих средств индивидуальной защиты нам нужно", - отметил Степанов.
По его словам, он уже дал поручение для проведения консультаций с проиводителями.
"Сколько им нужно времени, какая им нужна помощь от государства, а затем с этими предложениями мы пойдем в Министерство экономики и уже на базе Министерства экономики необходимо создать соответствующую рабочую группу, отработать этот вопрос и запустить производство всех этих необходимых вещей в Украине", - добавил Степанов.
А потом пиарится на фоне Мрии и Герегиных масок?)))))
Ой потел...доктор...он так потел....
ЭТО ХОРОШО!!!
https://86007machine.com/oborudovanie/medicinskoe/67
Пусть делают бизнес проект и берут кредиты /раз такое дело выгодное/ и сами рискуют своим имуществом /залогом/! Почему им государство что-то должно??? Когда "капусту рубят", то не вспоминают ни о государстве. ни о народе!
Люди вже самі нашили собі захисних масок.
Та підприємці з Китаю навезли.. Отих самих масок, які ви туди два місяці тому продали.
было решать ещё в феврале и это элементарно,Ватсон !
Вместо этого все запасы резервного фонда средств индивидуальной защиты
были вывезены со страны теми ,кто должен был наоборот расширять их
производство в стране.
а маски нет
надо было спрятать жабу карман
а они выпустили
и давай зарабатывать на беде
взялись править --правте
вывезли защиту -- заработали
на куске марли и проблемах народа