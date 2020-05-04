За добу на Одещині зафіксовано 18 нових випадків COVID-19, з них 17 - у Подільську, - ОДА

Станом на ранок 4 травня в Одеській області зафіксовано 427 інфікованих осіб.

Про це повідомив голова Одеської обласної держадміністрації Максим Куций у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в Подільську кількість пацієнтів з підтвердженим діагнозом "коронавірусна інфекція" становить 195 осіб.

З 18 нових випадків виявлених на Одещині за добу 17 зафіксовано у Подільську. Наша група експертів медицини катастроф продовжує працювати в місті та надавати допомогу всім, хто цього потребує", - написав Куций.

Він також зазначив, що після усунення зауважень і проведення посилених протиепідемічних заходів і лікувальних дій відзначаються такі результати:

▪️у всіх медичних закладах, де зафіксовані спалахи хвороби, чітко дотримуються санітарних норм, протиепідемічних заходів та своєчасної госпіталізації;

▪️проведено аналіз медичних карт пацієнтів. Всім, хто перебуває на амбулаторному лікуванні та має хронічні хвороби чи в зоні ризику за віком, буде зроблено КТ для завчасного виявлення ускладнень;

▪️ проводиться організаційна/санітарно-епідеміологічна робота з керівниками та спіробітниками підприємств, які можуть стати чи стали епідеміологічними осередками;

▪️ органам місцевої влади та власникам супермаркетів й продуктових магазинів категорично забороняється пропуск, перебування та обслуговування людей без засобів індивідуального захисту.

"Ці заходи будуть ефективними, якщо всі мешканці суворо дотримуватимуться карантину. Тільки після зменшення приросту нових хворих обмеження будуть пом’якшені.

Будьте свідомими та бережіть себе", - додав Куций.