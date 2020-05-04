Україна рухається за оптимістичним прогнозом розвитку епідемії, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що Україна рухається за оптимістичним прогнозом розвитку епідемії в країні.
"Ми рухаємося за оптимістичним прогнозом розвитку епідемії в Україні", - сказав він на позачерговому засіданні уряду в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, пік захворюваності на коронавірус в Україні відбудеться, як і планувалося, на початку травня.
"За підрахунками, передчасне скасування карантинних обмежень означає тисячі нових хворих і тисячі нових жертв. Цього допустити не можна. Як ми і прогнозували, у нас на початку травня відбувається пік захворюваності. Однак ситуація на сьогодні контрольована і ми наближаємося до так званого помірного плато, коли ситуація є рівною і не має різкого зростання", - заявив Шмигаль.
И эту универсальную страшилку - мантру он будет повторять бесконечно.
Иными словами, рост заболевания ежедневно по 500 чел в Украине - это, оказывается, плато. Назовём это понятие "плато Шмыгаля". (Вообще-то любое плато - это когда рост равен нулю, так принято в науке).
Есть подозрение, что и 500чел/день - это заниженные показатели, которые объясняются ограниченной пропускной способностью ПЦР-лабораторий, загруженных на 100%. Остальные пробы просто находятся в очереди.