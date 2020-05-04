Україна рухається за оптимістичним прогнозом розвитку епідемії, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що Україна рухається за оптимістичним прогнозом розвитку епідемії в країні.

"Ми рухаємося за оптимістичним прогнозом розвитку епідемії в Україні", - сказав він на позачерговому засіданні уряду в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, пік захворюваності на коронавірус в Україні відбудеться, як і планувалося, на початку травня.

"За підрахунками, передчасне скасування карантинних обмежень означає тисячі нових хворих і тисячі нових жертв. Цього допустити не можна. Як ми і прогнозували, у нас на початку травня відбувається пік захворюваності. Однак ситуація на сьогодні контрольована і ми наближаємося до так званого помірного плато, коли ситуація є рівною і не має різкого зростання", - заявив Шмигаль.

Також дивіться: Карантин в Україні буде продовжено до 22 травня, - Шмигаль. ВIДЕО