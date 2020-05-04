УКР
Новини Коронавірус і карантин
Україна рухається за оптимістичним прогнозом розвитку епідемії, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що Україна рухається за оптимістичним прогнозом розвитку епідемії в країні.

"Ми рухаємося за оптимістичним прогнозом розвитку епідемії в Україні", - сказав він на позачерговому засіданні уряду в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, пік захворюваності на коронавірус в Україні відбудеться, як і планувалося, на початку травня.

"За підрахунками, передчасне скасування карантинних обмежень означає тисячі нових хворих і тисячі нових жертв. Цього допустити не можна. Як ми і прогнозували, у нас на початку травня відбувається пік захворюваності. Однак ситуація на сьогодні контрольована і ми наближаємося до так званого помірного плато, коли ситуація є рівною і не має різкого зростання", - заявив Шмигаль.

карантин (18172) Шмигаль Денис (4822) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
По подсчетам, преждевременное снятие карантина означает тысячи новых больных и тысячи новых жертв. Этого допустить нельзя - Шмыгаль.

И эту универсальную страшилку - мантру он будет повторять бесконечно.
04.05.2020 13:33 Відповісти
Фейкометы,вы уже своей рекламой пол страны в гроб загоните...
04.05.2020 13:29 Відповісти
Мер Черкасс напугал Шмыгаля,ещё немного и все просто будут посылать с этим карантином подальше
04.05.2020 13:32 Відповісти
Вітаю - в нас нова медійна Зірка - Шмигаль!
показати весь коментар
04.05.2020 13:30 Відповісти
Альо, Дубинській, прогавкай шось, бо тебе почали забувать))
показати весь коментар
04.05.2020 13:32 Відповісти
А эпидемия закончится тогда, когда закончатся закупленные в Китае ПРЦ-тесты.
показати весь коментар
04.05.2020 13:33 Відповісти
А в стране эпидемия? Эпидемию официально никто не объявлял. Даже пандемию не объявили.
показати весь коментар
04.05.2020 13:53 Відповісти
І всі ці "карантини" дуже сумнівні з правового погляду.
показати весь коментар
04.05.2020 14:03 Відповісти
не буди лихо пока оно тихо.Придурок-папередник уже заявлял: Коронавирус…я не вижу оснований для беспокойства, Гончарук
показати весь коментар
04.05.2020 13:34 Відповісти
А ведь он был прав. Оснований не было. Но их усиленно искали и нашли.
показати весь коментар
04.05.2020 13:43 Відповісти
...щоб прикрити "карантином" економічний провал.
показати весь коментар
04.05.2020 14:04 Відповісти
он был прав./Если бы послушали придурка и не ввели карантин то неизвестно, с какого света Вы бы это утверждали.
показати весь коментар
04.05.2020 14:05 Відповісти
С того что и уже пресловутые беларусы.
показати весь коментар
04.05.2020 14:19 Відповісти
У Німеччині зараз щодня фіксують по нових 700 хворих - це суттєво більше, ніж в Україні. Тим не менше, там з 4 травня - набагато сильніші послаблення карантину! Купа заводів відновили роботу, купа закладів знову працює тощо..
показати весь коментар
04.05.2020 13:54 Відповісти
"мы приближаемся к так называемому умеренному плато, когда ситуация является ровной и не имеет резкого роста", - заявил Шмыгаль.

Иными словами, рост заболевания ежедневно по 500 чел в Украине - это, оказывается, плато. Назовём это понятие "плато Шмыгаля". (Вообще-то любое плато - это когда рост равен нулю, так принято в науке).
Есть подозрение, что и 500чел/день - это заниженные показатели, которые объясняются ограниченной пропускной способностью ПЦР-лабораторий, загруженных на 100%. Остальные пробы просто находятся в очереди.
показати весь коментар
04.05.2020 13:55 Відповісти
Зростання дорівнює нулю це кінець епідемії, плато це коли кількість одужавших більше кідькості хворих.
показати весь коментар
04.05.2020 14:44 Відповісти
Буков, не розповсюджуйте лженауку, подивіться на графік.Україна рухається за оптимістичним прогнозом розвитку епідемії, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3302
показати весь коментар
04.05.2020 16:33 Відповісти
"Эпидемия"-которой нет,не было и не будет.
показати весь коментар
04.05.2020 13:59 Відповісти
Коротше кажучи карантин буде до кінця літа.
показати весь коментар
04.05.2020 14:05 Відповісти
Чем больше выраженного недовольства населения карантином,тем более оптимистический прогноз протекания эпидемии коронавируса.
показати весь коментар
04.05.2020 14:17 Відповісти
Бо наші коронаоптимісти використовують найпередовіші способи протидії поширенню інфекції!

Україна рухається за оптимістичним прогнозом розвитку епідемії, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1076
показати весь коментар
04.05.2020 16:19 Відповісти
Не кажи гоп доки не перескочеш!
показати весь коментар
04.05.2020 16:47 Відповісти
 
 