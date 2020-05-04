Украина движется по оптимистическому прогнозу развития эпидемии, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что Украина движется по оптимистическому прогнозу развития эпидемии в стране.

"Мы движемся по оптимистическому прогнозу развития эпидемии в Украине", - сказал он на внеочередном заседании правительства в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, пик заболеваемости коронавирусом в Украине состоится, как и планировалось, в начале мая.

"По подсчетам, преждевременное снятие карантина означает тысячи новых больных и тысячи новых жертв. Этого допустить нельзя. Как мы и прогнозировали, у нас в начале мая происходит пик заболеваемости. Однако ситуация на сегодня контролируемая и мы приближаемся к так называемому умеренного плато, когда ситуация является ровной и не имеет резкого роста", - заявил Шмыгаль.