Украина движется по оптимистическому прогнозу развития эпидемии, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что Украина движется по оптимистическому прогнозу развития эпидемии в стране.

"Мы движемся по оптимистическому прогнозу развития эпидемии в Украине", - сказал он на внеочередном заседании правительства в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, пик заболеваемости коронавирусом в Украине состоится, как и планировалось, в начале мая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ограничительные меры в Украине продлятся до 11 мая, уже на этой неделе начинаем подготовку к выходу из карантина, - Зеленский

"По подсчетам, преждевременное снятие карантина означает тысячи новых больных и тысячи новых жертв. Этого допустить нельзя. Как мы и прогнозировали, у нас в начале мая происходит пик заболеваемости. Однако ситуация на сегодня контролируемая и мы приближаемся к так называемому умеренного плато, когда ситуация является ровной и не имеет резкого роста", - заявил Шмыгаль.

карантин (16729) Шмыгаль Денис (2862) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+7
По подсчетам, преждевременное снятие карантина означает тысячи новых больных и тысячи новых жертв. Этого допустить нельзя - Шмыгаль.

И эту универсальную страшилку - мантру он будет повторять бесконечно.
04.05.2020 13:33 Ответить
+4
Фейкометы,вы уже своей рекламой пол страны в гроб загоните...
04.05.2020 13:29 Ответить
+3
Мер Черкасс напугал Шмыгаля,ещё немного и все просто будут посылать с этим карантином подальше
04.05.2020 13:32 Ответить
Фейкометы,вы уже своей рекламой пол страны в гроб загоните...
04.05.2020 13:29 Ответить
По подсчетам, преждевременное снятие карантина означает тысячи новых больных и тысячи новых жертв. Этого допустить нельзя - Шмыгаль.

И эту универсальную страшилку - мантру он будет повторять бесконечно.
04.05.2020 13:33 Ответить
Вітаю - в нас нова медійна Зірка - Шмигаль!
04.05.2020 13:30 Ответить
Мер Черкасс напугал Шмыгаля,ещё немного и все просто будут посылать с этим карантином подальше
04.05.2020 13:32 Ответить
Альо, Дубинській, прогавкай шось, бо тебе почали забувать))
04.05.2020 13:32 Ответить
А эпидемия закончится тогда, когда закончатся закупленные в Китае ПРЦ-тесты.
04.05.2020 13:33 Ответить
А в стране эпидемия? Эпидемию официально никто не объявлял. Даже пандемию не объявили.
04.05.2020 13:53 Ответить
І всі ці "карантини" дуже сумнівні з правового погляду.
04.05.2020 14:03 Ответить
не буди лихо пока оно тихо.Придурок-папередник уже заявлял: Коронавирус…я не вижу оснований для беспокойства, Гончарук
04.05.2020 13:34 Ответить
А ведь он был прав. Оснований не было. Но их усиленно искали и нашли.
04.05.2020 13:43 Ответить
...щоб прикрити "карантином" економічний провал.
04.05.2020 14:04 Ответить
он был прав./Если бы послушали придурка и не ввели карантин то неизвестно, с какого света Вы бы это утверждали.
показать весь комментарий
С того что и уже пресловутые беларусы.
показать весь комментарий
У Німеччині зараз щодня фіксують по нових 700 хворих - це суттєво більше, ніж в Україні. Тим не менше, там з 4 травня - набагато сильніші послаблення карантину! Купа заводів відновили роботу, купа закладів знову працює тощо..
04.05.2020 13:54 Ответить
"мы приближаемся к так называемому умеренному плато, когда ситуация является ровной и не имеет резкого роста", - заявил Шмыгаль.

Иными словами, рост заболевания ежедневно по 500 чел в Украине - это, оказывается, плато. Назовём это понятие "плато Шмыгаля". (Вообще-то любое плато - это когда рост равен нулю, так принято в науке).
Есть подозрение, что и 500чел/день - это заниженные показатели, которые объясняются ограниченной пропускной способностью ПЦР-лабораторий, загруженных на 100%. Остальные пробы просто находятся в очереди.
04.05.2020 13:55 Ответить
Зростання дорівнює нулю це кінець епідемії, плато це коли кількість одужавших більше кідькості хворих.
04.05.2020 14:44 Ответить
Буков, не розповсюджуйте лженауку, подивіться на графік.Україна рухається за оптимістичним прогнозом розвитку епідемії, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3302
04.05.2020 16:33 Ответить
"Эпидемия"-которой нет,не было и не будет.
04.05.2020 13:59 Ответить
Коротше кажучи карантин буде до кінця літа.
04.05.2020 14:05 Ответить
Чем больше выраженного недовольства населения карантином,тем более оптимистический прогноз протекания эпидемии коронавируса.
04.05.2020 14:17 Ответить
Бо наші коронаоптимісти використовують найпередовіші способи протидії поширенню інфекції!

Україна рухається за оптимістичним прогнозом розвитку епідемії, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1076
04.05.2020 16:19 Ответить
Не кажи гоп доки не перескочеш!
04.05.2020 16:47 Ответить
 
 