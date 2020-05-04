УКР
Депутат Ніколаєнко назвав ідею підвищити тарифи "Укрзалізниці" неправильною і примітивною

Депутат Ніколаєнко назвав ідею підвищити тарифи "Укрзалізниці" неправильною і примітивною

В умовах кризи необхідно не піднімати тарифи на вантажоперевезення, а шукати можливість підтримати бізнес, передовсім орієнтований на експорт.

Про це заявив народний депутат України Андрій Ніколаєнко.

"Треба не починати з тарифу, а в першу чергу зараз думати, як дати можливість державі, якщо вона не може безпосередньо бізнесу щось продотувати, то нехай вона продотує дорогу свою власну, державну, щоб бізнес міг далі продовжувати якомога довше працювати, особливо експортоорієнтований бізнес", - сказав Ніколаєнко.

На думку депутата, підняття тарифів "Укрзалізницею" в нинішніх умовах, без інвестування в інфраструктуру і поліпшення якості перевезень, є неадекватною позицією.

"Односторонньо просто піднімати тарифи - це дуже однобокий і неправильний підхід. Потрібно покращувати, в тому числі якість перевезення. У нас повністю угроблена тяга, у нас не інвестується в інфраструктуру, і просто намагаються з бізнесу здирати якісь останні крихти і жири, для того, щоб закривати свою непрофесійність, виплачувати якісь божевільні премії керівництву залізниці, нацрадам. Це неадекватна позиція", - сказав Ніколаєнко.

Він також підкреслив, що таке рішення вдарить по експортоорієнтованих підприємствах, що у свою чергу негативно позначиться на економіці країни. "Не буде експорту - далі ми розуміємо, колапс буде і в аграрному напрямку, і в металургійному, і в усьому. Намагаються просто відігратися на тих, хто ще живі, хто ще в змозі платити. Але в цілому це дуже примітивний підхід", - вважає Ніколаєнко.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що не вдасться обійтися без збільшення тарифів "Укрзалізниці" на вантажоперевезення, зазначивши при цьому, що твердження нового договору на надання УЗ послуг з організації перевезень вантажів відклали до липня. У свою чергу ексміністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що підвищення "Укрзалізницею" тарифів на вантажні перевезення в умовах кризи є непродуманим кроком, оскільки це завдасть удару по експортоорієнтованих підприємствах.

перевезення (1046) Укрзалізниця (7056)
Топ коментарі
+1
«Чу́дище о́бло, озо́рно, огро́мно, стозе́вно и ла́яй» Укрзализныця, - как и другие монополисты, не знают другого способа, кроме повышения тарифов - "просто пытаются с бизнеса сдирать какие-то последние крохи и жиры, для того, чтобы закрывать свою непрофессиональность, выплачивать какие-то сумасшедшие премии руководству зализныци, нацсоветов". Источник: https://censor.net/n3193196
04.05.2020 14:34 Відповісти
+1
Тарифи на вантажні перевезення вже 6 років незаконно зменшені в 3,5 рази від рівня 2013 року! Потрібно негайно привести вантажні тарифи у відповідність з цінами в Польщі, які в 3,5 рази більші за українські! Ми втрачаємо мільярди доларів там де маємо заробляти!
04.05.2020 16:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кто такой николаенко и нах оно надо,что он там сказал?
04.05.2020 14:29 Відповісти
Тарифи на вантажні перевезення вже 6 років незаконно зменшені в 3,5 рази від рівня 2013 року! Потрібно негайно привести вантажні тарифи у відповідність з цінами в Польщі, які в 3,5 рази більші за українські! Ми втрачаємо мільярди доларів там де маємо заробляти!
04.05.2020 16:10 Відповісти
Цены на пассажирские тоже должны быть на уровне Польши? И ещё вопрос - а у нас уже качество услуг такое же как в Польше? Или будем и дальше повышать и надеяться, что "когда-нибудь" (с) оно станет таким как надо?
04.05.2020 19:48 Відповісти
Залізницею олігархи возять товари в порти і продають закордон за долари, тому в портах тарифи в доларах і вантажні тарифи Укрзалізниці були прирівняні до ціни на вантажні перевезення в Польщі. Тому і зараз при зростанні курса долара від 8 грн до 27грн вантажні тарифи УЗ мають бути проіндексовані, бо власники вантажів продають їх за долари і мають чим платити за послуги УЗ. А тарифи на пасажирські перевезення чисто внутрішні і дотаційні і тому розраховуються виходячи з доходів населення і навіть не зважаючи на це пасажирські тарифи двічі на рік збільшуються а вантажні за 6 років збільшились один раз на 15% і все!
04.05.2020 21:59 Відповісти
Игорь, вы уже шесть лет эту басню рассказываете. При Порошенко уже неоднократно цены на перевозку поднимали и вы постоянно тут про Польшу что-то трындите. Может давайте про селедку польскую поговорим или про цены на сметану? Или может вам рассказать про херсонские помидоры что к нам из Польши завозят?)))
04.05.2020 20:28 Відповісти
УЗ збільшувала ціни на вантажні перевезення один раз за 6 років на 15% і це абсолютно недостатньо, бо ціна має збільшитись на 350% щоб вирівнятись з курсом долара 2013 року!
04.05.2020 22:01 Відповісти
«Чу́дище о́бло, озо́рно, огро́мно, стозе́вно и ла́яй» Укрзализныця, - как и другие монополисты, не знают другого способа, кроме повышения тарифов - "просто пытаются с бизнеса сдирать какие-то последние крохи и жиры, для того, чтобы закрывать свою непрофессиональность, выплачивать какие-то сумасшедшие премии руководству зализныци, нацсоветов". Источник: https://censor.net/n3193196
04.05.2020 14:34 Відповісти
Оно то вроде ничего, кабы что.
04.05.2020 17:16 Відповісти
Так они на этой примитивной идее выезжают уже не первый год, других у них попросту не имеется. Я во всём этом цирке только не понимаю, зачем у УЗ меняют глав и зачем они вообще нужны? Хоть бы на зарплатах топ-менеджмента сэкономили.
04.05.2020 19:46 Відповісти
Ну правидльно мужик сказал. Наверное экономику изучал или имеет представление о товарно-денежных отношениях?))) На дворе кризис , подогретый пандемией, а они только и знают что бабло выгребать. Оборот нужно увеличивать, а не ценами задавливать последних желающих что-то возить.)))
04.05.2020 20:24 Відповісти
 
 