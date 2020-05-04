Депутат Ніколаєнко назвав ідею підвищити тарифи "Укрзалізниці" неправильною і примітивною

В умовах кризи необхідно не піднімати тарифи на вантажоперевезення, а шукати можливість підтримати бізнес, передовсім орієнтований на експорт.

Про це заявив народний депутат України Андрій Ніколаєнко.

"Треба не починати з тарифу, а в першу чергу зараз думати, як дати можливість державі, якщо вона не може безпосередньо бізнесу щось продотувати, то нехай вона продотує дорогу свою власну, державну, щоб бізнес міг далі продовжувати якомога довше працювати, особливо експортоорієнтований бізнес", - сказав Ніколаєнко.

На думку депутата, підняття тарифів "Укрзалізницею" в нинішніх умовах, без інвестування в інфраструктуру і поліпшення якості перевезень, є неадекватною позицією.

"Односторонньо просто піднімати тарифи - це дуже однобокий і неправильний підхід. Потрібно покращувати, в тому числі якість перевезення. У нас повністю угроблена тяга, у нас не інвестується в інфраструктуру, і просто намагаються з бізнесу здирати якісь останні крихти і жири, для того, щоб закривати свою непрофесійність, виплачувати якісь божевільні премії керівництву залізниці, нацрадам. Це неадекватна позиція", - сказав Ніколаєнко.

Він також підкреслив, що таке рішення вдарить по експортоорієнтованих підприємствах, що у свою чергу негативно позначиться на економіці країни. "Не буде експорту - далі ми розуміємо, колапс буде і в аграрному напрямку, і в металургійному, і в усьому. Намагаються просто відігратися на тих, хто ще живі, хто ще в змозі платити. Але в цілому це дуже примітивний підхід", - вважає Ніколаєнко.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що не вдасться обійтися без збільшення тарифів "Укрзалізниці" на вантажоперевезення, зазначивши при цьому, що твердження нового договору на надання УЗ послуг з організації перевезень вантажів відклали до липня. У свою чергу ексміністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що підвищення "Укрзалізницею" тарифів на вантажні перевезення в умовах кризи є непродуманим кроком, оскільки це завдасть удару по експортоорієнтованих підприємствах.