Депутат Николаенко назвал идею поднять тарифы "Укрзализныци" неправильной и примитивной

В условиях кризиса необходимо не поднимать тарифы на грузоперевозки, а искать возможность поддержать бизнес, в первую очередь ориентированный на экспорт.

Об этом заявил народный депутат Украины Андрей Николаенко.

"Надо не начинать с тарифа, а в первую очередь сейчас думать, как дать возможность государству, если оно не может напрямую бизнесу что-то продотировать, то пусть оно продотирует дорогу свою собственную, государственную, чтобы бизнес мог дальше продолжать как можно дольше работать, особенно экспортоориентированный бизнес", - сказал Николаенко.

По мнению депутата, поднятие тарифов "Укрзализныцей" в нынешних условиях, без инвестирования в инфраструктуру и улучшения качества перевозок, является неадекватной позицией.

"Односторонне просто поднимать тарифы – это очень однобокий и неправильный подход. Нужно улучшать, в том числе качество перевозки. У нас полностью угроблена тяга, у нас не инвестируется в инфраструктуру, и просто пытаются с бизнеса сдирать какие-то последние крохи и жиры, для того, чтобы закрывать свою непрофессиональность, выплачивать какие-то сумасшедшие премии руководству зализныци, нацсоветов. Это неадекватная позиция", - сказал Николаенко.

Он также подчеркнул, что такое решение ударит по экспортоориентированным предприятиям, что в свою очередь негативно скажется на экономике страны. "Не будет экспорта – дальше мы понимаем, коллапс будет и по аграрному направлению, и по металлургическому, и по всем. Пытаются просто отыграться на тех, кто еще живы, кто еще в состоянии платить. Но в целом это очень примитивный подход", - считает Николаенко.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что не удастся обойтись без увеличения тарифов "Укрзализныци" на грузоперевозки, отметив при этом, что утверждение нового договора на предоставление УЗ услуг по организации перевозок грузов отложили до июля. В свою очередь экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что повышение "Укрзализныцей" тарифов на грузовые перевозки в условиях кризиса является непродуманным шагом, поскольку это нанесет удар по экспортоориентированным предприятиям.