Депутат Николаенко назвал идею поднять тарифы "Укрзализныци" неправильной и примитивной

В условиях кризиса необходимо не поднимать тарифы на грузоперевозки, а искать возможность поддержать бизнес, в первую очередь ориентированный на экспорт.

Об этом заявил народный депутат Украины Андрей Николаенко.

"Надо не начинать с тарифа, а в первую очередь сейчас думать, как дать возможность государству, если оно не может напрямую бизнесу что-то продотировать, то пусть оно продотирует дорогу свою собственную, государственную, чтобы бизнес мог дальше продолжать как можно дольше работать, особенно экспортоориентированный бизнес", - сказал Николаенко.

По мнению депутата, поднятие тарифов "Укрзализныцей" в нынешних условиях, без инвестирования в инфраструктуру и улучшения качества перевозок, является неадекватной позицией.

"Односторонне просто поднимать тарифы – это очень однобокий и неправильный подход. Нужно улучшать, в том числе качество перевозки. У нас полностью угроблена тяга, у нас не инвестируется в инфраструктуру, и просто пытаются с бизнеса сдирать какие-то последние крохи и жиры, для того, чтобы закрывать свою непрофессиональность, выплачивать какие-то сумасшедшие премии руководству зализныци, нацсоветов. Это неадекватная позиция", - сказал Николаенко.

Он также подчеркнул, что такое решение ударит по экспортоориентированным предприятиям, что в свою очередь негативно скажется на экономике страны. "Не будет экспорта – дальше мы понимаем, коллапс будет и по аграрному направлению, и по металлургическому, и по всем. Пытаются просто отыграться на тех, кто еще живы, кто еще в состоянии платить. Но в целом это очень примитивный подход", - считает Николаенко.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что не удастся обойтись без увеличения тарифов "Укрзализныци" на грузоперевозки, отметив при этом, что утверждение нового договора на предоставление УЗ услуг по организации перевозок грузов отложили до июля. В свою очередь экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что повышение "Укрзализныцей" тарифов на грузовые перевозки в условиях кризиса является непродуманным шагом, поскольку это нанесет удар по экспортоориентированным предприятиям.

«Чу́дище о́бло, озо́рно, огро́мно, стозе́вно и ла́яй» Укрзализныця, - как и другие монополисты, не знают другого способа, кроме повышения тарифов - "просто пытаются с бизнеса сдирать какие-то последние крохи и жиры, для того, чтобы закрывать свою непрофессиональность, выплачивать какие-то сумасшедшие премии руководству зализныци, нацсоветов". Источник: https://censor.net/n3193196
04.05.2020 14:34 Ответить
Тарифи на вантажні перевезення вже 6 років незаконно зменшені в 3,5 рази від рівня 2013 року! Потрібно негайно привести вантажні тарифи у відповідність з цінами в Польщі, які в 3,5 рази більші за українські! Ми втрачаємо мільярди доларів там де маємо заробляти!
04.05.2020 16:10 Ответить
кто такой николаенко и нах оно надо,что он там сказал?
04.05.2020 14:29 Ответить
04.05.2020 16:10 Ответить
Цены на пассажирские тоже должны быть на уровне Польши? И ещё вопрос - а у нас уже качество услуг такое же как в Польше? Или будем и дальше повышать и надеяться, что "когда-нибудь" (с) оно станет таким как надо?
04.05.2020 19:48 Ответить
Залізницею олігархи возять товари в порти і продають закордон за долари, тому в портах тарифи в доларах і вантажні тарифи Укрзалізниці були прирівняні до ціни на вантажні перевезення в Польщі. Тому і зараз при зростанні курса долара від 8 грн до 27грн вантажні тарифи УЗ мають бути проіндексовані, бо власники вантажів продають їх за долари і мають чим платити за послуги УЗ. А тарифи на пасажирські перевезення чисто внутрішні і дотаційні і тому розраховуються виходячи з доходів населення і навіть не зважаючи на це пасажирські тарифи двічі на рік збільшуються а вантажні за 6 років збільшились один раз на 15% і все!
04.05.2020 21:59 Ответить
Игорь, вы уже шесть лет эту басню рассказываете. При Порошенко уже неоднократно цены на перевозку поднимали и вы постоянно тут про Польшу что-то трындите. Может давайте про селедку польскую поговорим или про цены на сметану? Или может вам рассказать про херсонские помидоры что к нам из Польши завозят?)))
04.05.2020 20:28 Ответить
УЗ збільшувала ціни на вантажні перевезення один раз за 6 років на 15% і це абсолютно недостатньо, бо ціна має збільшитись на 350% щоб вирівнятись з курсом долара 2013 року!
04.05.2020 22:01 Ответить
04.05.2020 14:34 Ответить
Оно то вроде ничего, кабы что.
04.05.2020 17:16 Ответить
Так они на этой примитивной идее выезжают уже не первый год, других у них попросту не имеется. Я во всём этом цирке только не понимаю, зачем у УЗ меняют глав и зачем они вообще нужны? Хоть бы на зарплатах топ-менеджмента сэкономили.
04.05.2020 19:46 Ответить
Ну правидльно мужик сказал. Наверное экономику изучал или имеет представление о товарно-денежных отношениях?))) На дворе кризис , подогретый пандемией, а они только и знают что бабло выгребать. Оборот нужно увеличивать, а не ценами задавливать последних желающих что-то возить.)))
04.05.2020 20:24 Ответить
 
 