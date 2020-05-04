Друзі Зеленського тиснуть на суд, - Atlantic Council

Президент Володимир Зеленський не може побороти корупцію в Україні, попри свою передвиборчу обіцянку, через опір з боку свого оточення.

Прикладом такого опору, зокрема, стала ситуація з поверненням через суд активів будівельної компанії - боржника комерційному банку, як вважають експерти, після втручання оточення глави держави.

Про це йдеться в статті для Atlantic Council колишнього радника з питань політики в Європі в міністерстві закордонних справ Великої Британії, політичного аналітика Девіда Кларка.

Експерт уточнив, що попри думку, що сам президент Зеленський не схильний до корупції, його друзі по телебаченню і політичні союзники суттєво ускладнюють для нього можливості в боротьбі з хабарництвом у вищих ешелонах влади. Схожим прикладом аналітик називає зв'язок президента з олігархом Ігорем Коломойським, телеканали якого сприяли Зеленському на виборах. За попередньої влади Коломойський покинув Україну через розслідування проти нього, але повернувся після виборів, і навіть, як стверджують окремі експерти, "допоміг" розпустити Кабінет Міністрів під керівництвом прем'єра Олексія Гончарука.

У міжнародній спільноті уважно стежили за ситуацією зі справою "Приватбанку", який належав Коломойському, але був націоналізований через шахрайство. Олігарх через суд намагається повернути банк. Верховна Рада ухвалює закон про захист банків, а Верховний Суд відклав слухання у справі, заявивши, що в його роботу здійснюють втручання.

Також банківську спільноту України шокувала справу щодо будівельної компанії "Т.М.М.", яку пов'язують з колегами Зеленського по "95 кварталу". Верховний суд несподівано для всіх ухвалив рішення скасувати постанови судів нижчих інстанцій про проведення аукціонів на активи компанії в рахунок погашення боргу перед приватним "Укрсоцбанком" таким чином, що кредит може бути погашений за рахунок нинішніх власників уже проданих активів і банку-кредитора.

Журналісти РБК-Україна з'ясували, що фінансовий директор будівельної "Т.М.М." - Лариса Чивуріна - дружина Андрія Чивуріна - редактора шоу "Ліга сміху" студії "95 Квартал". Три українські банки - "Укрсоцбанк", "ПУМБ" та Ощадбанк звинуватили "Т.М.М." у невиплаті кредитів на 1 млрд гривень, і звернулися за стягненням її майна, після чого провели аукціони, і його продали на суму 400 млн гривень. Однак новий глава СБУ при президенті Зеленському Іван Баканов, який раніше працював у "95 кварталі", розпорядився відновити справу "Т.М.М.", у результаті чого суд і ухвалив скандальне рішення.

"Це створює "головний біль" для фінсектору через невизначеність - чи є договори заставної позики юридично здійсненними щодо боржників, пов'язаних з політичною елітою. Це може стримати банки в наданні кредитів, що не відповідає потребі України в стимулюванні розвитку підприємництва та приватного сектору ... Є ще багато часу, щоб змінити курс, але тільки якщо Зеленський готовий порвати з друзями, які, здається, стримують його", - висловив думку Девід Кларк.

Водночас на сайті Atlantic Council анонсували онлайн-брифінг голови Офісу Президента України Андрія Єрмака. Він обговорить низку важливих для країни питань - від кризи, викликаної пандемією коронавірусу, до ініціатив щодо забезпечення миру на Донбасі.