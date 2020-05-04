РУС
Друзья Зеленского давят на суд, - Atlantic Council

Друзья Зеленского давят на суд, - Atlantic Council

Президент Владимир Зеленский не может побороть коррупцию в Украине, несмотря на свое предвыборное обещание из-за сопротивления со стороны своего окружения.

Примером такого сопротивления, в частности, стала ситуация с возвращением через суд активов строительной компании – должника коммерческому банку, как считают эксперты, после вмешательства окружения главы государства.

Об этом говорится в статье для Atlantic Council бывшего советника по вопросам политики в Европе в министерстве иностранных дел Великобритании, политического аналитика Дэвида Кларка.

Эксперт уточнил, что несмотря на мнение, что сам президент Зеленский не подвержен коррупции, его друзья по телевидению и политические союзники существенно усложняют для него возможности в борьбе с взяточничеством в высших эшелонах власти. Похожим примером аналитик называет связь президента с олигархом Игорем Коломойским, телеканалы которого содействовали Зеленскому на выборах. При предыдущей власти Коломойский покинул Украину из-за расследований против него, но вернулся после выборов, и даже, как утверждают отдельные эксперты, "помог" распустить Кабинет Министров под руководством премьера Алексея Гончарука.

В международном сообществе внимательно следили за ситуацией с делом Приватбанка, который принадлежал Коломойскому, но был национализирован из-за мошенничества. Олигарх через суд пытается вернуть банк. Верховная Рада принимает закон о защите банков, а Верховный Суд отложил слушание по делу, заявив, что в его работу осуществляют вмешательство.

Также банковское сообщество Украины шокировало дело по строительной компании "Т.М.М.", которую связывают с коллегами Зеленского по "95 кварталу". Верховный суд неожиданно для всех принял решение отменить постановления судов низших инстанций о проведение аукционов на активы компании в счет погашения долга перед частным "Укрсоцбанком", таким образом, что кредит может быть погашен за счет нынешних собственников уже проданных активов и банка-кредитора.

Журналисты РБК-Украина выяснили, что финансовый директор строительной "Т.М.М." - Лариса Чивурина - жена Андрея Чивурина - редактора шоу "Лига смеха" студии "95 Квартал". Три украинских банка - "Укрсоцбанк", "ПУМБ" и Ощадбанк обвинили "Т.М.М." в невыплате кредитов на 1 млрд гривен, и обратились за взысканием ее имущества, после чего провели аукционы, и его продали на сумму 400 млн гривен. Однако новый глава СБУ при президенте Зеленском Иван Баканов, который ранее работал в "95 квартале", распорядился возобновить дело "Т.М.М.", в результате чего суд и принял скандальное решение.

"Это создает "головную боль" для финсектора из-за неопределенности - являются ли договоры залогового займа юридически осуществимыми в отношении должников, связанных с политической элитой. Это может сдержать банки в предоставлении кредитов, что не соответствует потребности Украины в стимулировании развития предпринимательства и частного сектора… Есть еще много времени, чтобы изменить курс, но только если Зеленский готов порвать с друзьями, которые, кажется, сдерживают его", - высказал мнение Дэвид Кларк.

В то же время на сайте Atlantic Council анонсировали онлайн-брифинг главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Он обсудит ряд важных для страны вопросов - от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, до инициатив по обеспечению мира на Донбассе.

В нормальной стране бы друзей Зеленского посадили, а Зеленского выгнали нах, а мы так и будем терпеть этих?
04.05.2020 16:40 Ответить
Друзья Зеленского давят на суд, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 4273
04.05.2020 16:44 Ответить
Друзья Зеленского давят на суд, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 398
04.05.2020 16:46 Ответить
В нормальной стране бы друзей Зеленского посадили, а Зеленского выгнали нах, а мы так и будем терпеть этих?
04.05.2020 16:40 Ответить
ключевые слова "В нормальной стране"... дальше можно не продолжать....
04.05.2020 16:42 Ответить
Друзья Зеленского давят на суд, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 1921
04.05.2020 16:54 Ответить
та це якась брехня! друзі Зеленського по судам не ходять! наклеп, короче.
04.05.2020 17:06 Ответить
Откуда Вы знаете ? И ходить теперь не надо , у нас диджитализация, телефонизация и другие коммуникации. Да и с взятками , в основном, берут посредников!
04.05.2020 17:30 Ответить
Вже всім стало ясно, що ЗЕ виявився нездатним вчитися мистецтву управління державою та й насправді є несамостійним в прийнятті управлінських рішень...
-Тому, якщо він настоює, як і перед виборами, на своїй порядності, то повинен (як і обіцяв), негайно скласти свої повноваження достроково...
- Якщо виявиться геть не порядними і добровільно не складе повноважень на тлі катастрофічних провалів і відвертого шкідництва, то Україна має виконати по відношенню до нього роль Тараса Бульби...
04.05.2020 18:25 Ответить
Скільки живу, чую одне і те ж... "нема з кого вибирати, "інші - будуть ще гірші"... "толку не буде"
Тому спочатку - постулати, а в кінці - "лірика для розуму" щоб "достукатися" врешті до нього.. -чому не слід терпіти, а частіше переобирати владу...
1. В України Бариги крадуть місячно стільки коштів, що вистачило б тричі за рік замінити всі гілки влади.
2. Приклад Японії, Італії, Ізраїлю, де в пошуках ліпших владу міняють частіше від власної краватки ... - результати хіба гірші ніж в Україні, гірше живуть?
3. Питання: а кого обирати ? Якщо кажуть "нема кого "- ознака абсолютної меншовартості і легковажності до глибокого вивчення політсил і особистостей навколо себе (ліньки).
4.Якщо ДІЙСНО нема кого, то ми (українці) - НЕ органічна сім'я.Уявіть собі сім'ю, в якій всі хочуть розкішно жити, але ніхто не хоче думати - як заробити грошей, всі.... бо, мов - хворі (хто на голову, хто на серце) і всі плачуть, що немає навіть що їсти...
5. Якщо дійсно нема кого обирати - то такий народ НЕ заслуговує на якусь власну самостійну державу, чи думку (позицію) в ній... не заслуговує й на міжнародну правосуб'єктність в очах міжнародної спільноти. Тоді Путін правий, розповсюджуючи злу позицію, що Україна - штучне утворення, недодержава, фейк? А українці - мов, здатні лиш на когось працювати і лише - під чиїмсь вмілим керівництвом, але не під власним. Бо самі не здатні самоорганізуватися.
6. Кажуть: в сім'ї не без виродка... Але ж не в кожної і не в більшості сімей. Перестаньте скиглити і обливати брудом самі себе - ліпше активізуйтеся... Потенціал є - в кожної працьовитої і думаючої сім'ї. Розширте його на общину, район, область, державу. Не лінуйтеся.
7. Українці не конгломерат за національною ознакою, бо 86% її національного складу (без Криму і ЛуГандонгії, які не приймають участі в виборах) - українці..... але керують державою НЕ українці, а "проходімці"... Україна складна за менталітетом... І в цьому є доля правди в силу впливу панівного менталітету держав, що загарбували її частини...Але виборці УСІХ держав світу діляться на два табори в фінальній частині виборів президента, на три-чотири - при виборах парламенту. Тому ми - не виключення!
8. Основна проблема менталітету демократизованої частини України - доведена до абсурду конкурентність думок і поглядів, а за ними - неприпустимо роздрібнені дії на виборах ліпшого патріота... Основна проблема НЕ демократизованої частини - бездумна стадність... і ментальна одностайність дій в виборі якнайбільшого антиукраїнця! Дві крайнощі. В результаті - програють ВСІ. Бо істина - завжди посередині. Потрібен оптимум. Має бути як цивілізована і професійна влада, так і опозиція. Але й опозиція - україноцентрична та констуктивна.
9. Народе, якщо лінуватиметеся думати, діяти та обирати, то не лише держава, але і сім'ї розпадатимуться - якщо одного обиратимете для праці на сім'ю , а інші - будуть лише їх споживати, жити на кошти думаючого та працюючого... і ще й "качати права". І це характерно всім таким сім'ям з гнилою психологією , незалежно від рівня доходів працюючого. І за прикладам далеко ходити не слід - сім'ї трудових мігрантів... І не лише - така ж ситуація спостерігається і в Бариг, якщо один тягне в хату і має неналежний контроль за членами-споживачами в сім'ї... І це стосується не лише дружин (чоловіків) , але й дітей -"крутеликів", наркоманів, *********, п'яниць. Одним словом тих, хто звик "палець об палець"..., хто не звик до зусиль, але звик до бездумності - "прожігать жізнь"... Коли відбувається цей перелом і настає такий момент ? Коли в кожного з утриманців появилося по мерседесу, окремому житлу і частка "заробленого кєшу ", яка дістанеться при розлученні буде достатньою для подальшого безбідного існування і без "заробітчанина"... не дивлячись на те, що він - ******** сім'янин...
10. Чому розлучення в минулому були рідкістю? Бо розлучень не було саме сім'ях де всі працювали. Працювали всі на сім'ю, на спільний інтерес зростання сімейного добробуту і таких була абсолютна більшість. Була спільність інтересів про забезпеченню сім'ї, так і спільність в користуванні надбаними благами.
11. В нинішній Україні сім'ї українців немає. Є ті, хто будує Україну, як і ті, хто незаслужено присвоює, розкрадає створене працюючими. Вони же є одночасно і тими хто її любить, а хто її ненавидить! По суті, Баригам не потрібні не лише патріоти, навіть - їхні однодумці, а взагалі, непотрібні працюючі - як люди з їх протребами, проблемами надіями... з їх життям. Потрібні працюючі до знеможіння - лише як і послушні РАБИ та безмовні виконавці їх волі!
12. Як прискорити "дозрівання" менталітету влади і суспільства? Треба не лінуватися планові вибори проводити частіше всіх гілок влади - 1 раз в чотири роки, Позапланові, або перевибори -ще раніше - в любий час коли влада "не кує, не меле" І проводити так часто доки не оберемо ліпших і продуктивних - щоб потім "розлучення" з нею стало хоча би рідшим - через дві планові каденції...
13. Якшо більшістю опанує позиція "нема з кого вибирати,, "інші - будуть ще гірші"... "толку не буде"... Якщо опустити руки і змиритися з уготованою роллю рабів "господ" - як зовнішніх так і внутрішніх, тоді дійсно, нічого робити не треба... - "чекати від моря погоди"... Бо процес повного перетворення в рабів набирає обертів. Процес пішов... Але, якщо не зникло вікове бажання стати дійсно державним народом, вільним та заможним, , а не колоніальним - не полінуймося.,. - негайно добиваймося зміни владних "еліт". Просніться від літаргії, бо то передсмертя... для прагнучих заможного і щасливого життя людей. Виборюйте цивілізоване життя... хоча б для своїх дітей!
04.05.2020 18:40 Ответить
Согласен.Процесс пошёл.И выбирать надо для себя и своего потомства.Но общество чуть-ли не хронически больное (наследие) и для его лечения надо много времени. Надо становиться свободной личностью.Свобода-это осознанная необходимость.Наш рабский совковый народ выбирает ЖИВОТНУЮ необходимость,но не ОСОЗНАНУЮ. И вот тем самым снова сам себя загоняет в рабство.Царь им нужен.(на сегодня). Научится надо думать и голосовать только за себя, отдавая свой голос в пользу кого-то.И за свой выбор должен быть ответственным и спрашивать с того, кого ты нанял на работу для улучшения своей жизни и если не получилось,то вини себя. А вот выбирать всегда есть с кого.Убеждён,что Украина будет цивилизованной страной и каждый гражданин страны будет одним целым с Украиной не зависимо от национальности.Сохранён язык,а значит будет неизбежно сформирована нация.
04.05.2020 19:31 Ответить
Хорошо быть другом Зеленского.
04.05.2020 16:43 Ответить
Один из главных друзей

Друзья Зеленского давят на суд, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 9145
04.05.2020 16:44 Ответить
Друзья Зеленского давят на суд, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 4273
04.05.2020 16:44 Ответить
Это с передка, тут немного не в тему.
04.05.2020 16:45 Ответить
Сепаров в Киеве до фіга і трохи більше!
Очень даже в тему!
04.05.2020 17:13 Ответить
Да на здоровье! Я же не против
04.05.2020 17:34 Ответить
Президент Владимир Зеленский не может побороть коррупцию в Украине, несмотря на свое предвыборное обещание...

Оно ни на что не способно, только видосики свои тупорылые крутить может по телеку.
04.05.2020 16:44 Ответить
Друзья Зеленского давят на суд, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 398
04.05.2020 16:46 Ответить
просто он умнее или равен 73% украинцев
04.05.2020 17:35 Ответить
В нём больше невежества и пошлости,но не ума.
04.05.2020 19:34 Ответить
Как он может её побороть,если во всех ветках власти сидять отрыжки отца коррупции парашенки?!
04.05.2020 17:09 Ответить
Молодець! Ти так пукнув в калюжу, що аж бульби пішли!
04.05.2020 17:18 Ответить
Полопай их своим языком
04.05.2020 17:57 Ответить
Друзі Зеленського тиснуть на суд, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 8958
04.05.2020 18:16 Ответить
Вынь лопату,палишься
04.05.2020 19:08 Ответить
Не получится. Свою лопату со своего же зада ты должен вынимать сам. Или близких позови, помогут.
04.05.2020 22:17 Ответить
Та вони його просто душать. Як шаріков. "Душили,душили,душили душили..." Це була цитата.
04.05.2020 16:44 Ответить
не потрібно розділяти Зеленського та його команду,бо виглядає як "цар-хороший, бояри-погані"
04.05.2020 16:45 Ответить
Да, эту команду до последнего человека в "Слуге" Зеля подбирал и утверждал сам. Он и несет прямую ответственность за все.
04.05.2020 16:47 Ответить
саме так воно й має виглядати зі сторони - зеленський копіює старшого вову повністю, мені навіть страшно що тут може бути та сама автократія як у північно-східному царстві.
04.05.2020 18:58 Ответить
Вовик хочет в Ростов

Ты знаешь чики-чики-чики-чикита...
04.05.2020 16:47 Ответить
Главное -- успеть добежать целым.
04.05.2020 16:48 Ответить
Жопа-на-Дону не резиновая)))
Ослик там и нахрен не нужен)))
Да и зеленожопые петухи там тоже не нужны))
Там Янека хватает)))
Хотя...)) Будут у него вместо страусов))))
04.05.2020 17:23 Ответить
"...несмотря на мнение, что сам президент Зеленский не подвержен коррупции...". Какой идиот такого мнения?
04.05.2020 16:47 Ответить
Дивно, що цей Кларк вважає, що Зе має бажання боротися з корупцією! Нібито Зе не дають боротися! Насправді Зе є слугою Коломойського і тому ніколи не збирався боротися з корупцією, а лише є формальною головою корупції.
04.05.2020 16:48 Ответить
Друзья Зеленского давят на суд, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 5066
04.05.2020 16:50 Ответить
Так ты же его и выбирал. Что-же не так?

Друзья Зеленского давят на суд, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 6731
04.05.2020 16:54 Ответить
Друзі Зеленського тиснуть на суд, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 1942
04.05.2020 17:15 Ответить
Он с какой общины?
04.05.2020 17:39 Ответить
За все своє життя Зеленський не заплатив ані копійки податків в Україні. Виключно Кіпрські офшори.
В РФ- так, платив.
04.05.2020 16:51 Ответить
По тексту создается впечатление, что это окружение ему прислали из другой Галактики и навязали. .Все - его команда.
04.05.2020 16:52 Ответить
порохоботы, вот вы постоянно трудитесь над тем, чтобы испачкать в дерьме Зе', а его рейтинг и не думает падать!!!
кто с вас халтурит?
04.05.2020 16:52 Ответить
Що його бруднити, він сам лайно і є.
04.05.2020 16:53 Ответить
та я за такие деньги такой рейтинг нарисую, от настоящего не отличишь!
04.05.2020 16:55 Ответить
Ага. Разумков і малює.
04.05.2020 16:57 Ответить
петя старается.реальный его рейтинг "0",как и он сам
04.05.2020 17:11 Ответить
Порохоботы, вот вы постоянно трудитесь над тем, чтобы испачкать в дерьме Зе, а Зе сам любое говно испачкает!
04.05.2020 16:59 Ответить
04.05.2020 17:13 Ответить
гавно испачкать в дерьме не получится - это же как намочить воду.
04.05.2020 19:01 Ответить
Зебилы уже и Atlantic Counsil в порохоботы записали.
04.05.2020 16:59 Ответить
Только особь не живущая в Украине может быть уверенна, что у зели больше 10%)))
04.05.2020 17:01 Ответить
Ну чому ж?- Серед сєпарів і ригів Вовік мегапопулярний.
04.05.2020 17:02 Ответить
Ну а других у зебобы и не было -просто большинство разбежалось от зебобы по другим ублюдкам -и это хорошо, на выборах рассеются голоса
04.05.2020 17:18 Ответить
Та не))) Рыги только и ждут,как бы этого петуха зеленожопого ощипать и на нары запустить)))
04.05.2020 17:26 Ответить
Треба чесно сказати, що деяка частина населення має такі шизофренічні переконання щодо високого рейтингу Зе.
04.05.2020 17:03 Ответить
Я, лично, теперь знаю только двух зелюбок, а была их туча)
04.05.2020 17:13 Ответить
я так понимаю, что отписались мне как-раз халтурщики?
04.05.2020 17:03 Ответить
Шавки «янелоха 42 « - возьмите зуб своего 👃🏻🎹🤡🤢членограя
04.05.2020 17:32 Ответить
Це лише підтверджує, що зеля лошара і не розуміється в людях! Не зрозуміє, не впорається, буде те ж саме що й з брехливо-барижним кнуром!
04.05.2020 16:56 Ответить
Коли саме буде те ж саме? Коли коломойша захоче?
04.05.2020 18:17 Ответить
скорей бы этих гнид зелЕных погнать уже на ростов
04.05.2020 16:57 Ответить
Шо мешает?))
Или не знаешь как это делается?))
Просмотри видео Майдана и можешь начинать!))
Поддержку думаю найдешь без проблем))
04.05.2020 17:28 Ответить
Друзі Зеленського тиснуть на суд, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 2674
04.05.2020 16:58 Ответить
Друзі Зеленського тиснуть на суд, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 3518
показать весь комментарий
04.05.2020 17:01 Ответить
04.05.2020 17:20 Ответить
А шо, ваш парашенка лучче?
04.05.2020 17:00 Ответить
Так
04.05.2020 17:06 Ответить
А тебе безграмотное чучело какое дело,что у нас лучше?))
Да,Порошенко лучше,ты это хотело услышать?
Ты на свои мухосрански и мочегорски обращай внимание.Может ***** тебе премию с занесением в роговую кость выпишет)))
04.05.2020 17:32 Ответить
люди добрі, візьміться за голову і голосуйте тільки за націоналістів, якщо хочете побачити як гнів змітає цих всіх мразів ( проалігархічних і промосковських )
04.05.2020 17:04 Ответить
Так, я голосуватиму за Порошенка.
04.05.2020 17:07 Ответить
Националисты, ау!!! Или может нацжоны националисты? Нет уж, спасибо
04.05.2020 17:10 Ответить
А де ж ваш олежка тягнибок зараз?
04.05.2020 18:19 Ответить
Как только вижу громкий заголовок с иностранным подтекстом - всегда ищу в тексте новости слово "бывший". Еще никогда не ошибался. Ведь бывшие советники, послы, политики и т.д. очень любят выдавать на гора свое "авторитетное" мнение за довольно скромную плату.
04.05.2020 17:04 Ответить
Виктор, Крым чей?
04.05.2020 17:06 Ответить
Украинский конечно, а почему ты сомневаешься и спрашиваешь? Сепар?
04.05.2020 17:33 Ответить
Молодець. Навіть навальнята на питанні про Крим проколюються. А тобі подобаються відео, на котрих чеченські ополченці ріжуть горло російським фашистам, як баранам?
04.05.2020 17:37 Ответить
Про зелю-вора, пока оно еще президент, говорить стесняются... Но картинка по статье офигительная -зекретин пошел в президенты, чтоб обогатить свою компашку и угробить страну, на которую ему посрать
04.05.2020 17:06 Ответить
"Друзей своих позовешь делать репортаж?": журналист заявил об избиении полицейскими в Киеве

https://fakty.ua/342666-druzej-svoih-pozovesh-delat-reportazh-zhurnalist-zayavil-ob-izbienii-policejskimi-v-kieve

Друзі Зеленського тиснуть на суд, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 2637
04.05.2020 17:08 Ответить
Друзья Зеленского давят на друзей парашенского
04.05.2020 17:13 Ответить
Цікаво, а що у друзів Зеленського означає висолоплений язик?
Друзі Зеленського тиснуть на суд, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 9798
04.05.2020 17:16 Ответить
ВВХ знает их способности
04.05.2020 17:24 Ответить
Какие омерзительные рожи ! 🤮🤮🤮🤮🤮
04.05.2020 17:38 Ответить
Колись тут на це саме фото відповіли, що то ознака людини, яка перебуває під дією тої чи іншої речовини
04.05.2020 18:12 Ответить
Не власть ,а КВН
04.05.2020 17:34 Ответить
Він брудніший за всіх брудних
04.05.2020 17:40 Ответить
Кто бы сомневался.
Все решения судов на пользу рыго-Аналов и Коломойского.
Зедебил и в теме и в доле.
04.05.2020 17:43 Ответить
Свідок секти божої роси?
04.05.2020 18:34 Ответить
Ого, кацапа, як швидко ти прапорці змінюєш.
04.05.2020 18:40 Ответить
Лучше про евреев , чем может сказать сам еврей, не скажешь. Так вот Игорь Губерман в интервью Гордону в апреле сказал " Еврейский дурак самый страшный , потому что он с эрудицией, с апломбом, все может объяснить". Вот вам и характеристика!
04.05.2020 17:48 Ответить
Анекдот месяца:
"Эксперт уточнил, что несмотря на мнение, что сам президент Зеленский не подвержен коррупции"

Друзі Зеленського тиснуть на суд, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 943 Друзі Зеленського тиснуть на суд, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 542
04.05.2020 17:54 Ответить
Сторонники Зеленского никогда адекватно не воспринимали, на воспринимают и не будут воспринимать объективную реальность. Поиск и анализ информации - это не для их слабого мозга. "Бубочка - хороший!".
04.05.2020 18:41 Ответить
ЗЕленский няшка , то его свинарчуки хреново себя ведут
04.05.2020 18:59 Ответить
Зелёное гавно.
04.05.2020 21:11 Ответить
І ці теж - президент хоче, а коло заважає. Цар знову хороший, а боярє погані. А чого ж такий хороший цар та не замінить поганих бояр? Це ж він їх і призначив.
05.05.2020 00:04 Ответить
Смотрю 42%,что что прикол??? Это наверное вирус действует на остатки мозга населения,прошу заметить,народом я население уже давно не называю-это клиника,страну планомерно опустили не знаю до какого уровня нищеты,неужели у быдла не сохранился даже инстинкт самовыживания ???
05.05.2020 05:13 Ответить
 
 