Друзья Зеленского давят на суд, - Atlantic Council

Президент Владимир Зеленский не может побороть коррупцию в Украине, несмотря на свое предвыборное обещание из-за сопротивления со стороны своего окружения.

Примером такого сопротивления, в частности, стала ситуация с возвращением через суд активов строительной компании – должника коммерческому банку, как считают эксперты, после вмешательства окружения главы государства.

Об этом говорится в статье для Atlantic Council бывшего советника по вопросам политики в Европе в министерстве иностранных дел Великобритании, политического аналитика Дэвида Кларка.

Эксперт уточнил, что несмотря на мнение, что сам президент Зеленский не подвержен коррупции, его друзья по телевидению и политические союзники существенно усложняют для него возможности в борьбе с взяточничеством в высших эшелонах власти. Похожим примером аналитик называет связь президента с олигархом Игорем Коломойским, телеканалы которого содействовали Зеленскому на выборах. При предыдущей власти Коломойский покинул Украину из-за расследований против него, но вернулся после выборов, и даже, как утверждают отдельные эксперты, "помог" распустить Кабинет Министров под руководством премьера Алексея Гончарука.

В международном сообществе внимательно следили за ситуацией с делом Приватбанка, который принадлежал Коломойскому, но был национализирован из-за мошенничества. Олигарх через суд пытается вернуть банк. Верховная Рада принимает закон о защите банков, а Верховный Суд отложил слушание по делу, заявив, что в его работу осуществляют вмешательство.

Также банковское сообщество Украины шокировало дело по строительной компании "Т.М.М.", которую связывают с коллегами Зеленского по "95 кварталу". Верховный суд неожиданно для всех принял решение отменить постановления судов низших инстанций о проведение аукционов на активы компании в счет погашения долга перед частным "Укрсоцбанком", таким образом, что кредит может быть погашен за счет нынешних собственников уже проданных активов и банка-кредитора.

Журналисты РБК-Украина выяснили, что финансовый директор строительной "Т.М.М." - Лариса Чивурина - жена Андрея Чивурина - редактора шоу "Лига смеха" студии "95 Квартал". Три украинских банка - "Укрсоцбанк", "ПУМБ" и Ощадбанк обвинили "Т.М.М." в невыплате кредитов на 1 млрд гривен, и обратились за взысканием ее имущества, после чего провели аукционы, и его продали на сумму 400 млн гривен. Однако новый глава СБУ при президенте Зеленском Иван Баканов, который ранее работал в "95 квартале", распорядился возобновить дело "Т.М.М.", в результате чего суд и принял скандальное решение.

"Это создает "головную боль" для финсектора из-за неопределенности - являются ли договоры залогового займа юридически осуществимыми в отношении должников, связанных с политической элитой. Это может сдержать банки в предоставлении кредитов, что не соответствует потребности Украины в стимулировании развития предпринимательства и частного сектора… Есть еще много времени, чтобы изменить курс, но только если Зеленский готов порвать с друзьями, которые, кажется, сдерживают его", - высказал мнение Дэвид Кларк.

В то же время на сайте Atlantic Council анонсировали онлайн-брифинг главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Он обсудит ряд важных для страны вопросов - от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, до инициатив по обеспечению мира на Донбассе.