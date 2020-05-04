Друзья Зеленского давят на суд, - Atlantic Council
Президент Владимир Зеленский не может побороть коррупцию в Украине, несмотря на свое предвыборное обещание из-за сопротивления со стороны своего окружения.
Примером такого сопротивления, в частности, стала ситуация с возвращением через суд активов строительной компании – должника коммерческому банку, как считают эксперты, после вмешательства окружения главы государства.
Об этом говорится в статье для Atlantic Council бывшего советника по вопросам политики в Европе в министерстве иностранных дел Великобритании, политического аналитика Дэвида Кларка.
Эксперт уточнил, что несмотря на мнение, что сам президент Зеленский не подвержен коррупции, его друзья по телевидению и политические союзники существенно усложняют для него возможности в борьбе с взяточничеством в высших эшелонах власти. Похожим примером аналитик называет связь президента с олигархом Игорем Коломойским, телеканалы которого содействовали Зеленскому на выборах. При предыдущей власти Коломойский покинул Украину из-за расследований против него, но вернулся после выборов, и даже, как утверждают отдельные эксперты, "помог" распустить Кабинет Министров под руководством премьера Алексея Гончарука.
В международном сообществе внимательно следили за ситуацией с делом Приватбанка, который принадлежал Коломойскому, но был национализирован из-за мошенничества. Олигарх через суд пытается вернуть банк. Верховная Рада принимает закон о защите банков, а Верховный Суд отложил слушание по делу, заявив, что в его работу осуществляют вмешательство.
Также банковское сообщество Украины шокировало дело по строительной компании "Т.М.М.", которую связывают с коллегами Зеленского по "95 кварталу". Верховный суд неожиданно для всех принял решение отменить постановления судов низших инстанций о проведение аукционов на активы компании в счет погашения долга перед частным "Укрсоцбанком", таким образом, что кредит может быть погашен за счет нынешних собственников уже проданных активов и банка-кредитора.
Журналисты РБК-Украина выяснили, что финансовый директор строительной "Т.М.М." - Лариса Чивурина - жена Андрея Чивурина - редактора шоу "Лига смеха" студии "95 Квартал". Три украинских банка - "Укрсоцбанк", "ПУМБ" и Ощадбанк обвинили "Т.М.М." в невыплате кредитов на 1 млрд гривен, и обратились за взысканием ее имущества, после чего провели аукционы, и его продали на сумму 400 млн гривен. Однако новый глава СБУ при президенте Зеленском Иван Баканов, который ранее работал в "95 квартале", распорядился возобновить дело "Т.М.М.", в результате чего суд и принял скандальное решение.
"Это создает "головную боль" для финсектора из-за неопределенности - являются ли договоры залогового займа юридически осуществимыми в отношении должников, связанных с политической элитой. Это может сдержать банки в предоставлении кредитов, что не соответствует потребности Украины в стимулировании развития предпринимательства и частного сектора… Есть еще много времени, чтобы изменить курс, но только если Зеленский готов порвать с друзьями, которые, кажется, сдерживают его", - высказал мнение Дэвид Кларк.
В то же время на сайте Atlantic Council анонсировали онлайн-брифинг главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Он обсудит ряд важных для страны вопросов - от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, до инициатив по обеспечению мира на Донбассе.
-Тому, якщо він настоює, як і перед виборами, на своїй порядності, то повинен (як і обіцяв), негайно скласти свої повноваження достроково...
- Якщо виявиться геть не порядними і добровільно не складе повноважень на тлі катастрофічних провалів і відвертого шкідництва, то Україна має виконати по відношенню до нього роль Тараса Бульби...
Тому спочатку - постулати, а в кінці - "лірика для розуму" щоб "достукатися" врешті до нього.. -чому не слід терпіти, а частіше переобирати владу...
1. В України Бариги крадуть місячно стільки коштів, що вистачило б тричі за рік замінити всі гілки влади.
2. Приклад Японії, Італії, Ізраїлю, де в пошуках ліпших владу міняють частіше від власної краватки ... - результати хіба гірші ніж в Україні, гірше живуть?
3. Питання: а кого обирати ? Якщо кажуть "нема кого "- ознака абсолютної меншовартості і легковажності до глибокого вивчення політсил і особистостей навколо себе (ліньки).
4.Якщо ДІЙСНО нема кого, то ми (українці) - НЕ органічна сім'я.Уявіть собі сім'ю, в якій всі хочуть розкішно жити, але ніхто не хоче думати - як заробити грошей, всі.... бо, мов - хворі (хто на голову, хто на серце) і всі плачуть, що немає навіть що їсти...
5. Якщо дійсно нема кого обирати - то такий народ НЕ заслуговує на якусь власну самостійну державу, чи думку (позицію) в ній... не заслуговує й на міжнародну правосуб'єктність в очах міжнародної спільноти. Тоді Путін правий, розповсюджуючи злу позицію, що Україна - штучне утворення, недодержава, фейк? А українці - мов, здатні лиш на когось працювати і лише - під чиїмсь вмілим керівництвом, але не під власним. Бо самі не здатні самоорганізуватися.
6. Кажуть: в сім'ї не без виродка... Але ж не в кожної і не в більшості сімей. Перестаньте скиглити і обливати брудом самі себе - ліпше активізуйтеся... Потенціал є - в кожної працьовитої і думаючої сім'ї. Розширте його на общину, район, область, державу. Не лінуйтеся.
7. Українці не конгломерат за національною ознакою, бо 86% її національного складу (без Криму і ЛуГандонгії, які не приймають участі в виборах) - українці..... але керують державою НЕ українці, а "проходімці"... Україна складна за менталітетом... І в цьому є доля правди в силу впливу панівного менталітету держав, що загарбували її частини...Але виборці УСІХ держав світу діляться на два табори в фінальній частині виборів президента, на три-чотири - при виборах парламенту. Тому ми - не виключення!
8. Основна проблема менталітету демократизованої частини України - доведена до абсурду конкурентність думок і поглядів, а за ними - неприпустимо роздрібнені дії на виборах ліпшого патріота... Основна проблема НЕ демократизованої частини - бездумна стадність... і ментальна одностайність дій в виборі якнайбільшого антиукраїнця! Дві крайнощі. В результаті - програють ВСІ. Бо істина - завжди посередині. Потрібен оптимум. Має бути як цивілізована і професійна влада, так і опозиція. Але й опозиція - україноцентрична та констуктивна.
9. Народе, якщо лінуватиметеся думати, діяти та обирати, то не лише держава, але і сім'ї розпадатимуться - якщо одного обиратимете для праці на сім'ю , а інші - будуть лише їх споживати, жити на кошти думаючого та працюючого... і ще й "качати права". І це характерно всім таким сім'ям з гнилою психологією , незалежно від рівня доходів працюючого. І за прикладам далеко ходити не слід - сім'ї трудових мігрантів... І не лише - така ж ситуація спостерігається і в Бариг, якщо один тягне в хату і має неналежний контроль за членами-споживачами в сім'ї... І це стосується не лише дружин (чоловіків) , але й дітей -"крутеликів", наркоманів, *********, п'яниць. Одним словом тих, хто звик "палець об палець"..., хто не звик до зусиль, але звик до бездумності - "прожігать жізнь"... Коли відбувається цей перелом і настає такий момент ? Коли в кожного з утриманців появилося по мерседесу, окремому житлу і частка "заробленого кєшу ", яка дістанеться при розлученні буде достатньою для подальшого безбідного існування і без "заробітчанина"... не дивлячись на те, що він - ******** сім'янин...
10. Чому розлучення в минулому були рідкістю? Бо розлучень не було саме сім'ях де всі працювали. Працювали всі на сім'ю, на спільний інтерес зростання сімейного добробуту і таких була абсолютна більшість. Була спільність інтересів про забезпеченню сім'ї, так і спільність в користуванні надбаними благами.
11. В нинішній Україні сім'ї українців немає. Є ті, хто будує Україну, як і ті, хто незаслужено присвоює, розкрадає створене працюючими. Вони же є одночасно і тими хто її любить, а хто її ненавидить! По суті, Баригам не потрібні не лише патріоти, навіть - їхні однодумці, а взагалі, непотрібні працюючі - як люди з їх протребами, проблемами надіями... з їх життям. Потрібні працюючі до знеможіння - лише як і послушні РАБИ та безмовні виконавці їх волі!
12. Як прискорити "дозрівання" менталітету влади і суспільства? Треба не лінуватися планові вибори проводити частіше всіх гілок влади - 1 раз в чотири роки, Позапланові, або перевибори -ще раніше - в любий час коли влада "не кує, не меле" І проводити так часто доки не оберемо ліпших і продуктивних - щоб потім "розлучення" з нею стало хоча би рідшим - через дві планові каденції...
13. Якшо більшістю опанує позиція "нема з кого вибирати,, "інші - будуть ще гірші"... "толку не буде"... Якщо опустити руки і змиритися з уготованою роллю рабів "господ" - як зовнішніх так і внутрішніх, тоді дійсно, нічого робити не треба... - "чекати від моря погоди"... Бо процес повного перетворення в рабів набирає обертів. Процес пішов... Але, якщо не зникло вікове бажання стати дійсно державним народом, вільним та заможним, , а не колоніальним - не полінуймося.,. - негайно добиваймося зміни владних "еліт". Просніться від літаргії, бо то передсмертя... для прагнучих заможного і щасливого життя людей. Виборюйте цивілізоване життя... хоча б для своїх дітей!
