На карантині подешевшали м'ясо, молоко і овочі, - заступник міністра економіки Висоцький

В Україні за час карантину ціни на м'ясо-молочні продукти зменшилися на 15-20%, а на продукцію садівництва та ранні овочі - на 30-40%.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку із закриттям продовольчих ринків, громадських закладів та шкіл, попит та ціни на м'ясо-молочні продукти зменшилися за час карантину на 15-20%, а на продукцію садівництва та ранні овочі ціни - обвалилися на 30-40%", - повідомив Висоцький.

Він зазначив, що загалом попит на аграрну продукцію не зменшився, однак це залежить від її виду.

"Зокрема, на зернові та олійні попит не зменшився ні на внутрішньому, ні на зовнішньому ринках. На продукцію м'ясо-молочного напрямку попит зменшився приблизно на 15-20%, насамперед через закриття громадських закладів, шкіл тощо. Аналогічна ситуація з продукцією садівництва, перш за все, ранніми овочами. Попит на внутрішньому ринку знизився через закриття громадських закладів харчування і нестабільність роботи ринків. Ми бачимо, що ціни на цю групу обвалилися у цей період на 30-40%", – підкреслив заступник міністра.

