На карантині подешевшали м'ясо, молоко і овочі, - заступник міністра економіки Висоцький
В Україні за час карантину ціни на м'ясо-молочні продукти зменшилися на 15-20%, а на продукцію садівництва та ранні овочі - на 30-40%.
Про це в коментарі Укрінформу повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький, передає Цензор.НЕТ.
"У зв'язку із закриттям продовольчих ринків, громадських закладів та шкіл, попит та ціни на м'ясо-молочні продукти зменшилися за час карантину на 15-20%, а на продукцію садівництва та ранні овочі ціни - обвалилися на 30-40%", - повідомив Висоцький.
Він зазначив, що загалом попит на аграрну продукцію не зменшився, однак це залежить від її виду.
"Зокрема, на зернові та олійні попит не зменшився ні на внутрішньому, ні на зовнішньому ринках. На продукцію м'ясо-молочного напрямку попит зменшився приблизно на 15-20%, насамперед через закриття громадських закладів, шкіл тощо. Аналогічна ситуація з продукцією садівництва, перш за все, ранніми овочами. Попит на внутрішньому ринку знизився через закриття громадських закладів харчування і нестабільність роботи ринків. Ми бачимо, що ціни на цю групу обвалилися у цей період на 30-40%", – підкреслив заступник міністра.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
свинина задок как была 140,так и есть молоко 18 литр как было,так и есть
зебилы,хватит п""деть
Николаев
сегодня в АТБ беру смесь орехи+изюм в кашу,были 22 стали 30,0
речь идёт о тотальной ЛЖИ,и это касается не только рынков,продовольствия
О чём бы не вякали эти долбни,всюду ложь
https://novus.zakaz.ua/uk/products/novus02856435000000/shoulder-masters_of_taste/
Но проблема в том что оно так и было! Оно не подорожало но и не подешевело!
Феерический идийот 🤯
Но это все убытки, которые убьют наше сельское хозяйство
А можно мне тоже в этой волшебной стране пожить?
Верной дорогой идёте товарищи!!!
Азаров записал в актив правительства снижения
Гречка может снова подорожать
цен на гречку и овощи. "Как вы думаете, цены на гречку сами собой снизились в два раза?", - сказал премьер, обращаясь к присутствующим.
Премьер подчеркнул, что снижения цен на овощи, а также хорошего урожая в этом году удалось добиться благодаря стараниям Кабмина. Вспомнил премьер и о капусте. "Сама собой у нас капуста выращивалась? Никто ее не поливал и о ней не думал?", - иронично спросил премьер, имея в виду, что за низкие цены и хороший урожай украинцам следует также благодарить правительство.
"Еще раз хочу подчеркнуть, что урожай картофеля и овощей, даже по такой погоде, которая временно приостановила завершение уборки, полностью обеспечивает внутренние потребности страны. А это означает, что цены будут стабильными. Ажиотаж на рынке овощей, в частности картофеля, идет на спад: урожай превысил спрос в несколько раз", - подчеркнул он.
В сообщении Кабмина отмечается, что по словам Азарова, сентябрьский скачок цен на картофель в некоторой степени обусловлен неблагоприятными погодными условиями, но больше вызван желанием посредников использовать ситуацию в свою пользу.
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
после этого я стал ходить есть в их столовую... правда недолго, закрыли вход для чужих, потому что к ним стал весь город ходить жрать
овощи подешевели? так сезон начался.
боже какие дебилы у власти
This scamdemic is getting more ludicrous everyday now. Vietnam.......a country with nearly 100 million people has had ZERO deaths and just 271 Coronavirus cases compared to the UKs 28 thousand deaths and 128 thousand cases. The UK has around 70 million people by the way. Vietnam actually shares a border with china making this whole charade even more laughable. Remember, this "virus" is supposed to be deadly and contagious with it's origins in China.......so it's fair to say that China's neighbours would have quite a few deaths in the thousands at LEAST.
ну а овощи в сегда деевеют в это время
Я тоже хочу такие цены
(Правительство. )
Так вот кто виноват в дороговизне мяса! Школьники проклятые!!!
Я вот давеча на заправку заехал, так мне бензин залили и на карточку перечислили деньги, ведь нефть по минус 38$!
Везде солярка уже по 19грн, а у них по 25+
Літр молока, до речі, був 21, а став 24 грн. І м`ясо подорожчало. А про крупи й мови нема. А суки брешуть...
как стоило молоко 25 грн литр, так и стоит.
мясо 120-140 в зависимости от вида.
где это падение в 15-20% хз?
В магазине, где мы покупаем или у производителя, который продать не может?
А мне что с того?
http://www.radikal.ru