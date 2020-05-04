УКР
4 479 97

На карантині подешевшали м'ясо, молоко і овочі, - заступник міністра економіки Висоцький

На карантині подешевшали м'ясо, молоко і овочі, - заступник міністра економіки Висоцький

В Україні за час карантину ціни на м'ясо-молочні продукти зменшилися на 15-20%, а на продукцію садівництва та ранні овочі - на 30-40%.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку із закриттям продовольчих ринків, громадських закладів та шкіл, попит та ціни на м'ясо-молочні продукти зменшилися за час карантину на 15-20%, а на продукцію садівництва та ранні овочі ціни - обвалилися на 30-40%", - повідомив Висоцький.

Він зазначив, що загалом попит на аграрну продукцію не зменшився, однак це залежить від її виду.

"Зокрема, на зернові та олійні попит не зменшився ні на внутрішньому, ні на зовнішньому ринках. На продукцію м'ясо-молочного напрямку попит зменшився приблизно на 15-20%, насамперед через закриття громадських закладів, шкіл тощо. Аналогічна ситуація з продукцією садівництва, перш за все, ранніми овочами. Попит на внутрішньому ринку знизився через закриття громадських закладів харчування і нестабільність роботи ринків. Ми бачимо, що ціни на цю групу обвалилися у цей період на 30-40%", – підкреслив заступник міністра.

Автор: 

Топ коментарі
+47
БРЕХНЯ ...........
показати весь коментар
04.05.2020 17:58 Відповісти
+33
мясо и молочка ничерта не подешевели
свинина задок как была 140,так и есть молоко 18 литр как было,так и есть
зебилы,хватит п""деть
показати весь коментар
04.05.2020 18:10 Відповісти
+20
"В связи с закрытием продовольственных рынков, общественных учреждений и школ, спрос и цены на мясомолочные продукты уменьшились за время карантина на 15-20%, а на продукцию садоводства и ранние овощи цены - обвалились на 30-40%", - сообщил Высоцкий.Источник: https://censor.net.ua/n3193278

Феерический идийот 🤯
показати весь коментар
04.05.2020 17:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
04.05.2020 18:10 Відповісти
Молоко 18 за литр? Это где такие цены? Молоко 24-25грн минимум. 18.99грн это под акцию.
показати весь коментар
04.05.2020 18:30 Відповісти
какую акцию?домашнее молоко
Николаев
показати весь коментар
04.05.2020 18:33 Відповісти
только начался карантин,пошла в Таврию гречку собаку купить - 33,0 с 24,0
сегодня в АТБ беру смесь орехи+изюм в кашу,были 22 стали 30,0
показати весь коментар
04.05.2020 18:35 Відповісти
Ну в Николаеве может быть. А на закарпатье свиньям выливают потому что девать больше некуда. Мы в прошлом году там три литра за 30грн покупали.
показати весь коментар
04.05.2020 18:35 Відповісти
при чём здесь " Мы в прошлом году покупали" ?
речь идёт о тотальной ЛЖИ,и это касается не только рынков,продовольствия
О чём бы не вякали эти долбни,всюду ложь
показати весь коментар
04.05.2020 18:40 Відповісти
Они в открытую с нас ржут. Мы с них, а они с нас. Только у нас смех истерический, а у них от "души".😎
показати весь коментар
04.05.2020 19:26 Відповісти
ну может в Велюре и подешевели мясные блюда - я не в курсе
показати весь коментар
04.05.2020 20:11 Відповісти
ЭКО-от 16-ти
показати весь коментар
04.05.2020 21:04 Відповісти
Ну ХЗ
https://novus.zakaz.ua/uk/products/novus02856435000000/shoulder-masters_of_taste/
Но проблема в том что оно так и было! Оно не подорожало но и не подешевело!
показати весь коментар
04.05.2020 18:34 Відповісти
так оно же пишет ПОДЕШЕВЕЛО!!!!!!!!
показати весь коментар
04.05.2020 18:36 Відповісти
ну... у них в столовой наверное... Все так хорошо что скоро будет бесплатно... но опять таки только в столовой!
показати весь коментар
04.05.2020 18:38 Відповісти
В начале апреля ошеек брал по 135 перед масегодня 155. Так как бы подорожало.
показати весь коментар
04.05.2020 19:20 Відповісти
Киев,биток 134(на вчера),жопа около 100
показати весь коментар
04.05.2020 21:06 Відповісти
вы шо не знаете, что зебил верит не глазам своим, а телевизору?
показати весь коментар
04.05.2020 18:10 Відповісти
Оно в магазины не ходит, оно отчеты пишет

На карантине подешевели мясо, молоко и овощи, - замминистра экономики Высоцкий - Цензор.НЕТ 1094
показати весь коментар
04.05.2020 18:23 Відповісти
Это еще не дно! Дно в Fozzy:
На карантині подешевшали м'ясо, молоко і овочі, - заступник міністра економіки Висоцький - Цензор.НЕТ 3405
показати весь коментар
04.05.2020 18:45 Відповісти
Дебилы, б@я. Свои аграрии в мусор выкидывают от невозможности продать, а они у врага закупают. Суки.
показати весь коментар
04.05.2020 19:00 Відповісти
Що??? Зебіли, це теж роса!
показати весь коментар
04.05.2020 17:58 Відповісти
это продолжение троллинга, после "У моники рейтинг 42%"
показати весь коментар
04.05.2020 18:16 Відповісти
Где?
показати весь коментар
04.05.2020 17:58 Відповісти
Ти не віриш своїй зеленій владі?
показати весь коментар
04.05.2020 18:02 Відповісти
На карантине подешевели мясо, молоко и овощи, - замминистра экономики Высоцкий - Цензор.НЕТ 3039
показати весь коментар
04.05.2020 18:24 Відповісти
04.05.2020 17:59 Відповісти
Он таких фото в упор не видит. Ему не доложили что рынки тупо не работали

На карантині подешевшали м'ясо, молоко і овочі, - заступник міністра економіки Висоцький - Цензор.НЕТ 4528
показати весь коментар
04.05.2020 18:26 Відповісти
Щось нове в економічних законах - щоб знизити ціни треба закрити ринки.
показати весь коментар
04.05.2020 19:28 Відповісти
Ну и чему радоваться, утырки? Цена уменьшилась в виду того, что спрос реально упал чем и ушатали своих аграрных производителей. Посмотрим теперь динамику цен осенью.
показати весь коментар
04.05.2020 17:59 Відповісти
Не спрос упал, а рынки закрыли, производителям негде реализовывать. Вот некоторые и отдавали подешевке.
Но это все убытки, которые убьют наше сельское хозяйство
показати весь коментар
04.05.2020 18:06 Відповісти
Цены упали виртуально у поставщиков. Только купи там и еще довези себе. А магазинах не упали
показати весь коментар
04.05.2020 18:28 Відповісти
после выборов 19го все проснулись в рашке
показати весь коментар
04.05.2020 17:59 Відповісти
А еще подешевели зарплаты
показати весь коментар
04.05.2020 18:01 Відповісти
Найден рецепт снижения цен от Шмыгаля?
показати весь коментар
04.05.2020 18:01 Відповісти
Вішають локшину.
показати весь коментар
04.05.2020 18:02 Відповісти
А разве это не из-за снижения цен на луц?
показати весь коментар
04.05.2020 18:03 Відповісти
на продукцию садоводства и ранние овощи - на 30-40%Источник: https://censor.net/n3193278

показати весь коментар
04.05.2020 18:03 Відповісти
Слава карантину, шолі?
показати весь коментар
04.05.2020 18:04 Відповісти
https://censor.net/news/3193278/na_karantine_podesheveli_myaso_moloko_i_ovoschi_zamministra_ekonomiki_vysotskiyi...ой не смешите каринку
показати весь коментар
04.05.2020 18:05 Відповісти
звідки він це взяв? видає бажане за дійсне
показати весь коментар
04.05.2020 18:06 Відповісти
Шо оно мелет??
показати весь коментар
04.05.2020 18:06 Відповісти
На карантині подешевшали м'ясо, молоко і овочі, - заступник міністра економіки Висоцький - Цензор.НЕТ 903
показати весь коментар
04.05.2020 18:27 Відповісти
"цены на мясомолочные продукты уменьшились за время карантина на 15-20%, а на продукцию садоводства и ранние овощи цены - обвалились на 30-40%", - сообщил Высоцкий."
А можно мне тоже в этой волшебной стране пожить?

Верной дорогой идёте товарищи!!!

Азаров записал в актив правительства снижения
Гречка может снова подорожать
цен на гречку и овощи. "Как вы думаете, цены на гречку сами собой снизились в два раза?", - сказал премьер, обращаясь к присутствующим.
Премьер подчеркнул, что снижения цен на овощи, а также хорошего урожая в этом году удалось добиться благодаря стараниям Кабмина. Вспомнил премьер и о капусте. "Сама собой у нас капуста выращивалась? Никто ее не поливал и о ней не думал?", - иронично спросил премьер, имея в виду, что за низкие цены и хороший урожай украинцам следует также благодарить правительство.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что урожай картофеля и овощей, даже по такой погоде, которая временно приостановила завершение уборки, полностью обеспечивает внутренние потребности страны. А это означает, что цены будут стабильными. Ажиотаж на рынке овощей, в частности картофеля, идет на спад: урожай превысил спрос в несколько раз", - подчеркнул он.
В сообщении Кабмина отмечается, что по словам Азарова, сентябрьский скачок цен на картофель в некоторой степени обусловлен неблагоприятными погодными условиями, но больше вызван желанием посредников использовать ситуацию в свою пользу.
показати весь коментар
04.05.2020 18:08 Відповісти
Особенно лук и картошка
показати весь коментар
04.05.2020 18:08 Відповісти
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
показати весь коментар
04.05.2020 18:10 Відповісти
М"ясо дійсно подешевшало, а все інше брехня.
показати весь коментар
04.05.2020 18:11 Відповісти
це в їхньому буфеті подешевіло......
показати весь коментар
04.05.2020 18:11 Відповісти
как-то заходил к товарищу, он в мерии работает... о позвал меня по-обедать в их столовке... приходим, а там котлета - гривна, картоха - 70 копеек, компот - 25 копеек... комунизм!
после этого я стал ходить есть в их столовую... правда недолго, закрыли вход для чужих, потому что к ним стал весь город ходить жрать
показати весь коментар
04.05.2020 18:14 Відповісти
Дебил. Выйди в магазины и на рынок!
показати весь коментар
04.05.2020 18:15 Відповісти
Возникает один вопрос: Где санитары? Зафиксируйте его кто-нибудь...
показати весь коментар
04.05.2020 18:16 Відповісти
Это особая форма коронавируса, когда не кашляешь, но корона, которой не видно, сжимает голову так, что видишь вещи, которые другим, здоровым людям, недотупны!
показати весь коментар
04.05.2020 18:50 Відповісти
А що там цибуля? Говорять вже з Росії завозять
показати весь коментар
04.05.2020 18:16 Відповісти
На карантине подешевели мясо, молоко и овощи, - замминистра экономики Высоцкий - Цензор.НЕТ 9916
показати весь коментар
04.05.2020 18:20 Відповісти
На карантине подешевели мясо, молоко и овощи, - замминистра экономики Высоцкий - Цензор.НЕТ 5213
показати весь коментар
04.05.2020 18:22 Відповісти
И продавец на фото рукой весы прижимает)))))
показати весь коментар
04.05.2020 18:31 Відповісти
мясо молоко как стоили так и стоят
овощи подешевели? так сезон начался.
боже какие дебилы у власти
показати весь коментар
04.05.2020 18:21 Відповісти
Мы что в разных странах с ним живем??
показати весь коментар
04.05.2020 18:22 Відповісти
На карантині подешевшали м'ясо, молоко і овочі, - заступник міністра економіки Висоцький - Цензор.НЕТ 1944
показати весь коментар
04.05.2020 18:31 Відповісти
хо оно несет?????????????
показати весь коментар
04.05.2020 18:24 Відповісти
Довольні хами, ситі в них і@ала, день ото дня растьот процент жиров у маслі... Жить стало лучше, жить столом весєлєй, тепер жить стало просто за@бісь!
показати весь коментар
04.05.2020 18:25 Відповісти
Це вчергове доводить,що при владі дебіли. А дебіли їх і вибрали. Ну тіпа для приколу. Ачётакова?
показати весь коментар
04.05.2020 18:28 Відповісти
На карантині подешевшали м'ясо, молоко і овочі, - заступник міністра економіки Висоцький - Цензор.НЕТ 8635На карантині подешевшали м'ясо, молоко і овочі, - заступник міністра економіки Висоцький - Цензор.НЕТ 8025На карантині подешевшали м'ясо, молоко і овочі, - заступник міністра економіки Висоцький - Цензор.НЕТ 6260

This scamdemic is getting more ludicrous everyday now. Vietnam.......a country with nearly 100 million people has had ZERO deaths and just 271 Coronavirus cases compared to the UKs 28 thousand deaths and 128 thousand cases. The UK has around 70 million people by the way. Vietnam actually shares a border with china making this whole charade even more laughable. Remember, this "virus" is supposed to be deadly and contagious with it's origins in China.......so it's fair to say that China's neighbours would have quite a few deaths in the thousands at LEAST.
показати весь коментар
04.05.2020 18:28 Відповісти
Это мошенничество становится все более смешным каждый день. Вьетнам ....... В стране, где проживает почти 100 миллионов человек, погибло НОЛЬ, и только 271 случай коронавируса по сравнению с 28 тысячами случаев смерти в Великобритании и 128 тысячами случаев. Кстати, в Великобритании проживает около 70 миллионов человек. Вьетнам на самом деле граничит с Китаем, что делает всю эту шараду еще более смешной. Помните, этот «вирус» должен быть смертоносным и заразным из-за его происхождения в Китае ....... поэтому справедливо сказать, что у соседей Китая было бы немало смертельных случаев из тысячи на Меньше.
показати весь коментар
04.05.2020 18:29 Відповісти
Все западные демократии дружно врут? Ради чего правительства гробят собственные экономики?
показати весь коментар
04.05.2020 18:33 Відповісти
Підігрують ВООЗ для встановлення тотальної диктатури.
показати весь коментар
04.05.2020 23:26 Відповісти
Триндло! Де мʼясо подешевіло?
показати весь коментар
04.05.2020 18:36 Відповісти
Ето правда я видел подешевели на 0.5 %
показати весь коментар
04.05.2020 18:37 Відповісти
это правда, все подешевело, домашнее молоко даже до 50 грн за три литра, мясо-сало ро 110-120 грн
ну а овощи в сегда деевеют в это время
показати весь коментар
04.05.2020 18:39 Відповісти

Я тоже хочу такие цены
показати весь коментар
04.05.2020 18:46 Відповісти
Хреновый стёб
показати весь коментар
04.05.2020 19:25 Відповісти
Народ не роскошь - а средство обогащения.
(Правительство. )
показати весь коментар
04.05.2020 18:41 Відповісти
В связи с закрытием общественных учреждений и школ, цены на мясомолочные продукты уменьшились ..

Так вот кто виноват в дороговизне мяса! Школьники проклятые!!!
показати весь коментар
04.05.2020 18:46 Відповісти
де воно "подєшєвєло"?...ти на ринок виходило...ціни. як за рідну золовку...
показати весь коментар
04.05.2020 18:47 Відповісти
Может он песни умеет писать и петь, этот Высоцкий? С баснями у него не очень!
Я вот давеча на заправку заехал, так мне бензин залили и на карточку перечислили деньги, ведь нефть по минус 38$!
показати весь коментар
04.05.2020 18:48 Відповісти
Ты на ОККО заедь, там у них ценники те же что были год назад!
Везде солярка уже по 19грн, а у них по 25+
показати весь коментар
04.05.2020 19:01 Відповісти
Звідки воно вилізло і що воно за дурню меле.Хто призначає таких неуків на керівні посади.Це повна деградація в керуванні державою.
показати весь коментар
04.05.2020 18:55 Відповісти
Потім...через багато багато років, кожен з нас буде згадувати Карантин, як найкращі роки свого життя...
показати весь коментар
04.05.2020 19:01 Відповісти
Роки?!
показати весь коментар
04.05.2020 19:07 Відповісти
От суки брехливі. Їх постійно на тій брехні ловлять, а вони далі брешуть і брешуть. Хуцпа, одним словом.
Літр молока, до речі, був 21, а став 24 грн. І м`ясо подорожчало. А про крупи й мови нема. А суки брешуть...
показати весь коментар
04.05.2020 19:06 Відповісти
Роки?!
показати весь коментар
04.05.2020 19:07 Відповісти
Брешут,макаки зелёные.За Киев скаду-брешут 100500%.Ничего не подешевело,а даже наоборот где-то на пару гривень и подорожало.Так что,звиздят.
показати весь коментар
04.05.2020 19:24 Відповісти
что-то падение цен прошло незамеченным.
как стоило молоко 25 грн литр, так и стоит.
мясо 120-140 в зависимости от вида.
где это падение в 15-20% хз?
показати весь коментар
04.05.2020 19:28 Відповісти
Квартал 95 продовжує працювати, але не із сцени, а із влади, із телека, із відсиків-звернень до дебільного народу, який вибрав його до влади!
показати весь коментар
04.05.2020 19:28 Відповісти
Цены упали... Но сначала они взлетели. Например чеснок поднялся до 154 грн. А теперь "упал" до 131 грн. Сахар с 11.90 грн поднялся до 14.50 грн, а теперь "опустился " до 13.30 грн. Ну а гречка с 22 грн вообще взлетела до 44 грн, а теперь " понизилась" до 43 грн.
показати весь коментар
04.05.2020 19:30 Відповісти
лимон був 50-60 потім за 100 і чудо! подешевшав до 75
показати весь коментар
05.05.2020 07:01 Відповісти
На карантині подешевшали м'ясо, молоко і овочі, - заступник міністра економіки Висоцький - Цензор.НЕТ 4897
показати весь коментар
04.05.2020 19:31 Відповісти
Ціни визначені за результатами соцопитувань в урядовому кварталі.
показати весь коментар
04.05.2020 19:34 Відповісти
Червоний перець 160 грн. за кк. до карантину був 60 на Шуварі у Львові. Цибуля ріпчаста була 13 грн. тепер 40 за 1 кг. Цибуля біла салатна була 36 грн. зараз 129 за 1 кг. Короче, задовбався перераховувати те страшне "падіння" цін за влади зеленої шобли.
показати весь коментар
04.05.2020 19:47 Відповісти
В Польше НДС на продукты 3-9 процентов.Минимальная зарплата 12000гр.Цены ниже чем у нас.Где деньги?
показати весь коментар
04.05.2020 19:52 Відповісти
У перекупщиков
показати весь коментар
04.05.2020 19:56 Відповісти
в польше перекупщиков не меньше
показати весь коментар
05.05.2020 07:21 Відповісти
Цены уменьшились ГДЕ?
В магазине, где мы покупаем или у производителя, который продать не может?
А мне что с того?
показати весь коментар
04.05.2020 19:56 Відповісти
Дайте ссылочку на этого ******** в фейсбуке, чтобы оно пасть закрыло
показати весь коментар
04.05.2020 20:24 Відповісти
Если и подешевело, то вот что
http://www.radikal.ru На карантині подешевшали м'ясо, молоко і овочі, - заступник міністра економіки Висоцький - Цензор.НЕТ 7357
показати весь коментар
04.05.2020 20:52 Відповісти
Навоза обкурился?
показати весь коментар
04.05.2020 21:42 Відповісти
шо за пурга?огірки вже по 40 грн.
показати весь коментар
04.05.2020 23:26 Відповісти
Да-да, подешевіли продукти, бо це "кінець епохи брехні", за яку 73/43%зебіли галасували.
показати весь коментар
05.05.2020 00:13 Відповісти
 
 