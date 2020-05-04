РУС
На карантине подешевели мясо, молоко и овощи, - замминистра экономики Высоцкий

На карантине подешевели мясо, молоко и овощи, - замминистра экономики Высоцкий

В Украине за время карантина цены на мясо-молочные продукты уменьшились на 15-20%, а на продукцию садоводства и ранние овощи - на 30-40%.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с закрытием продовольственных рынков, общественных учреждений и школ, спрос и цены на мясомолочные продукты уменьшились за время карантина на 15-20%, а на продукцию садоводства и ранние овощи цены - обвалились на 30-40%", - сообщил Высоцкий.

Он отметил, что в целом спрос на аграрную продукцию не уменьшился, однако это зависит от ее вида.

"В частности, на зерновые и масличные спрос не уменьшился ни на внутреннем, ни на внешнем рынках. На продукцию мясо-молочного направления спрос уменьшился примерно на 15-20%, прежде всего из-за закрытия общественных заведений, школ и тому подобное. Аналогичная ситуация с продукцией садоводства, прежде всего, ранними овощами. Спрос на внутреннем рынке снизился из-за закрытия общественных заведений питания и нестабильности работы рынков. Мы видим, что цены на эту группу обвалились в этот период на 30-40% ", - подчеркнул замминистра.

Автор: 

+47
БРЕХНЯ ...........
04.05.2020 17:58
+33
мясо и молочка ничерта не подешевели
свинина задок как была 140,так и есть молоко 18 литр как было,так и есть
зебилы,хватит п""деть
04.05.2020 18:10
+20
"В связи с закрытием продовольственных рынков, общественных учреждений и школ, спрос и цены на мясомолочные продукты уменьшились за время карантина на 15-20%, а на продукцию садоводства и ранние овощи цены - обвалились на 30-40%", - сообщил Высоцкий.Источник: https://censor.net.ua/n3193278

Феерический идийот 🤯
04.05.2020 17:59
БРЕХНЯ ...........
04.05.2020 17:58
мясо и молочка ничерта не подешевели
свинина задок как была 140,так и есть молоко 18 литр как было,так и есть
зебилы,хватит п""деть
04.05.2020 18:10
Молоко 18 за литр? Это где такие цены? Молоко 24-25грн минимум. 18.99грн это под акцию.
04.05.2020 18:30
какую акцию?домашнее молоко
Николаев
04.05.2020 18:33
только начался карантин,пошла в Таврию гречку собаку купить - 33,0 с 24,0
сегодня в АТБ беру смесь орехи+изюм в кашу,были 22 стали 30,0
04.05.2020 18:35
Ну в Николаеве может быть. А на закарпатье свиньям выливают потому что девать больше некуда. Мы в прошлом году там три литра за 30грн покупали.
04.05.2020 18:35
при чём здесь " Мы в прошлом году покупали" ?
речь идёт о тотальной ЛЖИ,и это касается не только рынков,продовольствия
О чём бы не вякали эти долбни,всюду ложь
04.05.2020 18:40
Они в открытую с нас ржут. Мы с них, а они с нас. Только у нас смех истерический, а у них от "души".😎
04.05.2020 19:26
ну может в Велюре и подешевели мясные блюда - я не в курсе
04.05.2020 20:11
ЭКО-от 16-ти
04.05.2020 21:04
Ну ХЗ
https://novus.zakaz.ua/uk/products/novus02856435000000/shoulder-masters_of_taste/
Но проблема в том что оно так и было! Оно не подорожало но и не подешевело!
04.05.2020 18:34
так оно же пишет ПОДЕШЕВЕЛО!!!!!!!!
04.05.2020 18:36
ну... у них в столовой наверное... Все так хорошо что скоро будет бесплатно... но опять таки только в столовой!
04.05.2020 18:38
В начале апреля ошеек брал по 135 перед масегодня 155. Так как бы подорожало.
показать весь комментарий
04.05.2020 19:20
Киев,биток 134(на вчера),жопа около 100
показать весь комментарий
04.05.2020 21:06
вы шо не знаете, что зебил верит не глазам своим, а телевизору?
04.05.2020 18:10
Оно в магазины не ходит, оно отчеты пишет

На карантине подешевели мясо, молоко и овощи, - замминистра экономики Высоцкий - Цензор.НЕТ 1094
04.05.2020 18:23
Это еще не дно! Дно в Fozzy:
На карантині подешевшали м'ясо, молоко і овочі, - заступник міністра економіки Висоцький - Цензор.НЕТ 3405
показать весь комментарий
Дебилы, б@я. Свои аграрии в мусор выкидывают от невозможности продать, а они у врага закупают. Суки.
04.05.2020 19:00
Що??? Зебіли, це теж роса!
04.05.2020 17:58
это продолжение троллинга, после "У моники рейтинг 42%"
04.05.2020 18:16
Где?
04.05.2020 17:58
Ти не віриш своїй зеленій владі?
04.05.2020 18:02
На карантине подешевели мясо, молоко и овощи, - замминистра экономики Высоцкий - Цензор.НЕТ 3039
04.05.2020 18:24
"В связи с закрытием продовольственных рынков, общественных учреждений и школ, спрос и цены на мясомолочные продукты уменьшились за время карантина на 15-20%, а на продукцию садоводства и ранние овощи цены - обвалились на 30-40%", - сообщил Высоцкий.Источник: https://censor.net.ua/n3193278

Феерический идийот 🤯
04.05.2020 17:59
Он таких фото в упор не видит. Ему не доложили что рынки тупо не работали

На карантині подешевшали м'ясо, молоко і овочі, - заступник міністра економіки Висоцький - Цензор.НЕТ 4528
04.05.2020 18:26
Щось нове в економічних законах - щоб знизити ціни треба закрити ринки.
04.05.2020 19:28
Ну и чему радоваться, утырки? Цена уменьшилась в виду того, что спрос реально упал чем и ушатали своих аграрных производителей. Посмотрим теперь динамику цен осенью.
04.05.2020 17:59
Не спрос упал, а рынки закрыли, производителям негде реализовывать. Вот некоторые и отдавали подешевке.
Но это все убытки, которые убьют наше сельское хозяйство
04.05.2020 18:06
Цены упали виртуально у поставщиков. Только купи там и еще довези себе. А магазинах не упали
04.05.2020 18:28
после выборов 19го все проснулись в рашке
04.05.2020 17:59
А еще подешевели зарплаты
04.05.2020 18:01
Найден рецепт снижения цен от Шмыгаля?
04.05.2020 18:01
Вішають локшину.
04.05.2020 18:02
А разве это не из-за снижения цен на луц?
04.05.2020 18:03
на продукцию садоводства и ранние овощи - на 30-40%Источник: https://censor.net/n3193278

04.05.2020 18:03
Слава карантину, шолі?
04.05.2020 18:04
https://censor.net/news/3193278/na_karantine_podesheveli_myaso_moloko_i_ovoschi_zamministra_ekonomiki_vysotskiyi...ой не смешите каринку
04.05.2020 18:05
звідки він це взяв? видає бажане за дійсне
04.05.2020 18:06
Шо оно мелет??
04.05.2020 18:06
На карантині подешевшали м'ясо, молоко і овочі, - заступник міністра економіки Висоцький - Цензор.НЕТ 903
04.05.2020 18:27
"цены на мясомолочные продукты уменьшились за время карантина на 15-20%, а на продукцию садоводства и ранние овощи цены - обвалились на 30-40%", - сообщил Высоцкий."
А можно мне тоже в этой волшебной стране пожить?

Верной дорогой идёте товарищи!!!

Азаров записал в актив правительства снижения
Гречка может снова подорожать
цен на гречку и овощи. "Как вы думаете, цены на гречку сами собой снизились в два раза?", - сказал премьер, обращаясь к присутствующим.
Премьер подчеркнул, что снижения цен на овощи, а также хорошего урожая в этом году удалось добиться благодаря стараниям Кабмина. Вспомнил премьер и о капусте. "Сама собой у нас капуста выращивалась? Никто ее не поливал и о ней не думал?", - иронично спросил премьер, имея в виду, что за низкие цены и хороший урожай украинцам следует также благодарить правительство.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что урожай картофеля и овощей, даже по такой погоде, которая временно приостановила завершение уборки, полностью обеспечивает внутренние потребности страны. А это означает, что цены будут стабильными. Ажиотаж на рынке овощей, в частности картофеля, идет на спад: урожай превысил спрос в несколько раз", - подчеркнул он.
В сообщении Кабмина отмечается, что по словам Азарова, сентябрьский скачок цен на картофель в некоторой степени обусловлен неблагоприятными погодными условиями, но больше вызван желанием посредников использовать ситуацию в свою пользу.
04.05.2020 18:08
Особенно лук и картошка
04.05.2020 18:08
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
04.05.2020 18:10
М"ясо дійсно подешевшало, а все інше брехня.
04.05.2020 18:11
це в їхньому буфеті подешевіло......
04.05.2020 18:11
как-то заходил к товарищу, он в мерии работает... о позвал меня по-обедать в их столовке... приходим, а там котлета - гривна, картоха - 70 копеек, компот - 25 копеек... комунизм!
после этого я стал ходить есть в их столовую... правда недолго, закрыли вход для чужих, потому что к ним стал весь город ходить жрать
04.05.2020 18:14
Дебил. Выйди в магазины и на рынок!
04.05.2020 18:15
Возникает один вопрос: Где санитары? Зафиксируйте его кто-нибудь...
04.05.2020 18:16
Это особая форма коронавируса, когда не кашляешь, но корона, которой не видно, сжимает голову так, что видишь вещи, которые другим, здоровым людям, недотупны!
04.05.2020 18:50
А що там цибуля? Говорять вже з Росії завозять
04.05.2020 18:16
На карантине подешевели мясо, молоко и овощи, - замминистра экономики Высоцкий - Цензор.НЕТ 9916
04.05.2020 18:20
На карантине подешевели мясо, молоко и овощи, - замминистра экономики Высоцкий - Цензор.НЕТ 5213
04.05.2020 18:22
И продавец на фото рукой весы прижимает)))))
04.05.2020 18:31
мясо молоко как стоили так и стоят
овощи подешевели? так сезон начался.
боже какие дебилы у власти
04.05.2020 18:21
Мы что в разных странах с ним живем??
04.05.2020 18:22
На карантині подешевшали м'ясо, молоко і овочі, - заступник міністра економіки Висоцький - Цензор.НЕТ 1944
04.05.2020 18:31
хо оно несет?????????????
04.05.2020 18:24
Довольні хами, ситі в них і@ала, день ото дня растьот процент жиров у маслі... Жить стало лучше, жить столом весєлєй, тепер жить стало просто за@бісь!
04.05.2020 18:25
Це вчергове доводить,що при владі дебіли. А дебіли їх і вибрали. Ну тіпа для приколу. Ачётакова?
04.05.2020 18:28
На карантині подешевшали м'ясо, молоко і овочі, - заступник міністра економіки Висоцький - Цензор.НЕТ 8635На карантині подешевшали м'ясо, молоко і овочі, - заступник міністра економіки Висоцький - Цензор.НЕТ 8025На карантині подешевшали м'ясо, молоко і овочі, - заступник міністра економіки Висоцький - Цензор.НЕТ 6260

This scamdemic is getting more ludicrous everyday now. Vietnam.......a country with nearly 100 million people has had ZERO deaths and just 271 Coronavirus cases compared to the UKs 28 thousand deaths and 128 thousand cases. The UK has around 70 million people by the way. Vietnam actually shares a border with china making this whole charade even more laughable. Remember, this "virus" is supposed to be deadly and contagious with it's origins in China.......so it's fair to say that China's neighbours would have quite a few deaths in the thousands at LEAST.
04.05.2020 18:28
Это мошенничество становится все более смешным каждый день. Вьетнам ....... В стране, где проживает почти 100 миллионов человек, погибло НОЛЬ, и только 271 случай коронавируса по сравнению с 28 тысячами случаев смерти в Великобритании и 128 тысячами случаев. Кстати, в Великобритании проживает около 70 миллионов человек. Вьетнам на самом деле граничит с Китаем, что делает всю эту шараду еще более смешной. Помните, этот «вирус» должен быть смертоносным и заразным из-за его происхождения в Китае ....... поэтому справедливо сказать, что у соседей Китая было бы немало смертельных случаев из тысячи на Меньше.
04.05.2020 18:29
Все западные демократии дружно врут? Ради чего правительства гробят собственные экономики?
04.05.2020 18:33
Підігрують ВООЗ для встановлення тотальної диктатури.
04.05.2020 23:26
Триндло! Де мʼясо подешевіло?
04.05.2020 18:36
Ето правда я видел подешевели на 0.5 %
04.05.2020 18:37
это правда, все подешевело, домашнее молоко даже до 50 грн за три литра, мясо-сало ро 110-120 грн
ну а овощи в сегда деевеют в это время
04.05.2020 18:39 Ответить

Я тоже хочу такие цены
04.05.2020 18:46
Хреновый стёб
04.05.2020 19:25
Народ не роскошь - а средство обогащения.
(Правительство. )
04.05.2020 18:41
В связи с закрытием общественных учреждений и школ, цены на мясомолочные продукты уменьшились ..

Так вот кто виноват в дороговизне мяса! Школьники проклятые!!!
04.05.2020 18:46
де воно "подєшєвєло"?...ти на ринок виходило...ціни. як за рідну золовку...
04.05.2020 18:47
Может он песни умеет писать и петь, этот Высоцкий? С баснями у него не очень!
Я вот давеча на заправку заехал, так мне бензин залили и на карточку перечислили деньги, ведь нефть по минус 38$!
04.05.2020 18:48
Ты на ОККО заедь, там у них ценники те же что были год назад!
Везде солярка уже по 19грн, а у них по 25+
04.05.2020 19:01
Звідки воно вилізло і що воно за дурню меле.Хто призначає таких неуків на керівні посади.Це повна деградація в керуванні державою.
04.05.2020 18:55
Потім...через багато багато років, кожен з нас буде згадувати Карантин, як найкращі роки свого життя...
04.05.2020 19:01
Роки?!
04.05.2020 19:07
От суки брехливі. Їх постійно на тій брехні ловлять, а вони далі брешуть і брешуть. Хуцпа, одним словом.
Літр молока, до речі, був 21, а став 24 грн. І м`ясо подорожчало. А про крупи й мови нема. А суки брешуть...
04.05.2020 19:06
Роки?!
04.05.2020 19:07
Брешут,макаки зелёные.За Киев скаду-брешут 100500%.Ничего не подешевело,а даже наоборот где-то на пару гривень и подорожало.Так что,звиздят.
04.05.2020 19:24
что-то падение цен прошло незамеченным.
как стоило молоко 25 грн литр, так и стоит.
мясо 120-140 в зависимости от вида.
где это падение в 15-20% хз?
04.05.2020 19:28
Квартал 95 продовжує працювати, але не із сцени, а із влади, із телека, із відсиків-звернень до дебільного народу, який вибрав його до влади!
04.05.2020 19:28
Цены упали... Но сначала они взлетели. Например чеснок поднялся до 154 грн. А теперь "упал" до 131 грн. Сахар с 11.90 грн поднялся до 14.50 грн, а теперь "опустился " до 13.30 грн. Ну а гречка с 22 грн вообще взлетела до 44 грн, а теперь " понизилась" до 43 грн.
04.05.2020 19:30
лимон був 50-60 потім за 100 і чудо! подешевшав до 75
05.05.2020 07:01
На карантині подешевшали м'ясо, молоко і овочі, - заступник міністра економіки Висоцький - Цензор.НЕТ 4897
04.05.2020 19:31
Ціни визначені за результатами соцопитувань в урядовому кварталі.
04.05.2020 19:34
Червоний перець 160 грн. за кк. до карантину був 60 на Шуварі у Львові. Цибуля ріпчаста була 13 грн. тепер 40 за 1 кг. Цибуля біла салатна була 36 грн. зараз 129 за 1 кг. Короче, задовбався перераховувати те страшне "падіння" цін за влади зеленої шобли.
04.05.2020 19:47
В Польше НДС на продукты 3-9 процентов.Минимальная зарплата 12000гр.Цены ниже чем у нас.Где деньги?
04.05.2020 19:52
У перекупщиков
04.05.2020 19:56
в польше перекупщиков не меньше
05.05.2020 07:21
Цены уменьшились ГДЕ?
В магазине, где мы покупаем или у производителя, который продать не может?
А мне что с того?
04.05.2020 19:56
Дайте ссылочку на этого ******** в фейсбуке, чтобы оно пасть закрыло
04.05.2020 20:24
Если и подешевело, то вот что
http://www.radikal.ru На карантині подешевшали м'ясо, молоко і овочі, - заступник міністра економіки Висоцький - Цензор.НЕТ 7357
04.05.2020 20:52
Навоза обкурился?
04.05.2020 21:42
шо за пурга?огірки вже по 40 грн.
04.05.2020 23:26
Да-да, подешевіли продукти, бо це "кінець епохи брехні", за яку 73/43%зебіли галасували.
05.05.2020 00:13
 
 