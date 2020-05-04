На карантине подешевели мясо, молоко и овощи, - замминистра экономики Высоцкий

В Украине за время карантина цены на мясо-молочные продукты уменьшились на 15-20%, а на продукцию садоводства и ранние овощи - на 30-40%.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с закрытием продовольственных рынков, общественных учреждений и школ, спрос и цены на мясомолочные продукты уменьшились за время карантина на 15-20%, а на продукцию садоводства и ранние овощи цены - обвалились на 30-40%", - сообщил Высоцкий.

Он отметил, что в целом спрос на аграрную продукцию не уменьшился, однако это зависит от ее вида.

"В частности, на зерновые и масличные спрос не уменьшился ни на внутреннем, ни на внешнем рынках. На продукцию мясо-молочного направления спрос уменьшился примерно на 15-20%, прежде всего из-за закрытия общественных заведений, школ и тому подобное. Аналогичная ситуация с продукцией садоводства, прежде всего, ранними овощами. Спрос на внутреннем рынке снизился из-за закрытия общественных заведений питания и нестабильности работы рынков. Мы видим, что цены на эту группу обвалились в этот период на 30-40% ", - подчеркнул замминистра.

