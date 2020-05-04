УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9300 відвідувачів онлайн
Новини
38 727 71

У Росії виник скандал через гуманітарку Путіна і Кирила

У Росії виник скандал через гуманітарку Путіна і Кирила

Зарубіжні гуманітарні акції Росії останнім часом викликають тільки негатив всередині самої РФ на тлі різкого зростання захворюваності серед росіян і гострої нестачі тих же медикаментів і засобів захисту в російських регіонах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Disclose.tv

Серед останніх таких скандалів - критика гуманітарної допомоги для регіону Апулії від РПЦ. 25 квітня ЗМІ опублікували заяву патріарха Московського і всієї Русі Кирила про те, що РПЦ надала гуманітарну допомогу регіону Апулія в Італії. Допомогу, як зазначають, затвердив і президент РФ Володимир Путін.

РПЦ надала різні медичні матеріали, включно із засобами індивідуального захисту.

Тим часом, протодиякон Андрій Кураєв, який 29 квітня був заборонений у священнослужінні указом патріарха Московського і всієї Русі Кирила, зазначив: "Піар-ефект всередині Росії вийшов настільки поганим, що патріархія змушена виправдовуватися".

Видання зазначає, що поставками допомоги в Італію займався Абдалла Шатила - швейцарський бізнесмен ліванського походження, і допомога йшла не з території Росії, а з території Швейцарії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава РПЦ Кирило затвердив текст спеціальної молитви проти коронавірусу

"І при цьому, за інформацією того ж Андрія Кураєва, сама допомога була не російського, а китайського походження: "На коробках напис "Зроблено в Китаї для Швейцарії". 300 000 хірургічних масок, 30 000 медичних халатів", - сказано в матеріалі.

Як зазначають користувачі в соціальних мережах: "Краще б патріарх Кирило так завзято допомагав росіянам, а не просив уряд скасувати комунальні платежі для парафій РПЦ".

Станом на 4 травня, в Росії зафіксовано вже 145,268 випадків інфікування коронавірусом. Тільки за минулу добу було зафіксовано понад 10 тис. хворих. Кількість летальних випадків - 1,356. Тих, хто одужав, 18,095.

У Росії виник скандал через гуманітарку Путіна і Кирила 01
У Росії виник скандал через гуманітарку Путіна і Кирила 02

Автор: 

Кирил (453) РПЦ (526)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+56
В России возник скандал из-за гуманитарки Путина и Кирилла - Цензор.НЕТ 5460
показати весь коментар
04.05.2020 18:52 Відповісти
+51
В России возник скандал из-за гуманитарки Путина и Кирилла - Цензор.НЕТ 8338
показати весь коментар
04.05.2020 18:47 Відповісти
+45
У Росії виник скандал через гуманітарку Путіна і Кирила - Цензор.НЕТ 9569
показати весь коментар
04.05.2020 19:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В России возник скандал из-за гуманитарки Путина и Кирилла - Цензор.НЕТ 8383
показати весь коментар
04.05.2020 18:44 Відповісти
Границу с чумным мордором, надеюсь, перекрыли?
показати весь коментар
05.05.2020 12:45 Відповісти
Знаете, почему выражение "российский гумконвой" используют чаще, чем "российский гуманитарный конвой"? Не потому, что короче. А потому, что сами понимают - пацифирь не бьётся. Если "гуманитарный", то явно не "российский". И уж точно не "конвой". А если "российский" - то "гуманитарному" там делать точно нечего.
показати весь коментар
04.05.2020 18:44 Відповісти
Уже пора и перегрызть друг друга , а то , что то медлят . Еще немного и Все.
показати весь коментар
04.05.2020 18:45 Відповісти
майор НКВД Путин и агент НКВД "Михаилов".. вот заглавие статьи...
показати весь коментар
04.05.2020 18:47 Відповісти
В России возник скандал из-за гуманитарки Путина и Кирилла - Цензор.НЕТ 8338
показати весь коментар
04.05.2020 18:47 Відповісти
Там еще с малышевой скандалище . Кремлевская пропагандистка прикупила дом и квартиры в Америке стоимостью в несколько миллионов долларов
показати весь коментар
04.05.2020 18:49 Відповісти
Прямо таки в ненавистній Америці? Що робиться з цими москалями, всі хтять в Америку.
показати весь коментар
04.05.2020 19:01 Відповісти
Воронєж напружився...
показати весь коментар
04.05.2020 21:12 Відповісти
Это норма!
показати весь коментар
04.05.2020 23:59 Відповісти
В России возник скандал из-за гуманитарки Путина и Кирилла - Цензор.НЕТ 6500
показати весь коментар
04.05.2020 18:50 Відповісти
У Росії виник скандал через гуманітарку Путіна і Кирила - Цензор.НЕТ 9569
показати весь коментар
04.05.2020 19:11 Відповісти
Шендерович, что ли?
показати весь коментар
05.05.2020 12:46 Відповісти
У Росії виник скандал через гуманітарку Путіна і Кирила - Цензор.НЕТ 7430
показати весь коментар
04.05.2020 19:13 Відповісти
Какой всея Руси?
Мокшандии!!!
показати весь коментар
04.05.2020 18:50 Відповісти
Поп Гундяй - он
же агент КГБ "Михайлов", сделал состояние на беспошлинном импорте на
Россию сигарет и спирта «Royal» (наберите в поисковике "табачный митрополит"), живет со своей троюродной сестрой, судится с
соседями, фотошопит часы, переделывает заповеди в понятия, благословляет на братоубийственную
войну с Украиной.
показати весь коментар
04.05.2020 18:50 Відповісти
роял - это технический спирт
показати весь коментар
05.05.2020 00:10 Відповісти
Ты эсчо скажи что в подсолнечном масле нет холестирина.
показати весь коментар
05.05.2020 05:04 Відповісти
все еще хуже...холестерин бесплатно организмом изготавливается
показати весь коментар
05.05.2020 11:24 Відповісти
Назревал глухой скандал,
ктой-то из посуды
Вынул Берчикин сандаль,
пахло самосудом.
Ктой-то свистнул там в кулак,
Ктой-то глухо ухнул,
Во главе идёт Спартак Менделевич Кухман.(с)
показати весь коментар
04.05.2020 18:51 Відповісти
прочитал его --- Прогулки вокруг барака (Губерман Игорь)
показати весь коментар
04.05.2020 18:54 Відповісти
я підписаний на нього в твіторі
показати весь коментар
04.05.2020 18:56 Відповісти
Если меня интересует
какая-либо тема, то получаю много информации из РАЗНЫХ источников… Совковые тюрьмы:
Шаламов, Солженицын, Гинзбург, Буковский и т.д… это мемуары/воспоминания… так
же и Губерман с его "корешами"-смайл в "Прогулки вокруг барака" ,
который меня в очередной раз дал ответ на мой вопрос: КАК ЛЮДИ СМОГЛИ ТАМ
ВЫЖИТЬ…
показати весь коментар
04.05.2020 19:09 Відповісти
лохи. пусть у бубочки учатся как надо зашквариваться на гуманитарке
показати весь коментар
04.05.2020 18:52 Відповісти
"Бывшая олимпийская чемпионка а ныне депутат госдумы. Алина Кабаева купила авто за 300.000.000₽ а именно Rolls-Royce но не простой а золотой эксклюзивная версия Sweptail в стиле 20-х годов."

В России возник скандал из-за гуманитарки Путина и Кирилла - Цензор.НЕТ 6720
показати весь коментар
04.05.2020 18:52 Відповісти
наінтелектуалила
показати весь коментар
04.05.2020 18:58 Відповісти
насосалааа!!! Вгадав?
показати весь коментар
04.05.2020 19:00 Відповісти
В России возник скандал из-за гуманитарки Путина и Кирилла - Цензор.НЕТ 5460
показати весь коментар
04.05.2020 18:52 Відповісти
После истерики блока Порошенко Киев отказался принимать русскую помощь для страдающих монахов

https://tsargrad.tv/news/posle-isteriki-bloka-poroshenko-kiev-otkazalsja-prinimat-russkuju-pomoshh-dlja-stradajushhih-monahov_251471
показати весь коментар
04.05.2020 18:55 Відповісти
Нащо ви це лайно тут викладає, відмова гебні це не істерика.
показати весь коментар
04.05.2020 18:59 Відповісти
Ой та не кажіть...Ровно дихають вони...
показати весь коментар
04.05.2020 19:04 Відповісти
******* , вже не ховаючись , говоноресурси з РФії тащать !
показати весь коментар
04.05.2020 19:07 Відповісти
Хворе, як там твій Бубочка Мордор відмазав за друге травня ?
показати весь коментар
04.05.2020 19:42 Відповісти
Как Рошен шоколадки ?Вкусные ?
показати весь коментар
04.05.2020 19:55 Відповісти
в спам лаптя, зачем с ним разговаривать
показати весь коментар
04.05.2020 19:57 Відповісти
Истерика на *********, как мы видим
А нам своє робити!
И да, радоваться истерикам х.уйла))
показати весь коментар
04.05.2020 19:32 Відповісти
Шо бацили кацапські, лапті протелися та балалайки закінчилися? Пох, в нас карантин!
показати весь коментар
04.05.2020 18:55 Відповісти
В России возник скандал из-за гуманитарки Путина и Кирилла - Цензор.НЕТ 304
показати весь коментар
04.05.2020 18:57 Відповісти
" Ваше превосходительство", пращури в трунах пропелерами крутяться, так ще щурів з пітерських завулків не називали.
показати весь коментар
04.05.2020 18:57 Відповісти
В России возник скандал из-за гуманитарки Путина и Кирилла - Цензор.НЕТ 5947
показати весь коментар
04.05.2020 18:57 Відповісти
В России возник скандал из-за гуманитарки Путина и Кирилла - Цензор.НЕТ 2565
показати весь коментар
04.05.2020 19:01 Відповісти
Ему этот складной крестик на голове наверное в Сколково придумали.
показати весь коментар
04.05.2020 23:26 Відповісти
А чего в Сколково складую башку для Гундяя не придумали ? Это ж так просто !.....
показати весь коментар
05.05.2020 12:12 Відповісти
да..... это шоб он им обшивку в салоне не портил.......
показати весь коментар
05.05.2020 12:53 Відповісти
росия живёт телевизором ...не важно какая помощь , важно по всем каналам раз 20 прокатить сюжет о том как росия завалила помощью весь мир
показати весь коментар
04.05.2020 19:05 Відповісти
У Росії виник скандал через гуманітарку Путіна і Кирила - Цензор.НЕТ 9861
показати весь коментар
04.05.2020 19:13 Відповісти
У них и гумпомощь пи#ная.
показати весь коментар
04.05.2020 19:14 Відповісти
Убило ....с каких это пор крайняя плоть гнома называется "Ваше Превосходительство" ?
показати весь коментар
04.05.2020 19:15 Відповісти
У Росії виник скандал через гуманітарку Путіна і Кирила - Цензор.НЕТ 6755
показати весь коментар
04.05.2020 19:19 Відповісти
Баллон, я так понимаю - катапульта, если вдруг бИндеровцы или пиндосы подойдут.
показати весь коментар
04.05.2020 19:33 Відповісти
Как зачем? Зубы чистить!
показати весь коментар
04.05.2020 20:50 Відповісти
Зубы чистить
показати весь коментар
05.05.2020 12:13 Відповісти
Холопство на России неискоренимо! Только вдумайтесь:
" Его превосходительству" !
показати весь коментар
04.05.2020 19:31 Відповісти
Абдалла Шатила + "Сделано в Китае для Швейцарии " = російська допомога Італії.
показати весь коментар
04.05.2020 19:54 Відповісти
Россия предъявила США счет на 660 тысяч долларов за «гуманитарную помощь» состоящую из малопригодной к использованию в медицине ерунды: https://www.golos-ameriki.ru/a/russia-bills-us-humanitarian-aid/5402282.html
показати весь коментар
04.05.2020 20:17 Відповісти
коцапы пытаются подкупить и манипулировать италией
показати весь коментар
04.05.2020 20:33 Відповісти
Італійська Апулія виживе без гуманітарки, а от російська ******* точно ні.
показати весь коментар
04.05.2020 20:36 Відповісти
Как "зачем Йоршик"??? Вы туалетную бумагу видите? Нет! Значит-ца, эНто ея заменитель.
показати весь коментар
04.05.2020 21:46 Відповісти
У Росії виник скандал через гуманітарку Путіна і Кирила - Цензор.НЕТ 456
показати весь коментар
04.05.2020 21:58 Відповісти
а хіба на бензоколонці церква не відділена від держави,щоб не платить комуналку?це як прийти в приватний магазин і просити безкоштовно ковбасу видавати.
показати весь коментар
04.05.2020 23:24 Відповісти
В РФ за день больше заболевших чем у нас за всё время.
показати весь коментар
04.05.2020 23:24 Відповісти
только вот "патриарха" нужно писать в кавычках!
показати весь коментар
05.05.2020 10:58 Відповісти
У Росії виник скандал через гуманітарку Путіна і Кирила - Цензор.НЕТ 796
показати весь коментар
05.05.2020 11:02 Відповісти
Айяйя, Кураев один из ревностных защитники кирюхи, подмахивал ему при любом случае, а тут отстранили... Шо ж это делается? Доколе?!
показати весь коментар
05.05.2020 11:45 Відповісти
У Росії виник скандал через гуманітарку Путіна і Кирила - Цензор.НЕТ 3746
показати весь коментар
05.05.2020 12:29 Відповісти
У Росії виник скандал через гуманітарку Путіна і Кирила - Цензор.НЕТ 1362
показати весь коментар
05.05.2020 12:30 Відповісти
 
 