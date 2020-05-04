У Росії виник скандал через гуманітарку Путіна і Кирила
Зарубіжні гуманітарні акції Росії останнім часом викликають тільки негатив всередині самої РФ на тлі різкого зростання захворюваності серед росіян і гострої нестачі тих же медикаментів і засобів захисту в російських регіонах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Disclose.tv
Серед останніх таких скандалів - критика гуманітарної допомоги для регіону Апулії від РПЦ. 25 квітня ЗМІ опублікували заяву патріарха Московського і всієї Русі Кирила про те, що РПЦ надала гуманітарну допомогу регіону Апулія в Італії. Допомогу, як зазначають, затвердив і президент РФ Володимир Путін.
РПЦ надала різні медичні матеріали, включно із засобами індивідуального захисту.
Тим часом, протодиякон Андрій Кураєв, який 29 квітня був заборонений у священнослужінні указом патріарха Московського і всієї Русі Кирила, зазначив: "Піар-ефект всередині Росії вийшов настільки поганим, що патріархія змушена виправдовуватися".
Видання зазначає, що поставками допомоги в Італію займався Абдалла Шатила - швейцарський бізнесмен ліванського походження, і допомога йшла не з території Росії, а з території Швейцарії.
"І при цьому, за інформацією того ж Андрія Кураєва, сама допомога була не російського, а китайського походження: "На коробках напис "Зроблено в Китаї для Швейцарії". 300 000 хірургічних масок, 30 000 медичних халатів", - сказано в матеріалі.
Як зазначають користувачі в соціальних мережах: "Краще б патріарх Кирило так завзято допомагав росіянам, а не просив уряд скасувати комунальні платежі для парафій РПЦ".
Станом на 4 травня, в Росії зафіксовано вже 145,268 випадків інфікування коронавірусом. Тільки за минулу добу було зафіксовано понад 10 тис. хворих. Кількість летальних випадків - 1,356. Тих, хто одужав, 18,095.
