В России возник скандал из-за гуманитарки Путина и Кирилла
Зарубежные гуманитарные акции России в последнее время вызывают только негатив внутри самой РФ на фоне резкого роста заболеваемости среди россиян и острой нехватки тех же медикаментов и средств защиты в российских регионах.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Disclose.tv
Среди последних таких скандалов – критика гуманитарной помощи для региона Апулии от РПЦ. 25 апреля СМИ опубликовали заявление патриарха Московского и всея Руси Кирилла о том, что РПЦ оказала гуманитарную помощь региону Апулия в Италии. Помощь, как отмечают, утвердил и президент РФ Владимир Путин.
РПЦ предоставила различные медицинские материалы, включая средства индивидуальной защиты.
Между тем, протодиакон Андрей Кураев, который 29 апреля был запрещен в священнослужении указом патриарха Московского и всея Руси Кирилла, отметил: "пиар-эффект внутри России вышел настолько плохим, что патриархия вынуждена оправдываться".
Издание отмечает, что поставками помощи в Италию занимался Абдалла Шатила – швейцарский бизнесмен ливанского происхождения, и помощь шла не с территории России, а с территории Швейцарии.
"И при этом, по информации того же Андрея Кураева, сама помощь была не российского, а китайского происхождения: "На коробках надпись "Сделано в Китае для Швейцарии ". 300 000 хирургических масок, 30 000 медицинских халатов", – говорится в материале.
Как отмечают пользователи в социальных сетях: "Лучше бы патриарх Кирилл так рьяно помогал россиянам, а не просил правительство отменить коммунальные платежи для приходов РПЦ".
По состоянию на 4 мая, в России зафиксировано уже 145,268 случаев инфицирования коронавирусом. Только за минувшие сутки зафиксировали более 10 тыс. больных. Количество летальных случаев – 1,356. Тех, кто выздоровел, 18,095.
