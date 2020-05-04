РУС
В России возник скандал из-за гуманитарки Путина и Кирилла

Зарубежные гуманитарные акции России в последнее время вызывают только негатив внутри самой РФ на фоне резкого роста заболеваемости среди россиян и острой нехватки тех же медикаментов и средств защиты в российских регионах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Disclose.tv

Среди последних таких скандалов – критика гуманитарной помощи для региона Апулии от РПЦ. 25 апреля СМИ опубликовали заявление патриарха Московского и всея Руси Кирилла о том, что РПЦ оказала гуманитарную помощь региону Апулия в Италии. Помощь, как отмечают, утвердил и президент РФ Владимир Путин.

РПЦ предоставила различные медицинские материалы, включая средства индивидуальной защиты.

Между тем, протодиакон Андрей Кураев, который 29 апреля был запрещен в священнослужении указом патриарха Московского и всея Руси Кирилла, отметил: "пиар-эффект внутри России вышел настолько плохим, что патриархия вынуждена оправдываться".

Издание отмечает, что поставками помощи в Италию занимался Абдалла Шатила – швейцарский бизнесмен ливанского происхождения, и помощь шла не с территории России, а с территории Швейцарии.

"И при этом, по информации того же Андрея Кураева, сама помощь была не российского, а китайского происхождения: "На коробках надпись "Сделано в Китае для Швейцарии ". 300 000 хирургических масок, 30 000 медицинских халатов", – говорится в материале.

Как отмечают пользователи в социальных сетях: "Лучше бы патриарх Кирилл так рьяно помогал россиянам, а не просил правительство отменить коммунальные платежи для приходов РПЦ".

По состоянию на 4 мая, в России зафиксировано уже 145,268 случаев инфицирования коронавирусом. Только за минувшие сутки зафиксировали более 10 тыс. больных. Количество летальных случаев – 1,356. Тех, кто выздоровел, 18,095.

Кирилл (1083) РПЦ (758)
+56
04.05.2020 18:52
04.05.2020 18:52
+51
04.05.2020 18:47
04.05.2020 18:47
+45
04.05.2020 19:11
04.05.2020 19:11
04.05.2020 18:44
04.05.2020 18:44
Границу с чумным мордором, надеюсь, перекрыли?
05.05.2020 12:45
Знаете, почему выражение "российский гумконвой" используют чаще, чем "российский гуманитарный конвой"? Не потому, что короче. А потому, что сами понимают - пацифирь не бьётся. Если "гуманитарный", то явно не "российский". И уж точно не "конвой". А если "российский" - то "гуманитарному" там делать точно нечего.
04.05.2020 18:44
Уже пора и перегрызть друг друга , а то , что то медлят . Еще немного и Все.
04.05.2020 18:45
майор НКВД Путин и агент НКВД "Михаилов".. вот заглавие статьи...
04.05.2020 18:47
04.05.2020 18:47
04.05.2020 18:47
Там еще с малышевой скандалище . Кремлевская пропагандистка прикупила дом и квартиры в Америке стоимостью в несколько миллионов долларов
04.05.2020 18:49
Прямо таки в ненавистній Америці? Що робиться з цими москалями, всі хтять в Америку.
04.05.2020 19:01
Воронєж напружився...
04.05.2020 21:12
Это норма!
04.05.2020 23:59
04.05.2020 18:50
04.05.2020 18:50
04.05.2020 19:11
04.05.2020 19:11
Шендерович, что ли?
05.05.2020 12:46
04.05.2020 19:13
04.05.2020 19:13
Какой всея Руси?
Мокшандии!!!
04.05.2020 18:50
Поп Гундяй - он
же агент КГБ "Михайлов", сделал состояние на беспошлинном импорте на
Россию сигарет и спирта «Royal» (наберите в поисковике "табачный митрополит"), живет со своей троюродной сестрой, судится с
соседями, фотошопит часы, переделывает заповеди в понятия, благословляет на братоубийственную
войну с Украиной.
04.05.2020 18:50
роял - это технический спирт
05.05.2020 00:10
Ты эсчо скажи что в подсолнечном масле нет холестирина.
05.05.2020 05:04
все еще хуже...холестерин бесплатно организмом изготавливается
05.05.2020 11:24
Назревал глухой скандал,
ктой-то из посуды
Вынул Берчикин сандаль,
пахло самосудом.
Ктой-то свистнул там в кулак,
Ктой-то глухо ухнул,
Во главе идёт Спартак Менделевич Кухман.(с)
04.05.2020 18:51
прочитал его --- Прогулки вокруг барака (Губерман Игорь)
04.05.2020 18:54
я підписаний на нього в твіторі
04.05.2020 18:56
Если меня интересует
какая-либо тема, то получаю много информации из РАЗНЫХ источников… Совковые тюрьмы:
Шаламов, Солженицын, Гинзбург, Буковский и т.д… это мемуары/воспоминания… так
же и Губерман с его "корешами"-смайл в "Прогулки вокруг барака" ,
который меня в очередной раз дал ответ на мой вопрос: КАК ЛЮДИ СМОГЛИ ТАМ
ВЫЖИТЬ…
04.05.2020 19:09
лохи. пусть у бубочки учатся как надо зашквариваться на гуманитарке
04.05.2020 18:52
"Бывшая олимпийская чемпионка а ныне депутат госдумы. Алина Кабаева купила авто за 300.000.000₽ а именно Rolls-Royce но не простой а золотой эксклюзивная версия Sweptail в стиле 20-х годов."

В России возник скандал из-за гуманитарки Путина и Кирилла - Цензор.НЕТ 6720
04.05.2020 18:52
наінтелектуалила
04.05.2020 18:58
насосалааа!!! Вгадав?
04.05.2020 19:00
04.05.2020 18:52
04.05.2020 18:52
После истерики блока Порошенко Киев отказался принимать русскую помощь для страдающих монахов

https://tsargrad.tv/news/posle-isteriki-bloka-poroshenko-kiev-otkazalsja-prinimat-russkuju-pomoshh-dlja-stradajushhih-monahov_251471
04.05.2020 18:55
Нащо ви це лайно тут викладає, відмова гебні це не істерика.
04.05.2020 18:59
Ой та не кажіть...Ровно дихають вони...
04.05.2020 19:04
******* , вже не ховаючись , говоноресурси з РФії тащать !
04.05.2020 19:07
Хворе, як там твій Бубочка Мордор відмазав за друге травня ?
04.05.2020 19:42
Как Рошен шоколадки ?Вкусные ?
04.05.2020 19:55
в спам лаптя, зачем с ним разговаривать
04.05.2020 19:57
Истерика на *********, как мы видим
А нам своє робити!
И да, радоваться истерикам х.уйла))
04.05.2020 19:32
Шо бацили кацапські, лапті протелися та балалайки закінчилися? Пох, в нас карантин!
04.05.2020 18:55
04.05.2020 18:57
04.05.2020 18:57
" Ваше превосходительство", пращури в трунах пропелерами крутяться, так ще щурів з пітерських завулків не називали.
04.05.2020 18:57
04.05.2020 18:57
04.05.2020 18:57
04.05.2020 19:01
04.05.2020 19:01
Ему этот складной крестик на голове наверное в Сколково придумали.
04.05.2020 23:26
А чего в Сколково складую башку для Гундяя не придумали ? Это ж так просто !.....
05.05.2020 12:12
да..... это шоб он им обшивку в салоне не портил.......
05.05.2020 12:53
росия живёт телевизором ...не важно какая помощь , важно по всем каналам раз 20 прокатить сюжет о том как росия завалила помощью весь мир
04.05.2020 19:05
04.05.2020 19:13
04.05.2020 19:13
У них и гумпомощь пи#ная.
04.05.2020 19:14
Убило ....с каких это пор крайняя плоть гнома называется "Ваше Превосходительство" ?
04.05.2020 19:15
04.05.2020 19:19
04.05.2020 19:19
Баллон, я так понимаю - катапульта, если вдруг бИндеровцы или пиндосы подойдут.
04.05.2020 19:33
Как зачем? Зубы чистить!
04.05.2020 20:50
Зубы чистить
05.05.2020 12:13
Холопство на России неискоренимо! Только вдумайтесь:
" Его превосходительству" !
04.05.2020 19:31
Абдалла Шатила + "Сделано в Китае для Швейцарии " = російська допомога Італії.
04.05.2020 19:54
Россия предъявила США счет на 660 тысяч долларов за «гуманитарную помощь» состоящую из малопригодной к использованию в медицине ерунды: https://www.golos-ameriki.ru/a/russia-bills-us-humanitarian-aid/5402282.html
04.05.2020 20:17
коцапы пытаются подкупить и манипулировать италией
04.05.2020 20:33
Італійська Апулія виживе без гуманітарки, а от російська ******* точно ні.
04.05.2020 20:36
Как "зачем Йоршик"??? Вы туалетную бумагу видите? Нет! Значит-ца, эНто ея заменитель.
04.05.2020 21:46
04.05.2020 21:58
04.05.2020 21:58
а хіба на бензоколонці церква не відділена від держави,щоб не платить комуналку?це як прийти в приватний магазин і просити безкоштовно ковбасу видавати.
04.05.2020 23:24
В РФ за день больше заболевших чем у нас за всё время.
04.05.2020 23:24
только вот "патриарха" нужно писать в кавычках!
05.05.2020 10:58
05.05.2020 11:02
05.05.2020 11:02
Айяйя, Кураев один из ревностных защитники кирюхи, подмахивал ему при любом случае, а тут отстранили... Шо ж это делается? Доколе?!
05.05.2020 11:45
05.05.2020 12:29
05.05.2020 12:29
05.05.2020 12:30
05.05.2020 12:30
 
 