УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11125 відвідувачів онлайн
Новини
29 116 243

СБУ і Офіс генпрокурора готують Стерненкові підозру про вбивство, - Сініцин

СБУ і Офіс генпрокурора готують Стерненкові підозру про вбивство, - Сініцин

Волонтер Роман Сініцин оприлюднив інформацію про те, що активісту з Одеси Сергію Стерненкові готують підозру у вбивстві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Сініцин зазначив: "За моєю інформацією Сергієві Стерненку готують підозру за ст. 115 в КК (умисне вбивство). СБУ спільно з Офісом генпрокурора.

Дедлайн 15 травня, але швидше за все це відбудеться вже до кінця поточного тижня. Вручать підозру і закриють в СІЗО. Очевидно там буде без права застави.

Є інформація, що це політичний договірняк з ригами, Баканова дотисли "піти бо безпределу" в обмін на щось. Дуже цікаво на що.
З гражданочкою Венедіктовою в принципі було зрозуміло від самого початку, цю підозру вона вимагала вручити ледве переступивши поріг кабінету на Різницькій".

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

Автор: 

СБУ (13387) Стерненко Сергій (402) Сініцин Роман (37) Венедіктова Ірина (829)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+89
Если тебя убили, как Гандзюк - власть льет крокодиловы слезы.
Если ты смог защититься - ты убийца.
А у Стерненко еще отягчающие обстоятельства - он украинец, к тому же - Патриот.
Для правящих малаитян это ва-а-бще не кошерно.
показати весь коментар
04.05.2020 21:09 Відповісти
+71
Зелю геть✓
показати весь коментар
04.05.2020 21:02 Відповісти
+53
Суки, только попробуйте,Вас от улицы и карантин не спасет
показати весь коментар
04.05.2020 21:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
https://twitter.com/den_kazansky
https://twitter.com/den_kazansky
https://twitter.com/den_kazansky


https://twitter.com/den_kazansky
https://twitter.com/den_kazansky
Денис Казанський



Якщо Стерненка закриють, це буде означати, що влада прогнулася під Портнова, Азарова, Рабіновича, Ківу та інших українофобів та фріків. Це буде помилка, яка матиме дуже погані наслідки. Сподіваюся, вистачить здорового глузду не робити її
показати весь коментар
05.05.2020 00:14 Відповісти
‼ Русские своих не бросают.... 👺 Бросают, да еще как!

В оккупированом Кенигсберге (т.н. "Калининградской области") более 300 медиков отказались работать во время пандемии #коронавируса

Дохнете сами, а мы не хотим заразиться от вас, - сказали #русские медики русским больным
показати весь коментар
05.05.2020 00:59 Відповісти
Если правда - это будет контрольным выстрелом себе в голову для Зеленого.
показати весь коментар
05.05.2020 01:18 Відповісти
А шалену садистку, яка каструвала та вбивала українських військових, вислали до мацкви на абмєн. Ви там ще не бачите, що вже просрали Україну, як ми колись просрали Білорусь?
показати весь коментар
05.05.2020 02:22 Відповісти
СБУ і Офіс генпрокурора готують Стерненкові підозру про вбивство, - Сініцин - Цензор.НЕТ 646
показати весь коментар
05.05.2020 02:41 Відповісти
А почему "ПС" и "Свобода" не вписываются за Стерненка? А потому, что цена на нефть впала и у туПина "куры начали деньги клевать". А Петруччо как был жад... экономным, так и продолжает...
показати весь коментар
05.05.2020 03:37 Відповісти
Путин использует приемы "пресс-хаты", специалист в своем деле.
показати весь коментар
05.05.2020 04:55 Відповісти
Когда квартал-95 называешь своими именами, а именно: реваншем, то все пазлы складываются в одну цельную картину очевидности.

Не знаю почему, но я вспомнил Сашу Белого. Убили.

Потом был Дмитрий Ярош. Сейчас не вижу его в политикуме. Почему? Может быть, ушел из политикума? Не знаю. Саша Белый, думаю, не ушел бы. Враги боялись обоих.

Сейчас вижу Сергея Стерненко. Достойный человек и патриот Украины, равный двум первым и боятся его не меньше.

Круто, когда СБУ, МВД и Генпрокурор, а еще шарики, имеют одну цель доказать виновность невиновного. Как их много и как они дружны. Примерно наказать, чтобы другим неповадно было? Интересно, что по этому поводу думает оппозиция? Как я понимаю к ней относится только ЕС с Порохом и, в какой-то мере, может быть, бывшие националисты. Почему бывшие? Потому что настоящих нет: не видно и не слышно. Президент Зе, с кем он? Странные вещи творятся в датском королевстве.

Что говорят пазлы? Ожидаемо, что следующими будут оппозиция. С чего мы начали? С одного слова - реванш.
показати весь коментар
05.05.2020 05:46 Відповісти
думают что навсегда у корыта...а вроде уже взрослые...
показати весь коментар
05.05.2020 06:50 Відповісти
А торнадівців за що Пєця майже весь свій термін тримав у буцегарні? Хіба не за те саме? За їх патріотизм і протистояння колаборації з сєпарами? Досі на торнадівців нема ЖОДНОГО факту злочину. Сєпарів відпускав, а атовців по буцегарням.
Нема різниці між Пєцєю і Зєлєю. Вони обоє - реванш проросійських сил. Тільки Юля працювала на Укарїну, за що і страждала.
Зєлю геть. Пєцю на нари. Дострокові.
показати весь коментар
05.05.2020 07:28 Відповісти
Украинцы сами должны решать, жить по законам или по понятиям.
показати весь коментар
05.05.2020 06:17 Відповісти
По справедливості спочатку. А далі підуть закони.
показати весь коментар
05.05.2020 08:45 Відповісти
По патриотическим понятиям. Законы лохам.
показати весь коментар
05.05.2020 09:17 Відповісти
Правильно!!! Анархия - мать парядка!! Даешь водку бесплатно и бей кого захочешь!!!
показати весь коментар
05.05.2020 11:15 Відповісти
А які закони дозволяють розгул сепарні в країні ?
Стерненко, як свідомий українець, захищає державу як може. А може і має право стільки ж, скільки сепарня. Взагалі, шкодую, що в нас так і не з'явилась команда по відстрілу рашкобидла.
показати весь коментар
05.05.2020 19:15 Відповісти
Неработающие законы.
Все возможно и невозможно одновременно.
Такой себе парадокс.
показати весь коментар
05.05.2020 19:18 Відповісти
Хотели вместо уничтожения врага,балачками и мусорной люстрацией защитить Украину. Вот и результат не заставил себя долго ждать.
показати весь коментар
05.05.2020 06:33 Відповісти
от и рожа у этой прокурорши...до овоща в ростов готовсь.
показати весь коментар
05.05.2020 06:48 Відповісти
Тобто Стерненку треба не медаль за мужність, а кримінальне переслідування???
Зєлю геть. Дострокові. Зєля - російський шпигун
показати весь коментар
05.05.2020 07:07 Відповісти
Стерненко парень очень толковый. Уже сейчас он на месте генпрокурора был-бы на порядок лучше для народа чем всем предыдущие и нынешняя вместе взятых.
показати весь коментар
05.05.2020 07:41 Відповісти
Граждане Украины!
Все равняйтесь на Стерненка!
Он молодец и Герой Украины!
Все ОПЗЖисты и последыши януковича подлежат дезиссекции или выселению в Раху.
В первую очередь это Мэдвэдчук, Рабиновощ, Кацман и прочие моральные уроды!
Слава Героям! Позор Венедиктовой и НКВДистским последышам! Слава Украине!
Офицер времёён СССР Юрий Яковлевич, Полтава.
показати весь коментар
05.05.2020 07:47 Відповісти
Весна прийшла, "Шмелі" з "Мухами" почали літати - подумайте над цими словами, зебіли малороські.
показати весь коментар
05.05.2020 08:49 Відповісти
їх стільки вже лякали що, вони й сміятися над вами втомилися.
показати весь коментар
05.05.2020 10:45 Відповісти
2014 р. в Одесі кацапи тоже сміялися, поки українці не почали шашлики жарити. А наді мною можете сміятися скільки хочете - в 14-15 р.р. я добре попрацював (не на "відмінно", але на тверду "четвірку"), доведете - буду старатися на 5 з плюсом. Таких як я багато і ми дуже не хочемо щоб в Києві було те що в Лугандонії - тому, поки що, "тільки лякаємо".
показати весь коментар
06.05.2020 09:46 Відповісти
портянки развонялись........ пора стирать и развешивать........
показати весь коментар
05.05.2020 08:57 Відповісти
Ця влада дограється. Прикриваючи себе змушені будуть продовжити карантин на завжди
показати весь коментар
05.05.2020 09:19 Відповісти
Із року в рік вони чують ці порожні обіцянки. Вам самим не набридло погрожувати?
показати весь коментар
05.05.2020 10:46 Відповісти
Перед Майданом теж так казали: "народ втомився, Янукович назавжди, більше не вийдуть, змиріться ..." БАХ !
показати весь коментар
05.05.2020 11:03 Відповісти
До дивана Старого "уставшего" Коня за ці роки ще нічого не добралося. В Донецьку, Луганську такі "Лошади" тоже думали, що їх тільки лякають - тепер пенсії в України клянчать.
показати весь коментар
06.05.2020 09:51 Відповісти
Зеленский видать не шибко умный, если пошел на поводу Ермака и Портнова и не понимает что они доведут его до Майдана
показати весь коментар
05.05.2020 09:56 Відповісти
В нашей стране просто не знает НИКТО что делать завтра! Это просто наш самолёт Мрия в воздухе , а ним хотят поуправлять все! А управлять никто не знает как !!!
показати весь коментар
05.05.2020 11:13 Відповісти
Я думаю он не идёт, а его ведут... К нашему сожаленью...В кино Слуга народа - было всё так правильно!!!...
показати весь коментар
05.05.2020 11:18 Відповісти
Читаю и фигею! Все НЕ Одесситы , ничего не знают и... Давайте откапаем Гитлера и сделаем народным героем! Если бы Стерненко - здоровый лоб ,не бил ВЕТЕРАНОВ, не топтал знамена с которыми 18- ти летние пацаны в 41-м шли под танки ради нас, то он как мученик прошел! А так за него кучка ничего не знающих людей...
показати весь коментар
05.05.2020 11:11 Відповісти
Ну конечно же все ничего не знают, и только ты особопомнящая ватка в курсе, как все было? Ты там случайно не на шухере стоял, когда твои пытались убить Стерненко и поэтому ты все знаешь и все видел?
Кроме того, а зачем таким как ты мертвый гитлер если вы наяриваете на такого нациста - кацапского фюрера путлера?Про избиваемых вЫтИранов и про красные тряпки особенно повеселило, а мальчиков в трусиках он не распинал ли случайно, может ты как особо помнящая ватка упустила это жуткое преступление бандеровцев?
показати весь коментар
05.05.2020 20:40 Відповісти
В спам вали кацап.
показати весь коментар
09.05.2020 01:51 Відповісти
Если его закроют - я считаю - это начало нового Витка революции.
Только лишь в этот раз никто **********, петушариев и зебилов жалеть не будет...
показати весь коментар
05.05.2020 18:14 Відповісти
Не исключено что кацапы этого как раз и добиваются через своих агентов типа венедиктовой , портнова, мертветчука и прочей ватной швали, чтобы под шумок оттяпать у нас еще пару областей, тем более что они особо и не скрывают своих планов по захвату нашей земли.
показати весь коментар
05.05.2020 20:43 Відповісти
Ультрас футбольного клубу "Динамо" пригрозили владі через переслідування відомого активіста Сергія Стерненка, якого в Одесі фанати "руского міра" намагались вбити, проте він ліквідував одного із нападників.

https://vgolos.com.ua/news/my-damo-vidsich-***************-vladi-bude-ogolosheno-mobilizatsiyu-ultras-dynamo-prygrozyly-druzyam-zelenskogo_1226569.html
"Ми дамо відсіч антиукраїнській владі. Буде оголошено мобілізацію": ультрас "Динамо" пригрозили друзям Зеленського
показати весь коментар
05.05.2020 20:01 Відповісти
https://www.facebook.com/wbc.kyiv/?__tn__=kC-R&eid=ARADCAtlvkKMdUyhuFVvzFAjmOd0TbI9MMldowXZ80_fBcUIJinS1nipmicbEvNovoOyMF6LPFVFXAsH&hc_ref=ARTEZeombtgrneLc7V_XUE_oOukq1qJgBw1ddCoJswUzRSjZsi9NS3DECP2wen3A5rY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.*********************************************************************-3cOUSzdF2VnWTPKO9ed-DFoDuxYw7gIbPo7uMU050t664We-8nN3rcJVZtAPHQObQnTs8oA7oQDqwUJK8s84Ngf-sTDYg5U9S_r__0wv-sjfISEwRxv4BUfUk2b6P9M0KA0a0Stu3WMBwFT6tvs9a2SXnc0SNeI37qdhIG-Nicon8AzW2PNxaSQwOb9Zg3joUuwxY0f6X2ERNHvTzPIk8aBjcrznXubb3aJB4nDUCNdxeKbwjohpvAGV9yweO2GnGgSDewCSG0nT_TQNqF9iTN WBC Ультрас Динамо https://www.facebook.com/wbc.kyiv/photos/a.1444777912435948/2626742677572793/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.*********************************************************************-3cOUSzdF2VnWTPKO9ed-DFoDuxYw7gIbPo7uMU050t664We-8nN3rcJVZtAPHQObQnTs8oA7oQDqwUJK8s84Ngf-sTDYg5U9S_r__0wv-sjfISEwRxv4BUfUk2b6P9M0KA0a0Stu3WMBwFT6tvs9a2SXnc0SNeI37qdhIG-Nicon8AzW2PNxaSQwOb9Zg3joUuwxY0f6X2ERNHvTzPIk8aBjcrznXubb3aJB4nDUCNdxeKbwjohpvAGV9yweO2GnGgSDewCSG0nT_TQNqF9iTN&__tn__=-R 10 год · https://www.facebook.com/wbc.kyiv/posts/2626742704239457#
https://www.facebook.com/wbc.kyiv/photos/a.1444777912435948/2626742677572793/?type=3&eid=ARDjkh9on0Tb5f3M_LczawmeOvmvsSAL8DYihWNKnYbnt4-5elGSqAToJh_hNDAF4W_fYJpu-ir1lk5Q&__xts__%5B0%5D=68.*********************************************************************-3cOUSzdF2VnWTPKO9ed-DFoDuxYw7gIbPo7uMU050t664We-8nN3rcJVZtAPHQObQnTs8oA7oQDqwUJK8s84Ngf-sTDYg5U9S_r__0wv-sjfISEwRxv4BUfUk2b6P9M0KA0a0Stu3WMBwFT6tvs9a2SXnc0SNeI37qdhIG-Nicon8AzW2PNxaSQwOb9Zg3joUuwxY0f6X2ERNHvTzPIk8aBjcrznXubb3aJB4nDUCNdxeKbwjohpvAGV9yweO2GnGgSDewCSG0nT_TQNqF9iTN&__tn__=EHH-R Ми, Ультрас Динамо Київ, уважно слідкуємо за ситуацією, що розвивається навколо справи активіста та націоналіста Сергія Стерненка.Нагадаємо, що на Сергія було здійснено три замахи. Під час останнього загинув один з нападників.Якщо антиукраїнські сили таки спробують незаконно висунути підозру у вбивстві або затримати Сергія - ми одразу ж оголосимо загальну мобілізацію та збір для акції протесту!Закликаємо інші фанатські рухи та всіх українців, кому не байдужа доля цієї країни, тримати руку на пульсі подій.Українці мають право на самозахист!Детальніше про історію Сергія можна подивитись тут:
показати весь коментар
05.05.2020 20:03 Відповісти
Ну а что, дерибан земли под прикрытием карантина протянули и народ это схавал (тем более что там был сговор зебилов и порохососов и их штатные боты только подтявкивали превращая это преступление в мегаперемогу, так же как и сдачу Дебальцево в свое время виртуально переделывая в перемогу над кацапами), так что у зебильной ваты естественно возникло желание протянуть все преступные и непопулярные решения пока не закончился карантин.

Кстати не исключаю, что арест Стерненко, это одна из тайных договоренностей в омане или минске между зебилами и кацапами.
показати весь коментар
05.05.2020 20:20 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 