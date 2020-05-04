СБУ і Офіс генпрокурора готують Стерненкові підозру про вбивство, - Сініцин

Волонтер Роман Сініцин оприлюднив інформацію про те, що активісту з Одеси Сергію Стерненкові готують підозру у вбивстві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Сініцин зазначив: "За моєю інформацією Сергієві Стерненку готують підозру за ст. 115 в КК (умисне вбивство). СБУ спільно з Офісом генпрокурора.

Дедлайн 15 травня, але швидше за все це відбудеться вже до кінця поточного тижня. Вручать підозру і закриють в СІЗО. Очевидно там буде без права застави.

Є інформація, що це політичний договірняк з ригами, Баканова дотисли "піти бо безпределу" в обмін на щось. Дуже цікаво на що.

З гражданочкою Венедіктовою в принципі було зрозуміло від самого початку, цю підозру вона вимагала вручити ледве переступивши поріг кабінету на Різницькій".

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.