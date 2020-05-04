СБУ і Офіс генпрокурора готують Стерненкові підозру про вбивство, - Сініцин
Волонтер Роман Сініцин оприлюднив інформацію про те, що активісту з Одеси Сергію Стерненкові готують підозру у вбивстві.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Сініцин зазначив: "За моєю інформацією Сергієві Стерненку готують підозру за ст. 115 в КК (умисне вбивство). СБУ спільно з Офісом генпрокурора.
Дедлайн 15 травня, але швидше за все це відбудеться вже до кінця поточного тижня. Вручать підозру і закриють в СІЗО. Очевидно там буде без права застави.
Є інформація, що це політичний договірняк з ригами, Баканова дотисли "піти бо безпределу" в обмін на щось. Дуже цікаво на що.
З гражданочкою Венедіктовою в принципі було зрозуміло від самого початку, цю підозру вона вимагала вручити ледве переступивши поріг кабінету на Різницькій".
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/den_kazansky
https://twitter.com/den_kazansky
https://twitter.com/den_kazansky
https://twitter.com/den_kazansky
Денис Казанський
Якщо Стерненка закриють, це буде означати, що влада прогнулася під Портнова, Азарова, Рабіновича, Ківу та інших українофобів та фріків. Це буде помилка, яка матиме дуже погані наслідки. Сподіваюся, вистачить здорового глузду не робити її
В оккупированом Кенигсберге (т.н. "Калининградской области") более 300 медиков отказались работать во время пандемии #коронавируса
Дохнете сами, а мы не хотим заразиться от вас, - сказали #русские медики русским больным
Не знаю почему, но я вспомнил Сашу Белого. Убили.
Потом был Дмитрий Ярош. Сейчас не вижу его в политикуме. Почему? Может быть, ушел из политикума? Не знаю. Саша Белый, думаю, не ушел бы. Враги боялись обоих.
Сейчас вижу Сергея Стерненко. Достойный человек и патриот Украины, равный двум первым и боятся его не меньше.
Круто, когда СБУ, МВД и Генпрокурор, а еще шарики, имеют одну цель доказать виновность невиновного. Как их много и как они дружны. Примерно наказать, чтобы другим неповадно было? Интересно, что по этому поводу думает оппозиция? Как я понимаю к ней относится только ЕС с Порохом и, в какой-то мере, может быть, бывшие националисты. Почему бывшие? Потому что настоящих нет: не видно и не слышно. Президент Зе, с кем он? Странные вещи творятся в датском королевстве.
Что говорят пазлы? Ожидаемо, что следующими будут оппозиция. С чего мы начали? С одного слова - реванш.
Нема різниці між Пєцєю і Зєлєю. Вони обоє - реванш проросійських сил. Тільки Юля працювала на Укарїну, за що і страждала.
Зєлю геть. Пєцю на нари. Дострокові.
Стерненко, як свідомий українець, захищає державу як може. А може і має право стільки ж, скільки сепарня. Взагалі, шкодую, що в нас так і не з'явилась команда по відстрілу рашкобидла.
Все возможно и невозможно одновременно.
Такой себе парадокс.
Зєлю геть. Дострокові. Зєля - російський шпигун
Все равняйтесь на Стерненка!
Он молодец и Герой Украины!
Все ОПЗЖисты и последыши януковича подлежат дезиссекции или выселению в Раху.
В первую очередь это Мэдвэдчук, Рабиновощ, Кацман и прочие моральные уроды!
Слава Героям! Позор Венедиктовой и НКВДистским последышам! Слава Украине!
Офицер времёён СССР Юрий Яковлевич, Полтава.
Кроме того, а зачем таким как ты мертвый гитлер если вы наяриваете на такого нациста - кацапского фюрера путлера?Про избиваемых вЫтИранов и про красные тряпки особенно повеселило, а мальчиков в трусиках он не распинал ли случайно, может ты как особо помнящая ватка упустила это жуткое преступление бандеровцев?
Только лишь в этот раз никто **********, петушариев и зебилов жалеть не будет...
https://vgolos.com.ua/news/my-damo-vidsich-***************-vladi-bude-ogolosheno-mobilizatsiyu-ultras-dynamo-prygrozyly-druzyam-zelenskogo_1226569.html
"Ми дамо відсіч антиукраїнській владі. Буде оголошено мобілізацію": ультрас "Динамо" пригрозили друзям Зеленського
https://www.facebook.com/wbc.kyiv/photos/a.1444777912435948/2626742677572793/?type=3&eid=ARDjkh9on0Tb5f3M_LczawmeOvmvsSAL8DYihWNKnYbnt4-5elGSqAToJh_hNDAF4W_fYJpu-ir1lk5Q&__xts__%5B0%5D=68.*********************************************************************-3cOUSzdF2VnWTPKO9ed-DFoDuxYw7gIbPo7uMU050t664We-8nN3rcJVZtAPHQObQnTs8oA7oQDqwUJK8s84Ngf-sTDYg5U9S_r__0wv-sjfISEwRxv4BUfUk2b6P9M0KA0a0Stu3WMBwFT6tvs9a2SXnc0SNeI37qdhIG-Nicon8AzW2PNxaSQwOb9Zg3joUuwxY0f6X2ERNHvTzPIk8aBjcrznXubb3aJB4nDUCNdxeKbwjohpvAGV9yweO2GnGgSDewCSG0nT_TQNqF9iTN&__tn__=EHH-R Ми, Ультрас Динамо Київ, уважно слідкуємо за ситуацією, що розвивається навколо справи активіста та націоналіста Сергія Стерненка.Нагадаємо, що на Сергія було здійснено три замахи. Під час останнього загинув один з нападників.Якщо антиукраїнські сили таки спробують незаконно висунути підозру у вбивстві або затримати Сергія - ми одразу ж оголосимо загальну мобілізацію та збір для акції протесту!Закликаємо інші фанатські рухи та всіх українців, кому не байдужа доля цієї країни, тримати руку на пульсі подій.Українці мають право на самозахист!Детальніше про історію Сергія можна подивитись тут:
Кстати не исключаю, что арест Стерненко, это одна из тайных договоренностей в омане или минске между зебилами и кацапами.