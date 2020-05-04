СБУ и Офис Генпрокурора готовят Стерненко подозрение про убийство, - Синицын
Волонотер Роман Синицын обнародовал информацию о том, что активисту из Одессы Сергею Стерненко готовят подозрение в убийстве.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Синицын отметил: "По моей информации Сергею Стерненко готовя т подозрение по 115 в УК (умышленное убийство). СБУ совместно с Офисом генпрокурора.
Дедлайн 15 мая, но скорее всего это произойдет уже до конца текущей недели. Вручат подозрение и закроют в СИЗО. Очевидно там будет без права залога.
Есть информация, что это политический договорняк с рыгами, Баканова дожали "пойти по беспределу" в обмен на что-то. Очень интересно на что.
С гражданочкой Венедиктовой в принципе было понятно с самого начала, это подозрение она требовала вручить чуть ли не переступив порог кабинета на Резницкой".
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
Денис Казанський
Якщо Стерненка закриють, це буде означати, що влада прогнулася під Портнова, Азарова, Рабіновича, Ківу та інших українофобів та фріків. Це буде помилка, яка матиме дуже погані наслідки. Сподіваюся, вистачить здорового глузду не робити її
В оккупированом Кенигсберге (т.н. "Калининградской области") более 300 медиков отказались работать во время пандемии #коронавируса
Дохнете сами, а мы не хотим заразиться от вас, - сказали #русские медики русским больным
Не знаю почему, но я вспомнил Сашу Белого. Убили.
Потом был Дмитрий Ярош. Сейчас не вижу его в политикуме. Почему? Может быть, ушел из политикума? Не знаю. Саша Белый, думаю, не ушел бы. Враги боялись обоих.
Сейчас вижу Сергея Стерненко. Достойный человек и патриот Украины, равный двум первым и боятся его не меньше.
Круто, когда СБУ, МВД и Генпрокурор, а еще шарики, имеют одну цель доказать виновность невиновного. Как их много и как они дружны. Примерно наказать, чтобы другим неповадно было? Интересно, что по этому поводу думает оппозиция? Как я понимаю к ней относится только ЕС с Порохом и, в какой-то мере, может быть, бывшие националисты. Почему бывшие? Потому что настоящих нет: не видно и не слышно. Президент Зе, с кем он? Странные вещи творятся в датском королевстве.
Что говорят пазлы? Ожидаемо, что следующими будут оппозиция. С чего мы начали? С одного слова - реванш.
Нема різниці між Пєцєю і Зєлєю. Вони обоє - реванш проросійських сил. Тільки Юля працювала на Укарїну, за що і страждала.
Зєлю геть. Пєцю на нари. Дострокові.
Стерненко, як свідомий українець, захищає державу як може. А може і має право стільки ж, скільки сепарня. Взагалі, шкодую, що в нас так і не з'явилась команда по відстрілу рашкобидла.
Все возможно и невозможно одновременно.
Такой себе парадокс.
Зєлю геть. Дострокові. Зєля - російський шпигун
Все равняйтесь на Стерненка!
Он молодец и Герой Украины!
Все ОПЗЖисты и последыши януковича подлежат дезиссекции или выселению в Раху.
В первую очередь это Мэдвэдчук, Рабиновощ, Кацман и прочие моральные уроды!
Слава Героям! Позор Венедиктовой и НКВДистским последышам! Слава Украине!
Офицер времёён СССР Юрий Яковлевич, Полтава.
Кроме того, а зачем таким как ты мертвый гитлер если вы наяриваете на такого нациста - кацапского фюрера путлера?Про избиваемых вЫтИранов и про красные тряпки особенно повеселило, а мальчиков в трусиках он не распинал ли случайно, может ты как особо помнящая ватка упустила это жуткое преступление бандеровцев?
Только лишь в этот раз никто **********, петушариев и зебилов жалеть не будет...
https://vgolos.com.ua/news/my-damo-vidsich-***************-vladi-bude-ogolosheno-mobilizatsiyu-ultras-dynamo-prygrozyly-druzyam-zelenskogo_1226569.html
"Ми дамо відсіч антиукраїнській владі. Буде оголошено мобілізацію": ультрас "Динамо" пригрозили друзям Зеленського
https://www.facebook.com/wbc.kyiv/photos/a.1444777912435948/2626742677572793/?type=3&eid=ARDjkh9on0Tb5f3M_LczawmeOvmvsSAL8DYihWNKnYbnt4-5elGSqAToJh_hNDAF4W_fYJpu-ir1lk5Q&__xts__%5B0%5D=68.*********************************************************************-3cOUSzdF2VnWTPKO9ed-DFoDuxYw7gIbPo7uMU050t664We-8nN3rcJVZtAPHQObQnTs8oA7oQDqwUJK8s84Ngf-sTDYg5U9S_r__0wv-sjfISEwRxv4BUfUk2b6P9M0KA0a0Stu3WMBwFT6tvs9a2SXnc0SNeI37qdhIG-Nicon8AzW2PNxaSQwOb9Zg3joUuwxY0f6X2ERNHvTzPIk8aBjcrznXubb3aJB4nDUCNdxeKbwjohpvAGV9yweO2GnGgSDewCSG0nT_TQNqF9iTN&__tn__=EHH-R Ми, Ультрас Динамо Київ, уважно слідкуємо за ситуацією, що розвивається навколо справи активіста та націоналіста Сергія Стерненка.Нагадаємо, що на Сергія було здійснено три замахи. Під час останнього загинув один з нападників.Якщо антиукраїнські сили таки спробують незаконно висунути підозру у вбивстві або затримати Сергія - ми одразу ж оголосимо загальну мобілізацію та збір для акції протесту!Закликаємо інші фанатські рухи та всіх українців, кому не байдужа доля цієї країни, тримати руку на пульсі подій.Українці мають право на самозахист!Детальніше про історію Сергія можна подивитись тут:
Кстати не исключаю, что арест Стерненко, это одна из тайных договоренностей в омане или минске между зебилами и кацапами.