СБУ и Офис Генпрокурора готовят Стерненко подозрение про убийство, - Синицын

СБУ и Офис Генпрокурора готовят Стерненко подозрение про убийство, - Синицын

Волонотер Роман Синицын обнародовал информацию о том, что активисту из Одессы Сергею Стерненко готовят подозрение в убийстве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Синицын отметил: "По моей информации Сергею Стерненко готовя т подозрение по 115 в УК (умышленное убийство). СБУ совместно с Офисом генпрокурора.

Дедлайн 15 мая, но скорее всего это произойдет уже до конца текущей недели. Вручат подозрение и закроют в СИЗО. Очевидно там будет без права залога.

Есть информация, что это политический договорняк с рыгами, Баканова дожали "пойти по беспределу" в обмен на что-то. Очень интересно на что.

С гражданочкой Венедиктовой в принципе было понятно с самого начала, это подозрение она требовала вручить чуть ли не переступив порог кабинета на Резницкой".

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

СБУ (20437) Стерненко Сергей (412) Синицын Роман (54) Венедиктова Ирина (726)
Если тебя убили, как Гандзюк - власть льет крокодиловы слезы.
Если ты смог защититься - ты убийца.
А у Стерненко еще отягчающие обстоятельства - он украинец, к тому же - Патриот.
Для правящих малаитян это ва-а-бще не кошерно.
04.05.2020 21:09 Ответить
04.05.2020 21:09 Ответить
+71
Зелю геть✓
04.05.2020 21:02 Ответить
04.05.2020 21:02 Ответить
+53
Суки, только попробуйте,Вас от улицы и карантин не спасет
04.05.2020 21:04 Ответить
04.05.2020 21:04 Ответить
https://twitter.com/den_kazansky
https://twitter.com/den_kazansky
https://twitter.com/den_kazansky


https://twitter.com/den_kazansky
https://twitter.com/den_kazansky
Денис Казанський



Якщо Стерненка закриють, це буде означати, що влада прогнулася під Портнова, Азарова, Рабіновича, Ківу та інших українофобів та фріків. Це буде помилка, яка матиме дуже погані наслідки. Сподіваюся, вистачить здорового глузду не робити її
05.05.2020 00:14 Ответить
05.05.2020 00:14 Ответить
‼ Русские своих не бросают.... 👺 Бросают, да еще как!

В оккупированом Кенигсберге (т.н. "Калининградской области") более 300 медиков отказались работать во время пандемии #коронавируса

Дохнете сами, а мы не хотим заразиться от вас, - сказали #русские медики русским больным
05.05.2020 00:59 Ответить
05.05.2020 00:59 Ответить
Если правда - это будет контрольным выстрелом себе в голову для Зеленого.
05.05.2020 01:18 Ответить
05.05.2020 01:18 Ответить
А шалену садистку, яка каструвала та вбивала українських військових, вислали до мацкви на абмєн. Ви там ще не бачите, що вже просрали Україну, як ми колись просрали Білорусь?
05.05.2020 02:22 Ответить
05.05.2020 02:22 Ответить
СБУ і Офіс генпрокурора готують Стерненкові підозру про вбивство, - Сініцин - Цензор.НЕТ 646
05.05.2020 02:41 Ответить
05.05.2020 02:41 Ответить
А почему "ПС" и "Свобода" не вписываются за Стерненка? А потому, что цена на нефть впала и у туПина "куры начали деньги клевать". А Петруччо как был жад... экономным, так и продолжает...
05.05.2020 03:37 Ответить
05.05.2020 03:37 Ответить
Путин использует приемы "пресс-хаты", специалист в своем деле.
05.05.2020 04:55 Ответить
05.05.2020 04:55 Ответить
Когда квартал-95 называешь своими именами, а именно: реваншем, то все пазлы складываются в одну цельную картину очевидности.

Не знаю почему, но я вспомнил Сашу Белого. Убили.

Потом был Дмитрий Ярош. Сейчас не вижу его в политикуме. Почему? Может быть, ушел из политикума? Не знаю. Саша Белый, думаю, не ушел бы. Враги боялись обоих.

Сейчас вижу Сергея Стерненко. Достойный человек и патриот Украины, равный двум первым и боятся его не меньше.

Круто, когда СБУ, МВД и Генпрокурор, а еще шарики, имеют одну цель доказать виновность невиновного. Как их много и как они дружны. Примерно наказать, чтобы другим неповадно было? Интересно, что по этому поводу думает оппозиция? Как я понимаю к ней относится только ЕС с Порохом и, в какой-то мере, может быть, бывшие националисты. Почему бывшие? Потому что настоящих нет: не видно и не слышно. Президент Зе, с кем он? Странные вещи творятся в датском королевстве.

Что говорят пазлы? Ожидаемо, что следующими будут оппозиция. С чего мы начали? С одного слова - реванш.
05.05.2020 05:46 Ответить
05.05.2020 05:46 Ответить
думают что навсегда у корыта...а вроде уже взрослые...
05.05.2020 06:50 Ответить
05.05.2020 06:50 Ответить
А торнадівців за що Пєця майже весь свій термін тримав у буцегарні? Хіба не за те саме? За їх патріотизм і протистояння колаборації з сєпарами? Досі на торнадівців нема ЖОДНОГО факту злочину. Сєпарів відпускав, а атовців по буцегарням.
Нема різниці між Пєцєю і Зєлєю. Вони обоє - реванш проросійських сил. Тільки Юля працювала на Укарїну, за що і страждала.
Зєлю геть. Пєцю на нари. Дострокові.
05.05.2020 07:28 Ответить
05.05.2020 07:28 Ответить
Украинцы сами должны решать, жить по законам или по понятиям.
05.05.2020 06:17 Ответить
05.05.2020 06:17 Ответить
По справедливості спочатку. А далі підуть закони.
05.05.2020 08:45 Ответить
05.05.2020 08:45 Ответить
По патриотическим понятиям. Законы лохам.
05.05.2020 09:17 Ответить
05.05.2020 09:17 Ответить
Правильно!!! Анархия - мать парядка!! Даешь водку бесплатно и бей кого захочешь!!!
05.05.2020 11:15 Ответить
05.05.2020 11:15 Ответить
А які закони дозволяють розгул сепарні в країні ?
Стерненко, як свідомий українець, захищає державу як може. А може і має право стільки ж, скільки сепарня. Взагалі, шкодую, що в нас так і не з'явилась команда по відстрілу рашкобидла.
05.05.2020 19:15 Ответить
05.05.2020 19:15 Ответить
Неработающие законы.
Все возможно и невозможно одновременно.
Такой себе парадокс.
05.05.2020 19:18 Ответить
05.05.2020 19:18 Ответить
Хотели вместо уничтожения врага,балачками и мусорной люстрацией защитить Украину. Вот и результат не заставил себя долго ждать.
05.05.2020 06:33 Ответить
05.05.2020 06:33 Ответить
от и рожа у этой прокурорши...до овоща в ростов готовсь.
05.05.2020 06:48 Ответить
05.05.2020 06:48 Ответить
Тобто Стерненку треба не медаль за мужність, а кримінальне переслідування???
Зєлю геть. Дострокові. Зєля - російський шпигун
05.05.2020 07:07 Ответить
05.05.2020 07:07 Ответить
Стерненко парень очень толковый. Уже сейчас он на месте генпрокурора был-бы на порядок лучше для народа чем всем предыдущие и нынешняя вместе взятых.
05.05.2020 07:41 Ответить
05.05.2020 07:41 Ответить
Граждане Украины!
Все равняйтесь на Стерненка!
Он молодец и Герой Украины!
Все ОПЗЖисты и последыши януковича подлежат дезиссекции или выселению в Раху.
В первую очередь это Мэдвэдчук, Рабиновощ, Кацман и прочие моральные уроды!
Слава Героям! Позор Венедиктовой и НКВДистским последышам! Слава Украине!
Офицер времёён СССР Юрий Яковлевич, Полтава.
05.05.2020 07:47 Ответить
05.05.2020 07:47 Ответить
Весна прийшла, "Шмелі" з "Мухами" почали літати - подумайте над цими словами, зебіли малороські.
05.05.2020 08:49 Ответить
05.05.2020 08:49 Ответить
їх стільки вже лякали що, вони й сміятися над вами втомилися.
05.05.2020 10:45 Ответить
05.05.2020 10:45 Ответить
2014 р. в Одесі кацапи тоже сміялися, поки українці не почали шашлики жарити. А наді мною можете сміятися скільки хочете - в 14-15 р.р. я добре попрацював (не на "відмінно", але на тверду "четвірку"), доведете - буду старатися на 5 з плюсом. Таких як я багато і ми дуже не хочемо щоб в Києві було те що в Лугандонії - тому, поки що, "тільки лякаємо".
06.05.2020 09:46 Ответить
06.05.2020 09:46 Ответить
портянки развонялись........ пора стирать и развешивать........
05.05.2020 08:57 Ответить
05.05.2020 08:57 Ответить
Ця влада дограється. Прикриваючи себе змушені будуть продовжити карантин на завжди
05.05.2020 09:19 Ответить
05.05.2020 09:19 Ответить
Із року в рік вони чують ці порожні обіцянки. Вам самим не набридло погрожувати?
05.05.2020 10:46 Ответить
05.05.2020 10:46 Ответить
Перед Майданом теж так казали: "народ втомився, Янукович назавжди, більше не вийдуть, змиріться ..." БАХ !
05.05.2020 11:03 Ответить
05.05.2020 11:03 Ответить
До дивана Старого "уставшего" Коня за ці роки ще нічого не добралося. В Донецьку, Луганську такі "Лошади" тоже думали, що їх тільки лякають - тепер пенсії в України клянчать.
06.05.2020 09:51 Ответить
06.05.2020 09:51 Ответить
Зеленский видать не шибко умный, если пошел на поводу Ермака и Портнова и не понимает что они доведут его до Майдана
05.05.2020 09:56 Ответить
05.05.2020 09:56 Ответить
В нашей стране просто не знает НИКТО что делать завтра! Это просто наш самолёт Мрия в воздухе , а ним хотят поуправлять все! А управлять никто не знает как !!!
05.05.2020 11:13 Ответить
05.05.2020 11:13 Ответить
Я думаю он не идёт, а его ведут... К нашему сожаленью...В кино Слуга народа - было всё так правильно!!!...
05.05.2020 11:18 Ответить
05.05.2020 11:18 Ответить
Читаю и фигею! Все НЕ Одесситы , ничего не знают и... Давайте откапаем Гитлера и сделаем народным героем! Если бы Стерненко - здоровый лоб ,не бил ВЕТЕРАНОВ, не топтал знамена с которыми 18- ти летние пацаны в 41-м шли под танки ради нас, то он как мученик прошел! А так за него кучка ничего не знающих людей...
05.05.2020 11:11 Ответить
05.05.2020 11:11 Ответить
Ну конечно же все ничего не знают, и только ты особопомнящая ватка в курсе, как все было? Ты там случайно не на шухере стоял, когда твои пытались убить Стерненко и поэтому ты все знаешь и все видел?
Кроме того, а зачем таким как ты мертвый гитлер если вы наяриваете на такого нациста - кацапского фюрера путлера?Про избиваемых вЫтИранов и про красные тряпки особенно повеселило, а мальчиков в трусиках он не распинал ли случайно, может ты как особо помнящая ватка упустила это жуткое преступление бандеровцев?
05.05.2020 20:40 Ответить
05.05.2020 20:40 Ответить
В спам вали кацап.
09.05.2020 01:51 Ответить
09.05.2020 01:51 Ответить
Если его закроют - я считаю - это начало нового Витка революции.
Только лишь в этот раз никто **********, петушариев и зебилов жалеть не будет...
05.05.2020 18:14 Ответить
05.05.2020 18:14 Ответить
Не исключено что кацапы этого как раз и добиваются через своих агентов типа венедиктовой , портнова, мертветчука и прочей ватной швали, чтобы под шумок оттяпать у нас еще пару областей, тем более что они особо и не скрывают своих планов по захвату нашей земли.
05.05.2020 20:43 Ответить
05.05.2020 20:43 Ответить
Ультрас футбольного клубу "Динамо" пригрозили владі через переслідування відомого активіста Сергія Стерненка, якого в Одесі фанати "руского міра" намагались вбити, проте він ліквідував одного із нападників.

https://vgolos.com.ua/news/my-damo-vidsich-***************-vladi-bude-ogolosheno-mobilizatsiyu-ultras-dynamo-prygrozyly-druzyam-zelenskogo_1226569.html
"Ми дамо відсіч антиукраїнській владі. Буде оголошено мобілізацію": ультрас "Динамо" пригрозили друзям Зеленського
05.05.2020 20:01 Ответить
05.05.2020 20:01 Ответить
https://www.facebook.com/wbc.kyiv/?__tn__=kC-R&eid=ARADCAtlvkKMdUyhuFVvzFAjmOd0TbI9MMldowXZ80_fBcUIJinS1nipmicbEvNovoOyMF6LPFVFXAsH&hc_ref=ARTEZeombtgrneLc7V_XUE_oOukq1qJgBw1ddCoJswUzRSjZsi9NS3DECP2wen3A5rY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.*********************************************************************-3cOUSzdF2VnWTPKO9ed-DFoDuxYw7gIbPo7uMU050t664We-8nN3rcJVZtAPHQObQnTs8oA7oQDqwUJK8s84Ngf-sTDYg5U9S_r__0wv-sjfISEwRxv4BUfUk2b6P9M0KA0a0Stu3WMBwFT6tvs9a2SXnc0SNeI37qdhIG-Nicon8AzW2PNxaSQwOb9Zg3joUuwxY0f6X2ERNHvTzPIk8aBjcrznXubb3aJB4nDUCNdxeKbwjohpvAGV9yweO2GnGgSDewCSG0nT_TQNqF9iTN WBC Ультрас Динамо https://www.facebook.com/wbc.kyiv/photos/a.1444777912435948/2626742677572793/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.*********************************************************************-3cOUSzdF2VnWTPKO9ed-DFoDuxYw7gIbPo7uMU050t664We-8nN3rcJVZtAPHQObQnTs8oA7oQDqwUJK8s84Ngf-sTDYg5U9S_r__0wv-sjfISEwRxv4BUfUk2b6P9M0KA0a0Stu3WMBwFT6tvs9a2SXnc0SNeI37qdhIG-Nicon8AzW2PNxaSQwOb9Zg3joUuwxY0f6X2ERNHvTzPIk8aBjcrznXubb3aJB4nDUCNdxeKbwjohpvAGV9yweO2GnGgSDewCSG0nT_TQNqF9iTN&__tn__=-R 10 год · https://www.facebook.com/wbc.kyiv/posts/2626742704239457#
https://www.facebook.com/wbc.kyiv/photos/a.1444777912435948/2626742677572793/?type=3&eid=ARDjkh9on0Tb5f3M_LczawmeOvmvsSAL8DYihWNKnYbnt4-5elGSqAToJh_hNDAF4W_fYJpu-ir1lk5Q&__xts__%5B0%5D=68.*********************************************************************-3cOUSzdF2VnWTPKO9ed-DFoDuxYw7gIbPo7uMU050t664We-8nN3rcJVZtAPHQObQnTs8oA7oQDqwUJK8s84Ngf-sTDYg5U9S_r__0wv-sjfISEwRxv4BUfUk2b6P9M0KA0a0Stu3WMBwFT6tvs9a2SXnc0SNeI37qdhIG-Nicon8AzW2PNxaSQwOb9Zg3joUuwxY0f6X2ERNHvTzPIk8aBjcrznXubb3aJB4nDUCNdxeKbwjohpvAGV9yweO2GnGgSDewCSG0nT_TQNqF9iTN&__tn__=EHH-R Ми, Ультрас Динамо Київ, уважно слідкуємо за ситуацією, що розвивається навколо справи активіста та націоналіста Сергія Стерненка.Нагадаємо, що на Сергія було здійснено три замахи. Під час останнього загинув один з нападників.Якщо антиукраїнські сили таки спробують незаконно висунути підозру у вбивстві або затримати Сергія - ми одразу ж оголосимо загальну мобілізацію та збір для акції протесту!Закликаємо інші фанатські рухи та всіх українців, кому не байдужа доля цієї країни, тримати руку на пульсі подій.Українці мають право на самозахист!Детальніше про історію Сергія можна подивитись тут:
05.05.2020 20:03 Ответить
05.05.2020 20:03 Ответить
Ну а что, дерибан земли под прикрытием карантина протянули и народ это схавал (тем более что там был сговор зебилов и порохососов и их штатные боты только подтявкивали превращая это преступление в мегаперемогу, так же как и сдачу Дебальцево в свое время виртуально переделывая в перемогу над кацапами), так что у зебильной ваты естественно возникло желание протянуть все преступные и непопулярные решения пока не закончился карантин.

Кстати не исключаю, что арест Стерненко, это одна из тайных договоренностей в омане или минске между зебилами и кацапами.
05.05.2020 20:20 Ответить
05.05.2020 20:20 Ответить
