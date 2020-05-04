СБУ и Офис Генпрокурора готовят Стерненко подозрение про убийство, - Синицын

Волонотер Роман Синицын обнародовал информацию о том, что активисту из Одессы Сергею Стерненко готовят подозрение в убийстве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Синицын отметил: "По моей информации Сергею Стерненко готовя т подозрение по 115 в УК (умышленное убийство). СБУ совместно с Офисом генпрокурора.

Дедлайн 15 мая, но скорее всего это произойдет уже до конца текущей недели. Вручат подозрение и закроют в СИЗО. Очевидно там будет без права залога.

Есть информация, что это политический договорняк с рыгами, Баканова дожали "пойти по беспределу" в обмен на что-то. Очень интересно на что.

С гражданочкой Венедиктовой в принципе было понятно с самого начала, это подозрение она требовала вручить чуть ли не переступив порог кабинета на Резницкой".

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.