НАБУ перевірить можливе недекларування майна Венедіктової, - ЗМІ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) почало кримінальне провадження стосовно генерального прокурора Ірини Венедіктової.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, кримінальне провадження стосується можливого недекларування майна.

"За результатами розгляду повідомляємо, що на підставі постанови слідчого судді Вищого антикорупційного суду України від 24.04.2020 детективи Національного бюро внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - сказано у відповіді.

Нагадаємо, ВАКС задовольнив скаргу активіста Сергія Стерненка і зобов'язав НАБУ розглянути його заяву про злочин. Активіст стверджує, що Ірина Венедіктова не задекларувала дорогий наручний годинник і членство в низці підприємств.

Пізніше керівник Офісу генерального прокурора заявила, що годинник Hublot свого чоловіка, який нібито має діаманти і високу вартість, має намір віддати на експертизу. Крім того, за її словами, квартира, в якій вона живе з чоловіком, їй не належить, тому її і немає в декларації.