НАБУ перевірить можливе недекларування майна Венедіктової, - ЗМІ

НАБУ перевірить можливе недекларування майна Венедіктової, - ЗМІ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) почало кримінальне провадження стосовно генерального прокурора Ірини Венедіктової.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, кримінальне провадження стосується можливого недекларування майна.

"За результатами розгляду повідомляємо, що на підставі постанови слідчого судді Вищого антикорупційного суду України від 24.04.2020 детективи Національного бюро внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - сказано у відповіді.

Нагадаємо, ВАКС задовольнив скаргу активіста Сергія Стерненка і зобов'язав НАБУ розглянути його заяву про злочин. Активіст стверджує, що Ірина Венедіктова не задекларувала дорогий наручний годинник і членство в низці підприємств.

Пізніше керівник Офісу генерального прокурора заявила, що годинник Hublot свого чоловіка, який нібито має діаманти і високу вартість, має намір віддати на експертизу. Крім того, за її словами, квартира, в якій вона живе з чоловіком, їй не належить, тому її і немає в декларації.

НАБУ (5503) декларація (1462) Стерненко Сергій (402) Венедіктова Ірина (829)
Топ коментарі
+15
НАБУ проверит возможное недекларирование имущества Венедиктовой, - СМИ - Цензор.НЕТ 5637
показати весь коментар
04.05.2020 21:50 Відповісти
+13
Сначала врач на наличие совести должен проверить . Хотя там скорее всего пустота с рождения .
показати весь коментар
04.05.2020 21:48 Відповісти
+10
Єрмак: Венедіктова повністю відповідає принципам Зеленського
показати весь коментар
04.05.2020 21:49 Відповісти
Ситник-красава
показати весь коментар
04.05.2020 21:48 Відповісти
Сначала врач на наличие совести должен проверить . Хотя там скорее всего пустота с рождения .
показати весь коментар
04.05.2020 21:48 Відповісти
Єрмак: Венедіктова повністю відповідає принципам Зеленського
показати весь коментар
04.05.2020 21:49 Відповісти
Ермак , это чучело заплывшее жиром и он о принципах как таковых, вообще понятия не имеет.
показати весь коментар
04.05.2020 21:55 Відповісти
З нього 1 бабок хватить,ск1льки Пу дасть.
показати весь коментар
04.05.2020 22:00 Відповісти
вон у наших толстосумов бабки есть и что они им помогли при этом вирусе ? все заграничные больницы послали их к ипеням собачим .
показати весь коментар
04.05.2020 22:02 Відповісти
той половину майна сховав,1 ця з нього приклад бере.
показати весь коментар
04.05.2020 21:58 Відповісти
Це ж твоя зебільна команда.
показати весь коментар
04.05.2020 21:50 Відповісти
Слышь, конь тупой, покажи мне хоть один мой пост где я восхвалял зелю или радовался его президенству .
показати весь коментар
04.05.2020 21:52 Відповісти
Достаточно было в команде ОПЗЖ брехать на Порошенко, чтобы избрали Зелемойского, а то вы тут - ни при чём.
показати весь коментар
04.05.2020 21:58 Відповісти
иди к параду готовся , ленточку колорада одень, бульба безмозглая .
показати весь коментар
04.05.2020 21:59 Відповісти
А ти що,за мертвечука топив?
показати весь коментар
04.05.2020 22:01 Відповісти
А не надо быть в команде Медведчука, чтобы называть Порошенко вором и мародёром, достаточно влюбиться в эти "аргументы"...
показати весь коментар
04.05.2020 22:03 Відповісти
а в чем неправда? парашен действительно барыга, мародер, брехун и т.д.! зеля еще может стать президентом квартала, парашен президентом страны никогда!
показати весь коментар
04.05.2020 23:30 Відповісти
Правда, правда... в том, что ни одно брехло до сих пор не назвало - что украл и смародёрил Порошенко...
показати весь коментар
04.05.2020 23:31 Відповісти
т.е тебе недостаточно коляхарошийпарень, свинарчуков,бриллиантовых прокуроров,тазиков производства ленинской кузни по ценам космических кораблей,"выиграша" тендера на ремонт эсминца ленинской кузней и последующие выполнения работ в доках регианала....? А, что не посадили, так у нас Президентов, хоть и бывших пока не сажают.
показати весь коментар
04.05.2020 23:55 Відповісти
Предоставь не мантры, а доказательства по каждому пункту, что Порошенко вор и мародёр.
показати весь коментар
04.05.2020 23:56 Відповісти
это ты залётного бульбаша послушал , который сидит у себя в картопляной хавире, отношения к Украине никакого не имеет , но его не устраивает то, что у нас происходит . Ничего тебе не напоминает . " А что там в Украине ? " Спроси его за луку или лучше спроси кто такой Миша Жизневский , а потом поговорим.
показати весь коментар
04.05.2020 22:06 Відповісти
Я ц1 питання добре знаю,це в1дносилося питання до ВКЛ
показати весь коментар
04.05.2020 22:10 Відповісти
а ти такий грозний! знову набухався?
показати весь коментар
04.05.2020 22:01 Відповісти
слушай , пЭнсионЭр в 46 лет, сиди ровно сцыкло и не отсвечивай, ущербное.
показати весь коментар
04.05.2020 22:07 Відповісти
В тебе дома холодильник є? Ну тоді відкрий його, візьми льоду і приклади до свого палаючого пердака. Давай іди до військомату, контракт підписуй з ЗСУ.
показати весь коментар
04.05.2020 22:13 Відповісти
это мне блеет чучело которое гемор лечило у нас в Виннице что бы комиссовали от армии ?
показати весь коментар
04.05.2020 22:17 Відповісти
Льоду побільше візьми, мало взяв. Болить?
показати весь коментар
04.05.2020 22:18 Відповісти
ты больным можешь больше не прикидываться и по нашим госпиталям не петлять , ты дальше сиди у жены под юбкой , ты с рождения сцыклом живёшь.
показати весь коментар
04.05.2020 22:21 Відповісти
А я в тобі таки тріпло не помилився. Ти ж баба бздюриха типова. Давай пока, тріпло.
показати весь коментар
04.05.2020 22:24 Відповісти
"бульба"?
Кацапы - неисправимы...
показати весь коментар
04.05.2020 22:02 Відповісти
кто такой Миша Жизневский ?
показати весь коментар
04.05.2020 22:08 Відповісти
Спроси ещё - Чей Крым?
показати весь коментар
04.05.2020 22:09 Відповісти
временно ваш, кацапский . За Мишу ротяка так и не раскрывается ?
показати весь коментар
04.05.2020 22:11 Відповісти
Инфантильное, спроси у Лахты - Чей Крым?
показати весь коментар
04.05.2020 22:13 Відповісти
да ты у лахты в шестом номере ходишь , лахторба.
показати весь коментар
04.05.2020 22:14 Відповісти
Ты думаешь, что твоим постам кто-то поверит и решит, что на Лахте умнее "истинного патриота"!?
показати весь коментар
04.05.2020 22:30 Відповісти
Якщо ти не знаеш,хто такий Жизневский,то я вже знаю хто ти,пл1сень зельоная.
показати весь коментар
04.05.2020 22:13 Відповісти
мундель пропитый, мне по цымбалам что ты там знаешь , я тебе говорил что бы ты у своего обсоска мусорского из бульбостана спросил . Всосало ?
показати весь коментар
04.05.2020 22:16 Відповісти
Мусорского? А ещё полтора год назад я у тебя, инфантильное, был Лахта.
показати весь коментар
04.05.2020 22:37 Відповісти
не хами,не будь зельонкой.
показати весь коментар
05.05.2020 09:26 Відповісти
йди лісом, коняка тупа.
показати весь коментар
05.05.2020 09:37 Відповісти
Лось зеленорогий
показати весь коментар
05.05.2020 12:12 Відповісти
вибачаюсь тоді, я все ж мислив що ти коняка тупа, а ти виявляється лосяра зелена. Ермоленко від слова ярмо ? те що на худобі ?
показати весь коментар
05.05.2020 12:18 Відповісти
Жаль нельзя написать сразу двум форумчанам
показати весь коментар
04.05.2020 22:03 Відповісти
НАБУ проверит возможное недекларирование имущества Венедиктовой, - СМИ - Цензор.НЕТ 5637
показати весь коментар
04.05.2020 21:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4lHDw9dNc4k Антикороновірус v27.0 Рейтинг Зе. 💙 Вата Шоу 💛
показати весь коментар
04.05.2020 21:54 Відповісти
Принцип Бубочки.
показати весь коментар
04.05.2020 21:59 Відповісти
😀"Жодної корупції в Офісі президента немає, а скандал із плівками qбув спланованою операцією"ермак. " ермак: Венедіктова повністю відповідає принципам Зеленського". "НАБУ проверит возможное недекларирование имущества Венедиктовой"
показати весь коментар
04.05.2020 21:58 Відповісти
А про квартиру никто не вспомнил. Если она утверждает, что она не её и не мужа, то варианта два - либо должна была указать в расходах аренду, либо это нематериальная взятка.
показати весь коментар
04.05.2020 22:01 Відповісти
Закон України Про запобігання корупції

Стаття 46. Інформація, що зазначається в декларації

1. У декларації зазначаються відомості про:

2) об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. Такі відомості включають:
а) дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування;
б) у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. У разі якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
показати весь коментар
05.05.2020 01:12 Відповісти
якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також вказуються відомості...

так она косметичка, а не юрист. эта харьковская плять законов не читает, не по статусу ей...
показати весь коментар
05.05.2020 18:16 Відповісти
Засудят Венедиктову ,Засудят!!! Как пить дать!Ай Да Стерненко ! Опередил!.Молодец!
показати весь коментар
04.05.2020 22:02 Відповісти
👿зедауни це що? "Так за кого ви гниди голосували?
"Єрмак сподівається, що в жовтні місцеві вибори відбудуться на всій території України, включно з ОРДЛО."
показати весь коментар
04.05.2020 22:05 Відповісти
От ми його 1 виберем депутатом в горл1вку,й ПНХ.
показати весь коментар
04.05.2020 22:15 Відповісти
Венедиктова проверит возможное недекларирование имущества Венедиктовой.
показати весь коментар
04.05.2020 22:17 Відповісти
Ці дві новини ніяк не пов'язані?
"Єрмак сподівається, що в жовтні місцеві вибори відбудуться на всій території України, включно з ОРДЛО"
"Бывший глава ОПУ рассказал, что вполне вероятно досрочные выборы состоятся осенью этого года. Главным фаворитом в них, по мнению Богдана, является юрист Андрей Портнов."
показати весь коментар
04.05.2020 22:26 Відповісти
Какой позор на весь мир - прокурорша оказалась банальной аферисткой, обманщицей, преступницей....Венедиктова - грязное , вонючее пятно на репутации нашего государства...Зеленский всю грязь и мразь собирает вокруг себя. Приближает себе подобных....Тьфу...
показати весь коментар
04.05.2020 23:00 Відповісти
Бубочкин прокурор барыга и взяточник!
У меня тут все записано!
показати весь коментар
04.05.2020 23:04 Відповісти
Лицо палача и совсем 0 чего то положительного
показати весь коментар
04.05.2020 23:21 Відповісти
Проверит, возможно, а дальше?! Не секрет, что хронометр за 52000 бакинских венидифтовой подогнал грановский! Ира, такая же сволочь как юга, только веры в справедливость уже нет!
показати весь коментар
04.05.2020 23:25 Відповісти
Ига
показати весь коментар
04.05.2020 23:41 Відповісти
Киця Бєнядіктова: "Не чіпайте гроші олігархів!" )))

НАБУ проверит возможное недекларирование имущества Венедиктовой, - СМИ - Цензор.НЕТ 3704
показати весь коментар
04.05.2020 23:38 Відповісти
 
 