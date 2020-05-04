НАБУ перевірить можливе недекларування майна Венедіктової, - ЗМІ
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) почало кримінальне провадження стосовно генерального прокурора Ірини Венедіктової.
Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, кримінальне провадження стосується можливого недекларування майна.
"За результатами розгляду повідомляємо, що на підставі постанови слідчого судді Вищого антикорупційного суду України від 24.04.2020 детективи Національного бюро внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - сказано у відповіді.
Нагадаємо, ВАКС задовольнив скаргу активіста Сергія Стерненка і зобов'язав НАБУ розглянути його заяву про злочин. Активіст стверджує, що Ірина Венедіктова не задекларувала дорогий наручний годинник і членство в низці підприємств.
Пізніше керівник Офісу генерального прокурора заявила, що годинник Hublot свого чоловіка, який нібито має діаманти і високу вартість, має намір віддати на експертизу. Крім того, за її словами, квартира, в якій вона живе з чоловіком, їй не належить, тому її і немає в декларації.
Стаття 46. Інформація, що зазначається в декларації
1. У декларації зазначаються відомості про:
2) об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. Такі відомості включають:
а) дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування;
б) у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. У разі якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
