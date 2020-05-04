НАБУ проверит возможное недекларирование имущества Венедиктовой, - СМИ
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начало уголовное производство в отношении генерального прокурора Ирины Венедиктовой.
Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
В частности, уголовное производство касается возможного недекларирования имущества.
"По результатам рассмотрения сообщаем, что на основании постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда Украины от 24.04.2020 детективы Национального бюро внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в ответе.
Напомним, ВАКС удовлетворил жалобу активиста Сергея Стерненко и обязал НАБУ рассмотреть его заявление о преступлении. Активист утверждает, что Ирина Венедиктова не задекларировала дорогостоящие наручные часы и членство в ряде предприятий.
Позже руководитель Офиса Генерального прокурора заявила, что часы Hublot своего мужа, которые якобы имеют бриллианты и высокую стоимость, намерена отдать на экспертизу. Кроме того, по ее словам, квартира, в которой она живет с мужем, ей не принадлежит, поэтому ее и нет в декларации.
Стаття 46. Інформація, що зазначається в декларації
1. У декларації зазначаються відомості про:
2) об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. Такі відомості включають:
а) дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування;
б) у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. У разі якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
