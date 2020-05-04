РУС
Новости
НАБУ проверит возможное недекларирование имущества Венедиктовой, - СМИ

НАБУ проверит возможное недекларирование имущества Венедиктовой, - СМИ

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начало уголовное производство в отношении генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

В частности, уголовное производство касается возможного недекларирования имущества.

"По результатам рассмотрения сообщаем, что на основании постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда Украины от 24.04.2020 детективы Национального бюро внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в ответе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Верховный Суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в "Приватбанке" из-за давления со стороны ряда лиц, в том числе Венедиктовой. ДОКУМЕНТ

Напомним, ВАКС удовлетворил жалобу активиста Сергея Стерненко и обязал НАБУ рассмотреть его заявление о преступлении. Активист утверждает, что Ирина Венедиктова не задекларировала дорогостоящие наручные часы и членство в ряде предприятий.

Позже руководитель Офиса Генерального прокурора заявила, что часы Hublot своего мужа, которые якобы имеют бриллианты и высокую стоимость, намерена отдать на экспертизу. Кроме того, по ее словам, квартира, в которой она живет с мужем, ей не принадлежит, поэтому ее и нет в декларации.

НАБУ (4602) декларация (1381) Стерненко Сергей (412) Венедиктова Ирина (726)
Топ комментарии
+15
НАБУ проверит возможное недекларирование имущества Венедиктовой, - СМИ - Цензор.НЕТ 5637
04.05.2020 21:50 Ответить
+13
Сначала врач на наличие совести должен проверить . Хотя там скорее всего пустота с рождения .
04.05.2020 21:48 Ответить
+10
Єрмак: Венедіктова повністю відповідає принципам Зеленського
04.05.2020 21:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ситник-красава
04.05.2020 21:48 Ответить
Сначала врач на наличие совести должен проверить . Хотя там скорее всего пустота с рождения .
04.05.2020 21:48 Ответить
Єрмак: Венедіктова повністю відповідає принципам Зеленського
04.05.2020 21:49 Ответить
Ермак , это чучело заплывшее жиром и он о принципах как таковых, вообще понятия не имеет.
04.05.2020 21:55 Ответить
З нього 1 бабок хватить,ск1льки Пу дасть.
04.05.2020 22:00 Ответить
вон у наших толстосумов бабки есть и что они им помогли при этом вирусе ? все заграничные больницы послали их к ипеням собачим .
04.05.2020 22:02 Ответить
той половину майна сховав,1 ця з нього приклад бере.
04.05.2020 21:58 Ответить
Це ж твоя зебільна команда.
04.05.2020 21:50 Ответить
Слышь, конь тупой, покажи мне хоть один мой пост где я восхвалял зелю или радовался его президенству .
04.05.2020 21:52 Ответить
Достаточно было в команде ОПЗЖ брехать на Порошенко, чтобы избрали Зелемойского, а то вы тут - ни при чём.
04.05.2020 21:58 Ответить
иди к параду готовся , ленточку колорада одень, бульба безмозглая .
04.05.2020 21:59 Ответить
А ти що,за мертвечука топив?
04.05.2020 22:01 Ответить
А не надо быть в команде Медведчука, чтобы называть Порошенко вором и мародёром, достаточно влюбиться в эти "аргументы"...
04.05.2020 22:03 Ответить
а в чем неправда? парашен действительно барыга, мародер, брехун и т.д.! зеля еще может стать президентом квартала, парашен президентом страны никогда!
04.05.2020 23:30 Ответить
Правда, правда... в том, что ни одно брехло до сих пор не назвало - что украл и смародёрил Порошенко...
04.05.2020 23:31 Ответить
т.е тебе недостаточно коляхарошийпарень, свинарчуков,бриллиантовых прокуроров,тазиков производства ленинской кузни по ценам космических кораблей,"выиграша" тендера на ремонт эсминца ленинской кузней и последующие выполнения работ в доках регианала....? А, что не посадили, так у нас Президентов, хоть и бывших пока не сажают.
04.05.2020 23:55 Ответить
Предоставь не мантры, а доказательства по каждому пункту, что Порошенко вор и мародёр.
04.05.2020 23:56 Ответить
это ты залётного бульбаша послушал , который сидит у себя в картопляной хавире, отношения к Украине никакого не имеет , но его не устраивает то, что у нас происходит . Ничего тебе не напоминает . " А что там в Украине ? " Спроси его за луку или лучше спроси кто такой Миша Жизневский , а потом поговорим.
04.05.2020 22:06 Ответить
Я ц1 питання добре знаю,це в1дносилося питання до ВКЛ
04.05.2020 22:10 Ответить
а ти такий грозний! знову набухався?
04.05.2020 22:01 Ответить
слушай , пЭнсионЭр в 46 лет, сиди ровно сцыкло и не отсвечивай, ущербное.
04.05.2020 22:07 Ответить
В тебе дома холодильник є? Ну тоді відкрий його, візьми льоду і приклади до свого палаючого пердака. Давай іди до військомату, контракт підписуй з ЗСУ.
04.05.2020 22:13 Ответить
это мне блеет чучело которое гемор лечило у нас в Виннице что бы комиссовали от армии ?
04.05.2020 22:17 Ответить
Льоду побільше візьми, мало взяв. Болить?
04.05.2020 22:18 Ответить
ты больным можешь больше не прикидываться и по нашим госпиталям не петлять , ты дальше сиди у жены под юбкой , ты с рождения сцыклом живёшь.
04.05.2020 22:21 Ответить
А я в тобі таки тріпло не помилився. Ти ж баба бздюриха типова. Давай пока, тріпло.
04.05.2020 22:24 Ответить
"бульба"?
Кацапы - неисправимы...
04.05.2020 22:02 Ответить
кто такой Миша Жизневский ?
04.05.2020 22:08 Ответить
Спроси ещё - Чей Крым?
04.05.2020 22:09 Ответить
временно ваш, кацапский . За Мишу ротяка так и не раскрывается ?
04.05.2020 22:11 Ответить
Инфантильное, спроси у Лахты - Чей Крым?
04.05.2020 22:13 Ответить
да ты у лахты в шестом номере ходишь , лахторба.
04.05.2020 22:14 Ответить
Ты думаешь, что твоим постам кто-то поверит и решит, что на Лахте умнее "истинного патриота"!?
04.05.2020 22:30 Ответить
Якщо ти не знаеш,хто такий Жизневский,то я вже знаю хто ти,пл1сень зельоная.
04.05.2020 22:13 Ответить
мундель пропитый, мне по цымбалам что ты там знаешь , я тебе говорил что бы ты у своего обсоска мусорского из бульбостана спросил . Всосало ?
04.05.2020 22:16 Ответить
Мусорского? А ещё полтора год назад я у тебя, инфантильное, был Лахта.
04.05.2020 22:37 Ответить
не хами,не будь зельонкой.
05.05.2020 09:26 Ответить
йди лісом, коняка тупа.
05.05.2020 09:37 Ответить
Лось зеленорогий
05.05.2020 12:12 Ответить
вибачаюсь тоді, я все ж мислив що ти коняка тупа, а ти виявляється лосяра зелена. Ермоленко від слова ярмо ? те що на худобі ?
05.05.2020 12:18 Ответить
Жаль нельзя написать сразу двум форумчанам
04.05.2020 22:03 Ответить
НАБУ проверит возможное недекларирование имущества Венедиктовой, - СМИ - Цензор.НЕТ 5637
04.05.2020 21:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4lHDw9dNc4k Антикороновірус v27.0 Рейтинг Зе. 💙 Вата Шоу 💛
04.05.2020 21:54 Ответить
Принцип Бубочки.
04.05.2020 21:59 Ответить
😀"Жодної корупції в Офісі президента немає, а скандал із плівками qбув спланованою операцією"ермак. " ермак: Венедіктова повністю відповідає принципам Зеленського". "НАБУ проверит возможное недекларирование имущества Венедиктовой"
04.05.2020 21:58 Ответить
А про квартиру никто не вспомнил. Если она утверждает, что она не её и не мужа, то варианта два - либо должна была указать в расходах аренду, либо это нематериальная взятка.
04.05.2020 22:01 Ответить
Закон України Про запобігання корупції

Стаття 46. Інформація, що зазначається в декларації

1. У декларації зазначаються відомості про:

2) об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. Такі відомості включають:
а) дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування;
б) у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. У разі якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
05.05.2020 01:12 Ответить
якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також вказуються відомості...

так она косметичка, а не юрист. эта харьковская плять законов не читает, не по статусу ей...
05.05.2020 18:16 Ответить
Засудят Венедиктову ,Засудят!!! Как пить дать!Ай Да Стерненко ! Опередил!.Молодец!
04.05.2020 22:02 Ответить
👿зедауни це що? "Так за кого ви гниди голосували?
"Єрмак сподівається, що в жовтні місцеві вибори відбудуться на всій території України, включно з ОРДЛО."
04.05.2020 22:05 Ответить
От ми його 1 виберем депутатом в горл1вку,й ПНХ.
04.05.2020 22:15 Ответить
Венедиктова проверит возможное недекларирование имущества Венедиктовой.
04.05.2020 22:17 Ответить
Ці дві новини ніяк не пов'язані?
"Єрмак сподівається, що в жовтні місцеві вибори відбудуться на всій території України, включно з ОРДЛО"
"Бывший глава ОПУ рассказал, что вполне вероятно досрочные выборы состоятся осенью этого года. Главным фаворитом в них, по мнению Богдана, является юрист Андрей Портнов."
04.05.2020 22:26 Ответить
Какой позор на весь мир - прокурорша оказалась банальной аферисткой, обманщицей, преступницей....Венедиктова - грязное , вонючее пятно на репутации нашего государства...Зеленский всю грязь и мразь собирает вокруг себя. Приближает себе подобных....Тьфу...
04.05.2020 23:00 Ответить
Бубочкин прокурор барыга и взяточник!
У меня тут все записано!
04.05.2020 23:04 Ответить
Лицо палача и совсем 0 чего то положительного
04.05.2020 23:21 Ответить
Проверит, возможно, а дальше?! Не секрет, что хронометр за 52000 бакинских венидифтовой подогнал грановский! Ира, такая же сволочь как юга, только веры в справедливость уже нет!
04.05.2020 23:25 Ответить
Ига
04.05.2020 23:41 Ответить
Киця Бєнядіктова: "Не чіпайте гроші олігархів!" )))

НАБУ проверит возможное недекларирование имущества Венедиктовой, - СМИ - Цензор.НЕТ 3704
04.05.2020 23:38 Ответить
 
 