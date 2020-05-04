НАБУ проверит возможное недекларирование имущества Венедиктовой, - СМИ

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начало уголовное производство в отношении генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

В частности, уголовное производство касается возможного недекларирования имущества.

"По результатам рассмотрения сообщаем, что на основании постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда Украины от 24.04.2020 детективы Национального бюро внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в ответе.

Напомним, ВАКС удовлетворил жалобу активиста Сергея Стерненко и обязал НАБУ рассмотреть его заявление о преступлении. Активист утверждает, что Ирина Венедиктова не задекларировала дорогостоящие наручные часы и членство в ряде предприятий.

Позже руководитель Офиса Генерального прокурора заявила, что часы Hublot своего мужа, которые якобы имеют бриллианты и высокую стоимость, намерена отдать на экспертизу. Кроме того, по ее словам, квартира, в которой она живет с мужем, ей не принадлежит, поэтому ее и нет в декларации.