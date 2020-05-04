УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9153 відвідувача онлайн
Новини Убивство Шеремета
2 507 74

Справа про вбивство Шеремета: апеляційний суд залишив Дугарь під домашнім арештом

Справа про вбивство Шеремета: апеляційний суд залишив Дугарь під домашнім арештом

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду 4 травня розглянула апеляційну скаргу на запобіжний захід Яни Дугарь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"За результатами апеляційного розгляду постанову слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 2 квітня 2020 залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту - без задоволення", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Поліція просить продовжити досудове слідство у справі про вбивство Шеремета до червня, - прокурор Зузак

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Усі експертизи в справі Шеремета були призначені ще до 12 лютого. Продовження досудового розслідування порушує розумні терміни, - Маслов

Печерський районний суд міста Києва 2 квітня задовольнив клопотання прокуратури і продовжив Яні Дугар запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 22:00 до 06:00 з забороною покидати місце свого проживання за певною адресою до 31 травня 2020 року включно.

Автор: 

Апеляційний суд (414) домашній арешт (203) Дугарь Яна (122)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
русский, а когда у вас посадят Гиркина за теракты и убийствa на территории другого государства?
показати весь коментар
04.05.2020 22:41 Відповісти
+14
русский, не лучше ли тебе переживать за здоровье твоего фюрера, который прячется в бункере?
показати весь коментар
04.05.2020 22:33 Відповісти
+12
А таке стане коли-небудь можливим?

Дело об убийстве Шеремета: апелляционный суд оставил Дугарь под домашним арестом - Цензор.НЕТ 7783
показати весь коментар
04.05.2020 22:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А таке стане коли-небудь можливим?

Дело об убийстве Шеремета: апелляционный суд оставил Дугарь под домашним арестом - Цензор.НЕТ 7783
показати весь коментар
04.05.2020 22:23 Відповісти
В параллельной вселенной.
Или в фотошопе.
показати весь коментар
04.05.2020 22:30 Відповісти
Саакошвили явно месяц ничего не ел
показати весь коментар
04.05.2020 23:23 Відповісти
Доказательств для суда нет., но бубочка патриотов боится. Значит будут сидеть.
показати весь коментар
04.05.2020 22:25 Відповісти
Естественно. Разве можно считать доказательством видеозапись, если экспертиза говорит что на ней - Дугарь? Доказательства - это когда что-то говорит адвокат или друг Дугарь, а экспертиза - не.
показати весь коментар
04.05.2020 22:28 Відповісти
Врешь. Нету там доказательств, Рябошапка сам признал. Они требуют над собой скорейшего суда. Но их почти полгода держат в подвешенном состоянии.
показати весь коментар
04.05.2020 22:31 Відповісти
Аж целых полгода по подозрению в умышленном убийстве журналиста группой лиц, ничего себе. Ну по таким делам никто долго не сидит - 2 месяца и сразу суд.

https://fakty.com.ua/ru/ukraine/20200212-sprava-sheremeta-ekspertyza-pokazala-shho-zhinka-na-video-i-dugar-odna-osoba/ Дело Шеремета: экспертиза показала, что женщина на видео и Дугарь - одно лицо

Рябошапка признал что доказательств пока недостаточно для передачи дела в суд, а вот для задержания и дальнейшего следствия - аж бегом. Ну для тебя соврать - ничего непривычного.
показати весь коментар
04.05.2020 22:36 Відповісти
фото с камеры очень размытая у Дугарь достаточно типичная внешность похожих лиц тысячи - это фейковая экспертиза и вообще хватит тут гадить .кацап сраный
Дело об убийстве Шеремета: апелляционный суд оставил Дугарь под домашним арестом - Цензор.НЕТ 1344
показати весь коментар
04.05.2020 22:40 Відповісти
А еще похожих отпечатков пальцев миллионы, и стрелянные пули друг на друга ну очень похожи. Как эта экспертиза умеет их отличать - ума не приложу, тоже фейковая наверное.
показати весь коментар
04.05.2020 22:43 Відповісти
Врешь. Там нету отпечатков пальцев. От слова совсем. Одна экспертиза походки и "выключенный" включенный смартфон.
показати весь коментар
04.05.2020 22:45 Відповісти
И пуль нет, прикинь. Зато есть записи закладки бомбы и записи разведки перед этим, и экспертиза говорит по ним что это Антоненко, Кузьменко и Дугарь, вот так совпадение.
показати весь коментар
04.05.2020 22:53 Відповісти
Ты снова тупо врешь. Из 3х поведенческих экспертиз, проведенных полицией, 2 заявили, что на видео не она. Классный киллер, которого держат под домашним арестом.
показати весь коментар
04.05.2020 22:58 Відповісти
Ну да, на видео воможного подрывателя бомбы не она, потому что это Кузьменко, которая сидит в СИЗО, а на видео разведки камер наблюдения - Дугарь, которая под домашним арестом. Постарайся хотя бы вникнуть в суть дела, прежде чем пукать "афторитетным" мнением.
показати весь коментар
04.05.2020 23:00 Відповісти
Еще раз. Читай медленно и по буквам. Может дойдет. Нет никаких прямых доказательст. От слова СОВСЕМ. И они требуют немедленного суда. Если есть доказательства, то почему нет суда? Если нет доказательств, о почему они сидят? Если сам главный прокурор признал, что доказательств для суда нет?
показати весь коментар
04.05.2020 23:04 Відповісти
Представь себе, потому что идет следствие. Так бывает, когда ловят подозреваемых а потом еще проводят следственные действия, и сидят они даже годами - дела майдана или Ефремова стоит напоминать? Естественно, что подозреваемые если они виновны - будут требовать побыстрее передать дело в суд, чтобы не все доказательства были собраны и появился шанс спетлять, и при этом они будут всячески мешать следствию и не соглашаться ни на какие следственные действия. И подозреваемые по Шеремету именно так и делают, вот так совпадение. "Мы хотим чтобы дело побыстрее передали в суд - но будем всячески затягивать следствие".
показати весь коментар
04.05.2020 23:08 Відповісти
Вина Єфремова була відома! А в цьому випадку зовсім нема доказів. Тому її утримування є порушенням закону. Далі буде відповідальність посадових осіб.
показати весь коментар
04.05.2020 23:11 Відповісти
Снова тупо врешь. Дела и Ефремова и беркутни уже суды рассматривали по существу. Беркутню выхватили накануне оглашения приговора. Аж прокуроры устроили демарш. И они тоже требуют суда. Еще раз для лахтинского дебила -- Почему они сидят если сам главный прокурор признал, что доказательств для суда нет?
показати весь коментар
04.05.2020 23:15 Відповісти
И сколько перед этим они сидели в СИЗО?
Тебе еще раз повторяю - они сидят потому что они подозреваемые, по которым идёт следствие. Следствие закончится - дело передадут в суд. Следствие закончится когда будут собраны все доказательства. Сотрудничество со следствием ускоряет этот процесс, отказ - замедляет, все просто.
А если применять чудовищную по своей тупости логику, что дела должны сразу передаваться в суд - тогда надо освобождать и остальных, а не только активистов и волонтеров.
показати весь коментар
04.05.2020 23:19 Відповісти
А еще следствие должно быть непредвзятым и не подвергаться давлению со стороны власти. И пресс-конференция с участием министра МВД и президента сюда не вписывается НИКАК.
показати весь коментар
04.05.2020 23:28 Відповісти
Не знаю как у вас лахтинских дебилов, а у нас срок следствия в новом кодексе ограничен. И продлевать можно только раз или нужно отпускать. Они уже сидят незаконно. Это раз. И у нас, в отличие от вас дебилов, согласно Римского права, обвиняемые не должны доказывать свою невиновность, а обвинение должно доказать их вину. Ни на одном суде не было представлено доказательств их вины. Совсем. Еще раз -- По словам самого генпрокурора доказательств их вины нет. Это два. И вали, дебил, домой и сри там на здоровье сколько хочешь. Больше повторять не буду. Это три.
показати весь коментар
04.05.2020 23:32 Відповісти
Опять вранье
Якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого

Зачем вообще лезть в спор, если ты элементарно не компетентен?
показати весь коментар
05.05.2020 08:42 Відповісти
Врешь. Ты само поняло, что написало. Ты разницу не видишь между следствием и содержанием подследственного под стражей во время следствия? Причем без доказательств по признанию самого генпрокурора. Это во время самого процесса срок ограничен в полгода или год, но может быть продлен. А тут они уже сидят незаконно.
показати весь коментар
05.05.2020 10:22 Відповісти
Опять брехня, да что-ж такое
Строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати:
2) дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.
показати весь коментар
05.05.2020 10:31 Відповісти
Опять-же врешь. :Не больше 6 месяцев. При особо тяжких не дают домашнего ареста. Это раз. И должны быть основания и представлены доказательства для продления, а их по слова генпрокурора нет. Это два.
показати весь коментар
05.05.2020 18:04 Відповісти
Хватит передергивать, слова и факты. Рябошапка сказал что доказательств пока собрано недостаточно для передачи дела в судебное рассмотрение, но по его же словам их вполне достаточно для подозрения и дальнейшего досудебного следствия в отношении подозреваемых, что на данный момент как раз и проводится.
И при особо тяжких домашний арест возможен, почитай сначала УПК прежде чем умничать, если просто отгавкиваться с бараньим уперством "ты врешь" - это не устанавливает истину автоматически.
показати весь коментар
05.05.2020 18:28 Відповісти
".... Колишній Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що доказів у причетності підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета недостатньо.

Про це Рябошапка розповів в https://www.youtube.com/watch?v=pOkeQt6oTC0 інтерв'ю "Доказів для того, щоб почати переслідування, тобто повідомити про підозру було досить, але їх було недостатньо для того, щоб йти в суд з цією справою", - пояснив він.
Водночас ексгенпрокурор заявив, що його запросили на брифінг, де звинувачували підозрюваних у вбивстві Шеремета, за ініціативи міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

И еще раз -- Для первоначального ареста на 2 месяца он мог заявлять о подозрениях и т.д. и т.п. Но для продолжения ареста нужны новые конкретные доказательства, которых не было предоставлено совсем. Тем более, что результаты липовых экспертиз были полностью разгромлены в суде стороной защиты. Результаты биометрических исследований походки привлеченного МВД эксперта, прямо противоречат данным таких же исследований проведенных ранее группой экспертов Киевского института судебных экспертиз. Данные поведенческих экспертиз также. Результаты трех различных проведенных экспертиз роста отличаются на 15 см. !!! Версия следователей о МОН50 вообще не лезет ни в какие ворота. поражающие элементы с мины МОН-50, цилиндрической формы, которые при взрыве создают зону осколочного поражения. Ни на одном фото машины никаких следов этого характерного поражения нет, а при кустарном по версии следствия запрессовании поражающих элементов машина должна была напоминать сито.. Противоречащие биллингу экспертизы телефонов. "Она не в ходила в этот вечер в соцсети" -- это вообще не о чем, это бред. И прочее, прочее, прочее. Поэтому еще раз для упоротого --они сидят незаконно. И точка.
показати весь коментар
05.05.2020 18:57 Відповісти
Суд не визначив, що це Кузьменко, але ви вже її звинувачуєте! Виникає питання чому вам це потрібно?
показати весь коментар
04.05.2020 23:05 Відповісти
нет.кацапчик,про отпечатки в экспертизе не фигурируют ты как всегда пукнул в лужу хватит тут лапшу на уши вешать половину этих преступлений против активистов сами менты и организовывают вместе с фсб а потом цапів -відбувайлів шукають фотка розмита що не видно?
показати весь коментар
04.05.2020 22:47 Відповісти
Это ты пытаешься повесить лапшу на уши что экспертизы не такая, записи камеры не такие, а вот слова Дугарь и ее адвокатов - это истина в последней инстанции, которая вообще не требует проверок.
показати весь коментар
04.05.2020 22:52 Відповісти
есть презумпция невиновности,осел,а доказательств виновности собаков не насобирал.дошло?
показати весь коментар
04.05.2020 22:58 Відповісти
А еще есть соревновательность судебного процесса, и слова адвокатов сами по себе не являются доказательствами по делу. Экспертиза является, а слова "выфсеврети" - не являются. Вот так.
показати весь коментар
04.05.2020 23:01 Відповісти
экспертизу в студию
показати весь коментар
04.05.2020 23:05 Відповісти
А експертизи щодо її вини нема. Тому треба її відпускати.
показати весь коментар
04.05.2020 23:07 Відповісти
Дуже низька якість відео, тому повна ідентифікація неможлива. До того ж, ця експертиза нічого немговорить щодо її вини!
показати весь коментар
04.05.2020 23:01 Відповісти
Врешь. А другие экспертизы показали обратное. Есть доказательства - вперед и с песней в суд. Чего же власть боится суда? Экспертиза Зели , например,"показала" здесь повреждения от поражающих элементов МОН50. Ты их видишь? Нет? А они типа есть....
показати весь коментар
04.05.2020 22:43 Відповісти
Какие другие экспертизы - придуманные твоими фантазиями?
Про МОН-50 было известно еще в начале 2017 года, но какая разница если можно просто бездоказательно врать?
показати весь коментар
04.05.2020 22:45 Відповісти
Ты хоть в жизни раз видело, тело, повреждения от МОН50, что тут срешь фейки?
показати весь коментар
04.05.2020 22:46 Відповісти
А ты видело, или постишь фотки автомобиля после потушенного пожара и думаешь что на них будет видно поражающие элементы МОН-50?
https://ukranews.com/htmlsitemap/category/news/date/08.02.2017 08 ФЕВРАЛЯ 2017, СРЕДА Шеремет был убит противопехотной миной МОН-50, - полиция.
Еще вопросы будут? Или так и продолжишь прыгать от одной лжи к другой?
показати весь коментар
04.05.2020 22:51 Відповісти
Дебил лахтинский. Еще раз. Ты хоть в жизни раз видело, тело, повреждения от МОН50, что тут срешь фейки?
показати весь коментар
04.05.2020 22:55 Відповісти
Я так понимаю ты видело, и на глаз определило что сгоревшая машина, которая была взорвана из днища вверх - точно без использования МОН-50. А все экспертизы, даже за 2017 год - это все туфта, куда экспертам до авторитетного мнения тела, которое просто говорит "фейк выфсеврети"
показати весь коментар
04.05.2020 22:57 Відповісти
Еще раз для дебила. Ты хоть в жизни раз видело, тело, повреждения от МОН50, что тут срешь фейки? Не понимаешь, дебил, хоть в Гугле посмотри.
показати весь коментар
04.05.2020 22:59 Відповісти
Да посылай его сразу в спам, как только видишь. Это 100% тролль или скорее всего лахтинец.
показати весь коментар
04.05.2020 22:45 Відповісти
Я знаю. Но и другие дебилы смотрят.
показати весь коментар
04.05.2020 22:47 Відповісти
Ты им ничего не докажешь, особенно если они за деньги пишут. Я понимаю, что есть идейные поклонники НеЛоха и сними можно спорить, соглашаться или нет, но это обычные люди. А такие как этот - тролль или лахтинец.
Предлагаю подобных индивидумов сразу отправлять в спам.
показати весь коментар
04.05.2020 22:51 Відповісти
Дело об убийстве Шеремета: апелляционный суд оставил Дугарь под домашним арестом - Цензор.НЕТ 2810
показати весь коментар
04.05.2020 22:43 Відповісти
Жодного доказу, що вона проводила розвідку з визначеною метою нема. Тобто це є перевищенням повноважень поліції!
показати весь коментар
04.05.2020 22:45 Відповісти
Да какую разведку? Не было же Дугарь в Киеве в то время, и вообще она по ее словам до 2017 ни разу в столице не была. А, это ее вранье уже тоже было опровергнуто, ну с кем не бывает.
показати весь коментар
04.05.2020 22:48 Відповісти
Срешь тут бездоказательно фейками , служивое, исключительно ты.
показати весь коментар
04.05.2020 22:50 Відповісти
Не має значення була вона чи не була в Києві. Питання про те, що дахів вини її нема. Не завжди людина може говорити чому вона десь була. Зрозуміло? Але це не є доказом вини?
показати весь коментар
04.05.2020 22:55 Відповісти
русский, не лучше ли тебе переживать за здоровье твоего фюрера, который прячется в бункере?
показати весь коментар
04.05.2020 22:33 Відповісти
Ему не за это сребреники платят. Служивое не кусает руку кормящую.
показати весь коментар
04.05.2020 22:36 Відповісти
Хм, так и вас наверняка камеры много раз зафиксировали и даже с телефоном и что? Вас уже можно судить за изнасилования? Мотив, орудие и возможность у вас, наверняка, имелись.
показати весь коментар
04.05.2020 22:36 Відповісти
Как же так, у Дугарь ведь "железное" алиби - она в это время не была в Киеве? Неужели такое возможно, что она соврала?
показати весь коментар
04.05.2020 22:38 Відповісти
русский, а когда у вас посадят Гиркина за теракты и убийствa на территории другого государства?
показати весь коментар
04.05.2020 22:41 Відповісти
Иксперд? Такой же как ты?
показати весь коментар
04.05.2020 22:43 Відповісти
Дело об убийстве Шеремета: апелляционный суд оставил Дугарь под домашним арестом - Цензор.НЕТ 8907
показати весь коментар
04.05.2020 22:29 Відповісти
...И было, как водится, у старика три сына. Двое молодцев, а третий - зеленский.
показати весь коментар
04.05.2020 22:25 Відповісти
Там и папа не лучше.
показати весь коментар
04.05.2020 22:28 Відповісти
Добре, що цій владі малоросів не довго залишилося.
показати весь коментар
04.05.2020 22:26 Відповісти
Дело об убийстве Шеремета: апелляционный суд оставил Дугарь под домашним арестом - Цензор.НЕТ 4380
показати весь коментар
04.05.2020 22:27 Відповісти
Дело об убийстве Шеремета: апелляционный суд оставил Дугарь под домашним арестом - Цензор.НЕТ 7548
показати весь коментар
04.05.2020 22:29 Відповісти
Беркутам и сепарюгам - волю, волонтёрам и воинам - тюрьму. Мрази зелёные.
показати весь коментар
04.05.2020 22:30 Відповісти
Наскільки відомо, то доказів у цій справі нема. Тоді виникає питання про те, свому не відпускають підозрюваних? Все просто пояснюється, якщо побачити непрофесійність суду та наявність політичного проросійського замовлення!
показати весь коментар
04.05.2020 22:39 Відповісти
Хочется верить, что все гандоны, которые прямо или косвенно принимали участие в этом позорном судилище, получат все что заслужили.
показати весь коментар
04.05.2020 22:47 Відповісти
В самом худшем случае они просто сбегут в Россию. Там и так уже дохрена беркутовцев.
показати весь коментар
04.05.2020 22:54 Відповісти
Дело об убийстве Шеремета: апелляционный суд оставил Дугарь под домашним арестом - Цензор.НЕТ 221
показати весь коментар
04.05.2020 22:54 Відповісти
Они думают. что если долго сливать будут, то все забудут- дебилы!
показати весь коментар
04.05.2020 22:58 Відповісти
Зеленые потуги продолжаются
показати весь коментар
04.05.2020 23:03 Відповісти
всем адекватным людям давно понятно что в деле по убитому шеремету все шито белыми нитками. только членограя и его шоблу собаков одел на кукен - квакен. интересно, что будет трындеть любитель видосиков, телепузик бубочка по этому поводу?)))))
классно авакян опустил членограя перед всей страной. интересно , что такое презумпция невиновности гидрант знает?))))) так что авакян самоотверженно топит рейтинг гидранта )))
верной дорогой идете товарищи, прямо к внеочередным))))
показати весь коментар
04.05.2020 23:04 Відповісти
А где плакат Я провожу разведку! Под это обвинение можно подвести любого прохожего на улице.
Аваков обосрался по полной с делом Шеремета, поэтому и втянул и Зеленского на ту позорную пресс-конференцию, чтобы не тонуть одному.
показати весь коментар
04.05.2020 23:08 Відповісти
Так зачем она видеокамеры фотографировала возле дома Шеремета?
показати весь коментар
04.05.2020 23:22 Відповісти
В тему анекдот з 80-х.
Комісія.
- Так, діду, надійшов сигнал, що ти гониш самогонку.
- Ні, самогонку не гоню.
- А от цей апарат самогонний твій?
- Мій, а самогонку я не варю.
- Як це не варю, апарат є - все, будеш відповідати перед законом. Стаття 158, до трьох років можеш сісти.
- Ну, якщо судити будете, то судіть ще і за згвалтування.
- Ага, так ти ще й когось згвалтував?
- Ні, але апарат є...
показати весь коментар
04.05.2020 23:26 Відповісти
Дело об убийстве Шеремета: апелляционный суд оставил Дугарь под домашним арестом - Цензор.НЕТ 9296
показати весь коментар
04.05.2020 23:29 Відповісти
Скорее всего будут сидеть,причем похоже заслуженно.
показати весь коментар
05.05.2020 13:32 Відповісти
 
 