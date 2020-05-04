Справа про вбивство Шеремета: апеляційний суд залишив Дугарь під домашнім арештом
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду 4 травня розглянула апеляційну скаргу на запобіжний захід Яни Дугарь.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.
"За результатами апеляційного розгляду постанову слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 2 квітня 2020 залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту - без задоволення", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.
Печерський районний суд міста Києва 2 квітня задовольнив клопотання прокуратури і продовжив Яні Дугар запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 22:00 до 06:00 з забороною покидати місце свого проживання за певною адресою до 31 травня 2020 року включно.
Или в фотошопе.
https://fakty.com.ua/ru/ukraine/20200212-sprava-sheremeta-ekspertyza-pokazala-shho-zhinka-na-video-i-dugar-odna-osoba/ Дело Шеремета: экспертиза показала, что женщина на видео и Дугарь - одно лицо
Рябошапка признал что доказательств пока недостаточно для передачи дела в суд, а вот для задержания и дальнейшего следствия - аж бегом. Ну для тебя соврать - ничего непривычного.
Тебе еще раз повторяю - они сидят потому что они подозреваемые, по которым идёт следствие. Следствие закончится - дело передадут в суд. Следствие закончится когда будут собраны все доказательства. Сотрудничество со следствием ускоряет этот процесс, отказ - замедляет, все просто.
А если применять чудовищную по своей тупости логику, что дела должны сразу передаваться в суд - тогда надо освобождать и остальных, а не только активистов и волонтеров.
Якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого
Зачем вообще лезть в спор, если ты элементарно не компетентен?
Строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати:
2) дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.
И при особо тяжких домашний арест возможен, почитай сначала УПК прежде чем умничать, если просто отгавкиваться с бараньим уперством "ты врешь" - это не устанавливает истину автоматически.
Про це Рябошапка розповів в https://www.youtube.com/watch?v=pOkeQt6oTC0 інтерв'ю "Доказів для того, щоб почати переслідування, тобто повідомити про підозру було досить, але їх було недостатньо для того, щоб йти в суд з цією справою", - пояснив він.
Водночас ексгенпрокурор заявив, що його запросили на брифінг, де звинувачували підозрюваних у вбивстві Шеремета, за ініціативи міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
И еще раз -- Для первоначального ареста на 2 месяца он мог заявлять о подозрениях и т.д. и т.п. Но для продолжения ареста нужны новые конкретные доказательства, которых не было предоставлено совсем. Тем более, что результаты липовых экспертиз были полностью разгромлены в суде стороной защиты. Результаты биометрических исследований походки привлеченного МВД эксперта, прямо противоречат данным таких же исследований проведенных ранее группой экспертов Киевского института судебных экспертиз. Данные поведенческих экспертиз также. Результаты трех различных проведенных экспертиз роста отличаются на 15 см. !!! Версия следователей о МОН50 вообще не лезет ни в какие ворота. поражающие элементы с мины МОН-50, цилиндрической формы, которые при взрыве создают зону осколочного поражения. Ни на одном фото машины никаких следов этого характерного поражения нет, а при кустарном по версии следствия запрессовании поражающих элементов машина должна была напоминать сито.. Противоречащие биллингу экспертизы телефонов. "Она не в ходила в этот вечер в соцсети" -- это вообще не о чем, это бред. И прочее, прочее, прочее. Поэтому еще раз для упоротого --они сидят незаконно. И точка.
Про МОН-50 было известно еще в начале 2017 года, но какая разница если можно просто бездоказательно врать?
https://ukranews.com/htmlsitemap/category/news/date/08.02.2017 08 ФЕВРАЛЯ 2017, СРЕДА Шеремет был убит противопехотной миной МОН-50, - полиция.
Еще вопросы будут? Или так и продолжишь прыгать от одной лжи к другой?
