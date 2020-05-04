Справа про вбивство Шеремета: апеляційний суд залишив Дугарь під домашнім арештом

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду 4 травня розглянула апеляційну скаргу на запобіжний захід Яни Дугарь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"За результатами апеляційного розгляду постанову слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 2 квітня 2020 залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту - без задоволення", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.

Печерський районний суд міста Києва 2 квітня задовольнив клопотання прокуратури і продовжив Яні Дугар запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 22:00 до 06:00 з забороною покидати місце свого проживання за певною адресою до 31 травня 2020 року включно.