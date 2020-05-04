РУС
Новости Убийство Шеремета
2 507 74

Дело об убийстве Шеремета: апелляционный суд оставил Дугарь под домашним арестом

Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда 4 мая рассмотрела апелляционную жалобу на меру пресечения Яны Дугарь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 2 апреля 2020 оставлено без изменений, апелляционную жалоба стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Печерский районный суд города Киева 2 апреля удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил Яне Дугарь меру пресечения в виде домашнего ареста с 22:00 до 06:00 с запретом покидать место своего проживания по определенному адресу до 31 мая 2020 года включительно.

Автор: 

Топ комментарии
+15
русский, а когда у вас посадят Гиркина за теракты и убийствa на территории другого государства?
04.05.2020 22:41 Ответить
04.05.2020 22:41 Ответить
+14
русский, не лучше ли тебе переживать за здоровье твоего фюрера, который прячется в бункере?
04.05.2020 22:33 Ответить
04.05.2020 22:33 Ответить
+12
А таке стане коли-небудь можливим?

Дело об убийстве Шеремета: апелляционный суд оставил Дугарь под домашним арестом - Цензор.НЕТ 7783
04.05.2020 22:23 Ответить
04.05.2020 22:23 Ответить
Комментировать
Правила форума Совет форумчан
А таке стане коли-небудь можливим?

Дело об убийстве Шеремета: апелляционный суд оставил Дугарь под домашним арестом - Цензор.НЕТ 7783
04.05.2020 22:23 Ответить
04.05.2020 22:23 Ответить
В параллельной вселенной.
Или в фотошопе.
04.05.2020 22:30 Ответить
04.05.2020 22:30 Ответить
Саакошвили явно месяц ничего не ел
04.05.2020 23:23 Ответить
04.05.2020 23:23 Ответить
Доказательств для суда нет., но бубочка патриотов боится. Значит будут сидеть.
04.05.2020 22:25 Ответить
04.05.2020 22:25 Ответить
Естественно. Разве можно считать доказательством видеозапись, если экспертиза говорит что на ней - Дугарь? Доказательства - это когда что-то говорит адвокат или друг Дугарь, а экспертиза - не.
04.05.2020 22:28 Ответить
04.05.2020 22:28 Ответить
Врешь. Нету там доказательств, Рябошапка сам признал. Они требуют над собой скорейшего суда. Но их почти полгода держат в подвешенном состоянии.
04.05.2020 22:31 Ответить
04.05.2020 22:31 Ответить
Аж целых полгода по подозрению в умышленном убийстве журналиста группой лиц, ничего себе. Ну по таким делам никто долго не сидит - 2 месяца и сразу суд.

https://fakty.com.ua/ru/ukraine/20200212-sprava-sheremeta-ekspertyza-pokazala-shho-zhinka-na-video-i-dugar-odna-osoba/ Дело Шеремета: экспертиза показала, что женщина на видео и Дугарь - одно лицо

Рябошапка признал что доказательств пока недостаточно для передачи дела в суд, а вот для задержания и дальнейшего следствия - аж бегом. Ну для тебя соврать - ничего непривычного.
04.05.2020 22:36 Ответить
04.05.2020 22:36 Ответить
фото с камеры очень размытая у Дугарь достаточно типичная внешность похожих лиц тысячи - это фейковая экспертиза и вообще хватит тут гадить .кацап сраный
Дело об убийстве Шеремета: апелляционный суд оставил Дугарь под домашним арестом - Цензор.НЕТ 1344
04.05.2020 22:40 Ответить
04.05.2020 22:40 Ответить
А еще похожих отпечатков пальцев миллионы, и стрелянные пули друг на друга ну очень похожи. Как эта экспертиза умеет их отличать - ума не приложу, тоже фейковая наверное.
показать весь комментарий
04.05.2020 22:43 Ответить
Врешь. Там нету отпечатков пальцев. От слова совсем. Одна экспертиза походки и "выключенный" включенный смартфон.
показать весь комментарий
04.05.2020 22:45 Ответить
И пуль нет, прикинь. Зато есть записи закладки бомбы и записи разведки перед этим, и экспертиза говорит по ним что это Антоненко, Кузьменко и Дугарь, вот так совпадение.
показать весь комментарий
04.05.2020 22:53 Ответить
Ты снова тупо врешь. Из 3х поведенческих экспертиз, проведенных полицией, 2 заявили, что на видео не она. Классный киллер, которого держат под домашним арестом.
показать весь комментарий
04.05.2020 22:58 Ответить
Ну да, на видео воможного подрывателя бомбы не она, потому что это Кузьменко, которая сидит в СИЗО, а на видео разведки камер наблюдения - Дугарь, которая под домашним арестом. Постарайся хотя бы вникнуть в суть дела, прежде чем пукать "афторитетным" мнением.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:00 Ответить
Еще раз. Читай медленно и по буквам. Может дойдет. Нет никаких прямых доказательст. От слова СОВСЕМ. И они требуют немедленного суда. Если есть доказательства, то почему нет суда? Если нет доказательств, о почему они сидят? Если сам главный прокурор признал, что доказательств для суда нет?
показать весь комментарий
04.05.2020 23:04 Ответить
Представь себе, потому что идет следствие. Так бывает, когда ловят подозреваемых а потом еще проводят следственные действия, и сидят они даже годами - дела майдана или Ефремова стоит напоминать? Естественно, что подозреваемые если они виновны - будут требовать побыстрее передать дело в суд, чтобы не все доказательства были собраны и появился шанс спетлять, и при этом они будут всячески мешать следствию и не соглашаться ни на какие следственные действия. И подозреваемые по Шеремету именно так и делают, вот так совпадение. "Мы хотим чтобы дело побыстрее передали в суд - но будем всячески затягивать следствие".
показать весь комментарий
04.05.2020 23:08 Ответить
Вина Єфремова була відома! А в цьому випадку зовсім нема доказів. Тому її утримування є порушенням закону. Далі буде відповідальність посадових осіб.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:11 Ответить
Снова тупо врешь. Дела и Ефремова и беркутни уже суды рассматривали по существу. Беркутню выхватили накануне оглашения приговора. Аж прокуроры устроили демарш. И они тоже требуют суда. Еще раз для лахтинского дебила -- Почему они сидят если сам главный прокурор признал, что доказательств для суда нет?
показать весь комментарий
04.05.2020 23:15 Ответить
И сколько перед этим они сидели в СИЗО?
Тебе еще раз повторяю - они сидят потому что они подозреваемые, по которым идёт следствие. Следствие закончится - дело передадут в суд. Следствие закончится когда будут собраны все доказательства. Сотрудничество со следствием ускоряет этот процесс, отказ - замедляет, все просто.
А если применять чудовищную по своей тупости логику, что дела должны сразу передаваться в суд - тогда надо освобождать и остальных, а не только активистов и волонтеров.
04.05.2020 23:19 Ответить
04.05.2020 23:19 Ответить
А еще следствие должно быть непредвзятым и не подвергаться давлению со стороны власти. И пресс-конференция с участием министра МВД и президента сюда не вписывается НИКАК.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:28 Ответить
Не знаю как у вас лахтинских дебилов, а у нас срок следствия в новом кодексе ограничен. И продлевать можно только раз или нужно отпускать. Они уже сидят незаконно. Это раз. И у нас, в отличие от вас дебилов, согласно Римского права, обвиняемые не должны доказывать свою невиновность, а обвинение должно доказать их вину. Ни на одном суде не было представлено доказательств их вины. Совсем. Еще раз -- По словам самого генпрокурора доказательств их вины нет. Это два. И вали, дебил, домой и сри там на здоровье сколько хочешь. Больше повторять не буду. Это три.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:32 Ответить
Опять вранье
Якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого

Зачем вообще лезть в спор, если ты элементарно не компетентен?
показать весь комментарий
05.05.2020 08:42 Ответить
Врешь. Ты само поняло, что написало. Ты разницу не видишь между следствием и содержанием подследственного под стражей во время следствия? Причем без доказательств по признанию самого генпрокурора. Это во время самого процесса срок ограничен в полгода или год, но может быть продлен. А тут они уже сидят незаконно.
показать весь комментарий
05.05.2020 10:22 Ответить
Опять брехня, да что-ж такое
Строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати:
2) дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.
показать весь комментарий
05.05.2020 10:31 Ответить
Опять-же врешь. :Не больше 6 месяцев. При особо тяжких не дают домашнего ареста. Это раз. И должны быть основания и представлены доказательства для продления, а их по слова генпрокурора нет. Это два.
показать весь комментарий
05.05.2020 18:04 Ответить
Хватит передергивать, слова и факты. Рябошапка сказал что доказательств пока собрано недостаточно для передачи дела в судебное рассмотрение, но по его же словам их вполне достаточно для подозрения и дальнейшего досудебного следствия в отношении подозреваемых, что на данный момент как раз и проводится.
И при особо тяжких домашний арест возможен, почитай сначала УПК прежде чем умничать, если просто отгавкиваться с бараньим уперством "ты врешь" - это не устанавливает истину автоматически.
показать весь комментарий
05.05.2020 18:28 Ответить
".... Колишній Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що доказів у причетності підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета недостатньо.

Про це Рябошапка розповів в https://www.youtube.com/watch?v=pOkeQt6oTC0 інтерв'ю "Доказів для того, щоб почати переслідування, тобто повідомити про підозру було досить, але їх було недостатньо для того, щоб йти в суд з цією справою", - пояснив він.
Водночас ексгенпрокурор заявив, що його запросили на брифінг, де звинувачували підозрюваних у вбивстві Шеремета, за ініціативи міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

И еще раз -- Для первоначального ареста на 2 месяца он мог заявлять о подозрениях и т.д. и т.п. Но для продолжения ареста нужны новые конкретные доказательства, которых не было предоставлено совсем. Тем более, что результаты липовых экспертиз были полностью разгромлены в суде стороной защиты. Результаты биометрических исследований походки привлеченного МВД эксперта, прямо противоречат данным таких же исследований проведенных ранее группой экспертов Киевского института судебных экспертиз. Данные поведенческих экспертиз также. Результаты трех различных проведенных экспертиз роста отличаются на 15 см. !!! Версия следователей о МОН50 вообще не лезет ни в какие ворота. поражающие элементы с мины МОН-50, цилиндрической формы, которые при взрыве создают зону осколочного поражения. Ни на одном фото машины никаких следов этого характерного поражения нет, а при кустарном по версии следствия запрессовании поражающих элементов машина должна была напоминать сито.. Противоречащие биллингу экспертизы телефонов. "Она не в ходила в этот вечер в соцсети" -- это вообще не о чем, это бред. И прочее, прочее, прочее. Поэтому еще раз для упоротого --они сидят незаконно. И точка.
показать весь комментарий
05.05.2020 18:57 Ответить
Суд не визначив, що це Кузьменко, але ви вже її звинувачуєте! Виникає питання чому вам це потрібно?
показать весь комментарий
04.05.2020 23:05 Ответить
нет.кацапчик,про отпечатки в экспертизе не фигурируют ты как всегда пукнул в лужу хватит тут лапшу на уши вешать половину этих преступлений против активистов сами менты и организовывают вместе с фсб а потом цапів -відбувайлів шукають фотка розмита що не видно?
показать весь комментарий
04.05.2020 22:47 Ответить
Это ты пытаешься повесить лапшу на уши что экспертизы не такая, записи камеры не такие, а вот слова Дугарь и ее адвокатов - это истина в последней инстанции, которая вообще не требует проверок.
показать весь комментарий
04.05.2020 22:52 Ответить
есть презумпция невиновности,осел,а доказательств виновности собаков не насобирал.дошло?
показать весь комментарий
04.05.2020 22:58 Ответить
А еще есть соревновательность судебного процесса, и слова адвокатов сами по себе не являются доказательствами по делу. Экспертиза является, а слова "выфсеврети" - не являются. Вот так.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:01 Ответить
экспертизу в студию
показать весь комментарий
04.05.2020 23:05 Ответить
А експертизи щодо її вини нема. Тому треба її відпускати.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:07 Ответить
Дуже низька якість відео, тому повна ідентифікація неможлива. До того ж, ця експертиза нічого немговорить щодо її вини!
показать весь комментарий
04.05.2020 23:01 Ответить
Врешь. А другие экспертизы показали обратное. Есть доказательства - вперед и с песней в суд. Чего же власть боится суда? Экспертиза Зели , например,"показала" здесь повреждения от поражающих элементов МОН50. Ты их видишь? Нет? А они типа есть....
показать весь комментарий
04.05.2020 22:43 Ответить
Какие другие экспертизы - придуманные твоими фантазиями?
Про МОН-50 было известно еще в начале 2017 года, но какая разница если можно просто бездоказательно врать?
показать весь комментарий
04.05.2020 22:45 Ответить
Ты хоть в жизни раз видело, тело, повреждения от МОН50, что тут срешь фейки?
показать весь комментарий
04.05.2020 22:46 Ответить
А ты видело, или постишь фотки автомобиля после потушенного пожара и думаешь что на них будет видно поражающие элементы МОН-50?
https://ukranews.com/htmlsitemap/category/news/date/08.02.2017 08 ФЕВРАЛЯ 2017, СРЕДА Шеремет был убит противопехотной миной МОН-50, - полиция.
Еще вопросы будут? Или так и продолжишь прыгать от одной лжи к другой?
показать весь комментарий
04.05.2020 22:51 Ответить
Дебил лахтинский. Еще раз. Ты хоть в жизни раз видело, тело, повреждения от МОН50, что тут срешь фейки?
показать весь комментарий
04.05.2020 22:55 Ответить
Я так понимаю ты видело, и на глаз определило что сгоревшая машина, которая была взорвана из днища вверх - точно без использования МОН-50. А все экспертизы, даже за 2017 год - это все туфта, куда экспертам до авторитетного мнения тела, которое просто говорит "фейк выфсеврети"
показать весь комментарий
04.05.2020 22:57 Ответить
Еще раз для дебила. Ты хоть в жизни раз видело, тело, повреждения от МОН50, что тут срешь фейки? Не понимаешь, дебил, хоть в Гугле посмотри.
показать весь комментарий
04.05.2020 22:59 Ответить
Да посылай его сразу в спам, как только видишь. Это 100% тролль или скорее всего лахтинец.
показать весь комментарий
04.05.2020 22:45 Ответить
Я знаю. Но и другие дебилы смотрят.
показать весь комментарий
04.05.2020 22:47 Ответить
Ты им ничего не докажешь, особенно если они за деньги пишут. Я понимаю, что есть идейные поклонники НеЛоха и сними можно спорить, соглашаться или нет, но это обычные люди. А такие как этот - тролль или лахтинец.
Предлагаю подобных индивидумов сразу отправлять в спам.
показать весь комментарий
04.05.2020 22:51 Ответить
Дело об убийстве Шеремета: апелляционный суд оставил Дугарь под домашним арестом - Цензор.НЕТ 2810
показать весь комментарий
04.05.2020 22:43 Ответить
Жодного доказу, що вона проводила розвідку з визначеною метою нема. Тобто це є перевищенням повноважень поліції!
показать весь комментарий
04.05.2020 22:45 Ответить
Да какую разведку? Не было же Дугарь в Киеве в то время, и вообще она по ее словам до 2017 ни разу в столице не была. А, это ее вранье уже тоже было опровергнуто, ну с кем не бывает.
показать весь комментарий
04.05.2020 22:48 Ответить
Срешь тут бездоказательно фейками , служивое, исключительно ты.
показать весь комментарий
04.05.2020 22:50 Ответить
Не має значення була вона чи не була в Києві. Питання про те, що дахів вини її нема. Не завжди людина може говорити чому вона десь була. Зрозуміло? Але це не є доказом вини?
показать весь комментарий
04.05.2020 22:55 Ответить
русский, не лучше ли тебе переживать за здоровье твоего фюрера, который прячется в бункере?
показать весь комментарий
04.05.2020 22:33 Ответить
Ему не за это сребреники платят. Служивое не кусает руку кормящую.
показать весь комментарий
04.05.2020 22:36 Ответить
Хм, так и вас наверняка камеры много раз зафиксировали и даже с телефоном и что? Вас уже можно судить за изнасилования? Мотив, орудие и возможность у вас, наверняка, имелись.
показать весь комментарий
04.05.2020 22:36 Ответить
Как же так, у Дугарь ведь "железное" алиби - она в это время не была в Киеве? Неужели такое возможно, что она соврала?
показать весь комментарий
04.05.2020 22:38 Ответить
русский, а когда у вас посадят Гиркина за теракты и убийствa на территории другого государства?
показать весь комментарий
04.05.2020 22:41 Ответить
Иксперд? Такой же как ты?
показать весь комментарий
04.05.2020 22:43 Ответить
Дело об убийстве Шеремета: апелляционный суд оставил Дугарь под домашним арестом - Цензор.НЕТ 8907
показать весь комментарий
04.05.2020 22:29 Ответить
...И было, как водится, у старика три сына. Двое молодцев, а третий - зеленский.
показать весь комментарий
04.05.2020 22:25 Ответить
Там и папа не лучше.
показать весь комментарий
04.05.2020 22:28 Ответить
Добре, що цій владі малоросів не довго залишилося.
показать весь комментарий
04.05.2020 22:26 Ответить
Дело об убийстве Шеремета: апелляционный суд оставил Дугарь под домашним арестом - Цензор.НЕТ 4380
показать весь комментарий
04.05.2020 22:27 Ответить
Дело об убийстве Шеремета: апелляционный суд оставил Дугарь под домашним арестом - Цензор.НЕТ 7548
показать весь комментарий
04.05.2020 22:29 Ответить
Беркутам и сепарюгам - волю, волонтёрам и воинам - тюрьму. Мрази зелёные.
показать весь комментарий
04.05.2020 22:30 Ответить
Наскільки відомо, то доказів у цій справі нема. Тоді виникає питання про те, свому не відпускають підозрюваних? Все просто пояснюється, якщо побачити непрофесійність суду та наявність політичного проросійського замовлення!
показать весь комментарий
04.05.2020 22:39 Ответить
Хочется верить, что все гандоны, которые прямо или косвенно принимали участие в этом позорном судилище, получат все что заслужили.
показать весь комментарий
04.05.2020 22:47 Ответить
В самом худшем случае они просто сбегут в Россию. Там и так уже дохрена беркутовцев.
показать весь комментарий
04.05.2020 22:54 Ответить
Дело об убийстве Шеремета: апелляционный суд оставил Дугарь под домашним арестом - Цензор.НЕТ 221
показать весь комментарий
04.05.2020 22:54 Ответить
Они думают. что если долго сливать будут, то все забудут- дебилы!
показать весь комментарий
04.05.2020 22:58 Ответить
Зеленые потуги продолжаются
показать весь комментарий
04.05.2020 23:03 Ответить
всем адекватным людям давно понятно что в деле по убитому шеремету все шито белыми нитками. только членограя и его шоблу собаков одел на кукен - квакен. интересно, что будет трындеть любитель видосиков, телепузик бубочка по этому поводу?)))))
классно авакян опустил членограя перед всей страной. интересно , что такое презумпция невиновности гидрант знает?))))) так что авакян самоотверженно топит рейтинг гидранта )))
верной дорогой идете товарищи, прямо к внеочередным))))
показать весь комментарий
04.05.2020 23:04 Ответить
А где плакат Я провожу разведку! Под это обвинение можно подвести любого прохожего на улице.
Аваков обосрался по полной с делом Шеремета, поэтому и втянул и Зеленского на ту позорную пресс-конференцию, чтобы не тонуть одному.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:08 Ответить
Так зачем она видеокамеры фотографировала возле дома Шеремета?
показать весь комментарий
04.05.2020 23:22 Ответить
В тему анекдот з 80-х.
Комісія.
- Так, діду, надійшов сигнал, що ти гониш самогонку.
- Ні, самогонку не гоню.
- А от цей апарат самогонний твій?
- Мій, а самогонку я не варю.
- Як це не варю, апарат є - все, будеш відповідати перед законом. Стаття 158, до трьох років можеш сісти.
- Ну, якщо судити будете, то судіть ще і за згвалтування.
- Ага, так ти ще й когось згвалтував?
- Ні, але апарат є...
показать весь комментарий
04.05.2020 23:26 Ответить
Дело об убийстве Шеремета: апелляционный суд оставил Дугарь под домашним арестом - Цензор.НЕТ 9296
показать весь комментарий
04.05.2020 23:29 Ответить
Скорее всего будут сидеть,причем похоже заслуженно.
показать весь комментарий
05.05.2020 13:32 Ответить
 
 