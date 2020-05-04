Дело об убийстве Шеремета: апелляционный суд оставил Дугарь под домашним арестом
Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда 4 мая рассмотрела апелляционную жалобу на меру пресечения Яны Дугарь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.
"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 2 апреля 2020 оставлено без изменений, апелляционную жалоба стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Печерский районный суд города Киева 2 апреля удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил Яне Дугарь меру пресечения в виде домашнего ареста с 22:00 до 06:00 с запретом покидать место своего проживания по определенному адресу до 31 мая 2020 года включительно.
Или в фотошопе.
https://fakty.com.ua/ru/ukraine/20200212-sprava-sheremeta-ekspertyza-pokazala-shho-zhinka-na-video-i-dugar-odna-osoba/ Дело Шеремета: экспертиза показала, что женщина на видео и Дугарь - одно лицо
Рябошапка признал что доказательств пока недостаточно для передачи дела в суд, а вот для задержания и дальнейшего следствия - аж бегом. Ну для тебя соврать - ничего непривычного.
Тебе еще раз повторяю - они сидят потому что они подозреваемые, по которым идёт следствие. Следствие закончится - дело передадут в суд. Следствие закончится когда будут собраны все доказательства. Сотрудничество со следствием ускоряет этот процесс, отказ - замедляет, все просто.
А если применять чудовищную по своей тупости логику, что дела должны сразу передаваться в суд - тогда надо освобождать и остальных, а не только активистов и волонтеров.
Якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого
Зачем вообще лезть в спор, если ты элементарно не компетентен?
Строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати:
2) дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.
И при особо тяжких домашний арест возможен, почитай сначала УПК прежде чем умничать, если просто отгавкиваться с бараньим уперством "ты врешь" - это не устанавливает истину автоматически.
Про це Рябошапка розповів в https://www.youtube.com/watch?v=pOkeQt6oTC0 інтерв'ю "Доказів для того, щоб почати переслідування, тобто повідомити про підозру було досить, але їх було недостатньо для того, щоб йти в суд з цією справою", - пояснив він.
Водночас ексгенпрокурор заявив, що його запросили на брифінг, де звинувачували підозрюваних у вбивстві Шеремета, за ініціативи міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
И еще раз -- Для первоначального ареста на 2 месяца он мог заявлять о подозрениях и т.д. и т.п. Но для продолжения ареста нужны новые конкретные доказательства, которых не было предоставлено совсем. Тем более, что результаты липовых экспертиз были полностью разгромлены в суде стороной защиты. Результаты биометрических исследований походки привлеченного МВД эксперта, прямо противоречат данным таких же исследований проведенных ранее группой экспертов Киевского института судебных экспертиз. Данные поведенческих экспертиз также. Результаты трех различных проведенных экспертиз роста отличаются на 15 см. !!! Версия следователей о МОН50 вообще не лезет ни в какие ворота. поражающие элементы с мины МОН-50, цилиндрической формы, которые при взрыве создают зону осколочного поражения. Ни на одном фото машины никаких следов этого характерного поражения нет, а при кустарном по версии следствия запрессовании поражающих элементов машина должна была напоминать сито.. Противоречащие биллингу экспертизы телефонов. "Она не в ходила в этот вечер в соцсети" -- это вообще не о чем, это бред. И прочее, прочее, прочее. Поэтому еще раз для упоротого --они сидят незаконно. И точка.
Про МОН-50 было известно еще в начале 2017 года, но какая разница если можно просто бездоказательно врать?
https://ukranews.com/htmlsitemap/category/news/date/08.02.2017 08 ФЕВРАЛЯ 2017, СРЕДА Шеремет был убит противопехотной миной МОН-50, - полиция.
Еще вопросы будут? Или так и продолжишь прыгать от одной лжи к другой?
Предлагаю подобных индивидумов сразу отправлять в спам.
классно авакян опустил членограя перед всей страной. интересно , что такое презумпция невиновности гидрант знает?))))) так что авакян самоотверженно топит рейтинг гидранта )))
верной дорогой идете товарищи, прямо к внеочередным))))
Аваков обосрался по полной с делом Шеремета, поэтому и втянул и Зеленского на ту позорную пресс-конференцию, чтобы не тонуть одному.
Комісія.
- Так, діду, надійшов сигнал, що ти гониш самогонку.
- Ні, самогонку не гоню.
- А от цей апарат самогонний твій?
- Мій, а самогонку я не варю.
- Як це не варю, апарат є - все, будеш відповідати перед законом. Стаття 158, до трьох років можеш сісти.
- Ну, якщо судити будете, то судіть ще і за згвалтування.
- Ага, так ти ще й когось згвалтував?
- Ні, але апарат є...