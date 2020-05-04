Дело об убийстве Шеремета: апелляционный суд оставил Дугарь под домашним арестом

Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда 4 мая рассмотрела апелляционную жалобу на меру пресечения Яны Дугарь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 2 апреля 2020 оставлено без изменений, апелляционную жалоба стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Доказательств по делу Шеремета было достаточно для преследования, но недостаточно для суда. Меня пригласили на брифинг по инициативе министра МВД", - Рябошапка. ВИДЕО

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Печерский районный суд города Киева 2 апреля удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил Яне Дугарь меру пресечения в виде домашнего ареста с 22:00 до 06:00 с запретом покидать место своего проживания по определенному адресу до 31 мая 2020 года включительно.