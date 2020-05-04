Передумов для дострокових виборів у Раду немає, - Разумков

Для дострокових парламентських виборів немає передумов, заявляє голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Станом на сьогодні немає жодної передумови, щоб дострокові парламентські вибори відбулися. Є коаліція, або в даному випадку фракція, яка діє на правах коаліції - монобільшість "Слуга народу". Є термін - рік так званого імунітету для Верховної Ради України" - сказав Разумков у понеділок увечері в ефірі телеканалу "Україна-24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Спікер підкреслив, що перелік підстав, виходячи з яких президент може розпустити Верховну Раду, чітко виписаний у Конституції і немає жодної позиції, яка б відповідала цим вимогам.

