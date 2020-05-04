Передумов для дострокових виборів у Раду немає, - Разумков
Для дострокових парламентських виборів немає передумов, заявляє голова Верховної Ради Дмитро Разумков.
"Станом на сьогодні немає жодної передумови, щоб дострокові парламентські вибори відбулися. Є коаліція, або в даному випадку фракція, яка діє на правах коаліції - монобільшість "Слуга народу". Є термін - рік так званого імунітету для Верховної Ради України" - сказав Разумков у понеділок увечері в ефірі телеканалу "Україна-24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Спікер підкреслив, що перелік підстав, виходячи з яких президент може розпустити Верховну Раду, чітко виписаний у Конституції і немає жодної позиції, яка б відповідала цим вимогам.
Вытатуируй у себя на лбу и почаще смотрись в зеркало: "Первый признак кацапа - назвать беларуса бульбой".
Или это уже у вас мантра такая, что все, кто срать хотел на твоего Святого Пэтра Рошенко - все агенты Крымля?
просто прокацапские ублюдки.
2 січня 2008
"Мы будем продолжать мораторий (на продажу земли), пока мы не сделаем нормальное законодательное обеспечение этого процесса и не построим нормальный рынок", - заявила Тимошенко, подчеркнув при этом, что срок моратория зависит от того, насколько быстро парламент сможет принять законы, касающиеся формирования рынка земли.
"Это зависит от парламента. Правительство все законопроекты подаст, и все будет делать, как следует", - подчеркнула она.
Даже в этом случае, где подтверждение слов предыдущего писателя - цитирую:
"Первой предложила рынок земли в Украине Юлия Владимирна,правда тогда Владимирна предложила продвать землю и иностранцам...,еще 10 лет назад,"
Ваше утверждение:"Мы будем продолжать мораторий (на продажу земли), пока мы не сделаем нормальное законодательное обеспечение этого процесса и не построим нормальный рынок" на мой взгляд диссонирует с предыдущим. И как раз я об этом ее утверждении знаю и нисколько не оспариваю. Это ее давняя принципиальная позиция. И она всем известна. Более того - она и сейчас ЗА рынок земли, но опять же только тогда когда "сделаем нормальное законодательное обеспечение этого процесса и построим нормальный рынок" О продаже земли иностранцам вообще речи не идет.
бо летітемете ви зі своїм турборежимом та пердітемете з кахиканням
А жить в кружении дебилов?
Сразу из нескольких источников поступает информация, что "караул устал". Где караул - это Зе энд Ко, и Ко становится всё меньше. Устал психологически, морально и уже второй месяц, несмотря на дутые рейтинги, у него диагностируются симптомы клинической депрессии.
Усугубляет состояние тот факт, что денег в казне нет, а против него лично начинают играть основные финансово-промышленные группы за исключением (ПОКА!) разве что Ахметова.
Главный же БЕНЕфициар нынешней власти после того, как его Приват-ная ставка на ЗЕро не сыграла, вне себя от ярости и решил поставить на чёрное. Где чёрное - это портняжный украинофоб, вернувшийся из австрийского схрона. Уже известно, что этот "юрист" будет защищать бабушку в ЕСПЧ после принятия антиколомойского закона о банках.
На этой пиар-волне в ближайшее время начнётся (по отдельным признакам - уже началась, см. скрин) предвыборная кампания, в которой ставку на австрийского портняжку сделает не только ИВК, но и московский пул "любителей" Украины. В этом пуле просто поняли, что замшелое имя Мертветчука достигло своего электорального апогея, и путинский кум способен выполнять теперь преимущественно вспомогательные функции. К новой команде может примкнуть и "шутник" Богдан. Шмарий на запасном аэродроме.
Источник из ОП утверждает, что сейчас соотношение вероятности досрочных президентских/местных выборов основные игроки рассматривают в соотношении 55/45, и первый показатель их усилиями будет стремиться к ежедневному прогрессу.
Проторенным в политических скетчах нюхом начали оценивать ситуацию и некоторые региональные лидеры. Предостерёг бы вас от того, чтобы поднимать их на щиты и превозносить в качестве героев. Просто они первыми почуствовали тлен Зе-власти и бросились в драку за свой кусок пирога. Не факт, что в другой ситуации они не целовали бы ноги действительно сильному лидеру. Как не факт, что завтра они не сольются в экстазе с новым московско-коломойским или иным фаворитом.
Что делать нам? Ждать. Сейчас говно будет со свистом летать над нашими головами в той войне, которая не наша. Пока не наша. Вовремя вступить в бой и не увлекаться фальстартами - то ещё искусство. Принцип айкидо: использовать силу противника в своих целях. Наше время наступит ближе к развязке. Как мы им воспользуемся - другой вопрос. Он же главный.
P.S. Врач, который два раза в день меряет здесь (на обсервации) температуру - тот ещё порохобот! Спросил, как остальные... Говорит, из 30-35 человек персонала ещё трое его единомышленники, два непокобелимых зе-била, остальные разочаровались во всех и опять ждут нового мессию. *****, это не лечится.
Шануймося!
Буде думка - при чому не гаранта , яку він втілить.
И если уж разговоры такие пошли, значит предпосылки есть. Нет дыма без огня.