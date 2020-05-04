Предпосылок для досрочных выборов в Раду нет, - Разумков

Для досрочных парламентских выборов нет предпосылок, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"По состоянию на сегодня нет ни одной предпосылки, чтобы досрочные парламентские выборы состоялись. Есть коалиция, или в данном случае фракция, которая действует на правах коалиции – монобольшинство "Слуга народа". Есть срок – год, так называемого, иммунитета для Верховной Рады Украины" - сказал Разумков в понедельник вечером в эфире телеканала "Украина-24", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Спикер подчеркнул, что перечень оснований, исходя из которых президент может рас пустить Верховную Раду, четко выписан в Конституции и нет ни одной позиции, которая бы отвечала этим требованиям.

