Предпосылок для досрочных выборов в Раду нет, - Разумков

Предпосылок для досрочных выборов в Раду нет, - Разумков

Для досрочных парламентских выборов нет предпосылок, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"По состоянию на сегодня нет ни одной предпосылки, чтобы досрочные парламентские выборы состоялись. Есть коалиция, или в данном случае фракция, которая действует на правах коалиции – монобольшинство "Слуга народа". Есть срок – год, так называемого, иммунитета для Верховной Рады Украины" - сказал Разумков в понедельник вечером в эфире телеканала "Украина-24", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Спикер подчеркнул, что перечень оснований, исходя из которых президент может рас пустить Верховную Раду, четко выписан в Конституции и нет ни одной позиции, которая бы отвечала этим требованиям.

ВР (29428) роспуск (248) Разумков Дмитрий (1522)
+12
Статья №5 Конституции Украины.Власть принадлежит Народу не призиденту или Спикеру Рады
+9
Предпосылок для досрочных выборов в Раду нет, - Разумков - Цензор.НЕТ 1001
+7
Бульба?
Вытатуируй у себя на лбу и почаще смотрись в зеркало: "Первый признак кацапа - назвать беларуса бульбой".
Статья №5 Конституции Украины.Власть принадлежит Народу не призиденту или Спикеру Рады
Відсутність більшості це причина для дострокового розпуску парламенту! Відсутність голосів депутатів більшості за призначення Саакашвілі це ознака розвалу монобільшості і тепер Президент Зеленський має конституційний обов'язок розпустити парламент і призначити позачергові вибори до ВРУ!
Прєдпосилки є. Повно цих прєдпосилок. Шкода, що формальних причин поки що немає. Було б найкраще, якби ця труппа добровільно подала у відставку, і негайно покинула межі України. Антре з виходом у владу - повний провал.
Що труппа,то труппа.Хто ри Зеб1лах жив,той фюрера не бо1ться..
Формальные причины так же есть, это недоверие населения, исходя по последним опросам того же Разумкова, есть также решение Конституционного Суда по аналогичным причинам, которое сами же СН протащило, когда роспускали прошлую Раду, в том числе и из за отсутствия действий монобольшенства (коалиции). Все можно, сами себе сделали причины и возможности, о чем их предупреждали, когда они нарушали Конституцию.
Так предпосылок и в прошлом году для роспуска не было.
Так а где у вас это монобольшинства при голосованиях? Его уже давно нет.
Так пэсыки с ними единодушно теперь голосуют.
А ты мечтал, что "пэсики" отдадут Украину Бене, через дефолт?
Бульба?
Вытатуируй у себя на лбу и почаще смотрись в зеркало: "Первый признак кацапа - назвать беларуса бульбой".
ну так и ты занимайся своим Лугандоном
Соевое недоразумение, а ты реально уверено, что все, кто плюет на рожу твоего божества свыночолого гэтьмана, пишут с клоаки Лугандон?
Или это уже у вас мантра такая, что все, кто срать хотел на твоего Святого Пэтра Рошенко - все агенты Крымля?
ну почему же сразу агенты ?

просто прокацапские ублюдки.
Предпосылок для досрочных выборов в Раду нет, - Разумков - Цензор.НЕТ 1451
СН+ЄС.
Предпосылок для досрочных выборов в Раду нет, - Разумков - Цензор.НЕТ 9353
ЮВТ+ОПЗЖ...
БЮТ + ОПЗЖ + Беня
разве они подписали коалиционное соглашение?
Иммунитет, любители трактовать Конституцию, был и у предыдущей Рады.
"У вас на стройке несчастные случаи были?"
Будут. Вот только транспорт включится - будут. Кстати из этого выходит что транспорт они добровольно включать не будут.
А гдеж они делись?
Предпосылок для досрочных выборов в Раду нет, - Разумков - Цензор.НЕТ 1001
А чего вы от него ожидали?
КАК НЕТ? А ЕСЛИ НАЙДУ?
Не удивлюсь, если в следующей ВР монобольшинство будет у Бойко.
Первой предложила рынок земли в Украине Юлия Владимирна,правда тогда Владимирна предложила продвать землю и иностранцам...,еще 10 лет назад,плохая у вас память Чуваки...
Ну так освежи? В чем проблема? На сколько знаю Гугл ничего не забівает.
Легко.......
2 січня 2008

"Мы будем продолжать мораторий (на продажу земли), пока мы не сделаем нормальное законодательное обеспечение этого процесса и не построим нормальный рынок", - заявила Тимошенко, подчеркнув при этом, что срок моратория зависит от того, насколько быстро парламент сможет принять законы, касающиеся формирования рынка земли.
"Это зависит от парламента. Правительство все законопроекты подаст, и все будет делать, как следует", - подчеркнула она.
Сколько не тыкал во все строчки мышкой - так по ссылке и не перешел. Но не суть.
Даже в этом случае, где подтверждение слов предыдущего писателя - цитирую:
"Первой предложила рынок земли в Украине Юлия Владимирна,правда тогда Владимирна предложила продвать землю и иностранцам...,еще 10 лет назад,"
Ваше утверждение:"Мы будем продолжать мораторий (на продажу земли), пока мы не сделаем нормальное законодательное обеспечение этого процесса и не построим нормальный рынок" на мой взгляд диссонирует с предыдущим. И как раз я об этом ее утверждении знаю и нисколько не оспариваю. Это ее давняя принципиальная позиция. И она всем известна. Более того - она и сейчас ЗА рынок земли, но опять же только тогда когда "сделаем нормальное законодательное обеспечение этого процесса и построим нормальный рынок" О продаже земли иностранцам вообще речи не идет.
Мадам в 2008 подавала законопроект о рынке земли.
Ну и? Где он? После нее подали проект БПП. Какой был у нее и какой подан ими нужно сидеть и разбираться добуквенно. Еще раз говорю, что она никогда не была ПРОТИВ рынка земли. Она была против без нормального законодательства. А у нас его нормального и по сей день нет. Не думаю что тот закон о земле что приняли нормально урегулирует земельные отношения. В чем, я думаю, мы вскоре убедимся.
В 2008 подавала она, будучи премьером. Что было в законопроекте - прочтите в статье иди найдите на сайте Рады. по номеру законопроекта.. В том, что приняли сейчас хоть вывели государственную землю сельхозназначения, установили верхнюю планку владения в одних руках. .
Ну там сказано было опять же по словам представителя БПП что она подавала такой же проект как и они. Искать и сравнивать эти два закона и затем обсуждать с Вами это в формате комментариев на сайте думаю не лучшая идея. Я еще раз говорю, что не против что она подавала законопроект. Но человек, который начал ветку утверждал, что она подавала его с продажей земли иностранцам. Я попросил его подтвердить свои слова ссылкой. На что не получил от него ответ. Зато получил от Вас по сути предложение поискать за него подтверждение его слов. Не находите, что это странно? Странный подход, когда человек не считает нужным доказать свои слова, а по сути отсылает оппонента искать за него эти доказательства.
В законопроекте просто не было ограничений по покупателям. Я это помню просто потому что смотрела тогда парламентские слушания,. Интересная была дискуссия, ,наряду со слушаниями по Европейской социальной хартии. Мы готовили тогда обзор по этим двум темам.
Ну будем считать что Вы меня убедили. Но я все таки на данном этапе остаюсь противником данного закона. Несвоевременно это. Хотя думаю ни для кого не секрет откуда ноги по данному закону растут. И почему ни одно наше правительство пыталось и пытается его протащить.
Будем надеяться, что главные подводные камни из этого закона вытащили - госземлю и иностранные компании - что самое главное. А так же на то, что основному заказчику этого закона скоро будет не до земли. Вот только глотки он сейчас будет пытаться перегрызть всем, думаю слишком многим и слишком много было им обещано.
Заказчик этого закона МВФ. Посему и протаскивали его все правительства. По крайней мере пытались протащить. И в данной редакции этого закона (боюсь предположить конечно, но думаю что скорее да чем нет) заложены механизмы в интересах данной организации и иностранных финансовых групп влияния. А так это или нет покажет время. В любом случае жребий брошен и храни Господь Украину.
С МВФ этот вопрос всегда присутствовал, но он не был краеугольным. МВФ не является структурой, которая напрямую заинтересована в земле - в любой ее форме собственности и независимо от страны. В той же Африке полно регионов с плодородными землями и некому заняться земледелием. Никому не интересно, никто не занимается и иностранцы в очередь не выстроились почему-то.
А вот тут совсем интересно. Скан собственноручно подписанного ею сопроводительного письма к законопроекту о рынке земли https://www.rbc.ua/rus/news/rade-zaregistrirovali-kopiyu-zakonoproekta-1505478480.html
авжеж
бо летітемете ви зі своїм турборежимом та пердітемете з кахиканням
таки чует уже результат, ведь остались только самые зелённые, остальные уже кукуу и лови ветер в поле.
Предпосылок для досрочных выборов в Раду нет, - Разумков - Цензор.НЕТ 9715
Типичная *********!
А предпосылок президента?
Предпосылок для досрочных выборов в Раду нет, - Разумков - Цензор.НЕТ 9994
зате є Орвелл, який сказав, що ті, хто обирають дурнів та негідників, не жертви, а співучасники
Цитировать весело.
А жить в кружении дебилов?
рада-нікудишня, міністри-нікудишні, президент-нікудишний-є всі прєдпосилкі відсторонити зєбидло від влади.
"Есть срок - год, так называемого, иммунитета для Верховной Рады Украины" - ти диви, закон воно згадало. А коли зебоба розпускав ВР менш, ніж за півроку до закінчення терміну повноважень, то було все по закону?
Предпосылок для досрочных выборов в Раду нет, - Разумков - Цензор.НЕТ 6045
Свое личное мнение Разумков пусть оставит при себе. Народу Украины виднее когда менять негодяев, зашкварников, барыг и предателей!
Helgi Sharp з Ol Sharp.

Сразу из нескольких источников поступает информация, что "караул устал". Где караул - это Зе энд Ко, и Ко становится всё меньше. Устал психологически, морально и уже второй месяц, несмотря на дутые рейтинги, у него диагностируются симптомы клинической депрессии.

Усугубляет состояние тот факт, что денег в казне нет, а против него лично начинают играть основные финансово-промышленные группы за исключением (ПОКА!) разве что Ахметова.

Главный же БЕНЕфициар нынешней власти после того, как его Приват-ная ставка на ЗЕро не сыграла, вне себя от ярости и решил поставить на чёрное. Где чёрное - это портняжный украинофоб, вернувшийся из австрийского схрона. Уже известно, что этот "юрист" будет защищать бабушку в ЕСПЧ после принятия антиколомойского закона о банках.

На этой пиар-волне в ближайшее время начнётся (по отдельным признакам - уже началась, см. скрин) предвыборная кампания, в которой ставку на австрийского портняжку сделает не только ИВК, но и московский пул "любителей" Украины. В этом пуле просто поняли, что замшелое имя Мертветчука достигло своего электорального апогея, и путинский кум способен выполнять теперь преимущественно вспомогательные функции. К новой команде может примкнуть и "шутник" Богдан. Шмарий на запасном аэродроме.

Источник из ОП утверждает, что сейчас соотношение вероятности досрочных президентских/местных выборов основные игроки рассматривают в соотношении 55/45, и первый показатель их усилиями будет стремиться к ежедневному прогрессу.

Проторенным в политических скетчах нюхом начали оценивать ситуацию и некоторые региональные лидеры. Предостерёг бы вас от того, чтобы поднимать их на щиты и превозносить в качестве героев. Просто они первыми почуствовали тлен Зе-власти и бросились в драку за свой кусок пирога. Не факт, что в другой ситуации они не целовали бы ноги действительно сильному лидеру. Как не факт, что завтра они не сольются в экстазе с новым московско-коломойским или иным фаворитом.

Что делать нам? Ждать. Сейчас говно будет со свистом летать над нашими головами в той войне, которая не наша. Пока не наша. Вовремя вступить в бой и не увлекаться фальстартами - то ещё искусство. Принцип айкидо: использовать силу противника в своих целях. Наше время наступит ближе к развязке. Как мы им воспользуемся - другой вопрос. Он же главный.

P.S. Врач, который два раза в день меряет здесь (на обсервации) температуру - тот ещё порохобот! Спросил, как остальные... Говорит, из 30-35 человек персонала ещё трое его единомышленники, два непокобелимых зе-била, остальные разочаровались во всех и опять ждут нового мессию. *****, это не лечится.

Шануймося!
Такая Рада - и есть предпосылка
Дураки больше всего говорят о мудрости.
а шо закон про монеты от МВФ непроголосованыйне предпосылка?
Ніхто питати умку не буде..........є підстави , немає підстав, а про законність тим більше..
Буде думка - при чому не гаранта , яку він втілить.
Все правильно, мери все порішають, Бондаренко, Труханов, Кернес... У вас немає пам'ятника Жукову? Буде.
А те що виборці не довіряють Раді, хіба цього недостатньо? Вирішить народ вас розігнати, то розжене.
Шо народ.........Беня буде "рвать и метать"
у народа есть желание больше вообще не выбирать власть, а ввести прямую демократию и народ будет онлайн сам принимать законы и жить по ним! Нам уже не хочется вообще никакой власти над народом! Потому что постоянно желики и предатели и только местами там меняются и разводят бесконечно весь наш народ и продолжают страну грабить и предавать! Весь народ хочет сам быть властью и проводить онлайн голосование! Народ хочет порядок в стране в конце то концов! Страна должна быть для всего нашего народа, а не для кучки жадных жуликов олигархов, которые никак не нажрутся и жадно грабят все до чего доберутся и что увидят. Нахер надо, уже весь наш народ тошнит от этого! С кем не говоришь, то у всех больная тема сраная власть предателей и воров! Потому народ должен сам решать большинством, как жить! Все хотят, чтобы все было, как в нормальной стране! коррупционеры и предатели и мафии во главе с архаизмами, чтобы эти гниды грызущие фундамен Украины все гнили на нарах! Народ хочет справедливости!
73% народ уже дорешались большинством 😁😁😁. Так что - мимо
Хорошо, что наконец-то начали говорить о том, что предпосылок для досрочных выборов в Раду нет. Более того, я считаю, нужно было начинать гораздо раньше говорить о том, что предпосылок для досрочных выборов в Раду нет.
Несчастные случаи были? БУДУТ!
Разумков сам по себе-предпосылка. Не говоря уже о придурках вроде арахамии или кивы.
Имеено поэтому единственный вариант - уничтожение монобольшинства СН.
Ви втратили довіру народу! Цього факту досить для перевиборів!
Предпосылки есть. Повода нет. Но, надеюсь, после местных выборов он появится.
Как это нет!!!! В прошлый раз тоже их не было но перевыборы были
Будут Вася, будут. Это не Рада, а сборище турбо дебилов.
Рады, нет, Лупоглазый. И выбора - тоже...
У людей нет доверия к этой раде, как в 19 году.
И если уж разговоры такие пошли, значит предпосылки есть. Нет дыма без огня.
До гарного звикаєш швидко. Їх зараз розпечеими ліщами з Ради не витягнеш- влада солодше дівки.
