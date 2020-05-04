Офіційним завершенням карантинних заходів є кінець п'ятого етапу карантину, який очікується наприкінці червня, - представник Кабміну у ВР Мокан
Про повне завершення карантину в Україні можна буде говорити наприкінці червня - вересня і то залежно від епідеміологічної ситуації в країні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан у Фейсбуці.
При цьому він додав, що офіційним завершенням карантинних заходів є п'ятий етап плану виходу з карантину.
"Спочатку хочу внести ясність щодо термінів карантину - офіційне завершення карантинних обмежувальних заходів є останнім, п'ятим етапом поступового виходу. Тому про повне завершення карантину і повернення до нормального функціонування держави можна буде говорити наприкінці червня - у липні, а може і в серпні чи вересні - все залежатиме від епідеміологічної ситуації та статистики рівня захворюваності/смертності від коронавірусу", - зазначив він.
Представник Кабміну також додав, що якби зараз повністю скасувати карантин, то це означало б повноцінне відновлення роботи громадського транспорту, ТРЦ, масові контакти людей між собою.
"Такі речі майже зі 100% ймовірністю могли б призвести до спалаху епідемії і необхідності знову запроваджувати жорсткі карантинні заходи", - додав Мокан.
Я так думаю до сентября снимут и карантин и пошлют эту власть безмозглую
И чем вы отличаетесь от Лукашенко, который только дыры умеет латать, как всякий председатель колхоза?
А может ноябрь-декабрь.
ПИПЕЦ!!!!!!!!!! Всяко видел, но такое... Где-то примерно в конце февраля-декабря...