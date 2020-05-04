УКР
Офіційним завершенням карантинних заходів є кінець п'ятого етапу карантину, який очікується наприкінці червня, - представник Кабміну у ВР Мокан

Про повне завершення карантину в Україні можна буде говорити наприкінці червня - вересня і то залежно від епідеміологічної ситуації в країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан у Фейсбуці.

При цьому він додав, що офіційним завершенням карантинних заходів є п'ятий етап плану виходу з карантину.

"Спочатку хочу внести ясність щодо термінів карантину - офіційне завершення карантинних обмежувальних заходів є останнім, п'ятим етапом поступового виходу. Тому про повне завершення карантину і повернення до нормального функціонування держави можна буде говорити наприкінці червня - у липні, а може і в серпні чи вересні - все залежатиме від епідеміологічної ситуації та статистики рівня захворюваності/смертності від коронавірусу", - зазначив він.

Представник Кабміну також додав, що якби зараз повністю скасувати карантин, то це означало б повноцінне відновлення роботи громадського транспорту, ТРЦ, масові контакти людей між собою.

"Такі речі майже зі 100% ймовірністю могли б призвести до спалаху епідемії і необхідності знову запроваджувати жорсткі карантинні заходи", - додав Мокан.

+13
Офіційним завершенням карантинних заходів є кінець п'ятого етапу карантину, який очікується наприкінці червня, - представник Кабміну в ВР Мокан - Цензор.НЕТ 8975
показати весь коментар
04.05.2020 23:09 Відповісти
+10
Та не. Я думаю что к сентябрю все этапы закончат без них, но наверное с выносом их тушек.
показати весь коментар
04.05.2020 23:02 Відповісти
+8
Народ интересует не пятый, а последний заключительный этап с конфискацией
показати весь коментар
04.05.2020 22:59 Відповісти
Що за мова собача? Іюнь, іюль - що за хрень така? Червень, липень - оце зрозуміло і по-нашому.
показати весь коментар
04.05.2020 22:59 Відповісти
Та куда там. У каждого есть свой родной язык. По тебя никто не будет подстраиваться. Тебе до Фрейда как до Москвы раком
показати весь коментар
04.05.2020 23:10 Відповісти
Думка хохла-малороса мене не цікавить.
показати весь коментар
04.05.2020 23:11 Відповісти
ППЦ. Они собираются до сентября парализовать экономику?
показати весь коментар
04.05.2020 22:59 Відповісти
Народ интересует не пятый, а последний заключительный этап с конфискацией
показати весь коментар
04.05.2020 22:59 Відповісти
Этот птенец тоже из гнезда Коломойского ? 😀
показати весь коментар
04.05.2020 22:59 Відповісти
Бєня Велике Гніздо
показати весь коментар
04.05.2020 23:08 Відповісти
Просто новое лицо, еще не заплёванное.
показати весь коментар
04.05.2020 23:15 Відповісти
Тоді у нього все попереду!
показати весь коментар
04.05.2020 23:19 Відповісти
Ляшко просто не успевает отмываться, запросил помощь.
показати весь коментар
04.05.2020 23:21 Відповісти
в конце июня - сентября один этап заканчивают, а потом все сначала
показати весь коментар
04.05.2020 23:00 Відповісти
Та не. Я думаю что к сентябрю все этапы закончат без них, но наверное с выносом их тушек.
показати весь коментар
04.05.2020 23:02 Відповісти
От нахер этот высер, незнаю шо , незнаю когда ,но шото будет, сказал хтото из слуг
показати весь коментар
04.05.2020 23:02 Відповісти
Это не высер. Это считай проверяют как схавают. Я тут ниже писал что у меня супруга работает в "Укрзализныце". Сейчас отправили на карантин. Но заставили выйти на работу чтобы подписать заявление что согласны на четырехдневку с первого июля. Я все думал к чему это все. И почему именно с первого июля.
показати весь коментар
04.05.2020 23:27 Відповісти
июнь-сентябрь...октябрь-июнь 2021...пожизненно...
показати весь коментар
04.05.2020 23:03 Відповісти
Коротко и лаконично, Куму палицы протеже Коломойского, нужно время освоить те деньги которые выделили на борьбу с кроновирусом. Как потратив карантин закончится.
показати весь коментар
04.05.2020 23:03 Відповісти
Мокан надіється до липня у владі залишитися? Це Україна,вона на тебе хрен ложила.
показати весь коментар
04.05.2020 23:04 Відповісти
У нас только дети не комментировали коронавирус Он еще с горшка не слез а все туда же
Я так думаю до сентября снимут и карантин и пошлют эту власть безмозглую
показати весь коментар
04.05.2020 23:04 Відповісти
А я кстати все в догадках терялся. У меня супруга работает в "Укрзализнице". Так их заставили выйти на работу чтобы заявление подписать на четырехдневку с 01.07.2020. Думал с чего бы это. А теперь пазлы начинают складываться.
показати весь коментар
04.05.2020 23:19 Відповісти
А в июле вы придумает - к чему надо было готовиться к концу 5 этапа?
И чем вы отличаетесь от Лукашенко, который только дыры умеет латать, как всякий председатель колхоза?
показати весь коментар
04.05.2020 23:05 Відповісти
так сказав вас усіх писком у гівно Мокан
показати весь коментар
04.05.2020 23:06 Відповісти
показати весь коментар
04.05.2020 23:09 Відповісти
как в старом анекдоте: "Еврей говорит украинцу: Какая разница - твоя жена будет снопы жать, а моя - их считать! Какая разница?"
показати весь коментар
04.05.2020 23:13 Відповісти
как в старом анекдоте: "Еврей говорит украинцу: Какая разница - твоя жена будет снопы жать, а моя - их считать! Какая разница?"
показати весь коментар
04.05.2020 23:15 Відповісти
А может ноябрь-декабрь.
показати весь коментар
04.05.2020 23:16 Відповісти
Мабуть зевлада здуріла, бо стільки люди без грошей не витримують!
показати весь коментар
04.05.2020 23:17 Відповісти
Походу заробитчанам кирдык с работой. Во весело будет.
показати весь коментар
04.05.2020 23:20 Відповісти
https://censor.net/user/450460 Будуть проривати кордон.
показати весь коментар
04.05.2020 23:29 Відповісти
Побачимо.
показати весь коментар
04.05.2020 23:31 Відповісти
Зайвий раз переконуюсь що це люди здуріли вибравши таку владу .
показати весь коментар
04.05.2020 23:21 Відповісти
Народ дал этим критинам разрешение на эвтаназию Украины,я так понимаю?
показати весь коментар
04.05.2020 23:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=srkqcph---c Чому Давидів врятувався, а Подільськ не зміг Подольск кто у вас там заболел? признавайтесь
показати весь коментар
04.05.2020 23:30 Відповісти
...можно будет говорить в конце июня - сентября.

ПИПЕЦ!!!!!!!!!! Всяко видел, но такое... Где-то примерно в конце февраля-декабря...
показати весь коментар
04.05.2020 23:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4Wp8ge90a08 Володя устал! Володя піде?
показати весь коментар
04.05.2020 23:40 Відповісти
Ну видео так себе. Тем более порохобота. Я думаю, что вариант будет третий какой-то если случится то, что они планируют. Это Украина. И думаю тут ничего не светит ни Бене с Портновым, но и Порошенко тоже не выберут. ИМХО.
показати весь коментар
04.05.2020 23:51 Відповісти
А чому 5 етапів а не 7 чи 8 ? Апріорі українська влада зробила карантин навиворіт. На карантин в 14 чи 15 столітті примусово закривали прибуваючих в країну людей або хворих під охороною військових. Це був захист населення від чуми. Срок карантину був 40 днів. До речі Китай інформував ще в лютому місяці про випадки появи симптомів коронавірусу через 37 днів. Отже велосипед вже давно винайшли. Одна біда - усі наші можновладці "видатні" економісти і сценаристи на уроках історії дурня клеїли.
показати весь коментар
04.05.2020 23:50 Відповісти
это называется - как поработить страну
показати весь коментар
04.05.2020 23:54 Відповісти
5(пять) етапів карантіна-нє даремно зєбіли вчились в Трускавці.
показати весь коментар
05.05.2020 00:16 Відповісти
Штото рановато...
показати весь коментар
05.05.2020 00:18 Відповісти
Третья серия второго сезона пятого этапа четвёртой части первого полупериода карантина...
показати весь коментар
05.05.2020 06:07 Відповісти
 
 