УКР
Новини Коронавірус і карантин
Пік епідемії Covid-19 в Україні завершиться 8-9 травня, - Шмигаль

Пік епідемії Covid-19 в Україні завершиться 8-9 травня, - Шмигаль

Пік епідемії Covid-19 в Україні завершиться в районі 8-9 травня, що має дозволити з 11 травня почати перший етап послаблення карантину.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на "Українському радіо" у вівторок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вийшли на плато ... За розрахунками, пік завершиться в районі 8-9 травня, і з 11 травня, якщо не буде порушення карантинного режиму громадянами, сподіваємося і очікуємо початку зменшення зростання кільксті хворих і початку того етапу, коли кількість видужалих перевищуватиме (кількість хворих. - Ред.)", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу 366 нових випадків COVID-19, загалом заражених - 12 697, померли 13 осіб, 256 пацієнтів одужали, - МОЗ

"Це, фактично, початок завершення епідемії в Україні в медичних термінах. І це означає, що можемо йти на перший етап послаблення", - зазначив глава українського уряду.

Автор: 

карантин (18172) Шмигаль Денис (4823) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+8
эпидемия стой! раз-два.
05.05.2020 09:14 Відповісти
05.05.2020 09:14 Відповісти
+6
плато де ля шморгаль
05.05.2020 09:15 Відповісти
05.05.2020 09:15 Відповісти
+5
И в котором часу, зеленый оракул? 😞
05.05.2020 09:16 Відповісти
05.05.2020 09:16 Відповісти
эпидемия стой! раз-два.
05.05.2020 09:14 Відповісти
05.05.2020 09:14 Відповісти
Как то так! А по факту, они просто сократят количество тестируемых.
Кстати обещанного скачка заболевания после Пасхи почему то не произошло
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/ukraine/ Коронавірус в Україні
показати весь коментар
05.05.2020 09:26 Відповісти
Плато Шморгаля а что? звучит
05.05.2020 09:14 Відповісти
05.05.2020 09:14 Відповісти
плато де ля шморгаль
05.05.2020 09:15 Відповісти
05.05.2020 09:15 Відповісти
тогда уж Ляшка. это он придумал, что-то типа "мы вышли на бесконечное плато коровавируса".
05.05.2020 09:16 Відповісти
05.05.2020 09:16 Відповісти
Пик эпидемии Covid-19 в Украине завершится 8-9 мая, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9814
05.05.2020 09:17 Відповісти
05.05.2020 09:17 Відповісти
Maтематик и врач в одном лице, и оба - таланты. Редкое сочетание.
Как же повезло Украине с таким правительством !
05.05.2020 09:15 Відповісти
05.05.2020 09:15 Відповісти
И в котором часу, зеленый оракул? 😞
05.05.2020 09:16 Відповісти
05.05.2020 09:16 Відповісти
на пів шостого
05.05.2020 09:18 Відповісти
05.05.2020 09:18 Відповісти
Шмыгали - ляшки - степановы, вы в ловушке у своего же карантина.
05.05.2020 09:16 Відповісти
05.05.2020 09:16 Відповісти
Главное - чтобы они из неё не выскочили.
05.05.2020 09:18 Відповісти
05.05.2020 09:18 Відповісти
Ну смотри ,тебя за язык никто не тянул , что либо не так за базар ответишь..
05.05.2020 09:18 Відповісти
05.05.2020 09:18 Відповісти
Нострадумус.
05.05.2020 09:19 Відповісти
05.05.2020 09:19 Відповісти
И прекрасно знают, шо в выходные народ ломанется на пикники... короче, не радуйтесь преждевременно никаким послаблениям. Ждем соплю, которая опять будет жалобно просить сидеть по домам.
05.05.2020 09:20 Відповісти
05.05.2020 09:20 Відповісти
05.05.2020 09:21 Відповісти
Одни вирусологи и у всех разные прогнозы)))
05.05.2020 09:23 Відповісти
05.05.2020 09:23 Відповісти
95 квартал меня не смешил, мало того я его никогда не смотрел, но над противоречивыми размышлениями пана Шмыгаля я не могу удержаться от хохота.
05.05.2020 09:27 Відповісти
05.05.2020 09:27 Відповісти
Як може завершитися те, що не почнеться? Піку в нас не буде. Бо епідемія розвивається за лінійним законом. Експоненту перевели в пряму. Уникнули піку. Але нахил цієї прямої нічого доброго не прогнозує.
05.05.2020 09:32 Відповісти
05.05.2020 09:32 Відповісти
Мы вышли на плато…
Ух, ты! Ми вышли из бухты!
05.05.2020 09:33 Відповісти
05.05.2020 09:33 Відповісти
Это сказали в "битве экстрасенсов"? Или вангует как оракл? Тестируйте массово народ, зебилы, правильными тестами. Забебали со своим звиздаболием и видосиками от несдавшего анализы.
05.05.2020 09:46 Відповісти
05.05.2020 09:46 Відповісти
Опять День Победы?
05.05.2020 10:26 Відповісти
05.05.2020 10:26 Відповісти
Пік епідемії Covid-19 в Україні завершиться 8-9 травня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 327
05.05.2020 10:34 Відповісти
05.05.2020 10:34 Відповісти
Шмаркаль, ти неуч і балбес. Ти не вчив вищу математику. Там є таке поняття, як перша похідна. Вона дає можливість визначити швидкість процесу і максимум на кривій швидкості. Так от якби ти порахував швидкість розповсюдження епідемії, то на кривій залежності швидкості розповсюдження епідемії від часу побачив би максимум в районі в районі 21-22 квітня. МАКСИМУМ ЕПІДЕМІЇ МИ ВЖЕ ПРОЙШЛИ! І те ж саме кажуть вчені з Сінгапуру у своїй статті: https://24tv.ua/health/********************************************************************************************** А першоджерело тут:https://ddi.sutd.edu.sg/
Боже, які ж ви всі тупі зі своїми купленими за сало дипломами!
05.05.2020 11:20 Відповісти
05.05.2020 11:20 Відповісти
Какой вы умный товарищ Шмыгаль, а если победобешенные устроят свалку и перезаразят сами себя, как в Одессе 2 мая 14г, что будете говорить?
05.05.2020 11:40 Відповісти
05.05.2020 11:40 Відповісти
это вряд ли.
05.05.2020 12:50 Відповісти
05.05.2020 12:50 Відповісти
Ве згідно з планом. Як в наказі буде вказано, так закінчиться.
05.05.2020 12:58 Відповісти
05.05.2020 12:58 Відповісти
 
 