Пік епідемії Covid-19 в Україні завершиться 8-9 травня, - Шмигаль

Пік епідемії Covid-19 в Україні завершиться в районі 8-9 травня, що має дозволити з 11 травня почати перший етап послаблення карантину.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на "Українському радіо" у вівторок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вийшли на плато ... За розрахунками, пік завершиться в районі 8-9 травня, і з 11 травня, якщо не буде порушення карантинного режиму громадянами, сподіваємося і очікуємо початку зменшення зростання кільксті хворих і початку того етапу, коли кількість видужалих перевищуватиме (кількість хворих. - Ред.)", - сказав він.

"Це, фактично, початок завершення епідемії в Україні в медичних термінах. І це означає, що можемо йти на перший етап послаблення", - зазначив глава українського уряду.