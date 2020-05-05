Пік епідемії Covid-19 в Україні завершиться 8-9 травня, - Шмигаль
Пік епідемії Covid-19 в Україні завершиться в районі 8-9 травня, що має дозволити з 11 травня почати перший етап послаблення карантину.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на "Українському радіо" у вівторок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми вийшли на плато ... За розрахунками, пік завершиться в районі 8-9 травня, і з 11 травня, якщо не буде порушення карантинного режиму громадянами, сподіваємося і очікуємо початку зменшення зростання кільксті хворих і початку того етапу, коли кількість видужалих перевищуватиме (кількість хворих. - Ред.)", - сказав він.
"Це, фактично, початок завершення епідемії в Україні в медичних термінах. І це означає, що можемо йти на перший етап послаблення", - зазначив глава українського уряду.
Кстати обещанного скачка заболевания после Пасхи почему то не произошло
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/ukraine/ Коронавірус в Україні
Как же повезло Украине с таким правительством !
Ух, ты! Ми вышли из бухты!
Боже, які ж ви всі тупі зі своїми купленими за сало дипломами!