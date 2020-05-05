Пик эпидемии Covid-19 в Украине завершится 8-9 мая, - Шмыгаль

Пик эпидемии Covid-19 в Украине завершится в районе 8-9 мая, что должно позволить с 11 мая начать первый этап послабления карантина.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на "Украинском радио" во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы вышли на плато… По расчетам, пик завершится в районе 8-9 мая, и с 11 мая, если не будет нарушения карантинного режима гражданами, надеемся и ожидаем начала уменьшения роста числа заболевших и начала того этапа, когда количество выздоровевших будет превышать (количество заболевших. - Ред.)", – сказал он.

"Это, фактически, начало завершения эпидемии в Украине в медицинских определениях. И это означает, что можем идти на первый этап послабления", – отметил глава украинского правительства.