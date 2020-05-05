Пик эпидемии Covid-19 в Украине завершится 8-9 мая, - Шмыгаль
Пик эпидемии Covid-19 в Украине завершится в районе 8-9 мая, что должно позволить с 11 мая начать первый этап послабления карантина.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на "Украинском радио" во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы вышли на плато… По расчетам, пик завершится в районе 8-9 мая, и с 11 мая, если не будет нарушения карантинного режима гражданами, надеемся и ожидаем начала уменьшения роста числа заболевших и начала того этапа, когда количество выздоровевших будет превышать (количество заболевших. - Ред.)", – сказал он.
"Это, фактически, начало завершения эпидемии в Украине в медицинских определениях. И это означает, что можем идти на первый этап послабления", – отметил глава украинского правительства.
Кстати обещанного скачка заболевания после Пасхи почему то не произошло
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/ukraine/ Коронавірус в Україні
Как же повезло Украине с таким правительством !
Україні вмирає від серцево-судинних захворювань більше однієї тисячі українців.
Як зберегтися від серцево-судинних захворювань розповіли
експерти:
https://solena.ua/uk/news/chtob-eda-ne-stala-yadom-borba-s-izbytkom-soli-i-sahara-v-ukraine-i-mire-tsn/
Ух, ты! Ми вышли из бухты!
Боже, які ж ви всі тупі зі своїми купленими за сало дипломами!