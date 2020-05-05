РУС
Пик эпидемии Covid-19 в Украине завершится 8-9 мая, - Шмыгаль

Пик эпидемии Covid-19 в Украине завершится 8-9 мая, - Шмыгаль

Пик эпидемии Covid-19 в Украине завершится в районе 8-9 мая, что должно позволить с 11 мая начать первый этап послабления карантина.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на "Украинском радио" во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы вышли на плато… По расчетам, пик завершится в районе 8-9 мая, и с 11 мая, если не будет нарушения карантинного режима гражданами, надеемся и ожидаем начала уменьшения роста числа заболевших и начала того этапа, когда количество выздоровевших будет превышать (количество заболевших. - Ред.)", – сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В трех "областях-лидерах" по заболеваемости COVID-19 после 11 мая карантин может быть жестче, чем в целом по Украине, - Шмыгаль

"Это, фактически, начало завершения эпидемии в Украине в медицинских определениях. И это означает, что можем идти на первый этап послабления", – отметил глава украинского правительства.

+8
эпидемия стой! раз-два.
показать весь комментарий
05.05.2020 09:14 Ответить
+6
плато де ля шморгаль
показать весь комментарий
05.05.2020 09:15 Ответить
+5
И в котором часу, зеленый оракул? 😞
показать весь комментарий
05.05.2020 09:16 Ответить
эпидемия стой! раз-два.
показать весь комментарий
05.05.2020 09:14 Ответить
Как то так! А по факту, они просто сократят количество тестируемых.
Кстати обещанного скачка заболевания после Пасхи почему то не произошло
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/ukraine/ Коронавірус в Україні
показать весь комментарий
05.05.2020 09:26 Ответить
Плато Шморгаля а что? звучит
показать весь комментарий
05.05.2020 09:14 Ответить
плато де ля шморгаль
показать весь комментарий
05.05.2020 09:15 Ответить
тогда уж Ляшка. это он придумал, что-то типа "мы вышли на бесконечное плато коровавируса".
показать весь комментарий
05.05.2020 09:16 Ответить
показать весь комментарий
05.05.2020 09:17 Ответить
Maтематик и врач в одном лице, и оба - таланты. Редкое сочетание.
Как же повезло Украине с таким правительством !
показать весь комментарий
05.05.2020 09:15 Ответить
И в котором часу, зеленый оракул? 😞
показать весь комментарий
05.05.2020 09:16 Ответить
на пів шостого
показать весь комментарий
05.05.2020 09:18 Ответить
Шмыгали - ляшки - степановы, вы в ловушке у своего же карантина.
показать весь комментарий
05.05.2020 09:16 Ответить
Главное - чтобы они из неё не выскочили.
показать весь комментарий
05.05.2020 09:18 Ответить
Ну смотри ,тебя за язык никто не тянул , что либо не так за базар ответишь..
показать весь комментарий
05.05.2020 09:18 Ответить
Нострадумус.
показать весь комментарий
05.05.2020 09:19 Ответить
И прекрасно знают, шо в выходные народ ломанется на пикники... короче, не радуйтесь преждевременно никаким послаблениям. Ждем соплю, которая опять будет жалобно просить сидеть по домам.
показать весь комментарий
05.05.2020 09:20 Ответить
05.05.2020 09:21 Ответить
Одни вирусологи и у всех разные прогнозы)))
показать весь комментарий
05.05.2020 09:23 Ответить
95 квартал меня не смешил, мало того я его никогда не смотрел, но над противоречивыми размышлениями пана Шмыгаля я не могу удержаться от хохота.
показать весь комментарий
05.05.2020 09:27 Ответить
Як може завершитися те, що не почнеться? Піку в нас не буде. Бо епідемія розвивається за лінійним законом. Експоненту перевели в пряму. Уникнули піку. Але нахил цієї прямої нічого доброго не прогнозує.
показать весь комментарий
05.05.2020 09:32 Ответить
Мы вышли на плато…
Ух, ты! Ми вышли из бухты!
показать весь комментарий
05.05.2020 09:33 Ответить
Это сказали в "битве экстрасенсов"? Или вангует как оракл? Тестируйте массово народ, зебилы, правильными тестами. Забебали со своим звиздаболием и видосиками от несдавшего анализы.
показать весь комментарий
05.05.2020 09:46 Ответить
Опять День Победы?
показать весь комментарий
05.05.2020 10:26 Ответить
показать весь комментарий
05.05.2020 10:34 Ответить
Шмаркаль, ти неуч і балбес. Ти не вчив вищу математику. Там є таке поняття, як перша похідна. Вона дає можливість визначити швидкість процесу і максимум на кривій швидкості. Так от якби ти порахував швидкість розповсюдження епідемії, то на кривій залежності швидкості розповсюдження епідемії від часу побачив би максимум в районі в районі 21-22 квітня. МАКСИМУМ ЕПІДЕМІЇ МИ ВЖЕ ПРОЙШЛИ! І те ж саме кажуть вчені з Сінгапуру у своїй статті: https://24tv.ua/health/********************************************************************************************** А першоджерело тут:https://ddi.sutd.edu.sg/
Боже, які ж ви всі тупі зі своїми купленими за сало дипломами!
показать весь комментарий
05.05.2020 11:20 Ответить
Какой вы умный товарищ Шмыгаль, а если победобешенные устроят свалку и перезаразят сами себя, как в Одессе 2 мая 14г, что будете говорить?
показать весь комментарий
05.05.2020 11:40 Ответить
это вряд ли.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:50 Ответить
Ве згідно з планом. Як в наказі буде вказано, так закінчиться.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:58 Ответить
 
 