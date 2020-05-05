В Україні запустили чатбот для протидії домашньому насильству

Для швидкого, доступного та оперативного реагування на випадки вчинення насильства Міністерство внутрішніх справ розробило чатбот @police_helpbot, який діє в месенджері Telegram і акумулює всю необхідну інформацію про домашнє насильство.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.

Чатбот може:

- допомогти викликати служби допомоги (поліцію та "швидку допомогу");

- роз’яснити, що таке домашнє насильство та як протидіяти цьому явищу, повноваження органів і установ, які здійснюють заходи із запобігання домашньому насильству;

- надати контакти інших служб допомоги;

- переадресувати на спеціалістів безоплатної правової допомоги, які нададуть юридичну консультацію в онлайн-режимі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час карантину українки стали частіше звертатися на гарячу лінію через домашнє насильство, - Офіс ООН Жінки в Україні

Мінсоцполітики як спеціально уповноважений орган у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, який формує і реалізує державну політику у цій сфері та координує діяльність суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, забезпечує Чатбот @police_helpbot контактами загальних та спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

Довідка. Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, яким стало відомо про вчинення домашнього насильства, зокрема, якщо постраждалими особами стали або можуть стати діти, зобов’язані невідкладно повідомити про це до районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, уповноважених підрозділів органів Національної поліції України або до цілодобового Кол-центру з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей, який працює на базі державної установи "Урядовий контактний центр" за номером 15-47.

За І квартал 2020 року суб’єктами взаємодії зафіксовано 46 997 звернень з приводу домашнього насильства, що на 48% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року (31 735 звернень), з них: від дітей надійшло 420 звернень, що становить 0,8% від загальної кількості; від жінок – 40 200 звернень, що становить 85% від загальної кількості; від чоловіків – 6 377 звернень, що складає 13,6% від загальної кількості звернень. Обліковано 103 звернення щодо вчинення домашнього насильства стосовно осіб з інвалідністю.