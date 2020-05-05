В Украине запустили чат-бот для противодействия домашнему насилию

Для быстрого, доступного и оперативного реагирования на случаи совершения насилия Министерство внутренних дел разработало чат-бот @police_helpbot, который действует в мессенджере Telegram и аккумулирует всю необходимую информацию о домашнем насилии.

Чат-бот может:

- помочь вызвать службы помощи (полицию и скорую помощь);

- разъяснить, что такое домашнее насилие и как противодействовать этому явлению, а также полномочия органов и учреждений, осуществляющих меры по предотвращению домашнего насилия;

- предоставить контакты других служб помощи;

- переадресовать на специалистов юридической помощи, которые окажут юридическую консультацию в онлайн-режиме.

Минсоцполитики, как специально уполномоченный орган в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию, который формирует и реализует государственную политику в этой сфере и координирует деятельность субъектов, осуществляющих мероприятия в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию, обеспечивает Чат-бот @police_helpbot контактами общих и специализированных служб поддержки лиц, пострадавших от домашнего насилия и/или насилия по признаку пола.

Справка. Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, которым стало известно о совершении домашнего насилия, в частности, если пострадавшими лицами стали или могут стать дети, обязаны незамедлительно сообщить об этом в районные, районные в городах Киеве и Севастополе государственные администрации, исполнительные органы сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их создания) советы, уполномоченные подразделения органов Национальной полиции Украины или в круглосуточный колл-центр по вопросам предупреждения и противодействия домашнему насилию, насилию по признаку пола и насилию в отношении детей, который работает на базе государственного учреждения "Правительственный контактный центр" по номеру 15-47.

За I квартал 2020 г. субъектами взаимодействия зафиксировано 46 997 обращений по поводу домашнего насилия, что на 48% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (31 735 обращений), из них: от детей поступило 420 обращений, что составляет 0,8% от общего количества; от женщин - 40 200 обращений, что составляет 85% от общего количества; от мужчин - 6 377 обращений, что составляет 13,6% от общего количества обращений. Зафиксировано 103 обращения о совершении домашнего насилия в отношении лиц с инвалидностью.