У лікарні окупованого Луганська зафіксували спалах COVID-19

У 4-й лікарні окупованого Луганська кілька лікарів і співробітників отримали позитивний тест на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Хворі як мінімум головний лікар, головний бухгалтер, водій та секретар головлікаря.

4-та лікарня визначена профільною щодо прийому пацієнтів із COVID-10 в окупованому Луганську.

Терористи "ЛНР" про хворих медиків не повідомляють, але днем ​​раніше заявляли про закриття поліклінічного відділення цієї лікарні "через збільшення кількості хворих і контактних осіб".