УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6024 відвідувача онлайн
Новини Окуповані території Коронавірус і карантин
3 038 12

У лікарні окупованого Луганська зафіксували спалах COVID-19

У лікарні окупованого Луганська зафіксували спалах COVID-19

У 4-й лікарні окупованого Луганська кілька лікарів і співробітників отримали позитивний тест на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Хворі як мінімум головний лікар, головний бухгалтер, водій та секретар головлікаря.

4-та лікарня визначена профільною щодо прийому пацієнтів із COVID-10 в окупованому Луганську.

Терористи "ЛНР" про хворих медиків не повідомляють, але днем ​​раніше заявляли про закриття поліклінічного відділення цієї лікарні "через збільшення кількості хворих і контактних осіб".

Автор: 

карантин (18172) Луганськ (586) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
На лугандонське бидло.
показати весь коментар
05.05.2020 17:11 Відповісти
+5
Меньше всего волнует . Сейчас мне начнут писать , что там наши граждане . Может быть и остались единицы . Земля наша , а всё , что на ней шевелится , не уверен .
показати весь коментар
05.05.2020 16:41 Відповісти
+3
"Больны как минимум главный врач, главный бухгалтер, водитель и секретарь главврача...." - что , все вместе "по- саунам " ездили...
показати весь коментар
05.05.2020 16:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну вы поняли)))
В больнице оккупированного Луганска зафиксировали вспышку COVID-19 - Цензор.НЕТ 8752
показати весь коментар
05.05.2020 16:41 Відповісти
Меньше всего волнует . Сейчас мне начнут писать , что там наши граждане . Может быть и остались единицы . Земля наша , а всё , что на ней шевелится , не уверен .
показати весь коментар
05.05.2020 16:41 Відповісти
и в доме профзозюзов тоше наши люи сгарели, к тому же гирои, ну это во вселенской узеленских
показати весь коментар
05.05.2020 16:43 Відповісти
Интересно кто кого "заразил" Главврач - секретаршу, а Водитель - главбухшу.. Или другие варианты...
показати весь коментар
05.05.2020 16:47 Відповісти
шановний, вы намекаете про еще один путь инфицирования ковид19 - половым? Вы ,мабудь,тоже прохвеССор вирусолог ,а-ля пукин-тупин-трутин...
показати весь коментар
05.05.2020 18:17 Відповісти
У "гариков" видать с юмором совсем кранты, хотя ну что взять ведь не инженер одним словом.
показати весь коментар
05.05.2020 19:58 Відповісти
Не,инженером не стал,как хотели родители, стал врачом,так можно было?
показати весь коментар
05.05.2020 20:59 Відповісти
"Больны как минимум главный врач, главный бухгалтер, водитель и секретарь главврача...." - что , все вместе "по- саунам " ездили...
показати весь коментар
05.05.2020 16:47 Відповісти
Насрать.
показати весь коментар
05.05.2020 16:53 Відповісти
Насрать на наших граждан?
показати весь коментар
05.05.2020 17:10 Відповісти
На лугандонське бидло.
показати весь коментар
05.05.2020 17:11 Відповісти
Там земля наша , а все остальное это пуйло введи, он и ввел,так их сейчас не жаль
показати весь коментар
05.05.2020 18:30 Відповісти
 
 