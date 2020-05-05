У лікарні окупованого Луганська зафіксували спалах COVID-19
У 4-й лікарні окупованого Луганська кілька лікарів і співробітників отримали позитивний тест на COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Хворі як мінімум головний лікар, головний бухгалтер, водій та секретар головлікаря.
4-та лікарня визначена профільною щодо прийому пацієнтів із COVID-10 в окупованому Луганську.
Терористи "ЛНР" про хворих медиків не повідомляють, але днем раніше заявляли про закриття поліклінічного відділення цієї лікарні "через збільшення кількості хворих і контактних осіб".
napalm
05.05.2020 17:11
Envoy
05.05.2020 16:41
я гражданин Украины
05.05.2020 16:47
Підлога Маккартні
05.05.2020 16:41
Envoy
05.05.2020 16:41
Підлога Маккартні
05.05.2020 16:43
Андерсен #450397
05.05.2020 16:47
Гарик Не инженер #466135
05.05.2020 18:17
Андерсен #450397
05.05.2020 19:58
Гарик Не инженер #466135
05.05.2020 20:59
я гражданин Украины
05.05.2020 16:47
Garry Grant
05.05.2020 16:53
Юлия Френина
05.05.2020 17:10
napalm
05.05.2020 17:11
Александр Саша #468759
05.05.2020 18:30
