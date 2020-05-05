В больнице оккупированного Луганска зафиксировали вспышку COVID-19

В 4-й больнице оккупированного Луганская несколько врачей и сотрудников получили положительный тест на COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Больны как минимум главный врач, главный бухгалтер, водитель и секретарь главврача.

4-я больница определена профильной по приему пациентов с COVID-10 в оккупированном Луганске.

Террористы "ЛНР" о больных медиках не сообщают, но днем ранее заявляли о закрытии поликлинического отделения этой больницы "из-за увеличения количества больных и контактных лиц".

