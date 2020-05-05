РУС
В больнице оккупированного Луганска зафиксировали вспышку COVID-19

В 4-й больнице оккупированного Луганская несколько врачей и сотрудников получили положительный тест на COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Больны как минимум главный врач, главный бухгалтер, водитель и секретарь главврача.

4-я больница определена профильной по приему пациентов с COVID-10 в оккупированном Луганске.

Террористы "ЛНР" о больных медиках не сообщают, но днем ранее заявляли о закрытии поликлинического отделения этой больницы "из-за увеличения количества больных и контактных лиц".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 29 апреля 6 лет назад наемники РФ захватили Луганскую ОГА: В подвале здания террористы пытали и убивали пленных

Топ комментарии
+7
На лугандонське бидло.
05.05.2020 17:11 Ответить
+5
Меньше всего волнует . Сейчас мне начнут писать , что там наши граждане . Может быть и остались единицы . Земля наша , а всё , что на ней шевелится , не уверен .
05.05.2020 16:41 Ответить
+3
"Больны как минимум главный врач, главный бухгалтер, водитель и секретарь главврача...." - что , все вместе "по- саунам " ездили...
05.05.2020 16:47 Ответить
ну вы поняли)))
В больнице оккупированного Луганска зафиксировали вспышку COVID-19 - Цензор.НЕТ
05.05.2020 16:41 Ответить
и в доме профзозюзов тоше наши люи сгарели, к тому же гирои, ну это во вселенской узеленских
05.05.2020 16:43 Ответить
Интересно кто кого "заразил" Главврач - секретаршу, а Водитель - главбухшу.. Или другие варианты...
05.05.2020 16:47 Ответить
шановний, вы намекаете про еще один путь инфицирования ковид19 - половым? Вы ,мабудь,тоже прохвеССор вирусолог ,а-ля пукин-тупин-трутин...
05.05.2020 18:17 Ответить
У "гариков" видать с юмором совсем кранты, хотя ну что взять ведь не инженер одним словом.
05.05.2020 19:58 Ответить
Не,инженером не стал,как хотели родители, стал врачом,так можно было?
05.05.2020 20:59 Ответить
"Больны как минимум главный врач, главный бухгалтер, водитель и секретарь главврача...." - что , все вместе "по- саунам " ездили...
05.05.2020 16:47 Ответить
Насрать.
05.05.2020 16:53 Ответить
Насрать на наших граждан?
05.05.2020 17:10 Ответить
На лугандонське бидло.
05.05.2020 17:11 Ответить
Там земля наша , а все остальное это пуйло введи, он и ввел,так их сейчас не жаль
05.05.2020 18:30 Ответить
 
 