В больнице оккупированного Луганска зафиксировали вспышку COVID-19
В 4-й больнице оккупированного Луганская несколько врачей и сотрудников получили положительный тест на COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
Больны как минимум главный врач, главный бухгалтер, водитель и секретарь главврача.
4-я больница определена профильной по приему пациентов с COVID-10 в оккупированном Луганске.
Террористы "ЛНР" о больных медиках не сообщают, но днем ранее заявляли о закрытии поликлинического отделения этой больницы "из-за увеличения количества больных и контактных лиц".
Топ комментарии
+7 napalm
показать весь комментарий05.05.2020 17:11 Ответить Ссылка
+5 Envoy
показать весь комментарий05.05.2020 16:41 Ответить Ссылка
+3 я гражданин Украины
показать весь комментарий05.05.2020 16:47 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Підлога Маккартні
показать весь комментарий05.05.2020 16:41 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Envoy
показать весь комментарий05.05.2020 16:41 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Підлога Маккартні
показать весь комментарий05.05.2020 16:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Андерсен #450397
показать весь комментарий05.05.2020 16:47 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Гарик Не инженер #466135
показать весь комментарий05.05.2020 18:17 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Андерсен #450397
показать весь комментарий05.05.2020 19:58 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Гарик Не инженер #466135
показать весь комментарий05.05.2020 20:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
я гражданин Украины
показать весь комментарий05.05.2020 16:47 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Garry Grant
показать весь комментарий05.05.2020 16:53 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Юлия Френина
показать весь комментарий05.05.2020 17:10 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
napalm
показать весь комментарий05.05.2020 17:11 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Александр Саша #468759
показать весь комментарий05.05.2020 18:30 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль